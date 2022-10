Eleições 2022

Voltamos à Idade Média

Na atual campanha presidencial, tanto o “mito” Jair Bolsonaro como o “honesto” Lula da Silva abusam da boa-fé do eleitor e entram no território de sua fé com a oferenda ilusória de serem salvadores da Pátria, se eleitos. Não bastaram a gestão calamitosa do primeiro e a galopante corrupção que assolou o Brasil nos governos do segundo. Ambos fingem desconhecer, maliciosamente, que boa-fé representa um comportamento de transparência, sinceridade e lealdade, mesmo que isso signifique prejuízo ou desvantagem, e que a fé representa uma confiança absoluta na entidade religiosa escolhida. Em evidente má-fé, buscam entrar no território da fé religiosa dos eleitores buscando uma ignóbil transferência desses sentimentos religiosos, agindo como se também fossem entidades religiosas. Politicamente, voltamos à Idade Média.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Sergio Moro

O ex-juiz Sergio Moro poderia ter optado pela neutralidade neste segundo turno da eleição presidencial. Senador eleito pelo Paraná, ele arranhou sua biografia ao se rastejar para Jair Bolsonaro, que despreza o legado da Operação Lava Jato e que o tratou com desdém. Com mandato garantido, Moro não precisava ser subserviente a ninguém. Triste decisão.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

De quem é a culpa?

Sim, é verdade, o ex-juiz Sergio Moro “escolheu” o corrupto das rachadinhas, assim como muitos ex-ministros da Economia “escolheram” o corrupto das estatais e dos fundos de pensão. Sim, este é o Brasil que temos, onde as opções políticas, regidas pela população, em acordo com os partidos políticos, limitam essas nossas opções entre o muito ruim e o muito ruim mesmo. E também, sim, esta é a democracia que temos, na qual o poder do povo, na verdade, é o poder dos grupos políticos que se revezam entre o mesmo muito ruim e o mesmo muito ruim mesmo. De quem seria a culpa? Dos eleitores, que não saberiam votar, ou dos eleitos, que não saberiam mudar as possibilidades de educação e de esclarecimento dos eleitores que votam? Perguntemos, então, à história do Brasil.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Lava Jato

Sergio Moro, ao se colocar ao lado de Bolsonaro, na verdade está tentando preservar a Lava Jato e deixar claro que Lula nunca foi absolvido pelos crimes que cometeu. Ele teve apenas seus processos anulados por um STF mais preocupado com o aspecto formal do processo do que com o conteúdo provado irrefutavelmente por meio de testemunhas, delações premiadas e até com a devolução do dinheiro roubado.

Ricardo Daunt de Campos Salles

dauntsalles@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

*

Uma mão lava a outra

A reunificação de Jair Bolsonaro e Sergio Moro não tem nada de humilhante. Um visa à reeleição e o outro quer ver um corrupto pagar pelos seus crimes.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Corrupção e democracia

Tempo de eleição é o momento em que os piores absurdos acontecem na política nacional. Eu nunca imaginei ler um dia um artigo em que o autor se assume capaz de votar numa pessoa corrupta – vide Fernando Reinach no Estado de 15/10 (A29). Com tristeza, vejo que o trabalho da Operação Lava Jato sempre esteve na iminência de acabar, porque liberar corrupto condenado é dar carta branca para que continue corrompendo. E como esperar que o Brasil mude, quando vemos corruptos sendo apoiados? Não vejo perigo maior do que este para a democracia.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

Racionalidade

Cumprimento o biólogo Fernando Reinach e o advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti, pelos excelentes artigos Bolsonaro quer destruir nosso futuro (15/10, A29) e A machadada totalitária de Bolsonaro (13/10, A8), publicados pelo Estadão. Os autores, com absoluta maestria, conseguiram demonstrar que o que efetivamente está em jogo nesta eleição não é, simplesmente, esquerda ou direita, mais ou menos corrupção, etc. O que está em jogo são a democracia e a racionalidade.

Lineu Fernandes Silveira

lineugrell@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SAUDOSOS DA LAVA JATO

Vivemos em um mundo onde muitas pessoas não conseguem entender a realidade. O Brexit é um exemplo disso. Foram mentiras espalhadas no ambiente eletrônico que levaram à decisão da Inglaterra de sair da União Europeia criando uma série de problemas ao país. Aqui, no Brasil, temos uma inundação de mentiras que alcançam toda a população e mudam a cabeça das pessoas. Quem vive com dificuldades é presa fácil e pode tomar decisões erradas. Outro aspecto que afeta as eleições é o populismo. Jair Bolsonaro e seus familiares têm várias coisas a explicar, ele admitiu e demitiu Sergio Moro quando lhe convinha e o está readmitindo porque voltou a convir. Eleitores com saudade da Lava Jato irão entender que o candidato à reeleição irá realizar campanha contra a corrupção e votarão nele. A destruição sistemática realizada por esse senhor durante o mandato que termina agora não é percebida e, dessa forma, quase metade dos brasileiros irá votar nele. E parece que Deus pediu para mudar sua cidadania porque nem ele consegue encontrar uma saída para nosso país.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

SERGIO MORO

Sergio Moro conseguiu emporcalhar seu currículo. Quanta falta de caráter! Se queria posar como algoz de Lula da Silva, só conseguiu demonstrar ser capacho de Jair Bolsonaro.

Eliana Pace

pacecon@uol.com.br

São Paulo

*

ENCENAÇÃO

Essa pendenga do atual presidente da República com o Judiciário, na verdade, não passa de uma grande encenação na medida em que gente desocupada, a elite aficionada de futebol e de novelas da televisão, gosta, aprecia e admira. É o espetáculo que funciona, baseado num aparente conflito destinado a ocupar, numa permanência indefinida, as manchetes dos jornais e as grandes chamadas da televisão. Pois tanto de um lado como de outro há uma vibrante vontade de estrelismo. Os componentes dos dois Poderes – e nesse caso não se pode também relegar os do Parlamento – se mostram incapazes de abandonar seus delírios e ilusões e encarar a duríssima realidade do País. Do atual presidente da República, o escritor Mario Vargas Llosa já disse ser ele um ator, isto é, um indivíduo narcisista – aquele que se admira até olhando num espelho d'água – e que lida com mentiras. Muitas mentiras. Por isso, como disse o editorial, ele não tem do que se queixar (Estado, 17/10, A3). E o Poder Judiciário também. Tudo vai indo como o combinado.

Reynaldo Ferreira

reydferreira@gmail.com

São Paulo

*

SOFISMA

Ficará gravado na história do Brasil que nenhum jurista, nenhum jornalista, nenhum político, nenhum representante da elite teve o discernimento e a coragem necessária para acusar a verdade de que a candidatura de Lula, de um corrupto causador de danos gigantescos à sociedade, é absurda. Ela não resultou de um mísero artifício jurídico? Não é mais que um sofisma, pois não é possível "descriminalizar um crime".

Harald Hellmuth

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

LULA E O PAPA

Inúmeras manifestações críticas a Bolsonaro são publicadas em razão de sua ida ao Santuário de Aparecida. A propaganda de Lula com o papa passa em branco. A preferência é o vermelho.

F. G. Salgado Cesar

fgscesar@hotmail.com

Guarujá

*

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR

Fato incontestável é que o arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Jaime Spengler, tem em mente que o próprio Jesus Cristo deixou registrado há cerca de 2.000 anos atrás como um de seus vários ensinamentos suas palavras/lição: "A César o que é de César e a Deus o que é de Deus". Provado ficou que a Igreja não deve confundir as coisas de Deus com as humanas, principalmente políticas. João Paulo II, face às interferências, mormente políticas, do então arcebispo de São Paulo, d. Paulo Evaristo Arns, "fracionou" a Arquidiocese de São Paulo que estava olvidando o citado ensinamento de Cristo. Isso posto, espera-se que o precitado vice-presidente da CNBB e demais integrantes dela não se esqueçam e não se imiscuam em assuntos políticos e sigam a aludida lição de Jesus Cristo.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

SIMONE TEBET

Dona Simone Tebet desfilando no Rio de Janeiro para pedir votos ao demiurgo de Garanhuns. Lamentável comportamento. Ela deveria manter-se neutra e não apoiar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se bem que o capitão também não é flor que se cheire. Votei nela e vejo que joguei meu voto fora. Pensei que ela fosse de outra estirpe.

Luiz Francisco A. Salgado

salgado@grupolsalgado.com.br

São Paulo

*

JOÃO AMOÊDO

Amoêdo declara voto em Lula no 2º turno e é criticado pelo Novo (Estado, 16/10, A9). O Brasil é muito maior que a polarização, mas o momento pede lucidez. Amoêdo está certo.

Maria Lucia R. Jorge

mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

*

GLEISI HOFFMAN

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, e sua equipe fizeram propagandas no horário eleitoral gratuito acusando o presidente Bolsonaro de ser pedófilo. Ela usou parte de uma entrevista sobre um grupo de meninas venezuelanas, dando a entender que Bolsonaro era pervertido sexual. Isso mostra que eles querem o poder com todas as mentiras e as piores calúnias. O marido de Gleisi, que foi ministro de Lula, foi preso por corrupção. Gleisi, que apoia invasores de terra, também ama os ditadores, foi na posse de Nicolás Maduro, o líder da Venezuela. Enfim, pensar que essa mulher recebe dos contribuintes um salário de mais de R$ 34 mil por mês, auxílio-moradia, plano de saúde, carro, combustível e mais de R$ 100 mil de verba de gabinete é duro de engolir.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa

*

QUARTO DE EMPREGADA

Ao falar que Lula cortou o FGTS das domésticas em sua coluna Idas e vindas (Estado, 18/10, B3), Pedro Fernando Nery não explicou que o motivo é a elite escravocrata, nem como era a situação trabalhista dessas profissionais nos anos 1990, um trabalho análogo à escravidão. Basta assistir a uma novela dessa época que estão lá elas trabalhando horas a fio, de noite, sem ter direito à vida familiar e social, já que dormiam no quarto de empregada. Se com o Lula as domésticas não atingiram direitos sociais merecidos, sem ele seria pior.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

REELEITOS

Desde 1956, quando votei pela primeira vez, discussões acirradas faziam parte das campanhas dos candidatos à Presidência da República, até com baixarias inomináveis. Não tenho lembrança de ter assistido nas redes de televisão tamanho engajamento por um dos candidatos. A Rede Globo destrói diariamente a imagem de Bolsonaro em todos os seus programas jornalísticos. Em contrapartida, enaltece Lula como se ele fosse o mais puro dos mortais. Já a Jovem Pan faz exatamente a mesma coisa, apenas trocando Lula por Bolsonaro. O Estadão publicou o número de deputados eleitos: foram 294 reeleitos e 219 novos (17/10, A10). Esses números comprovam que o orçamento secreto e o Fundo Eleitoral de bilhões foram criados para manter uma grande parte desses péssimos parlamentares no poder. Pobre Brasil.

Mauro Branco Giuzio

mbgiuzio@hotmail.com

São Paulo

*

DIRIGISMO

Quero parabenizar o jornalista Carlos Alberto Di Franco pelo excelente artigo Jornalismo – a hora de virar o jogo (Estado, 17/10, A5). Estamos cansados de jornalistas parciais e que frustram o leitor e sua inteligência com seus artigos ideológicos e sem uma análise profunda e imparcial dos fatos. Realmente é hora de a mídia virar o jogo, respeitar o leitor e informar de fato, deixando as conclusões a critério do leitor. Chega de dirigismo.

Paulo Olympio

laitano.pf@uol.com.br

São Paulo

*

DESCRÉDITO

A única interpretação possível para o número de votos brancos, nulos e abstenções reflete o esgarçamento da conjuntura política e o descrédito da sociedade nas mudanças por não confiar mais e com razão nos seus representantes. O voto obrigatório peca pela sua natureza, também a propaganda eleitoral gratuita e fundos bilionários partidários. Somente poderemos sair do estado de perplexidade por meio de uma reforma plural do sistema e sem medo de cortar na própria pele, doa a quem doer.

Carlos Henrique Abrão

abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

O ELEITORADO E OS POLÍTICOS

Se o eleitorado continua a ser pouco inteligente, sem qualquer conhecimento das faces do prisma que indica um rumo a seguir, com caráter e firmeza diante dos abalos constantes na política nacional, os paulistas de hoje, salvo em um ou outro período de nossa história, se parecem muito mais com os povos dos tempos coloniais, escravos com viseiras de cabresto. Na política, todos buscam o "puder" para enriquecer às custas do povo que eles enganam. Os atos de um presidente mentiroso, antipatriota, vendilhão do patrimônio público que o povo pagou para ter seus benefícios hoje estão em mãos dos abutres internacionais.

Moacyr Forte

coronelforte@gmail.com

São Paulo

*

COLONIALISMO NO FUTEBOL

Ao assistir à cerimônia de premiação da chamada Bola de Ouro, concedida no corrente ano ao excelente jogador Karim Benzema – com "jeitão" que lembra mais um amanuense de repartição pública que craque da bola –, não há como deixar de refletir sobre a enorme injustiça cometida em relação aos craques sul-americanos, não só brasileiros, como argentinos, uruguaios, chilenos e outros. O Brasil é o único a ostentar o título de pentacampeão do mundo, e Argentina e Uruguai já foram bi. Evidentemente, vários magníficos astros daqui do sul foram também agraciados com a Bola de Ouro. Tal fato ocorreu, porém, somente por uma razão: todos, na ocasião da escolha, atuavam na Europa. Além disso, os jornalistas e analistas que os elegeram eram quase todos também do velho continente. Parece evidente o fato de que os craques sul-americanos (é claro que eles existem em profusão) que, ao longo da carreira, não lograrem êxito ao tentar firmar contrato num clube de "griffe" europeu, jamais serão lembrados. Não há dúvida, portanto, de que, no âmbito do esporte mais popular do mundo, ainda vigora o colonialismo.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro