Eleições 2022

Respostas

Depois do acontecimento com Roberto Jefferson, muita coisa precisa ser respondida: o ex-deputado tinha ligações com criminosos? Desde quando ele tinha armas legais em casa? E armas proibidas? Também é preciso que cidadãos tidos como de bem entendam que uma autoridade precisa se vestir de autoridade para que haja paz. Esse episódio, no fundo, tem a maldita digital do autoritarismo de Bolsonaro, que joga pessoas contra pessoas, pessoas contra instituições e até instituições contra instituições.

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

Riocentro

Parece que um novo “Riocentro” aconteceu no fim de semana, com resultado imprevisto.

José Milton Glezer

jmglezer@uol.com.br

São Paulo

*

Surreal

Num país emergente normal, com pretensões de alcançar o Primeiro Mundo, candidatos a presidente com os perfis de Henrique Meirelles, João Doria e João Amoedo disputando um segundo turno seriam absolutamente normais, imprescindíveis até. No Brasil, os dois nomes na reta final beiram o surreal. Diante disso, já estou me preparando para aumentar o arsenal de proteção da minha casa. Ela vai ficar parecida com a do rancho de John Rambo no filme Last Blood. Meu próximo passo: pedir autorização na prefeitura para instalar cerca elétrica em cima do muro.

Lincoln S. Pessoa

lsp.austria@sapo.pt

São Paulo

*

Campanha de ódio

Esta campanha está cheia de ódio dos dois lados. Eleitores estão se digladiando nas redes sociais exercendo a covardia como nunca antes no Brasil. Os políticos, por sua vez, estão se deliciando com o dinheiro do fundo eleitoral, criando confusões diárias na cabeça dos menos esclarecidos. E os reais problemas do País continuam sem solução.

Jose Costa

jcsdc@uol.com.br

São Paulo

*

O pântano ou o abismo

O que vemos nesta disputa eleitoral não é nada além de uma enxurrada de ataques recíprocos, e nem um pio sequer sobre programa de governo. Parece que a função de um presidente da República não é a de se ocupar com áreas essenciais ao desenvolvimento do País e bem-estar da população, mas nocautear o adversário, não importando se com golpes limpos ou sujos. Será que existe algum eleitor informado sobre propostas para saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestrutura e meio ambiente? Piores que a troca de insultos são as bandeiras dos candidatos. Um alega que o pobre vai comer picanha. Olhando para trás, não foi bem esse o legado deixado pelas administrações do seu partido. O outro alega defender os princípios mais caros da família. Mas seu histórico prova facilmente que a diversão maior dele é violar no dia a dia os princípios que defende. Sobre programa efetivo de governo, nadica de nada. Nesse emaranhado de acusações e de declarações fantasiosas, parece existir algo de concreto que os distingue: o respeito à democracia, o basta ao autoritarismo, à incivilidade e à barbárie. Ao menos é nisso que muitas personalidades, da centro-esquerda à centro-direita, acreditam. Não há dúvida alguma de que um dos candidatos sonha, dormindo e acordado, com demolir a democracia, destruir as instituições do Estado, esfarelar a civilidade no País e tornar o Brasil uma caricatura malvista no exterior. E o outro? Podemos confiar nele? Temo que estejamos numa encruzilhada em que um dos caminhos nos leva ao pântano e o outro, ao abismo.

Roberto Mendonça Faria

faria@ifsc.usp.br

São Carlos

*

ONU

77 anos

Na segunda-feira, 24/10, a ONU completou 77 anos de existência. E, como afirmou seu secretário-geral, António Guterres, a entidade está mais do que nunca sendo posta à prova. Ele enfatizou que é chegada a hora de ressaltar os valores e princípios da Carta da ONU a todos os rincões do planeta, visando, objetivamente, à paz e a eliminar os conflitos que põem em risco vidas, o futuro e o progresso em nível mundial. Especial atenção deve ser dada à invasão da Ucrânia pela Rússia, no momento em que os EUA e seus aliados fornecem armamento à Ucrânia, obrigando a Rússia a valer-se de seu poderio nuclear para pôr fim ao conflito. Isso ameaça a paz mundial e pode levar o planeta a consequências inevitáveis e desastrosas para todos, indistintamente.

Gary Bon-Ali

gary.bonali@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DESIGUALDADE

O Brasil é um país desigual, injusto e cruel. No dia 25 de maio de 2022, três policiais rodoviários federais abordaram Genivaldo Jesus dos Santos em uma BR em Aracaju (SE). Como ele estava em uma motocicleta sem documentos, colocaram-o em um porta-malas de um camburão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), jogaram gás lacrimogêneo e o mataram, sem dó nem piedade, por asfixia. Em 23 de outubro de 2022, policiais federais foram até a casa do político Roberto Jefferson, em cumprimento a uma ordem judicial. Foram recebidos a bala e granada, ferindo dois deles. Após horas de exaustiva negociação, com a presença até de um padre, só assim Jefferson se entregou. Foi escoltado para a delegacia, sentado confortavelmente no banco de uma viatura da Polícia Federal (PF). Esse é um dos mais perversos problemas deste Brasil vergonhoso, a desigualdade. Enquanto Genivaldo Santos, pobre, preto, sem amigos ricos ou influentes, morreu asfixiado, Roberto Jefferson, branco, áulico, amigo de poderosos, que conhece bem os labirintos do poder, sai refastelado no carro da PF. Até o ministro da Justiça desta República de bananas se deslocou de Brasília para acompanhar o imbróglio no Rio de Janeiro. "Restaure-se a moralidade ou locupletemos todos!", Stanislaw Ponte Preta. Do jeito que está, tende a piorar.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.b

São Luís

*

O 'REICHSTAG' DE BOLSONARO

Perfeito o editorial Do que o bolsonarismo é capaz (Estado, 25/10, A3). Realmente, se havia dúvidas quanto ao que seria o próximo governo de Jair Bolsonaro com mais apoio no Congresso, o bolsonarista Roberto Jefferson, ex-deputado e seu fiel seguidor – que nem algemado foi ao ser preso –, dissipou. Na Alemanha nazista, Hitler não dava ordem direta, mas seus radicais seguidores, os famosos "camisas pardas", sabiam interpretar a sua vontade. Ao traduzir em gestos a fala do seu mentor "Qualquer decisão do Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá", Jefferson, como Hermann Göring, tentava repetir no Brasil o golpe à democracia impetrada em 1933 na Alemanha. O mundo sabe o que significa o desrespeito à integridade das instituições. Exemplos não faltam na Rússia, Venezuela, Turquia, Nicarágua, Cuba, etc.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

ESPETÁCULOS CIRCENSES

O livre pensar e o raciocínio lógico do eleitor desvinculado à polaridade política leva a reflexões que mesclam passado e presente e à óbvia conclusão de que a capciosa intenção do PT, na figura do sr. Lula da Silva, juntamente com os envolvidos na força-tarefa em trazê-lo novamente ao "poder" (entenda-se instituições inomináveis por ora, sob o risco de represálias), é fazer o eleitor de idiota. A recente e inadmissível tragicomédia representada por Roberto Jefferson, que está convenientemente sendo vinculada ao atual governo, não foi tão diferente do circo armado por Lula quando este montou um verdadeiro bunker no picadeiro do Sindicato dos Metalúrgicos e, entre goles e lágrimas de crocodilos, resistiu ao máximo que pode entregar-se à PF em deploráveis cenas circenses de comiseração e autopiedade. Certo é que Jefferson partiu para violência armada, e parece estar mentalmente perturbado; já a militância petista, na ocasião, pousou um dia inteiro como uma clara ameaça à PF. As ofensas que Jefferson fez à ministra Cármen Lúcia e a Marina Silva, embora de baixíssimo calão e inadmissível sob qualquer ponto de vista, também não foram muito diferentes da ofensa feita à garota Laura, filha do presidente, por uma jornalista desclassificada por sua atitude, e que não mereceu como punição nada além de notas nos jornais. Onde estava o Supremo Tribunal Federal (STF) quando essa criança foi ofendida de forma vil e indigna? Ambas as situações impensáveis e igualmente merecedoras de punição, mas o óbvio salta aos olhos e os movimentos são claros em favor do ex-aquilo, que por censura inconstitucional não se pode mencionar. Então fica a pergunta: todo esse estardalhaço feito pelo PT e seus "companheiros" tem alguma legitimidade quando o seu candidato é ninguém mais ninguém menos do que Lula? Parafraseando o seu próprio candidato a vice, e não faço minhas essas palavras, pois foram proferidas por Alckmin, Lula quer voltar à cena do crime; e por amor à Pátria é que não é.

Ana Silvia Fernandes Peixoto Pinheiro Machado

anasilviappm@gmail.com

São Paulo

*

BOMBINHA

Estive no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo quando a Polícia Federal levou Lula para o Paraná, e em todas as invasões cometidas pela polícia contra ele e seus familiares nunca foi soltada nem uma bombinha daquelas infantis, de festas juninas.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

EFEITO GRANADA

Se em 2018 a facada foi determinante para ajudar eleger o Messias, os tiros e as granadas de Jefferson poderão ter efeito contrário. Duro vai ser aguentar o enviado Luiz Inácio.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

CABO ELEITORAL DE BOLSONARO

Na véspera do segundo turno, o maior cabo eleitoral de Bolsonaro é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao tolher a liberdade de opinião com censura sobre fatos verídicos do passado de Lula, como se fossem mentiras, dando créditos de resposta e restrições à Jovem Pan.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

REGULAÇÃO DA MÍDIA

A regulação da mídia, um dos objetivos dos petistas, já está em vigor na tão propalada democracia brasileira, e está sendo executada pelo TSE e STF.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

LIVRE DIREITO DE MATAR

A liberdade que o simulacro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, diz acerca de armas, nada mais é que o livre direito de matar. E os paulistas, principalmente do interior de São Paulo conservador, falso e moralista, vão entregar ao sujeito que não sabe onde fica o colégio em que vota o mais importante Estado do País.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

IMPOSTO DE RENDA

Equipe do Ministério da Economia estuda o fim dos descontos com despesas médicas e de educação no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Só faltava mais essa.

Robert Haller

São Paulo

*

LEÕES FAMINTOS

Forcejarão as cruzes sobre os ombros dos trabalhadores e da classe média em razão do saque ao erário feito por Bolsonaro, para sua campanha e algo mais, já longamente em construção pela equipe econômica: I) deixar de corrigir o salário mínimo e as aposentadorias e pensões, o que implicará numa perda do poder aquisitivo dos trabalhadores de 10%, em quatro anos do governo bolsonarista; e II) suprimir das declarações de Imposto de Renda as deduções (já miragens de seus valores reais) das deduções das despesas de saúde e educação. A filosofia do bolsonarismo é clara: esmagar os mais pobres, que não percebem, em boa parte, neste momento, o ataque que sofrem dos leões famintos da extrema direita.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

CLASSE C

A classe C do País (cerca de 100 milhões de pessoas – 55% da população), da qual faço parte, há muito tempo é esquecida pelos governantes para usufruir dos serviços básicos como saúde e educação. Nada do que nos prometem é cumprido; ao contrário, continuamos sendo achacados com o altíssimo imposto de renda por omissão do presidente e do Parlamento, que se finge de morto. Até quando continuaremos sendo "roubados" com a não correção da famigerada tabela do IRPF, prometida reiteradas vezes? Não voto em condenado por corrupção nem em envolvido com rachadinhas. Ambos só querem votos para continuarem se servindo dos nossos impostos e acomodarem familiares e amigos. Meu voto é nulo.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

VOLTA DE MEDICAMENTOS

Ao derrubar a proibição do uso ultrabenéfico do canabidiol, que traz conforto a tantas crises crônicas, me alegra e traz fé, pois já perdemos para a máfia da saúde tantos medicamentos que, por serem muito bons e terem pouquíssimos efeitos colaterais, foram retirados por ganância e por pouco se importarem com o bem-estar. Parabéns aos responsáveis. Desta vez estão cumprindo a função.

Roberto Moreira da Silva

r56729202@gmail.com

São Paulo

*

VÍTIMAS DA COVID

"Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de Covid-19?" Essa pergunta me chegou por meio das redes sociais e eu fiquei perplexa ao entender de onde ela partiu. Trata-se de uma entrevista recente do atual presidente da República, que, não se contentando com a insinuação absurda, responde à sua pergunta dizendo: "Não tem!". Pois eu digo: tem, sim! Fazem nove meses que meu filho Gael perdeu a vida em uma UTI pediátrica em Goiânia, devido à covid-19. Talvez o excelentíssimo presidente acredite

que essa vida não conta porque meu filho tinha paralisia cerebral. Talvez ele acredite que a vida de duas garotinhas, ambas com comorbidades e infectadas pelo coronavírus, e que também morreram na mesma semana nessa UTI, igualmente não contam. Essas

vidas valem menos? Um feto é mais importante que as vidas dessas crianças? Porque me parece contraditório o argumento de que esse sujeito tem como virtude ser contra o aborto, quando, na verdade, suas ações revelam uma postura leviana e negacionista

frente à pandemia, assumindo assim o risco de morte dos brasileiros. Parece-me contraditório que um sujeito que defende a vida zombe das pessoas que viveram o drama dessa doença e, como se não bastasse todo o seu descaso e desserviço, também questione as mortes que ele não tentou evitar, espalhando mentiras absurdas, e desrespeitando os 687 mil mortos e suas famílias. Reformulando a pergunta malfeita pelo presidente: você conhece alguém cujo filho ou filha tenha morrido de covid-19? Muito prazer! Sou Cleufa, mãe do Gael, criança linda, risonha, que enchia nossa casa de alegria. Eu vi meu filho morrer! Eu passei pela dor de ver o seu corpo em um saco preto, fechado com zíper, e tive que implorar para vê-lo uma última vez. Hoje, convivo com a dor do luto, de ter perdido o meu filho nessas condições, de fazer parte de uma triste estatística, de ter que acolher o pranto de minha filha de 5 anos, nas noites mal dormidas devido à saudade do irmão, de ter que responder suas perguntas inocentes, tal como "Mamãe, como faremos para entregar os presentes do Gael no dia do aniversário dele?". Gael faria 8 anos no dia 26 de novembro. Eu me sinto violentada e desrespeitada quando a pessoa que ocupa o cargo máximo da Nação afirma que não houve crianças mortas pela covid. Não foi só Gael! Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 1.807 mortes ocasionadas pelo vírus em crianças de zero a 11 anos de idade até setembro deste ano. Não podemos esquecer e nem deixar que minimizem essas mortes. Isso é o mínimo que podemos fazer pela memória dos que morreram.

Cleufa Leandra Silva Oliveira

keulean@yahoo.com.br

Goiânia

*

RISHI SUNAK

Rishi Sunak, um puro sangue indiano e multimilionário, nascido em Southampton, em 1980, é filho de indianos residentes na África e neto de casal da elite rica da Índia. É o primeiro-ministro mais rico da história da Grã Bretanha. Além da fortuna pessoal, como brilhante economista, formado em Stanford e dirigente da Goldman Sachs, ele se casou com Akshata Murthy, a riquíssima herdeira de Narayana Murthy, dono da gigante de tecnologia Infosys e chamado de "Bill Gates da Índia". A fortuna do casal é estimada em 800 milhões de libras (R$ 4 bilhões). Agora, a Inglaterra tem um chefe de governo indiano e um paquistanês, Sadiq Khan, como prefeito de Londres. Winston Churchill deve estar rindo das voltas que o mundo dá no "império no qual o sol nunca se põe". Agora se põe e tem um premiê mais rico que o rei.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre