A auditoria da Defesa

A demora na entrega dos relatórios e documentos sobre a fiscalização que o Ministério da Defesa disse ter feito na apuração dos votos do primeiro turno nos deixa apreensivos e preocupados. E, acredito, deixa muito mal a imagem dos nossos comandantes militares. Não termos essas informações até agora, passados 17 dias da realização do pleito e quando candidatos eleitos já comemoram sua vitória e outros disputam o segundo turno, é muito difícil de compreender: ou a comissão de oficiais designados para o trabalho é incompetente para o trabalho a que se dispôs realizar ou, pior: a divulgação do relatório estaria sendo propositalmente retardada para ser divulgada (ou não) somente após a apuração do segundo turno e a depender do resultado. De qualquer forma, mais uma vez, agiu bem o ministro Alexandre de Moraes dando prazo para a divulgação dos documentos e relatórios.

Emmanuel Publio Dias

São Paulo

Pesquisas eleitorais

O artigo Mais informação, e não menos, dos economistas Rodrigo De Losso e Adriano Pitoli (Estadão, 19/10, A4), que busca explicar as diferenças entre as pesquisas eleitorais que precederam o 1.º turno e os resultados das urnas, expõe à perfeição os gigantescos desafios metodológicos enfrentados. Diante de tantos fatores e vetores que influenciam e inviabilizam, por vezes, uma apuração mais assertiva – que vão desde a capacidade de promover uma pesquisa ampla dos eleitores, garantir amostras representativas que satisfaçam todos os padrões de estratificação da população, ou que o entrevistado esteja sendo sincero em suas declarações quando diz que vai votar neste ou naquele candidato, etc. –, a pergunta que não cala é: a quem interessa a continuidade deste modelo tão falível de pesquisas? Alguém, por acaso, tomaria um remédio cuja bula não fosse confiável? Voaria numa empresa aérea com 2% para mais ou para menos de risco de queda para cada voo? Mas, quando se trata de pesquisas eleitorais com potencial real de influenciar o eleitor a decidir o futuro do País, aí o discurso é de que “pesquisa é diagnóstico, não prognóstico”, “não é capaz de prever o futuro” ou que “o eleitor precisa de mais informação, não de menos”. Que seja, então, mas essa informação tem de apresentar muito mais confiabilidade.

João Manuel Maio

São José dos Campos

À mercê do achismo

Particularmente, a ideia de criminalização das pesquisas eleitorais é uma forma de enfraquecer a crença do eleitorado sobre as estimativas realizadas, fazendo com que elas sejam desacreditadas a ponto de não conseguirem espaço de atuação, além de uma forma literal de censura. Com isso, os desfavorecidos nas amostras poderiam contestar ainda mais e, de forma mais radical, o resultado de futuras eleições. Os órgãos de levantamento servem como norte e referência. Uma vez extintos, estaríamos à mercê do achismo.

Matheus Queiroz

São Paulo

Corrupção e autocracia

Muitos leitores neste espaço defendem um lado da disputa presidencial e rejeitam o outro sem entender a opinião individual de articulistas, economistas e políticos neste momento crítico das eleições. Parecem não entender que corrupção só pode ser combatida com instituições jurídicas e políticas atuantes, seguras, que poderão fazer seu trabalho sem interferência. E que é mais fácil combater corrupção do que autocracia. É isso que está em jogo.

Tania Tavares

São Paulo

Economia

Sem rumo

Excelente artigo de Antonio Corrêa de Lacerda Desafios e estratégias para o Brasil, no Estado de 16/10 (B2). De fato, a semiestagnação do crescimento econômico nas últimas décadas e o baixíssimo nível de investimentos são muito preocupantes. E não vejo nenhuma mudança de rumo, no futuro próximo, que possa alterar essa situação alarmante. Os investimentos estatais e privados (nacionais ou internacionais) são muito insuficientes. O Estado não tem mais de onde tirar recursos. E, neste péssimo ambiente econômico, sem nenhuma segurança jurídica, jamais teremos os investimentos privados necessários para um crescimento econômico constante e vigoroso nem para o desenvolvimento social almejado.

Luiz Eduardo R. de Magalhães

São Paulo

LOGO ALI

João Doria apresentou a sua desfiliação do PSDB dizendo que cumpriu sua missão política para uma sociedade mais justa e menos desigual. Doria foi governador de São Paulo e tentou concorrer à Presidência da República, mas Simone Tebet, do MDB, foi escolhida em seu lugar. Doria foi prefeito da cidade de São Paulo entre janeiro de 2017 e abril de 2018. Antes de participar do cenário político brasileiro, ele foi diretor na TV Tupi e na Rede Bandeirantes. Doria está fora do páreo, mas Simone Tebet poderá ser uma promessa para as futuras eleições. Tebet apareceu como candidata à Presidência pela primeira vez e muitos eleitores ficaram conhecendo a atuante senadora. 2026 está logo ali.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

CORES DA CAMPANHA

Por sugestão de Tebet, Lula da Silva e alguns de seus seguidores vestiram roupa branca em atos de campanha, embora poucos ousaram usar as cores da bandeira brasileira, que virou um monopólio de Jair Bolsonaro. Os sindicalistas de plantão devem entender que uma pessoa que não concorda com as políticas desastrosas do capitão não precisa ser, necessariamente, de esquerda, apenas preocupada com o Brasil. Por outro lado, não há como dissociar a cor vermelha da era estúpida da União Soviética, um fato que a campanha de Bolsonaro está explorando muito bem. A campanha de Lula deve mostrar à sociedade claramente que será um governo para todos, ou teremos mais quatro anos horríveis pela frente. É simples e apavorante assim.

Omar El Seoud

São Paulo

CPI DA COVID

Ao meu ver é de um enorme cinismo as declaraçoes de que conhecidas figuras apoiam Lula pois este garantiria a democracia. No caso de Simone Tebet, por exemplo, fica muito claro que a senadora que participou da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, um aglomerado de oposicionistas conhecidos pelos vários inquéritos, tinha como único interesse estar no palco. Certamente já acalentava a ideia de sair candidata. Fosse realmente fã da tal democracia, que seria, na tradução simples, o "governo do povo", teria lutado para colocar os desejos desse povo em vigor através de projetos de lei. Nada disso, porém. Acusou Lula de tudo, mas se apressou em apoiá-lo com vista a manter-se em evidência.

Enfim, os que falam em Lula democrático se esquecem de que os maiores amigos dele são os sanguinários ditadores das Américas?

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

VESTIDO DA POSSE

Revela a excelente Coluna do Estadão (16/10, A2) que Simone Tebet é cotada para assumir Ministério em eventual governo Lula. No fundo da alma, a senadora sem voto e em fim de mandato respira contente e aliviada. O plano dela caminha para o desfecho feliz, arquitetado desde o início da campanha. De boba Tebet não tem nada. Consciente de que não teria competência para vencer o pleito, nem de chegar ao segundo turno, esmerou-se em falatórios e promessas mirabolantes. No Estado dela, Mato Grosso do Sul, obteve perto de 80 mil votos. Suficientes, no máximo, para eleger-se deputada federal. Conseguiu a façanha de esfacelar o MDB nas eleições regionais. Políticos expressivos do partido desde o início foram contrários ao açodamento da senadora. Ganhou holofotes berrando contra depoentes na CPI da Covid. Quem não conhece Simone que compre. No primeiro turno, optou por dividir críticas e insultos a Lula e Bolsonaro, sem nenhuma convicção. Não queria aparecer mal no filme com nenhum dos dois. Pura retórica de lorotas e falsa indignação. A sequência do plano era cravar apoio ao candidato que estivesse liderando as pesquisas. "Temos diferenças, mas é o melhor para o Brasil.” Já comprou o vestido da posse. É para morrer de rir.

Vicente Limongi Netto

Brasília

CIRO GOMES

Pergunta que não quer calar: onde se escondeu Ciro Gomes após o primeiro turno? Fica claro que o problema dele é a soberba, e não o Brasil. Uma vergonha.

Luiz Frid

São Paulo

EXEMPLO PARA OS JOVENS

Sergio Moro ao lado de Bolsonaro tem um significado muito mais importante do que o debate ocorrido na Band, em 16/10. Mostra que os brasileiros estão voltando a se unir no combate à corrupção. Moro pode não entender de muitas outras áreas em que se meteu, mas sobre a corrupção que assolou o Brasil e sobre a estrutura de poder que trabalha a seu favor, ele é certamente uma de nossas maiores autoridades. Que o petrolão foi um dos maiores casos de corrupção do mundo, a multa que a Petrobras concordou em pagar nos EUA aos investidores internacionais na empresa não deixa dúvidas. E que isso é só a ponta do iceberg, todos os depoimentos e provas indicavam. Pela primeira vez, parecia que a nossa Justiça estava funcionando e a corrupção tinha sido derrotada em primeira, segunda e terceira instâncias, isso todo o Brasil viu ao vivo e em cores. Então, é preciso entender melhor como tudo isso foi reduzido a pó, como os processos voltaram à estaca zero e como os anteriormente considerados "corruptos" foram soltos e ainda agraciados com uma ficha limpa, podendo voltar a concorrer. E ai de quem ousar falar algo contra. Não se trata apenas de recuperar as centenas de bilhões roubados dos brasileiros. Mas de provar aos nossos jovens que ser ladrão dá errado. Pois, se ficar mais do que demonstrado como está, de que ser ladrão é o caminho mais fácil para se chegar à fortuna, ao poder e à popularidade, não dá para subestimar a compreensão e a sensibilidade moral que nossa juventude tem. Em uma década, eles serão os adultos em cujas mãos estará o Brasil. Se o crime compensar e ainda tiver o selo da Justiça, certamente será o caminho que muitos irão escolher. E não irá adiantar toda a educação dada pelos pais dizendo que é para ser honesto e ganhar a vida por meio do trabalho. Eles estão vendo que com honestidade e trabalho seus pais viveram uma vida de dificuldades. Enquanto outros, prevaricando adoidadamente, estarão livres, leves e soltos vivendo uma vida de fausto e glamour com total respaldo e apoio da Justiça do País, especialmente quando seus pais ainda votaram nesses candidatos. O que falará mais alto na mente de nossos filhos: nosso discurso ético e moral ou o nosso teclar das teclas na urna seguido do "Confirma"?

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

PARCIALIDADE

A parcialidade do ex-juiz era evidente desde o início do julgamento. Quando se colocava o julgador (e não o promotor) em combate com o acusado revelava-se a distorção criminosa do processo jurídico. Os interesses escusos e personalistas eram óbvios, e o editorial Moro, o inimigo da Lava Jato (19/10, A3) apenas atualiza a postura já sabida do agora senador eleito. A análise das aparentes idas e vindas da relação do ex-juiz com o atual governo dá a dimensão da necessidade de ser menos superficial quando é a própria democracia que está em jogo nas eleições.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

'POLÍTICO RAIZ'

O ex-juiz Moro é um verdadeiro "político raiz": engole sapos, muda de partido conforme a conveniência, se reconcilia com desafetos como se nada tivesse acontecido e, quando questionado sobre algum ato duvidoso, dá a resposta padrão de políticos, "foi tudo dentro da lei". Enfim, um político profissional.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

TRAIDOR DE PRINCÍPIOS

O ex-juíz Sergio Moro não é só um inimigo da Lava Jato, mas um traidor de princípios que outrora defendia. Que triste ver um homem descer tanto para se tornar um político em que só seus interesses pessoais importam e ficar, ainda, com a pecha de perseguidor de um partido político e de que na política vale tudo.

Jorge Augusto Morais da Silvia

São Paulo

MASCULINIDADE TÓXICA

A fala do presidente da República sobre as meninas venezuelanas gerou inúmeras críticas. Um movimento necessário em face de um ato tão reprovável. Mas a maioria dessas críticas trata de um problema lançando mão de outro discurso reprovável. Aparece entre uma crítica e outra o quão asqueroso é um "velho" desejar uma adolescente. Não deve ser essa a questão. Porque isso equivale a dizer que o problema está, em parte, na idade entre os personagens do caso. Nós precisamos questionar o modelo de masculinidade que autoriza homens a achar que pode "pintar um clima" entre eles e meninas, meninos e pessoas tidas como vulneráveis. Não é uma questão de idade. Estamos diante de uma fala que escancara a objetificação dos corpos femininos, sexualizados em suas vulnerabilidades. Trata-se de um sistema estruturante do sujeito masculino. É esse sistema que autoriza a exploração sexual de crianças e adolescentes e "normaliza" a predação feita por homens de todas as idades em relação aos corpos considerados utilizáveis para práticas sexuais. Portanto, é um erro inserir a velhice como elemento das críticas à fala do presidente. Não devemos combater masculinidade tóxica com etarismo e sim com medidas educativas para aprendermos a cuidar de nossas crianças e adolescentes de forma justa e respeitosa.

Eduardo Barbosa

São Carlos

ELEITORADO FEMININO

Michelle Bolsonaro e Damares Alves certamente não divulgam em suas palestras eleitorais às mulheres que o misógino Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes menstruais a mulheres carentes, estudantes, adolescentes e presidiárias e aprovou a compra de Viagra e próteses penianas para os marmanjos militares. Ambas não são exemplos de mulheres cristãs.

Etelvino José Henriques Bechara

São Paulo

SEU JORGE

Testemunhas afirmam que ataques racistas contra Seu Jorge, em Porto Alegre, começaram após o cantor fazer um "L" com os dedos. Nada justifica atitudes racistas, mas os artistas deveriam ter um mínimo de discernimento, lembrando que qualquer apresentação pública é presenciada por um público variado e, na situação atual, composta por bolsonaristas e lulistas. Cante, dance, dê um show, mantenha postura apartidária e se manifeste nas entrevistas, redes sociais e nas urnas.

J. A. Muller

Avaré

BOÇALIDADE

Os ataques racistas feitos contra Seu Jorge são mais uma manifestação da boçalidade que vem se implantando em nosso país. Tem ainda muita gente que continua desgostosa com a princesa Isabel, mas essa agressividade está na contramão do caminho em direção ao País justo e amigo de todos os brasileiros com que sonhamos.

Aldo Bertolucci

São Paulo

VIZINHANÇA SOLIDÁRIA

Nos mais de 40 anos que atuo como dirigente classista, já defendi muitas teses. A adoção de câmeras de segurança e o poder de polícia para as guardas municipais são duas delas, hoje imprescindíveis. Também já falei sobre o Programa Vizinhança Solidária, iniciado em 2009 no Itaim Bibi, que une a comunidade e a Polícia Militar em objetivos comuns, verdadeira forma de se integrar a polícia e a comunidade, reduzir rivalidades, minimizar a necessidade de ações repressivas e, na medida do possível, estabelecer a paz. Derivada das estruturas da Polícia Comunitária do Japão e do Policiamento Orientado para o Problema, dos Estados Unidos, trata-se da maior ferramenta em desenvolvimento da aproximação da sociedade com a Polícia Militar. Não obstante os esforços do seu idealizador, coronel Temístocles Telmo, parece que o Estado não aplicou todo o empenho que poderia ou, até, deveria. É por isso que, numa virada de ciclo político-administrativo como a que está em curso – quando o PSDB deixará a chefia do Estado após governar por três décadas –, acho importante abordar o tema. O Programa Vizinhança Solidária seria utilíssimo se virasse política de governo. Esse aporte é imprescindível e precisa ser realizado. No dia que ocorrer, a sociedade estará melhor servida e pacificada. O vencedor de 30 de outubro não deve se esquecer disso.

Dirceu Cardoso Gonçalves,

dirigente da Assistência Social dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (Aspomil)

São Paulo

ETHEVALDO SIQUEIRA

Acredito que a imprensa, particularmente a que cobre a tecnologia de informática, deveria ter prestado homenagens ao recentemente falecido Ethevaldo Siqueira (Morre aos 90 anos o 'pai' do jornalismo de tecnologia no País, 18/10, B12). Ele sempre foi um pioneiro muito bem informado que conseguia atrair leitores com suas matérias interessantes.

Ademir Valezi

São Paulo