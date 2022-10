Eleições 2022

Tiros e bomba

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson depois de ele ter xingado a ministra Cármen Lúcia. Na casa do ex-deputado, a Polícia Federal (PF) foi recebida de forma hostil: Jefferson, que estava em prisão domiciliar, lançou uma granada e disparou 20 tiros contra a PF. O deputado cassado recebe aposentadoria da Câmara desde 2005. Jefferson denunciou o mensalão, do qual havia participado. Segundo ele, o pacto que ele e seu partido fizeram com o PT em 2004 custou ao partido de Lula US$ 4 milhões. Foi condenado em 2012 a sete anos de prisão, julgado pelo STF. O nome de Jefferson sempre esteve ligado a aberrações, mas portar granada e fuzil em casa é, no mínimo, bizarro.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

Como nunca antes

Quem ouviu o voto da ministra Cármen Lúcia acompanhando o voto do relator, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, com ouvidos imparciais saberá que ela foi ponderada e tão somente contra as fake news, seja de que lado for. O presidiário Roberto Jefferson só foi capaz de ser grosseiro, para dizer o mínimo, e ofensivo como jamais ouvimos de um ex-parlamentar, por causa desta divisão ideológica e misógina que, lamentavelmente, o atual presidente da República capitaneia. Triste e covarde.

Jorge Augusto Morais da Silva

São Paulo

Chumbo

Tivemos um resultado triste e perigoso da política de “quero todo mundo armado” declarada pelo capitão Jair Bolsonaro numa reunião ministerial em abril de 2020. O ex-deputado Roberto Jefferson, sob prisão domiciliar, recebeu os agentes da Polícia Federal a balas e granadas de efeito moral, ferindo dois agentes. Se depois deste episódio Bolsonaro for reeleito, então teremos mais quatro anos “de chumbo”, e não somente de miséria, caos e degradação da qualidade da nossa vida.

Omar El Seoud

São Paulo

Violência

Merece repúdio a absurda atitude do ex-deputado Roberto Jefferson, de ofender a ministra Cármen Lúcia e de resistir à prisão com uma granada, ferindo policiais – episódio que deve ser punido de forma exemplar, para manutenção do Estado de Direito. Contudo, não é razoável o PT aproveitar esse lamentável episódio contra seu adversário, pois lembremos que em 6 de abril de 2018, após o voto da mesma ministra contra o habeas corpus de Lula, cerca de 450 militantes do MST e do PT vandalizaram o prédio em que ela morava em Belo Horizonte, e ninguém foi preso ou punido, talvez porque o governador de Minas então era Fernando Pimentel, do PT.

Elias Nogueira Saade

São Paulo

Roberto Jefferson

Não tem tornozeleira eletrônica ou cadeia que dê jeito. Só resolve com camisa de força e internação em manicômio!

Robert Haller

São Paulo

‘A política das trevas’

Brilhante o jornalista Rolf Kuntz em A política das trevas (Estado, 23/10, A5), a respeito da eleição presidencial e da laicidade do Estado. Ele discorreu sobre nossa história num tema que é hoje explorado criminosamente pelos políticos de plantão. O esperto Lula acordou ao se engajar neste nicho que Bolsonaro conhece tão bem. Agora, um quer invadir o território do outro: Bolsonaro tentando arregimentar o voto do povo nordestino e Lula, o dos cristãos de todas as vertentes. Meu voto? Nulo!

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

‘Credenciais democráticas’

Em Credenciais democráticas (Estado, 24/10, A6), Denis Lerrer Rosenfield lista, de forma honesta, o passado nada abonador de ambos os presidenciáveis. Mas acho que erra, porém, ao sugerir um “ato libertário” consistente em inopinado voto nulo no segundo turno da eleição. A democracia não será salva por ausência de votos válidos. Dentro das atuais regras do jogo, só há duas alternativas: ou Lula será eleito ou Bolsonaro será eleito – seja com dez votos, seja com 100 milhões. O correto não é pregar a abstenção, voto nulo ou em branco, mas sim reforçar a importância de preservar instituições vigilantes e capazes de conter os arroubos antidemocráticos do próximo mandatário do Brasil.

Gabriel Cordeiro

São Paulo

FRUTO DO FUNDAMENTALISMO

O extremista (não há outra definição) Roberto Jefferson recebeu com cordialidade a equipe da Polícia Federal (PF) neste domingo, 23/10: ofereceu logo mais de 20 tiros de boas-vindas. O espanto, por parte de alguns, é curioso: parecem se esquecer de quem é o ex-deputado. Mais intrigante ainda é Jair Bolsonaro e todo o seu clã desejarem afastar a imagem do político da corrente bolsonarista. Ora, é preciso salientar que Roberto é fruto das ideias armamentistas e da política do ódio. É a representação mais fiel do fundamentalismo bolsonarista, que confunde expressão com agressão, democracia com tirania. Que cumpra, agora, a devida pena. A democracia agradecerá.

Matheus Queiroz

São Paulo

POVO ARMADO

Presidente Bolsonaro, que sucesso nas vendas! Até granadas! O senhor não pode reclamar: rifles, granadas, centenas de munições, alguns cadáveres, tudo dentro do script. As vendas vão de vento em popa, o senhor não tem do que reclamar, repito. Não se preocupe que eu não vou tirar-lhe os créditos do seu verso a que me vou referir, vou apenas acrescentar duas rimas: “Povo armado/ Jamais será escravizado/ Porque em defunto será tornado/ Coitado”. O que o senhor acha?

José Carlos

São Paulo

MANTRA BOLSONARISTA

"Povo armado é povo livre.” Esse é o mantra e Jefferson o seguiu ao pé da letra, conforme ensina o bolsonarismo ao atacar o Judiciário, nas figuras da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) e da PF, e resistir à bala uma decisão judicial. Esse é o caminho que a ideologia do atual governo quer que sigamos. Isso pode acabar domingo, se a sensatez prevalecer.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

DESOBEDIÊNCIA CIVIL

Alexandre de Moraes, um ministro incompetente, cometeu tantos exageros que desencadeou a desobediência civil.

Eugênio José Alati

Campinas

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Se a ideia é tirar proveito da resistência de Jefferson à prisão, como insinuam alguns jornais, vale lembrar as palavras de Cármen Lúcia ao votar contra a Constituição e as suas próprias convicções: "É censura, é inconstitucional, mas o momento é especialíssimo”. E por aí foi estabelecendo a censura prévia. Poderíamos dizer que Jefferson reagiu em legítima defesa. E muitos perguntam: Cármen ou Jefferson, qual dos dois atentou contra o Estado Democrático de Direito? Lula da Silva, pegando carona, diz, e alguns jornais reverberam, que Bolsonaro criou um grupo raivoso e violento, talvez se esquecendo de que o próprio Bolsonaro foi atacado e quase morreu, sua filha foi chamada de p*t* e uma procuradora classificou a dona Michelle Bolsonaro de vagabunda. Será que essa autoridade está em grupos de direita ou é lulista?

Paulo Mello Santos

Salvador

INCONSTITUCIONAL

Absolutamente inconstitucional a decisão do TSE em relação à Jovem Pan News, violando o disposto nos artigos 5º, inciso IV, e 220, parágrafos 1.º e 2.º, da Constituição federal, que protegem a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, quando determinou que a emissora e seus comentaristas "se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações". O voto vencedor, do ministro Alexandre de Moraes, contrariou o voto da ministra Relatora, Maria Claudia Bucchianeri, que diz que "as críticas estavam abarcadas pela liberdade de expressão" e foi derrotado por 4 a 3. O voto do ministro Alexandre de Moraes é contraditório em si mesmo ao dizer, "ipsis litteris", que "a Constituição federal não autoriza, portanto, a partir de mentiras, ofensas e de ideias contrárias à ordem constitucional, à democracia e ao Estado de Direito, que os pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a normalidade e legitimidade das eleições". É óbvio que a emissora e seus comentaristas não se enquadram nas categorias "pré-candidatos", "candidatos" e

"seus apoiadores”. Cabe recurso (artigo 121, parágrafo 3.º da Constituição federal).

Helio Teixeira Pinto

Rio de Janeiro

CHURRASQUINHO DE GATO

Parodiando o editorial E Bolsonaro venceu (Estado, 24/10, A3), o mandatário realmente conseguiu transformar as estruturas do Estado brasileiro na pantomima de churrasquinhos de gato dos botecos de subúrbio. As estruturas públicas estão perdidas sem protocolos de ação, a exemplo da PF sujeita aos corrupios da vontade do chefe e sob as bênçãos do Padre Kelmon, todos desautorizados. O Judiciário, com tantas demandas para atender, se confunde, muitas vezes tardando, outras, avançando o sinal. Aparentemente o Legislativo é o único que dá risadas, pois, além das vontades atendidas, caminha para o municipalismo do insigne Arthur Lira. Parece ser o caso de apagar tudo, para começar de novo.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

São Carlos

MOURÃO

O ainda vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de desprezível atuação, após conseguir se eleger senador apressou-se a aderir ao Centrão, fazendo jus à letra de música: “Se gritar ‘junte-se ao Centrão, tal como fez o Mourao’...”.

Joao Paulo Garcia

São Paulo

SIMONE E MARA

Quero aqui expressar meu total apoio à carta do leitor Italo José Portinari Greggio (Fórum dos Leitores, 23/10, A4). Também votei neste primeiro turno das eleições na candidata Simone Tebet e me sinto traído pela sua opção agora no segundo turno. Deixo aqui os meus parabéns a Mara Gabrilli pela neutralidade e coerência no segundo turno.

Alberto Apolinário

São Paulo

POSICIONAMENTO RESPONSÁVEL

Denis Lerrer Rosenfield, colunista que sempre leio com admiração, desta vez está equivocado no artigo Credenciais democráticas (Estado, 24/10, A6). Momentos cruciais da história – Hitler foi eleito democraticamente – demandam posicionamento ativo e responsável. Anular o voto é dar o voto ao governo, que tem máquina poderosa e interferência em notificações de grupos via dados privados. Não há isenção, quem anula vota a favor. Nesta eleição estamos votando para o futuro democrático ou autocrático fundamentalista. Erros podem ser corrigidos em democracias, em autocracias se fixam.

Liliana Liviano Wahba

São Paulo

TEMPOS DE CRISE MORAL

“Num sarau/ Na rua Itapiru,/ Em casa das Novais”, diz a letra de “Tome polca”, de José Maria de Abreu e Luiz Peixoto. Por mais que a atração de preservar o protagonismo nos saraus nas casas das Novais possa ser atraente e financeiramente compensadora, continuo achando que, em tempos de crise moral, é irrecusável a responsabilidade dos intelectuais de expor e aprofundar a verdade que a propaganda eleitoral omite. A uma semana de uma eleição que contrapõe civilização e barbárie, não entendo a explícita abstenção do sr. Leandro Karnal em se pronunciar sobre o caráter moral da decisão que os eleitores vão tomar em 30 de outubro. Provavelmente as Novais não devem achar essa discussão pertinente em seus saraus. “E assim termina/ O bailarico das Novais./ E tome polca!”

Luiz Gonzaga Marinho Brandão

São Paulo

INTOLERÂNCIA RACIAL

A intolerância racial contra Seu Jorge em um clube da elite de Porto Alegre não é um caso isolado naquela cidade. Outras duas ainda estão em nossa memória: as ofensas contra o goleiro Aranha pela torcida gremista (2014), e a morte de um homem negro por dois seguranças brancos no Carrefour (2020). Tomara que esse comportamento não se agrave caso o povo gaúcho eleja para o governo daquele Estado uma pessoa que, quando ministro da Casa Civil, indicou Sérgio Camargo para a Fundação Palmares, cuja gestão foi marcada pela luta contra pautas do movimento negro.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

CONSIGNADO PARA IDOSOS

O editorial Desrespeito aos idosos (Estado, 24/10, B8) não cita o maior de todos os desrespeitos e discriminação para com idosos. Pessoas com mais de 80 anos não podem tomar empréstimo consignado. Alguns bancos limitam em 75 anos. Alegam, inclusive a Caixa, que com 79 anos, estatisticamente, já estão mortos.

Charles Alexander Forbes

São Paulo

OUTUBRO ROSA

Espetacular o artigo de Anne Warth Por que eu não venci o câncer (Estado, 23/10, A4). Tenho lutado contra um câncer de esôfago que parece não ter fim, mas, como ela diz: "Câncer não se vence, trata-se".

Ricardo Nassif Hussni

São Paulo

‘XINA’

Depois de se consolidar por uma década no poder, o presidente chinês, Xi Jinping, de 69 anos, conforme o esperado, rompeu a tradição da alternância no cargo ao ser reeleito para o terceiro mandato consecutivo de cinco anos pelo Partido Comunista Chinês (PCC), assumindo o papel do segundo mais poderoso e influente chefe de Estado planetário. Só falta agora mudar o nome do país para “Xina”.

J. S. Decol

São Paulo