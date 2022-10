Sucessão presidencial

Escolha necessária

No primeiro turno, a vitória foi da dualidade estanque, do pensamento binário, da polarização e da repetição do passado. A terceira margem – um terceiro lado onde havia apenas dois – permanece uma ficção de Guimarães Rosa, difícil (para não dizer impossível) de se tornar realidade num “processo eleitoral congelado” como o brasileiro, conforme expressão de Roberto DaMatta no texto A terceira margem, publicado neste jornal em 13/7 (C4). A poucos dias do segundo turno, reflito sobre outro excelente texto seu: Nem um nem outro (19/10, C3). Não escondo, entretanto, meu desconforto com sua frase conclusiva: “Minha modesta e certamente reacionária ou antipatriótica opinião é que nem um nem outro vale o meu voto”. Concordo com a conclusão do primeiro texto: “Votar no menos ruim é um jeitinho para continuar o mesmo jogo”, mas não me parece que seja o caso aqui e agora. Uma análise da “cultura, matriz ideológica e valores” em disputa não aconselha abstenção, voto nulo ou branco. Não é hora de neutralidade, omissão ou desistência. É hora de resiliência e resistência na defesa do Estado Democrático de Direito. Ao invés de Nem um nem outro, é preciso escolher um ou outro. O “pobre Brasil exilado” agradece.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

Frente ampla

No primeiro turno, votei em Simone Tebet. Neste segundo turno, a candidata apoia abertamente a candidatura do PT, motivada pela criação pelos petistas de uma frente ampla para salvar a democracia. Essa premissa é falsa, pois não há exemplos históricos bem-sucedidos de uma força de extrema esquerda que conduza uma frente desse tipo e, eleita, não alije do poder liberais, conservadores e o centro, restando no poder os extremistas, às vezes por um longo período (vide Venezuela, Cuba e Nicarágua). Na nossa história recente, um exemplo de frente ampla bem-sucedido foi a campanha das Diretas Já, em que as esquerdas eram apêndices e a liderança, predominantemente de centro (Ulysses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, Tancredo Neves, entre outros). Por esse erro, Simone Tebet sai menor do que entrou e põe em risco seu futuro político. Melhor papel está fazendo sua candidata a vice, Mara Gabrilli, que se manteve neutra e de cabeça erguida.

Italo José Portinari Greggio

São Paulo

Assédio eleitoral

Além dos abomináveis crimes de assédio sexual e moral praticados em ritmo crescente no País, surgem agora, às vésperas do segundo turno presidencial, as denúncias do covarde e inaceitável crime de assédio eleitoral cometido por dirigentes de empresas sobre seus funcionários, obrigando-os a votar neste ou naquele candidato, sob pena de perseguição e até demissão. Tristes tempos estes que o Brasil vive.

J. S. Decol

São Paulo

TSE contra ‘fake news’

Liberdade de expressão

Na atual instabilidade jurídica por que passamos no Brasil, pelo oportunismo de uns, a conivência de poucos, a anuência de muitos, o conformismo de milhares e a enganação de milhões, aos poucos, implanta-se a censura “para proteger a democracia”.

A. Fernandes

São Paulo

‘Inércia da Jurisdição’

Estou à espera de algum jurista que esclareça como é possível relativizar o princípio da inércia da Jurisdição, tal qual fez o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para permitir censura a jornais e ocorrências em redes sociais que, ao que parece, possam prejudicar o candidato Lula. Aprendi que o princípio da inércia visa a preservar a imparcialidade do juiz.

Ana Lúcia Amaral

São Paulo

Mentiras e verdades

Não nos enganemos: tudo de bom que cada um diz sobre si próprio é mentira, tudo de ruim que cada um diz sobre o outro é verdade. Pobre Brasil...

César Garcia

São Paulo

Em busca de lucidez

É sempre bom relembrar o genial escritor português José Saramago: “(...) os que mandam não só não se detêm diante do que nós chamamos absurdos, como se servem deles para entorpecer as consciências e aniquilar a razão” (Ensaio Sobre a Lucidez, Cia. das Letras, 2004, p. 284).

Luiz Antonio D’Arace Vergueiro

São Paulo

'AMEAÇA COMUNISTA'

A despeito do que alerta a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ninguém lúcido e minimamente informado se preocupa mais com o comunismo desde o fim da guerra fria. A ameaça às democracias liberais está hoje representada pelo totalitarismo e o radicalismo de direita. Os riscos com os quais se preocupar se manifestam na ação de políticos como Trump, nos Estados Unidos, Orbán, na Hungria, e Erdogan, na Turquia. De direita ou de esquerda, o totalitarismo é a maior chaga política da atualidade. Tome-se como exemplo a Venezuela, de Hugo Chávez, que aliciou o legislativo e com ele montou seu próprio judiciário, levando o povo à miséria e seus apaniguados e parentes, ao poder e à fortuna. Bolsonaro parece seguir pari passu esse roteiro. Estar atento à História e refratário às mentiras é a maneira mais eficaz de defender a democracia. É a esperança a partir da qual decidir o voto no dia 30 de outubro.

José Roberto Monteiro

São Paulo

VOTO RESPONSÁVEL

Particularmente não aprovo Bolsonaro pela sua filosofia de vida, postura e posições pessoais em seus relacionamentos. Mas, segregando essas posições das condições de governar o País, situação que a maioria não consegue separar, infelizmente, ele é a única opção para impedir o retorno de Lula da Silva ao poder. Não temos outra saída. Permitir o retorno de Lula e seus asseclas é de uma irresponsabilidade com o futuro da Nação sem tamanho pela simples análise de "detestar a figura de Bolsonaro" e não de fato o seu trato com as coisas do País. Não se trata disso. A verdade é que chega a ser uma desonestidade e uma inconsequência permitir esse retrocesso, ou seja, a volta do lulopetismo, que, se ocorrer, fatalmente será cobrada na pele e na consciência dos que estão permitindo isso. Essa irresponsabilidade não vai refletir simplesmente no resultado de uma eleição, mas no que irá nos acontecer, sem qualquer dúvida. Sugestão: pensem nisso, ninguém pode ter políticos de estimação, em nenhum dos polos. Só não caiam na conversa extremamente falaciosa de que o petismo atual estaria representando a criação de novos "marcos civilizatórios" para a nossa sociedade. Se ela precisar disso, não vai ser esse grupo que vai criar. Nem o bolsonarismo. Vai ser a sociedade não se atrelando a questões político-administrativas.

Roberto Barbieri

Passos (MG)

BOM DE PAPO

Não sou Bolsonaro, votei no presidente por não aprovar o PT. Aliás, não tenho nada contra Lula, mas sim contra como sua equipe conduz o dinheiro do Brasil. Porém, na entrevista de Bolsonaro ao podcast Inteligência Limitada Ltda. nesta quinta-feira, 20/10, fiquei impressionado com seu modo simples. Não é aquele tipo "porre", papagaio de política. Ele fala de tudo. E tem um estilo de se comportar que lembra àquela figura que conhecemos "bom de papo". Nós ficaríamos horas em uma reunião sem ficarmos cansados. Nesse caso, ganha fácil de seu adversário, que está sempre com a razão, verdade absoluta, solução, e culpando alguém de algo. Em resumo, em uma entrevista longa com Bolsonaro, as pessoas saem leves. Já com o adversário, sem dúvidas, saem com raiva de alguém e com sensação ruim. Como diz o ditado, um nos faz sair com borboletas no estômago. O outro, com taturanas nos queimando. Fiquei feliz em saber que Bolsonaro é um homem normal, representante da classe média brasileira. Votem em quem quiser. Eu vou em Bolsonaro em respeito aos meus ouvidos, ao meu dinheiro e principalmente ao meu estômago.

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

EM QUEM SE VOTA

Se alguém me diz que não votou em Lula por conta da corrupção (mensalão, petrolão), até entendo, mas peço que aguarde a História nos mostrar o que foi, neste governo, o orçamento secreto, o papel do Centrão, etc. Agora, enaltecer, hoje, a figura de Bolsonaro, eu também entendo, mas, por outra via, Bolsonaro foi um militar celerado, acusado de ameaçar explodir quartéis e a Adutora do Guandu, no Rio, sendo reformado pelo Exército. Foi considerado um mau soldado pelo general Ernesto Geisel em seu livro de memórias. Parlamentar, disse que não estupraria uma colega por ela ser feia, que só uma guerra civil resolveria nosso problema (tem hoje mais armas em mãos de civis do que todas as policiais militares e civis do País), que no tempo da ditadura deveriam ter matado 30 mil brasileiros (inclusive FHC), que era a favor da tortura, culminando em uma homenagem pública a um dos maiores torturadores da América Latina, o coronel Brilhante Ustra. Se tivesse filho gay, preferia-o morto, e disse que seus filhos não se apaixonariam por uma negra porque foram bem-educados. Até as declarações recentes sobre nordestinos no seu racismo explícito e debochado, entre outras boutades. Portanto, aqueles que o apoiaram em 2018 fazem-no hoje não necessariamente pela "corrupção do PT", mas principalmente por identificação, objetiva ou subjetiva, com todas essas sandices que o "mito" catalisou, fazendo-as refluir do lixo incivilizado que nos habitava. Para mim, não existe mulher que mereça ser estuprada, e não temo Bolsonaro. Ele está longe de mim, geograficamente, mas aqui perto tem conhecido, amigo, colega, família. Aquele vizinho cordato, atencioso. Tenho medo de você, bolsonarista.

Bernardo Assis Filho

Salvador

INTUIÇÃO FEMININA

Apesar de todos os benefícios que Bolsonaro está doando aos mais pobres ultimamente, por que será que ainda não conseguiu ultrapassar Lula, que se mantém firme com 49% dos votos ou mais em todas as pesquisas? É que o povo sabe quem deseja cuidar deles de verdade, principalmente as mulheres, que são mais intuitivas. Nem todos votam porque lhes dão esmolas. Querem um presidente que realmente lhes ofereça perspectivas de um futuro melhor. E é isso que veem em Lula.

Eliana França Leme

Campinas

TEORIA DE AMOSTRAGEM

Gosto das análises de Eliane Cantanhêde, são inteligentes e perspicazes. Na coluna Ventos, não ventania (Estado, 21/10, A9), ela fala em "sólidos 49%": parece acreditar que 49% jamais seriam 51% mas, em teoria de amostragem, isso não é verdade. Porcentagens em torno de 49% e 51% são consideradas totalmente instáveis, porque podem se inverter. Estão dentro da famosa "margem de erro" de que sempre falaram os que trabalham com pesquisas eleitorais. Ter 49% pode (ou não) significar ter 51%: não há certeza nem exatidão. É imprevisível mesmo nas pesquisas feitas no dia da votação. Já vivi isso: em minhas pesquisas na eleição Jânio Quadros X Fernando Henrique Cardoso, Jânio cresceu no final da campanha e, no dia da eleição, estava entre 49% e 51%. Na "boca de urna", Jânio apareceu com 50,5%: era imprevisível o resultado, mas os jornalistas nunca foram capazes de entender isso. Assim como Jânio, também Luiza Erundina e Luiz Antonio Fleury Filho cresceram nos últimos dias, chegando a porcentagens dentro dessa mesma margem de erro. Esclareço que não votei nem votarei em Bolsonaro nem em Lula.

Carlos Eduardo Meirelles Matheus

Itupeva

PARA EVITAR O PIOR

O artigo de Roberto Macedo (Estado, 20/10, A4) foi perfeito em esclarecer o desastroso futuro do Brasil. A explicação é singela mas profunda e diz que "Lula, dos males o menor, para evitar o pior". E foi mais longe dizendo: "O petista tem seus defeitos, mas o mérito mais relevante neste momento é que ele é muitíssimo democrata, enquanto Bolsonaro tem forte viés autocrata". Aliás, faz parte do currículo de Bolsonaro a PEC Kamikaze; as declarações "sou imbrochável" e "pintou um clima"; o uso da embaixada brasileira em Londres e das comemorações à padroeira do Brasil para autopromoção política, a irresponsabilidade no trato da pandemia, entre outras escabrosas atitudes de um estadista aloprado. Afinal, fez de tudo para entregar, de bandeja, a Presidência do País ao condenado e desatualizado Lula da Silva. Além de lamentável, é o que temos para hoje.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

ESTADO FORTE

Articulistas do Estadão optam por Lula como "mal menor", mas será, mesmo, um mal menor? O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, alguns dias atrás, durante uma entrevista ao canal chinês Guancha, elogiou a China, segundo ele um país que tem "um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui, no Brasil". Tenho medo de que o Brasil não dê importância a esse tipo de argumento e aconteça aqui o mesmo que aconteceu com Cuba.

Alexsandra Melo da Silva

Campinas

DEMOCRATA

Lula muitíssimo democrata? Larry Rohter que o diga. Teve o visto suspenso por mencionar que Lula tinha forte ligação com bebida alcoólica. Bolsonaro é grosseiro, rude e tosco. Cassou visto de alguém? E nem vamos nos lembrar do "controle social da mídia", sonho petista.

Celso Francisco Álvares Leite

São Paulo

DIA D

Às vésperas do decisivo dia D do segundo turno presidencial, cabe reproduzir o último parágrafo do oportuno editorial As piruetas retóricas de Lula (21/10, A3): "Muitos eleitores depositarão um voto a Lula exclusivamente motivados pela rejeição a Jair Bolsonaro, com sólidas e bem fundadas razões, a começar pelos riscos reais que o bolsonarismo impõe à democracia. Mas que seja um voto sem ilusões. Um novo mandato de Lula (seu terceiro, e o quinto do PT) pode bem ser, na atual conjuntura, um mal menor que um segundo mandato consecutivo de Bolsonaro. Ainda assim é um mal – e bem grande." Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

AUTOCRACIA X CORRUPÇÃO

A leitora Tania Tavares elenca pontos interessantes no comentário em que diz considerar mais fácil combater a corrupção do que a autocracia (Fórum dos Leitores, 20/10, A4) . Respeitosamente me permito discordar. Nos mais de 500 anos da nossa história, a autocracia sofreu grandes e profundas derrotas ao passo que a corrupção coleciona um sem número de grandes vitórias e um ou outro contratempo.

Luiz Claudio Correa

São Paulo

FATURA PAGA

Li no Estadão que, caso vença o demiurgo de Garanhuns, o PT avalia a dona Simone Tebet para a Agricultura ou para o Supremo Tribunal Federal (STF), embora a preferência seja para o Ministério da Educação. Finalmente está demonstrada a fatura relativa ao apoio ao candidato no segundo turno das eleições. Característica desse povo é que são todos farinha do mesmo saco. Pensando que a moça ficaria neutra, estou desiludido. Meu voto nunca mais ela terá.

Luiz Francisco A. Salgado

São Paulo

SIMONE NO STF

Humor negro, piada sem graça e deboche ao Supremo Tribunal Federal, a informação revelando que o PT deseja que a senadora sem voto e em fim de mandato, Simone Tebet, venha a ser indicada para ministra da Suprema Corte caso Lula seja eleito. Seria cômico se não fosse trágico. Tebet é do MDB e, seguramente, o partido dispõe, no caso, de nomes mais expressivos para a função. Pelo visto a reta final da acirrada campanha eleitoral está maltratando neurônios de dirigentes petistas. O PT joga o destrambelhado e patético balão de ensaio no ventilador para ver o resultado. O aroma será desagradável. É muita areia para a kombi da boquirrota senadora. O STF merece respeito.

Vicente Limongi Netto

Brasília

CFM

O Conselho Federal de Medicina (CFM) restringiu o uso terapêutico do canabidiol a casos de síndromes convulsivas, como Lennox-Gastaut e Dravet, baseando sua resolução em revisões científicas e mais de 300 contribuições de médicos de todo o País, obtidas por consulta pública, vedando, portanto, ao médico, a prescrição da droga para outras indicações clínicas. Causa estranheza que, durante a pandemia, mesmo em meio a dezenas de evidências científicas, nacionais e internacionais, que atestavam cabalmente a ineficácia da cloroquina e ivermectina no combate à covid-19, o CFM liberou o uso indiscriminado dessas drogas defendendo o princípio da "autonomia" do médico para prescrever. Por que não faz o mesmo agora com o canabidiol? É flagrante a incoerência. E é essa incoerência que está progressivamente pulverizando a credibilidade do conselho junto à população a aos médicos que não se sentem representados.

Luciano Harary,

médico

São Paulo

REFORÇO VACINAL

O jornal The New York Times publicou um longo artigo alertando os americanos a respeito do retorno da covid e recomendando doses de reforço de vacina para proteção dos cidadãos. No Brasil, com aquele profissionalismo que sempre o distinguiu, o Ministério da Saúde está discutindo a respeito de garotas venezuelanas e a qualidade das urnas. Como é possível que tantas pessoas queiram reeleger um presidente pior que Átila, o Huno, que destruiu tudo o que encontrou pela frente?

Aldo Bertolucci

São Paulo