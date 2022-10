Sucessão presidencial

Debate na Band

Circo armado. Debate em novo formato. Mas se esqueceram de assegurar o principal: conteúdo. Questões postas mal respondidas, se tanto. Mais uma vez, fica claro que não existem planos de governo. Lula não tem intenção de apresentar fatos concretos do que realizará. Bolsonaro também não faz melhor. Não precisamos do oráculo de Delfos para nos dizer o que acontecerá com o País caso um ou outro vença o pleito. Tendo isso em perspectiva, podemos afirmar que o que se esperava do debate murchou. Assistiu-se a um déjà vu de avaliações de aspectos de conduta para administrar assuntos pontuais, enfatizando pandemia e corrupção – ambos analisados exaustivamente pela mídia desde que ocorridos. Alguém pode afirmar o que ocorrerá de fato no futuro deste país, além do previsível? Assim, votos já cristalizados em um ou outro, o eleitor, ao votar no segundo turno, terá de escolher entre duas questões fundamentais: se achar que a administração da pandemia tem menor relevância que a corrupção do governo Lula, escolherá Bolsonaro. Quem achar que a corrupção é democrática no País preferirá Lula. E, finalmente, quem discordar de ambos achando que o País não evoluirá, qualquer que seja o eleito, terá de ter a paciência de Jó e a esperança, que é a última que morre, para aguardar a chegada de Godot.

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

Zero proposta

O debate entre Lula e Bolsonaro descortinou a campanha dos dois. Nenhuma proposta real foi apresentada para o futuro da saúde, da educação, do saneamento, da energia, da infraestrutura e da segurança no País. Os dois desfilaram realizações passadas e golpearam um ao outro, zombando e ironizando o tempo todo. Os desqualificados candidatos não conseguiram responder a nenhuma das perguntas dos jornalistas. Ficou claro por que o Brasil nada progrediu nos últimos 20 anos e continua na lista dos países subdesenvolvidos, com enorme miséria de norte a sul.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

Judiciário

Uma reforma necessária

Os dados apresentados por Roberto Luis Troster e Vanessa Ribeiro Mateus no brilhante artigo A eficiência da justiça brasileira (Estado, 17/10, A4) escancararam de modo irrefutável que a Justiça no Brasil consome muito e entrega pouco. Eles têm toda razão. A Justiça do Brasil custa 1,35% do Produto Interno Bruto (PIB); nos países da OCDE, custa 0,5% do PIB, em média. Tudo aqui é mais caro e mais demorado. Em termos comparativos, a remuneração dos magistrados do Supremo Tribunal Federal corresponde a € 122 mil por ano; na União Europeia, é de € 65 mil (European Judicial Systems, Strasbourg: European Commission for the Efficiency of Justice, Cepej Study n.º 23, 2016). O salário inicial de um juiz no Brasil é de R$ 27.500 mensais, enquanto um advogado experiente no mercado de trabalho brasileiro ganha R$ 8 mil, em média. Ou seja, a ineficiência da justiça brasileira não se deve à falta de recursos ou baixa remuneração dos juízes. Isso é devido a uma reforma que ninguém tem coragem de propor: a do Poder Judiciário.

José Pastore

j.pastore@uol.com.br

São Paulo

*

Disfuncional

Sobre o artigo falando da eficiência da Justiça brasileira (Estado, 17/10, A4), creio que falta ao debate a importante noção de eficácia. Sistema “eficiente” sem ser eficaz é de baixa utilidade. Eficácia é atingir bem o objetivo, cumprir o propósito, chegar ao resultado correto no todo. A verdade é que a Justiça brasileira é totalmente disfuncional. Com pretensos valores, como independência dos juízes e múltiplas instâncias revisionais, é uma pérola de irracionalidade e ineficácia. E baixíssima produtividade. Serve bem a seus próprios membros e operadores, e a especialistas em jogar o jogo confuso, errático e disfuncional. Bem verdade, facilitado pelo criativo Legislativo, que contribui institucionalmente, e muito, para nosso atraso.

Rodrigo Soares Wagner

r.s.wagner@icloud.com

Porto Alegre

*

China

20.º congresso do PC

Partido Comunista chinês se reúne para elevar Xi Jinping a líder vitalício (Estado, 16/10, A15). A notícia deve ter deixado políticos comunistas com água na boca. Nada estranho, afinal esse é o sonho de todos eles, inclusive os daqui. Se a moda pega, esse é o risco.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MITOMANIA POLÍTICA

Debates políticos sem uma estrutura de Checagem Simultânea de Dados (CSD) – uma espécie de Assistant Referee of Truth, ou "VAR da política" – contribuem involuntariamente com a propagação de fake news e praticamente inviabilizam confrontos baseados em críticas honestas e apresentação de ideias e propostas. Da forma como são organizados hoje, os debates favorecem aos mentirosos e servem de escada para caras de pau alimentarem e ampliarem suas redes. Um necessário aprimoramento não pode ignorar o tratamento adequado da mentira. Poder mentir na televisão, para atacar ou se defender, é a cereja do bolo para uma campanha desonesta. Os organismos dedicados à checagem de fatos e dados precisam se aprimorar e atuar como parceiros nos debates oferecendo material que refuta mentiras "em tempo real" na tela da TV. Sem isso, o mentiroso corrói o tempo e a oportunidade de quem tem o que dizer. Na linha do mecanismo de "direito de resposta" já disponível aos candidatos, pode-se criar o "pedido de checagem" com direito à réplica ou reforço da crítica quando uma mentira é detectada. A punição do mentiroso seria imediata e equivalente ao dano que tentou causar. Com bases de dados preparadas – abertas a todos, acompanhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – e bons mecanismos para checagem rápida, teríamos um antídoto contra a estratégia tacanha da mitomania política.

Antonio Alberto Trindade

a.trindade@uol.com.br

São Paulo

*

SHOW DE DEBATE

Nós nos preparamos para um UFC político na TV Band e fomos gratamente surpreendidos por um novo formato de debate de candidatos à Presidência da República neste domingo, 16/10, graças à inovadora arquitetura de Fernando Mitre e ao improviso de Lula da Silva, ao sair do púlpito e vir para perto das câmeras de TV, como também teve de fazer seu oponente, Jair Bolsonaro. Naquele momento surgiu uma nova encenação de discussão política na televisão do Brasil. Mesmo com dois populares canastrões e um texto para lá de manjado, assistimos a um histórico show de debate.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

EMPATE ENTRE CANDIDATOS

Quem venceu o debate? A Band, com seu formato interessante. Os dois candidatos se igualam, de tão ruins e medíocres que são. Votar em branco nunca foi tão sábio como atualmente. Tranquiliza o âmago em evitar optar por qualquer um desses dois males. O Brasil está perdido.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

PACIÊNCIA E TOLERÂNCIA

Após o debate de Lula e Bolsonaro na Band, ficou claro para mim que nenhum dos dois têm qualidades para presidir o Brasil, de novo. Vamos precisar de muita paciência e tolerância para suportar os próximos quatro anos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

POLITICALHA

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que saiu do governo denunciando a interferência do presidente na Polícia Federal, percebendo que estava no mato sem cachorro, resolveu pedir perdão ao seu ex-algoz Jair Bolsonaro, chegando a assessorá-lo no debate do pool de empresas da mídia deste domingo, 16/10. Afinal, "quem te viu e quem te vê, não consegue entender", não é mesmo, Sergio Moro? Que vergonha.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

QUESTÃO PESSOAL

Eu tinha uma profunda admiração por Sergio Moro por sua coragem e patriotismo, e não entendia o porquê de tantas pessoas o repudiarem e criticarem. Quando ouvia alguém falar que ele havia sido parcial nos seus julgamentos, eu não acreditava que fosse verdade pois, na minha concepção, isso era impossível pois julgava o dr. Moro com sendo uma pessoa de caráter ilibado. Agora, infelizmente, ele está mostrando que me enganei, pois se colocar ao lado de um ser como Bolsonaro, só para derrubar Lula, mostra claramente que de fato a questão entre ele e Lula é pessoal. Triste. Muito triste. Será que não dá para confiar em nenhum ser humano?

Eliane de Oliveira

eo620412@gmail.com

São Paulo

*

DONO DA MENTIRA

O despresidente candidato à reeleição se arvora em conquistar e defender o título de "dono da mentira". No debate isso ficou explícito e parece que é estratégia que convence sua bolha de cegos fiéis. Foi-se o tempo em que o objetivo de um político era o estabelecimento da verdade acima das versões. O ainda ocupante do Palácio do Planalto até mentiu sobre o fato comprovado de não haver discursos quando era parlamentar contra os governos petistas nas duas décadas de mandato. Uma nota de três reais é mais verdadeira, portanto.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

A BANDEIRA É NOSSA

A colocação da bandeira do Brasil em frente ao Palácio do Planalto é a síntese do oportunismo de Jair Bolsonaro. Maquiavelicamente entrou na vida política chamando a atenção por tentar plantar bombas em unidades militares, justificando a ação como represália aos baixos soldos. Com isso, conseguiu os votos dos militares e elegeu-se vereador e, posteriormente, deputado federal, defendendo torturadores e ameaçando agredir seus pares, em especial as mulheres. Ardiloso, chegou à Presidência prometendo acabar com o toma lá dá cá na relação com o Congresso. Na prática, destruiu a estabilidade na relação do Executivo com o Legislativo pelo seu comportamento atabalhoado e sempre buscando preservar-se no poder. Imiscui-se na estrutura pública federal a ponto de destruir as áreas de educação, meio ambiente e saúde, todas sob graves suspeitas de corrupção e favorecimento ilegal. Agora, incapaz de criar um símbolo próprio, maliciosamente apossou-se da nossa bandeira. Felizmente a maioria dos brasileiros sabem que a bandeira é de todos nós brasileiros e não simboliza nenhum candidato, muito menos o oportunista.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

FIGURAS SOMBRIAS

Figuras sombrias, arrogantes, infames e sem noção, enxovalhando a vida pública: Damares Alves, eleita senadora, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Ambos esmerados serviçais bolsonaristas. A primeira fez declarações irresponsáveis, torpes, mentirosas e levianas, sem provas, envolvendo crianças da Ilha de Marajó, no Pará, em pedofilia. Deveria ser punida com a perda do mandato. E ainda tem a cara lambida de se declarar candidata à presidência do Senado. É mais fácil despoluir o Tietê e acabar com a covid no Brasil do que Damares ter sucesso na sua pretensão. O nefasto gaúcho Onyx, por sua vez, insultou o adversário, Eduardo Leite, declarando que, caso eleito governador do Rio Grande do Sul, o Estado "terá primeira-dama de verdade". Como se a estupidez e a falta de educação fossem poucas, na saída de um debate com Eduardo Leite, assumidamente gay, Lorenzoni recusou-se a estender a mão para cumprimentar o opositor. Age zelosamente como quem quer perder as eleições.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

NOVO VELHO

João Amoêdo errou feio ao pensar que poderia construir o Novo com o velho. Cansado da atual política brasileira, imaginou que poderia desenvolver uma nova visão de sociedade democrática com um partido político liberal apoiado na competência e não no Estado, a praxe dos antigos barões e sucessores na elite empresarial e sindical. De nada serviram os inúmeros cursos e seminários de formação política e de economia pública, além de provas de qualificação para os candidatos a cargos públicos. Quando postos à prova, os pretensos liberais se mostraram autoritários, preferindo desde sempre aliar-se a um capitão não democrata e ao liberalismo de araque de Paulo Guedes. Após liberar os filiados no segundo turno, o alto comando do partido decidiu expulsar Amoêdo por este ter considerado um mal menor para a democracia declarar o voto em Lula, o que segundo eles é mais grave do que a potencial ruptura democrática. Assim sendo, não estariam esses senhores mais confortáveis no PL, deixando o Novo para Amoêdo corrigir o erro?

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

FUNDO DO POÇO

Ao ler a coluna de Robson Morelli (Querem acabar com a rivalidade, 17/10, A19) e escutar os ataques ao arcebispo de São Paulo pelo fato de ele usar paramentos vermelhos, cheguei à conclusão de que atingimos o fundo do poço, literalmente. Povo burro é mais fácil de domar.

José Roberto Palma

palmajoseroberto@yahoo.com.br

São Paulo

*

CORPORATIVISMO

No Fórum dos Leitores (Estado, 17/10, A4), Fernando Siqueira reclama que o funcionalismo do Estado de São Paulo é corporativista. Não o contradigo. O corporativismo sadio é útil em todas as profissões. Trata-se do orgulho profissional em contribuir, graças ao trabalho que seu grupo executa, com a finalidade de obter sempre a melhor eficiência e eficácia do órgão a que pertence. No caso em apreço a obtenção de arrecadação necessária para que possa ser oferecida à comunidade os melhores benefícios que almeja. E mais. No caso, não se deve cotejar a carga tributária dos EUA (13,4% do PIB) com a do Brasil (33,4% do PIB). No primeiro caso há de se considerar o valor do PIB americano. Que, em face de diversos motivos, é muito maior do que o do Brasil, por isso a incongruência do raciocínio. Não quero, aqui, falar sobre os cinco anos em que diversas carreiras do Estado tiveram congelados os seus vencimentos líquidos. Ou cortados os benefícios financeiros que recebia. Ou, ainda, a criação de contribuição – esdrúxula, sob todos os aspectos – dos funcionários já aposentados para o órgão previdenciário estadual.

J. Etuley B. Gonçalves,

servidor público aposentado

etuley@uol.com.br

Ribeirão Preto

*

CONHECIMENTO AMPLO

O artigo A eficiência da justiça brasileira (Estado, 17/10, A4), de autoria do economista Roberto Luis Troster e da juíza de Direito Vanessa Ribeiro Mateus, compara diversos indicadores da Justiça brasileira com os de países adiantados, mostrando o quanto ela está distante em eficiência e em custos com os lá praticados. Por outro lado, apontaram uma série de motivos da prática corrente que contribuem para os nossos índices escandalosos. Todavia, se esqueceram de apontar que lá a singular formação em Direito não é suficiente, pois, em geral, os magistrados dispõem de formação superior (diploma) em outras áreas do conhecimento, conferindo-se conhecimento mais amplo. Sem dúvida, uma profunda reforma do Judiciário está fazendo muita falta.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

GIRASSÓIS

Não fosse trágico, seria risível. O grupo Just Stop Oil se responsabilizou pela vandalização da pintura Girassóis, de Van Gogh, na National Gallery de Londres, alegando que tal ação foi perpetrada visando "exigir" a interrupção dos projetos de exploração de petróleo e gás no Reino Unido. Interessantíssimo: para protestar contra o uso de energia suja, ativistas literalmente sujaram a pintura com sopa de tomate. Não se podia esperar outra coisa de um grupo que faz questão de se autointitular como sendo de desobediência civil. Se seus componentes não fossem tão ignorantes ainda valeria a pena explicar verbalmente e/ou desenhar que antes de reivindicar é preciso respeitar a civilidade. Perda de tempo. Enquanto isso, os Girassóis sobreviveram à ignorância, ainda bem.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

THIAGO BRENNAND

O brasileiro que se apresenta como "branco, heterossexual inegociável, óbvio armamentista e conservador", denunciado por estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal gravíssima e outros crimes aqui no Brasil, e que se encontra foragido nos Emirados Árabes, deveria ficar por lá mesmo. As autoridades brasileiras não deveriam pedir sua repatriação, nem mesmo a extradição. As medidas cautelares alternativas impostas por aquele país são mais punitivas do que se estivesse por aqui.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim