Eleições 2022

Não estamos preparados

Dando Lula ou Bolsonaro no dia 30/10, a verdade é que o Brasil está longe de estar preparado para as viradas políticas, saindo da direita para a esquerda ou vice-versa. Não está preparado no fundamental: proteger as nossa instituições da ação dos políticos e governantes desonestos, tenham eles a ideologia que tiverem. O País precisa, urgentemente, se espelhar nos países do Primeiro Mundo. Os americanos, por exemplo, distinguem-se por colocar as instituições acima dos governos. Desde a sua independência, no século 18, quando optou pelo federalismo e a plena descentralização dos poderes, aquele povo cultua a segurança jurídica como forma de proteção dos direitos à liberdade e, em particular, ao de empreender e realizar negócios com garantias avalizadas pelo Estado, não por governos. Isso os diferencia e é o que minimamente desejamos de um Congresso que assume em janeiro de 2023: trazer para as leis brasileiras o que há de mais avançado para impedir o aparelhamento da administração direta, estatais, universidades, tribunais e agências reguladoras, lembrando que apenas o Executivo conta com cerca de 22,5 mil funcionários ocupando cargos comissionados (indicados politicamente), ante aproximadamente 4 mil nos EUA, 300 no Reino Unido e 500 na Alemanha.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

Renovação

Segundo informação do Estadão de 19/10 (A8), só 8% dos deputados federais e senadores eleitos no pleito passado constituem sangue genuinamente novo na política. A maioria dos escolhidos cai, pois, numa das seguintes categorias: titular de mandatos anteriores, detentor, em época relativamente recente, de cargos de alto escalão do governo, ou garantidor, por laços de família, do poder de velhos e sempre presentes caciques. Tal panorama configura a falta de renovação autêntica de quadros, atributo essencial para o bom funcionamento de um regime democrático digno do rótulo. Se é verdade, como certa vez afirmou Margaret Thatcher, que a democracia não é um sistema feito para eleger os melhores, mas para impedir que os ruins fiquem para sempre, pode-se concluir que ou a qualidade dos homens públicos brasileiros tradicionais e seus continuadores hereditários é tão boa que eles merecem ser eternizados por serem fundamentais ao País ou há algo fundamentalmente errado com a estrutura democrática implantada por aqui.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Reino Unido

Não se brinca de governar

Essa é a lição que nos vem do Reino Unido. Caracterizada a impossibilidade de um premiê governar, a solução é imediata, não se prolonga o sofrimento, como acontece no Brasil com seu inefável presidencialismo de coalizão. Liz Truss se viu obrigada a renunciar após 45 dias no cargo, evidenciada a inépcia de sua política de extrema direita, um desastroso plano econômico de corte de impostos num momento em que o país deles necessita como nunca, diante da guerra na Ucrânia e da crise energética, que pressupõe a concessão de subsídios. Um plano considerado temerário pelos mercados. O mesmo ocorreria se o fugaz governo fosse da esquerda. No Brasil, encerra-se uma governança oca, de “experiências emocionantes” e temerárias, diuturnas, mas boa parte dos eleitores quer continuar embalada pelas grosserias, inconstância, condutas irresponsáveis e ameaças ao regime democrático de Jair Bolsonaro, sem se importar com a queda da República num fosso sem volta.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Parlamentarismo

Lamentável o fim precoce do governo de Liz Truss, mas é resultado de escolhas ruins e pautas equivocadas. Fôssemos um regime parlamentarista, Lula e Bolsonaro não governariam 45 dias, com suas pautas horrendas. O Brasil seria melhor. Grave erro nosso, no plebiscito de 1993.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

Transporte público

Frota menos poluente

Uma sugestão: por que não transformar os motores movidos a diesel que equipam os mais de 14 mil ônibus de São Paulo para serem alimentados por etanol brasileiro? Creio que não nos faltariam tecnologia e interesse. Seria mais rápida a transformação da nossa frota, muito mais barata e não haveria problema para a distribuição do combustível.

Sergio Massara

smassara@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

POSTURA PERIGOSA

As decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no sentido de sistematicamente castrar o material de campanha de um dos candidatos à Presidência (Jair Bolsonaro) que, segundo a maioria dos togados, compromete o outro (Lula da Silva), deixando ao mesmo tempo livre quase todo o caminho para o mesmo fim em sentido contrário, configuram postura perigosa. Primeiramente porque explicita um favorecimento e, consequentemente, uma militância política por parte daquela Corte em relação a um deles, atitude inadmissível quando proveniente de um tribunal que deveria se orientar por estrita imparcialidade, sem a qual seu digno propósito fica desvirtuado. Por outro lado, não se deve esquecer o fato de que, agindo assim, seus componentes, não se sabe com qual objetivo, não conseguem ocultar a atitude de censura embutida nas suas ações, o que ameaça a liberdade de expressão. É recomendável, portanto, aos órgãos de comunicação apoiadores do candidato mais "atacado", na visão dos ministros, que se mantenham em atitude de equilíbrio ao analisar as restrições impostas, na medida em que o patrulhamento explícito somente em uma direção, claramente observado, conspira contra a saúde de suas próprias atividades.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ANTES TARDE

O TSE age corretamente ao dar-se o poder de vetar conteúdo falso nas propagandas eleitorais, mas a dúvida é por que não fez isso antes, há quatro anos? A eleição do atual despresidente em 2018 somente foi possível pela rede de mentiras construída que, desde então, tem sido constante e sistematicamente aprimorada, pois o governo foi aparelhado para esse fim. Parlamento comprado e Judiciário moroso nos trouxeram à beira do caos institucional de agora. Veremos se tais medidas darão algum resultado.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

TOLERÂNCIA

Ministro Alexandre de Moraes, pelo bem da democracia e da pluralidade de ideias, que o senhor silencie por um breve minuto o tiranete algazarrento e pavonesco em sua mente para refletir sobre o seguinte questionamento do percuciente escritor israelense Amós Oz: "A tolerância deve se tornar intolerante para se proteger da intolerância?".

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

JABUTICABA

A coisa vai mal quando um jornalista sério, como Pedro Doria, se põe a exaltar as decisões absurdas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE sob ataque, 21/10, B23). Para começo de conversa, deveria, isso, sim, promover uma campanha pela extinção do TSE, engordado como é pelos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), com seus organogramas obesos. O trabalho realizado a cada dois anos por esses tribunais poderia ser encampado por outros órgãos do Judiciário. O Brasil carece de reforma administrativa em todos os Poderes, em especial na cara e ineficiente Justiça brasileira. Parodiando J.R. Guzzo, essa "jabuticaba que não existe em nenhuma democracia séria do mundo" é um sorvedouro profundo de dinheiro público.

Jane Fátima Paiva Furtado Bedran de Castro

fatimabedran0@gmail.com

Araçatuba

*

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Sou a favor da liberdade de expressão. Se forem fatos ou fake news, não importa. O balizador das notícias é a Justiça comum. Quem se sentir ofendido que procure seus direitos. Não está na Constituição que seja do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do TSE esse poder discriminatório. Aliás, o TSE só existe no Brasil. Leva anos para julgar e pairam sobre suas cabeças suspeitas de corrupção, conforme amplamente divulgado pela mídia.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

'CENSURA NUNCA MAIS'

O TSE, além de petista, virou a chaga das eleições. Censura, diziam os petistas tempos atrás, nunca mais, mas quando é no olho dos outros, eles gostam. Na vida, tudo o que vai, volta, e Lula pode ter surpresas? Agora só falta o honesto TSE proibir Rodinei, do Flamengo, de usar a camisa 22. Qual será o fim disso?

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

CAMÕES E RECEITAS

Lula até agora não explicou o que pretende fazer com a economia, mas deixou bem claro que pretende regular a imprensa. Saudosismo do Ato Institucional n.º 5 (AI-5)? Pelo sim ou pelo não, sugiro ao Estadão e aos órgãos de mídia em geral para irem preparando muitos versos de Camões e receitas culinárias apetitosas para colocar nos espaços do que será censurado no caso de Lula ganhar. Afinal, Camões e receitas nas primeiras páginas é algo que o Brasil não tem a oportunidade de ver há mais de 50 anos. E o público de um país que elege Lula merece ser informado pelos melhores versos do poeta e poder sonhar em degustar o que há de melhor na culinária internacional. Tal como sonham os venezuelanos e argentinos. O que já estamos experimentando agora não passa de uma avant-première.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

CONTROLE DA MÍDIA.

Lula da Silva demonstra clara e publicamente seu desejo de impor o controle da mídia, alertando, no entanto, que pretende um controle similar ao dos EUA, Inglaterra e França, mas não igual ao de Cuba. Da mesma forma que disfarça bem os objetivos e interesses do Foro de São Paulo, com relação ao controle midiático pretendido, sem dúvida deseja algo mais profundo como uma censura velada, imposição de receio a jornalistas, além de outros meios de atingir a liberdade de imprensa. Assim, deveriam os militantes na imprensa insistir com o candidato para que deixe de lado sua pretensão controladora. Deixará?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

ANTINATURAL

As arbitrariedades saltam aos olhos nestas eleições como nunca antes na história deste país. Impossível não associar o binômio ação versus resultado, impossível ficar indiferente à censura e ao cerceamento de liberdades democráticas fundamentais. No futuro, muito provavelmente, nos referiremos a elas como as eleições mais antinaturais do século 21. E, claro, como tudo tem um custo, pagaremos o preço, um altíssimo preço por isso.

Ricardo C. Siqueira

ricardocsiqueira@lwmail.com.br

Niterói (RJ)

*

LIBERDADE DO NOVO

Henry Ford disse que o comprador do modelo T – seu primeiro automóvel em massa – poderia escolher qualquer cor, desde que ela fosse preta. A liberdade que o partido Novo deu aos seus filiados – para que seguissem os rumos que desejassem – neste segundo turno segue a mesma filosofia de Ford. Votei em João Amoêdo em 2018 e discordo do seu apoio a Lula. Assim como abomino Jair Bolsonaro. Acho que Amoêdo poderia ter optado por votar em branco, como este leitor que vos escreve, mas é livre para escolher o que desejar. E o partido de princípios tão nobres que ele, Amoêdo, criou, deveria respeitar as escolhas das pessoas, ao invés de virar quintal do bordel de um dos candidatos.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

LIVRE PENSAR

O Ministério da Defesa, depois de tanto insistir em auditar as urnas, vem agora dizer que só entregará um relatório da fiscalização após 30 dias do segundo turno? Então posso usar o livre pensar, ou seja, se o resultado do segundo turno não agradar, muda-se o relatório da fiscalização? Isso, sim, será inconsistência.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

REFORMA ELEITORAL

O culpado por tudo o que está acontecendo nesta campanha eleitoral para presidente não são os protagonistas, Lula e Bolsonaro. Somos nós, que nos deixamos envolver por políticos. É preciso acabar com essa história de ter político de estimação. Precisamos lutar por uma reforma eleitoral. Essa história de voto obrigatório é igual à Voz do Brasil obrigatória nas emissoras de rádio, não serve para nada. Político que merece voto no Brasil ainda não nasceu.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

PAULISTA

Deprimente, é o mínimo a dizer de como se encontra a Avenida Paulista, cartão postal da capital do Estado de São Paulo. Suja, imunda, repleta de ambulantes de tudo, até de comida, barracas de acampados com crianças numa sujeira digna dos rincões abandonados. Como chegamos a esse ponto? Abandono, só pode ser, e falta de interesse em resolver o problema. Isso é anarquia confundida com democracia, afinal é a capital e seu ponto mais conhecido e admirado. Que impressão pode levar um visitante? Será que nem isso conseguem pensar? Menos política e mais responsabilidade seria o ideal, todavia, essas e outras parecem não ocorrer no País.

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

CASO EDDY JR.

Humorista relata ser vítima de racismo em prédio na Barra Funda (Estado, 20/10, A19). O caso Eddy Jr., de racismo e violência, precisa de uma solução não protocolar, uma condenação judicial nas esferas civil e criminal.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

DIAS GOMES

A reportagem Dias Gomes, um mestre na arte de criar personagens icônicos (Estado, 19/10, C1) celebra o centenário do autor de obras geniais e reveladoras do Brasil real através do teatro, cinema e televisão com talento e simplicidade inigualável. O Pagador de Promessas, no teatro e cinema. O Bem Amado e Roque Santeiro, na televisão, entre outras obras primas em que o Brasil riu de si mesmo. Nada mais justo do que o título Ocupação Dias Gomes, no Itaú Cultural, para um genial autor que ocupou todo o espaço vazio até então na dramaturgia brasileira.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre