Estranha a decisão do ministro da Defesa de omitir a conclusão da “auditoria” que os militares fizeram no sistema de votação eletrônico no primeiro turno das eleições de 2022. Os outros organismos que fiscalizaram o sistema de votação eletrônica concluíram de maneira inequívoca que ele não apresenta riscos de fraude. A imprensa noticiou que o excelentíssimo sr.presidente vetou a divulgação do relatório do Ministério da Defesa que chegava à mesma conclusão, de que o sistema não tem risco de fraude e é auditável. Agora, o ministro da Defesa desafia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e informa que só após o segundo turno divulgará o resultado da “auditoria”, para evitar “inconsistência”. Pelos números das pesquisas eleitorais, percebemos que o resultado da eleição presidencial será com pequena diferença de votos entre os candidatos. Dependendo do resultado que sair das urnas, no dia 30/10, será que, com o adiamento da divulgação do relatório, não esta “pintando um clima” para alguns grupos bolsonaristas, de militantes ou de militares que flertam com um golpe?

Marcos Sanches

Governo secreto

Aparentemente, a integridade das urnas é muito maior que a dos militares que tanto insistiram em fiscalizá-las. Depois do orçamento secreto, temos, agora, a auditoria secreta. O atual governo deve ter orgasmos a cada vez que crava o carimbo de secreto em mais uma estripulia sua. Como o interesse nacional passa longe de suas cabeças, a atitude racional é suspeitar de que tudo o que é sigiloso neste governo esconde uma mentira, uma ilegalidade ou uma imoralidade.

Arnaldo Mandel

Direito à informação

Falam tanto de penalizar os institutos de pesquisa no que se refere às pesquisas eleitorais, porém se esquecem de que estão violando o direito à informação que todo cidadão tem. Dizem muito a respeito dos institutos que mostraram números favoráveis ao candidato opositor ao atual mandatário, todavia se esquecem de um instituto que foi na contramão de todos. Espero que esta lei, quando aprovada, seja alvo de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Judiciário.

Rodolfo Severiano Coelho

Pesquisas e promessas

Como temos uma Câmara que quer criminalizar os que trabalham com pesquisa eleitoral, sugiro que também criminalizem os políticos eleitos que não cumpriram uma porcentagem das suas promessas feitas durante a campanha eleitoral. Dessa maneira, com uma autuação melhor dos parlamentares, as pesquisas teriam um resultado muito mais correto e preciso.

Pedro Otavio de O. Figueiredo

Combate às ‘fake news’

A Justiça Eleitoral querer acabar com mentiras (fake news) nas redes sociais é como querer acabar com o sal no mar. Umberto Eco dizia que a internet deu voz aos idiotas. Deu voz, também, aos mitomaníacos, mentirosos que acreditam nas próprias mentiras e aos falsos, sem caráter, que dominam a política brasileira e fazem a cabeça dos tolos e ignorantes. A democracia supõe um povo esclarecido e inteligente, que saiba distinguir o certo e bom do errado e mau.

Paulo Sergio Arisi

‘Não furtarás’

Faltou, na Carta Pública ao Povo Evangélico divulgada por Lula, a assunção do compromisso mais importante, parte dos dez mandamentos bíblicos: não furtar (Êxodo 20:15). Considerando a cleptocracia promovida pelo PT na Presidência da República, essa proposital omissão nulifica a tal carta, pois o surrupiamento do dinheiro público é a grande desgraça nacional. O Brasil aguarda o seguinte compromisso: “Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, e nenhum outro petista meteremos a mão nos cofres públicos”.

Túllio Marco Soares Carvalho

FGTS futuro

Gostaria de cumprimentar o Estadão pelo editorial Anatomia de um crime eleitoral (20/10, A3). A seguinte frase bem exprime a essência do texto: “Que não haja engano: essa súbita sensibilidade com os mais pobres não tem nada de genuína”. Ao que eu apenas acrescentaria: e, caso atinja seu objetivo, terá efêmera duração.

Francisco E. Soares

APRENDIZADO

Definitivamente temos muito o que aprender com as democracias antigas do primeiro mundo. Após apenas 45 dias no poder, a líder conservadora Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido. A razão fundamental foi um mau desenhado plano de recuperação econômica que desencadeou reações negativas políticas e populares, tornando insustentável a manutenção da premiê. Enquanto isso, por aqui ainda insistimos num sistema obsceno de presidencialismo de coalizão, cujo fiel da balança – o Centrão – sustenta presidentes medíocres em troca de favores pessoais; nunca há plano definido de recuperação econômica; e defenestrar um presidente (que não tem a hombridade de renunciar) é uma verdadeira e desanimadora epopeia política, fadada ao fracasso na maioria das vezes. Aprenderemos, sim, em algumas centenas de anos.

Luciano Harary

CRISE DE CONFIANÇA

Liz Truss, premiê do Reino Unido, renuncia após 45 dias de governo por crise de confiança. Instituir o parlamentarismo no Brasil evitaria o desgaste de suportar incompetentes como Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro por, no mínimo, quatro anos.

J. A. Muller

ABAIXO DO EQUADOR

Depois de 45 dias no cargo, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, foi forçada a pedir sua demissão porque não está podendo cumprir o seu mandato. Aqui, abaixo do Equador, os ministros Eduardo Pazuello e Ricardo Salles permaneceram no cargo apesar do aumento do número de mortes por covid-19 em quase dez vezes, o desmatamento recorde na Amazônia e a aliança com madeireiros ilegais. Coisas assim acontecem porque lá os ingleses levam os mandatos a sério, enquanto que, aqui, o desempenho do ministro é apenas coisa para "inglês ver".

Omar El Seoud

DESMEMORIADO

William Waack analisa em sua coluna (Estado, 20/10, A13) o peso dos erros do passado nos governos de Lula – corrupção – e de Bolsonaro – omissão na pandemia. Ao que tudo indica, o eleitor brasileiro é totalmente desmemoriado, tanto em relação ao passado de Lula quanto ao presente de Bolsonaro e de tudo o mais. Votamos emocionalmente em figuras carismáticas populares sem as mínimas qualificações de competência para liderar a Nação. Chamem-nos irresponsáveis. Nosso histórico político nos condena.

Paulo Sergio Arisi

'MAL MENOR'

Lula, o "mal menor" (Lula: dos males o menor, para evitar o pior, 20/10, A4)? Tāo democrático que, se não fosse um juiz quixotesco no caminho, teria controlado o sistema todo com a maior corrupção monetária da História? Que fala claramente que quer controlar a imprensa/mídia? Que defende há décadas que Cuba é uma democracia? É instrumento a serviço de que ideologia? E "o pior", Bolsonaro, com o poder de presidente na mão, com que ato concreto ou discurso específico se posicionou contra a democracia? Querer não eliminar a urna eletrônica, mas adicionar o voto impresso, não seria pedir mais garantia de honestidade, isto é, mais preservação dos valores democráticos? Quem rouba milhões e milhões do País, e isso com cumplicidade de outros Poderes, não seria capaz de comprar eleições? Talvez seja o caso de votar em um dos candidatos, ou talvez em nenhum deles, mas é urgente a necessidade de se parar de pensar com a ideologia e voltar a pensar com o nexo.

Jesse Campos

RETÓRICA

Tenho grande respeito e admiração pelo professor Roberto Macedo. Mas discordo de sua opção "menos pior" pela eleição de Lula (Estado, 20/10, A4). Muitas falas de Bolsonaro são inconvenientes e podem soar até ameaçadoras, mas são pouco mais que retóricas. Lula, por sua vez, se excedeu em atos de corrupção, busca de vantagens pessoais ilícitas e agressões aos fundamentos democráticos com o uso de complexa rede de propinas para influenciar o Parlamento e ampliar sua estrutura de poder. Tudo documentado e sob criterioso escrutínio de oito juízes em três instâncias. O irreversível comprometimento da integridade pessoal e política do candidato não só o desqualifica para o cargo presidencial, como não permite qualquer expectativa de regeneração de seu caráter que o leve a respeitar os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

José Vicente da Silva Filho

REPENSANDO

O biólogo Fernando Reinach, que escreve excelentes artigos científicos no Estadão, decidiu fazer uma incursão na área política e publicou no jornal um texto com título Bolsonaro quer destruir nosso futuro (15/10, A29), declarando o seu voto no segundo turno das eleições: "Prefiro o mal menor. Acredito que é melhor um presidente corrupto ou conivente com a corrupção, mas que respeita a democracia a um que tem como objetivo exterminar nosso futuro. É mais fácil combater a corrupção do que reconstruir uma democracia". Sem dúvida, essa conclusão é precária, pois considera que um governo com Lula e o PT não ameaçariam a democracia. Como Lula respeita a democracia se ele é fundador, junto com Fidel Castro, do Foro de São Paulo, que propõe, entre outras coisas, criação da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA), da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), todas organizações esquerdistas/socialistas/comunistas? Como não ameaçaria a democracia se em seu plano de governo propõe controle dos meios de comunicação, inchaço do Estado”, taxação das grandes fortunas? Sugiro a Fernando que repense o seu voto.

José Claudio Marmo Rizzo

FIESP

Conforme noticiado, até a icônica e poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está rachada ao meio com a polarização entre bolsonaristas de sindicatos patronais liderados pelo ex-presidente da entidade, Paulo Skaf, e um grupo de grandes empresários que apoiam o atual dirigente Josué Gomes da Silva, veladamente lulistas. A que ponto chegamos!

J. S. Decol

JOGO SUJO

Paulo Skaf deveria ter vergonha. Será que ele não percebe que o que está em risco com Bolsonaro eleito é a democracia? Fica fazendo abaixo-assinado contra seu sucessor, Josué Gomes, só por ser filho do ex-vice de Lula. Que jogo sujo!

Jane Araújo

CENSURA

TSE manda Jovem Pan conceder resposta a petista (Estado, 20/10, A12). Eu costumava dizer: estamos sob três ditaduras, e a pior é a do Judiciário. Creio que agora não resta dúvida, só precisamos ver qual será a próxima vítima da violência da censura explícita, e eu acredito que só escapará a Globo, e a razão todos sabem: a militância pró-Lula impera. Vamos ver o Estadão publicar receitas de bolo outra vez? Quem dizia temer o "gópi" de Bolsonaro teria algo a dizer agora? Para igualar a vergonha e a covardia da década de 1960 e 1970, resta saber a quem caberá torturar os contrários.

João Paulo de O. Lepper

GOLPE CONSUMADO

Desde 1.º de janeiro de 2019, a dita "esquerda" reza para que ocorra um "golpe" por parte do presidente Bolsonaro, provocando-o de toda forma com a prática de atos lamentáveis. O golpe de Estado nunca veio, mas sim um outro bem forte contra o "sistema". Aí, a coisa pegou. Decepcionados e enraivecidos por perda de poder e privilégios, os conhecidos "progressistas", pessoas sérias, honestas e de bom coração, e que necessitavam, como um fetiche, da materialização desse "golpe", acabaram por vê-lo se consumando, mas, quem diria, por intermédio do Judiciário. A censura que se pratica contra meios de comunicação, sob qualquer argumento, é algo abjeto, ainda mais quando seletiva, fatos dignos de ditaduras da velha América Latina. Infelizmente, liberdade, respeito ao Brasil e prosperidade ainda incomodam muita gente. Será que este prestigioso jornal voltará a publicar Camões em sua primeira página?

Ary Braga Pacheco Filho

LIBERDADE DE IMPRENSA

É inadmissível qualquer movimento no sentido de regular a mídia. A liberdade de imprensa é o pilar de uma democracia avançada. A imprensa publica os fatos como são, agradando muitos e desagradando alguns, principalmente aqueles que estão no poder. Vamos todos torcer para que o nosso país sempre mantenha a independência dos fatos, mesmo que desagradem alguns.

Marco Antonio Martignoni

O LADO DA IMPRENSA

Sobre o artigo de Eugênio Bucci (Estado, 20/10, A8), pouco entendo de imprensa, a não ser o que por si é óbvio ao leitor. No Brasil os principais órgãos estão contra Bolsonaro. Têm um lado, então, e com razões. O que não é justo é por que a alternativa tem de ser o PT e Lula. A impressão que se tem é de que houve manobras pouco republicanas bem engendradas para chegar a isso. Não tenho nenhuma simpatia, por exemplo, por João Doria, mas suponho que se fosse ele o adversário de Bolsonaro o Brasil estaria melhor em termos de alternativas. É claro que para os petistas que não acreditam na obviedade da corrupção de Lula isso pode até soar ridículo, mas não para quem é isento de ideologias. O que precisaria ser melhor explicado é por que candidatos tão melhores que os atuais não se viabilizaram na disputa. Os partidos têm donos que podem decidir quem pode concorrer? Isso é democracia? A entrada de apenas 8% de novos parlamentares federais (sem ligações políticas anteriores) às custas de dinheiro público pode continuar a consagrar políticos profissionais nas urnas? São essas questões que a imprensa deveria analisar melhor e eventualmente influir para melhor equidade e aparecimento de necessárias novas lideranças.

Ademir Valezi

ARMAS E ESCOLAS

Os senhores Tarcísio de Freitas, candidato ao Governo de São Paulo, e Jair Bolsonaro, candidato à reeleição para a Presidência da República, ao que parece, pelo seu discurso, não respeitam quem tenha filhos, netos e sobrinhos adolescentes, pois querem todo mundo com armas de fogo nas mãos, com a intenção de "diminuir" os crimes e, além disso, pretendem baixar a maioridade penal de 18 para 16 anos, cujo resultado será a criação de mais estabelecimentos prisionais por via de contratos alvissareiros com empreiteiras viciadas. Mas nem falam de construir uma sociedade pacata, com a construção de escolas. Isso está certo?

Bismael B. Moraes

GOVERNO PAULISTA

A maioria dos paulistas parece que está anestesiada e/ou com falta de memória mesmo. Para um Estado que nos últimos anos teve bons governadores oriundos do PSDB, agora parece que ficou desorientado de vez. Eleitores que antes abraçavam o PSDB, agora se debandam para um candidato negacionista, adepto a atitudes eleitoreiras com dinheiro público como nenhum outro anterior, nem mesmo os petistas. Pior. Além do próprio Bolsonaro, aderem ao candidato ao governo estadual que burlou a lei com a fixação de residência em São Paulo, numa ilegalidade à vista de todos. Para finalizar, observa-se a atitude do traidor governador atual, acabado de ingressar no PSDB, recepcionar Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, nosso símbolo da campanha de combate à pandemia de covid, levada a cabo pelo ex-governador Doria, apesar do desleixo do governo federal. Lástima e vergonha!

Éllis A. Oliveira

