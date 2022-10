Sucessão presidencial

Sabatina com Bolsonaro

Na lamentável recusa de Lula da Silva em participar da sabatina promovida pelo Estadão e um pool de veículos na sexta-feira, 21/10, o telespectador, apesar das boas perguntas feitas pelos jornalistas, infelizmente assistiu a uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro insistindo em dizer que a economia está bombando e que a vida dos brasileiros melhorou. Se realmente tivesse melhorado, não teríamos atingido o triste número de 33 milhões de pessoas passando fome, segundo estudo da Rede Penssan. O índice de inadimplência ainda chegou a tal ordem que, de janeiro a setembro deste ano, os saques da poupança superaram os depósitos em R$ 91,1 bilhões. A verdade é que, na reta final deste segundo turno, estamos sendo castigados por uma campanha eleitoral de baixíssimo nível como jamais vista no País.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Salário mínimo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou plano para 2023 que iria prejudicar o salário mínimo e as aposentadorias. O candidato Jair Bolsonaro ficou desesperado, desmentiu o ministro e fez uma promessa de que o salário mínimo em 2023 será reajustado acima da inflação. Eu estou esperando a correção do Imposto de Renda, prometida em 2018. Alguém ainda acredita nas promessas dele?

Maurício Lima

mapeli@uol.com.br

São Paulo

*

Justiça Eleitoral

Diligência de Aras

Que vergonha as atitudes do procurador-geral da República, Augusto Aras. Nos últimos seis meses, pelo menos, o presidente Bolsonaro vem cometendo sucessivos abusos de poder para conseguir se reeleger. Aprovação de verbas bilionárias para programas sociais dos menos favorecidos e diversos usos da máquina pública com uma única finalidade, e claramente contra a legislação eleitoral. O sr. Aras não tem a menor intenção de intervir, finge que “nada sei, nada vi”. Agora vem, numa extrema atitude de diligência, solicitar intervenção na resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para evitar os abusos de notícias falsas divulgadas nas redes sociais. Que vergonha.

Heitor Portugal Procopio de Araujo

heitor.portugal@uol.com.br

São Paulo

*

Benefícios sociais

Alguém não concorda que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, está se excedendo em tudo o que faz? E o pior é que nada faz quando deveria, por exemplo, coibir o uso de dinheiro público (compra óbvia de votos) em benefícios sociais variados às vésperas das eleições.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

Direito de resposta

É importante que o TSE, que está emitindo direitos de resposta no atacado em favor do PT, fiscalize para se certificar de que o beneficiado o utilize para a finalidade a que se destina. O direito de resposta pressupõe algo a retificar, esclarecer ou desmentir, e não para polemizar, criticar ou expor pontos de vista dos envolvidos em tema controvertido.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

Fiesp

‘Sindicatos de papel’

Pelo que li na matéria Movimento contra Josué Gomes na Fiesp ameniza tom após repercussão (22/10, B8), a imagem da entidade foi utilizada para que um presidente tentasse se projetar politicamente, inclusive concorrendo sem sucesso a vários cargos públicos. O estatuto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) permite isso? Sempre pensei que seu objetivo fosse defender a indústria paulista, e não servir como mera ferramenta para projetos pessoais de poder. De qualquer forma, como dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) mostram (22/10, B10), a nossa indústria vai muito mal. Não vi nenhuma manifestação da Fiesp sobre isso, talvez porque as brigas internas estejam desviando a atenção da entidade em relação aos problemas reais do setor industrial. Gostei do termo “sindicatos de papel”, citado na primeira matéria, que se refere a entidades sem grande relevância para a economia. Infelizmente, se o grave declínio da nossa indústria continuar, o número de “sindicatos de papel” só tenderá a aumentar.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

FREIO

De acordo com o vice-presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes tem de ter um freio (Estado, 22/10, A10). Ele quer dizer um igual ao do procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras, que nada faz?

José Eduardo Zambon Elias

zambonelias@hotmail.com

Marília

*

JOVEM PAN

Num País em que a Constituição veda qualquer manifestação de censura, a polêmica decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir a prestigiada emissora Jovem Pan de divulgar informações sobre o candidato Lula da Silva às vésperas do decisivo segundo turno deve ser tipificada como um condenável e inadmissível crime de lesa-democracia. Liberdade de expressão, de opinião e de imprensa, sempre. Censura e mordaça nunca mais.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

IMUNIDADE

O Brasil é um país bonzinho com seus governantes. Imaginem o chanceler da Alemanha visitando o campo de refugiados da Ucrânia e dizendo que pintou um clima com meninas de 13, 14 anos, órfãs da guerra. O Brasil será uma grande nação quando desmontar as absurdas imunidades parlamentares e aprender a colocar os políticos na cadeia com a mais absoluta naturalidade.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PRIMEIRA-DAMA

Dona Michele, gostaria de entender a sua declaração "Não olhem para o meu marido, olhem para mim, que sou serva de Deus". Isso quer dizer que não precisamos nos preocupar com o seu marido, Jair Messias Bolsonaro, pois quem "cuida" dele é você, a serva do Deus? A senhora não estaria se confundido em alguma coisa? Acho bom situar a sua posição junto ao seu marido: ele é o presidente do Brasil e a senhora é apenas a mulher dele, a primeira-dama. Ou o que você quis dizer é que, na verdade, o senhor Bolsonaro não é nada mais do que marionete, controlado por sua mulher?

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

PADRES

Todos os padres deveriam estar do lado de Jesus Cristo, e não do lado dos poderosos.

Francisco Anéas

franciscoaneas66@gmail.com

São Paulo

*

GUERRA 'SANTA'

Ao ler as notícias, fui tomada por surpresa diante da Conferência Global 22, de algumas igrejas denominadas evangélicas, em Brasília. A tal conferência ocorreu no Hípica Hall (luxuoso espaço de eventos da igreja Comunidade das Nações). O salão principal e o espaço VIP ficaram lotados com o desfile de mulheres com roupas caras e grifes, homens de ternos, jovens com tênis da moda, como num público de um show de rock. E começa o show: os autoproclamados profetas e bispos/pastores, bandas musicais se revezam levando a plateia a um paroxismo excitatório histérico. Sob as palavras de ordem “Deus, pátria, família e liberdade”, insuflam a incauta e néscia plateia que ali repete o bordão sem ter a consciência do que realmente são tais palavras e do que significaram para a humanidade e a tragédia que as acompanha: o fim de sua liberdade física e mental, a doutrinação para a violência em todos os meios e fins. E a pergunta se faz necessária: se o candidato dessas pessoas perder, qual será a orientação dada por seus líderes? Uma guerra "santa"?

Priscila de Aquino e Ferro

pyscynahh@gmail.com

São Paulo

*

CONSEQUÊNCIAS

Os eleitores brasileiros escolheram polarizar, muito embora houvesse outras opções mais equilibradas e sensatas. Não reclamem das consequências e retrocessos que possam vir, independentemente de quem vencer.

Márcio Roberto Lopes da Silva

marcioped.itu@gmail.com

Itu

*

PERDEDORES

Nenhum instituto de pesquisa eleitoral vai errar neste segundo da eleição presidencial. Sabemos todos que dele sairá apenas um vencedor e dois perdedores, sendo um deles o Brasil.

Alfredo Franz Keppler Neto

alfredo.keppler@yahoo.com.br

Santos

*

TANTO FAZ

Segundo os institutos de pesquisa, tanto Lula como Bolsonaro poderão ganhar a eleição. A única certeza é que o Brasil perderá.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

'BRASIL PARA PRINCIPIANTES'

Em 1962 , quando ainda era cabo do glorioso Exército brasileiro, li o livro Brasil para Principiantes, de Peter Kellemen. Passados mais de 60 anos, vejo que a situação é a mesma , mas mais ridícula e risível que a daquela época. Os que acusam o adversário de ser "amigo de ditaduras" são defensores de torturadores de nossa maldita ditadura militar. Como se houvesse grandes diferenças entre ditaduras de esquerda e de direita. Embora não seja especialista em Direito, não entendo como quem defende o "excludente de ilicitude", parente da "legítima defesa putativa" de nosso Código Penal, para isentar excessos do policial, possa ser contra o uso de câmera nos uniformes das polícias que tanto pode auxiliar a identificação dos criminosos como isentar os policiais que reagiram na forma da lei. Como esse mesmo grupo pode criminalizar as pesquisas eleitorais, que dependem de circunstâncias não detectáveis? Fica demonstrado que os eleitores do Brasil são meros "Maria vai com as outras" e subjugados aos tais "influencers", nem sempre esclarecidos, honestos e independentes de uma possível remuneração extra. A propósito, no plebiscito de 1993 , fui a favor do presidencialismo pois não previa presidentes como Fernando Collor, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, e tinha certeza de que no Parlamentarismo teríamos eleições gerais ao menos duas vezes por ano, com ônus e sem benefícios.

Carlos Gonçalves de Faria

sherifffaria@hotmail.com

São Paulo

*

DEITADO ETERNAMENTE

Em uma constatação casual, verifica-se que a Austrália, um país quase do tamanho do Brasil, com pouco mais de 200 anos, e com um deserto ocupando 20% de seu território, vive uma pujança econômica e social invejável, situação resultante, em grande parte, das escolhas de lideranças honestas e propositivas que seus cidadãos conscientemente souberam fazer. Nós, com mais de 500 anos de existência, possuindo o maior pulmão verde do mundo – a floresta amazônica –, solo riquíssimo de minerais e propício ao plantio, contemplados com um clima ameno, insistimos em escolher lideranças oportunistas e nefastas ao nosso desenvolvimento pleno. E, assim, permanecemos "deitados eternamente em berço esplêndido", consolidando o atraso como opção.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

EM NOME DO FUTURO

A menos de uma semana do segundo turno, o eleitorado encontra-se numa encruzilhada, numa bifurcação. Com a vitória da polarização e a derrota da chamada terceira via, somos convocados a decidir entre "nem, nem" e "ou, ou". Gostemos ou não, "é o que temos pra hoje", pois um dos dois candidatos, se tudo correr dentro do previsto e desejado, vai subir a rampa e tentar governar. Os editoriais e o Espaço Aberto do Estadão oferecem os tijolos para a construção crítica do voto consciente e consequente. Conforta-me constatar que os colaboradores explicitam suas escolhas e as justificam em nome do futuro, da liberdade contra a ditadura, do democrata contra o autocrata, do mal menor para evitar o pior. Marco Aurélio Nogueira alerta que não estamos diante de uma disputa qualquer e, acima de tudo, precisamos saber que está em jogo uma ideia de país e, sobretudo, de governo (Votar pelo futuro, 22/10, A8). Que a escolha do próximo dia 30 nos permita sonhar, desejar, esperar e conquistar um feliz 2023.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

VIRADA

Creio que, ao contrário do que pensa a maioria, a grande virada para democracia se dará em 2026. Serão candidatos mais bem preparados e antenados com a realidade brasileira, e mais jovens. Será uma quebra no status quo atual. O eleito em 2022 terá pouca influência nessa virada, pode ajudar ou pode atrapalhar, mas será inevitável.

Américo Mellagi

americo.mellagi@gmail.com

São Paulo

*

DE APELIDO EM APELIDO

Algum petista, após o término do mandato do professor Fernando Henrique Cardoso, nomeou os correligionários dele de "viúvas de FHC". Quando começaram as histórias do mensalão, veio o troco com "as amásias de Lula". Passamos por um período que fazia alusão à charuto, calçado e até a vampiro. Já faz algum tempo que temos "as muié de sordado de Bozo". Mas nós, paulistas, poderíamos não ser tão exagerados, deixando de eleger um capitão do Exército que oculta sua patente, preferindo dizer que é engenheiro, mão na massa. Mas duvido que você consiga localizar um só projeto que ele seja o engenheiro responsável. De apelido em apelido chegaremos ao fundo do poço, e aí seremos um barro que não dá liga.

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

MÃE TEM RAZÃO

Sou médico oftalmologista e pediatra, e um assíduo leitor de ciência e trabalhos científicos em geral. Abstendo-me de críticas políticas, gostaria de comentar a causalidade entre o "frio" e "doenças infecciosas", sobretudo virais (Tudo muito simples, 22/10, D3). Gostaria, enquanto pediatra curitibano, alegar que, sim, o inverno ''provoca'' uma avalanche de infecções. São diversas, sobretudo virais. Por que isso ocorre? À luz da ciência, de certa forma, o "frio pode causar gripe'', sim. Como? A partir do momento em que a variação climática altera o sistema imunológico da pessoa, altera as barreiras naturais (como a permeabilidade das mucosas, e as resseca), propicia o surgimento de inúmeras infecções como amigdalites bacterianas, sinusites, resfriados, vírus sincicial, etc, etc. Obviamente, o patógeno não é carregado pelo ar, mas o que não ocorreria no verão, ocorre no inverno. Isso faz parte da natureza, da evolução natural dos patógenos, em que uns evoluíram para atacar nossas fraquezas em dias frios ou quando há variação climática, assim como outros o fazem no verão, como o rotavírus. Há também o aumento de causas não infecciosas como asma e até mesmo infarto (o fator de risco – variação climática – está relacionado ao aumento da incidência de infarto, por esse motivo os infartos ocorrem mais pela manhã e no frio). Por que isso ocorre? Variação no metabolismo, do sistema de defesa, dos níveis de cortisol e catecolaminas, as teorias são muitas. Mas, sim, existe uma variação conforme o clima. No frio é pior. Quando algum paciente me pergunta se o frio causa gripe, explico de forma simples essas coisas. De certa forma, a mãe que diz "se agasalhe e coloque chinelo para não pegar gripe" tem razão.

Ricardo Castro

l.ricardodecastro@gmail.com

São Paulo