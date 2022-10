Eleições 2022

O dossiê de Vaccari

O Estadão noticiou (26/10, A11) que o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, condenado pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato, montou um dossiê contra Sergio Moro e Deltan Dallagnol para ser usado pela turba petista no Congresso Nacional a partir do ano que vem. Ainda bem que o histórico de credibilidade dos dossiês elaborados pelo PT é incrível.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

O tempo não apaga

Se João Vaccari, junto com Rui Falcão, um dos coordenadores da campanha de Lula, fazem questão de revirar a Operação Lava Jato no Congresso, certamente teremos deputados e senadores dispostos a revirar o petrolão e a corrupção que envergonharam nosso Brasil. Mexer com a Lava Jato é mexer com a maior operação de combate à corrupção já realizada no País, que levou poderosos à prisão e recuperou muito dinheiro roubado. Nem o tempo apagará essa vergonha.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

Uma grande dúvida

Se Jair Bolsonaro se reeleger, mesmo continuando a ser o que é, dificilmente será cassado, considerando a sua gangue recém-eleita no Congresso. Se o for, seu vice assume, e continuaremos a ser presididos pelos militares que o rodeiam – e, principalmente, pelo próprio. Se Lula se eleger, poderá ser facilmente cassado, pelo seu passado e pelos inimigos que terá no Congresso. Nessa hipótese, assume seu vice, que já demonstrou não ser confiável, mas tem muita experiência em administração pública. O que é menos ruim?

Carlos Alberto Roxo

roxo.sete@gmail.com

São Paulo

*

Peste ou cólera?

O artigo Credenciais democráticas (Estado, 24/10, A6), de Denis Lerrer Rosenfield, veio bem a calhar. Considerando que estamos “entre a peste e a cólera”, como bem dizem os franceses, ainda temos, sim, a terceira via de votos brancos e nulos, que, se ganhar no segundo turno, fundamentará a necessidade de proteção da democracia e da permanência de amplo espectro político que o Brasil requer interna e externamente.

Suely Mandelbaum

suely.m@terra.com.br

São Paulo

*

Voto nulo

Estamos passando por uma grande tensão, que só terá fim no domingo, dia 30, por duas razões: campanhas massivas de baixíssimo nível nos torturando diariamente e as próprias duas figuras postulantes à Presidência da República, Lula e Bolsonaro, que não reúnem as mínimas condições morais para o cargo (e, a bem da verdade, nem legais: um, por impeachment não deflagrado, por acordos com o chefe do Congresso; e outro, por ser um multicondenado, inquestionável ficha-suja de alto escalão). Por isso, só sobram as pautas sobre o “dano menor”, ao invés de seus méritos – talvez porque, de fato, estes inexistam. Atualmente, o voto nulo, se manifestado, recebe pedradas. Mas e os nossos valores pessoais? Precisam ficar à margem da disputa entre essas duas figuras nefastas? Não vou me violentar no domingo pelo suposto “dano menor”, seja ele qual for.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

Beligerância como método

Desde as eleições presidenciais de 2010, quando Lula da Silva afirmou pela primeira vez que era “nós contra eles”, assistimos a um verdadeiro embate belicista entre candidatos, no lugar de propostas. Com a mesma estratégia, surgiu Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Entre os dois finalistas do atual segundo turno eleitoral não há inocentes. Muito ao contrário: ambos buscam capturar o eleitor pelo viés da desinformação, das acusações mútuas de desfeitos e pelo agressivo tom messiânico. Essa situação ficou claramente exposta no enfrentamento violento e desnecessário a que, estarrecidos, os brasileiros assistiram entre um indivíduo que já foi representante do povo no Congresso Nacional e a instituição Polícia Federal (PF). Como fragmentos desse embate, estamos aguardando as justificativas da PF para a abordagem diferenciada dispensada ao beligerante, flagrantemente desigual daquelas aplicadas aos cidadãos, do bem e do mal, porém sem proteção política. O lamentável episódio expôs a parcialidade nas ações da instituição policial, bem como a forma como os candidatos caçam votos: adotaram a beligerância como método.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

SOLUÇÕES ELEITOREIRAS

Ao que parece, o candidato bolsonarista tem projetos para transformar São Paulo em um outro Rio de Janeiro (Estado, 26/10, A13). São Paulo tem uma voz que continua não sendo ouvida pelos outros Estados da Federação. A maioria dos problemas sociais acaba sempre sendo encaminhada para cá, e o que menos precisamos neste momento é de mais violência, e não será apenas uma pessoa que irá resolvê-los com soluções superficiais e eleitoreiras. Se cada um dos políticos que hoje exercem algum tipo de autoridade e influência conseguir pensar primeiro em seus deveres e se perguntar o que pode fazer pelo seu país e Estado, talvez a longo prazo poderemos enxergar uma luz no fim deste túnel de egoísmo e ganância. Grandes problemas como fome, desemprego e violência não se resolvem com medidas demagógicas e distribuição de esmolas. Tais medidas só servem para incentivar a dependência e a indolência, anulando em cada cidadão a noção de seus direitos e deveres e subtraindo de cada um deles um dos maiores bens de todos os seres humanos: a dignidade.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

RIO X SÃO PAULO

Quer dizer que não temos nenhum paulista competente para governar São Paulo e por isso vamos entregar a direção de nosso Estado a um carioca que pouco sabe de nossa realidade? Mas, pelo menos, talvez tenha fim a tradicional rivalidade Rio X São Paulo.

Madalena Pedroso Aulicino

mpaulicino@gmail.com

São Paulo

*

FIM DO CONFISCO

O fim do confisco aos servidores estaduais aposentados e pensionistas paulistas não se deu por uma bondade dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), mas porque ambos os candidatos ao governo de São Paulo disseram que, uma vez eleitos, cortariam esse assalto ao bolso dos aposentados, conforme dito pelo presidente da Casa, Carlos Pignatari. Por ser um ato do Executivo, o pacote de asfixiante maldade de João Doria teve o apoio dos deputados da Alesp, e o confisco passou. E, para ficarem bem na foto, os deputados se anteciparam ao novo governador e votaram pelo fim do confisco a partir de janeiro de 2023. Mas por que não agora? Todo centavo descontado fez falta e o mais justo seria a devolução dos valores, surrupiados injustamente dos aposentados e pensionistas. Vamos ficar de olho.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

*

TENDÊNCIA AUTORITÁRIA

O Estadão foi gentil ao não acusar claramente de ignorantes os muitos eleitores que preferem o regime democrático mas são partidários de Jair Bolsonaro ou Lula da Silva (Que democracia?, 26/10, A3). Realmente, embora se digam democratas, ambos por suas atitudes práticas demonstram não sê-lo completamente, como explica o editorial. Bolsonaro só não se tornou um ditador feroz porque percebeu que esse caminho estava repleto de obstáculos, alguns intransponíveis. Lula parece mais flexível e nem se assemelha a seu adversário nesse particular. Mas realmente é um fato a ser melhor estudado a preferência pela democracia e a eleição de um presidente com tendência autoritária.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

DESEJO PARA O FUTURO

No dia 30 de outubro deveremos escolher entre um indivíduo que atentou contra nossa democracia (mensalão) e contra nossa República (petrolão) e um indivíduo sobre o qual pairam não infundadas suspeitas de que virá a atentar contra nossa democracia. Afinal, que país desejamos para o futuro: um país que viva sob o império das leis ou um país que viva de burlar as leis? Essa, para mim, é a pergunta que não quer calar, e que me tem tirado noites de sono.

José Roberto dos Santos Vieira

jrdsvieira@gmail.com

São Paulo

*

FARINHAS DIFERENTES

Há um empate técnico e esta eleição será decidida no voto a voto. Isso significa que quem irá decidir provavelmente será quem não votou ou quem costuma anular o seu voto. Por favor, pense no futuro de quem você ama e, desta vez, vote. Não é verdade que tanto faz. Nenhum dos lados é a farinha que gostaríamos, mas estão longe de ser farinha do mesmo saco.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

VOTO EM LULA

Votar em Lula da Silva não é votar no PT. Tornou-se um ato para salvar a democracia, a economia, o País, dos ódios, e as eleições de 2026, em que votaremos em projetos de crescimento, não com medo. Investidores dos EUA, Europa e Ásia sabem que só existe "comunismo" na cabeça de Jair Bolsonaro, que ampliou mortes na pandemia de covid, mortes por armas de fogo, falências e fome pelo País.

João Bosco Egas Carlucho

boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi

*

SAÍDA DAS TREVAS

Ah!, a vã filosofia. Gostaria de saber se, na opinião do jornalista Rolf Kuntz, a saída das trevas seria a derrota do desastrado Bolsonaro e, por consequência, a eleição do ex-presidiário condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula (Estado, 23/10, A5). Mesmo com corretas observações por parte do jornalista, a Carta outorgada em 1824 foi um papelote para inglês "ler". Seria pendular indicar um cidadão para o cargo máximo da República por ser "terrivelmente" evangélico ou vinculado a uma religião, mas muito mais nefasto é alçar à Presidência um notório condenado por corrupção.

Paulo Cardoso

paulo.cardoso.junior@hotmail.com

São Paulo

*

DITOS E DESDITOS

Como eleitor brasileiro, diante dos diversos "ditos e desditos", sinto-me incompetente para entender qual a verdade sobre as condenações de Lula. A pobre campanha eleitoral, recheada de acusações, afronta todos os eleitores brasileiros e escancara a falta de opção que temos e o desrespeito à inteligência popular pelos candidatos. Diante das centenas de acusações e fatos, creio que uma questão é essencial para nosso processo eleitoral: a maioria da população brasileira, assim como eu, tem dúvidas para responder com certeza se o ex-presidente Lula foi ou não inocentado das acusações, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as ações, considerando que a Justiça Federal de Curitiba não era o órgão devido para o julgamento desse processo. O STF não se posicionou quanto ao mérito se houve ou não os delitos, se limitando a definir onde cada uma das ações deveria ser analisada e julgada. Nesse entendimento, erra o candidato Bolsonaro quando trata o oponente como culpado, assim como erra o candidato Lula quando se diz inocente. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu "direito de resposta" ao partido de oposição quanto ao tema e, sob a ótica acima, a resposta não foi esclarecedora nem respeitosa com o povo brasileiro. Faço um apelo a este renomado grupo de notícias para que ajude seus leitores a compreenderem esse fato e, face à extrema polarização política a que estamos submetidos, que infelizmente encerra o debate antes mesmo que sejam posicionadas as ideias, em que eleitores de um evitam tomar conhecimento de posições contrárias às suas, sugiro que este veículo instigue, questione e publique a posição do STF e TSE sobre os processos, dirimindo as dúvidas ou o que seria o estado da arte. Que solicite a esses órgãos uma manifestação, em cadeia nacional, aclarando de forma neutra, inequívoca, objetiva e de entendimento popular o real status dos processos envolvendo o ex-presidente. O povo brasileiro merece saber se o mesmo é inocente, culpado ou réu nos processos a ele imputados ainda antes das eleições. Esse seria mais um grande serviço prestado pelo Estadão à Nação.

César Seixas

cesarseixas@hotmail.com

Ribeirão Preto

*

SISTEMA ELEITORAL

Quem vier a perder no segundo escrutínio, seja quem for, não venha com a velha, surrada e leviana desculpa de que houve alguma criminosa manipulação nas urnas ou mesmo na contagem dos votos. Ou seja, fraude. A não ser que tenha prova válida do fato. Ou é o simples uso do velho "jus sperniandi"? Mas, se o denunciante a tiver, deverá entregá-la com a maior rapidez possível aos órgãos pertinentes para as devidas providências legais. Nosso sistema de apuração é, reconhecidamente e segundo opinião de técnicos e dirigentes de vários países, o mais adiantado entre os que existem. Motivo de orgulho para os brasileiros.

José Etuley Barbosa Gonçalves

etuley@uol.com.br

Ribeirão Preto

*

CHARGE DE JEFFERSON

Está de parabéns a charge que Kleber Sales fez (Coluna do Estadão, 25/10, A2) a respeito do inusitado teatro do sr. Roberto Jefferson ao receber a Polícia Federal no domingo, 23/10. Nenhum detalhe foi esquecido. Merecedor de prêmio.

Janete Ferreira

janetecf@terra.com.br

São Paulo

*

ABANDONADO

Quando Roberto Jefferson foi abandonado politicamente por José Dirceu, denunciou o mensalão. Será que Bolsonaro deve se preocupar?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

O SALÁRIO MÍNIMO É SAGRADO

O reajuste do salário mínimo em porcentual acima da inflação é justo e necessário, porque, na realidade, a inflação apresentada pelo ente público é sempre menor que a real, e é enganosa para os trabalhadores. Entretanto, como forma de que não ocorram mais evasivas e justificativas sobre o aumento do mínimo, deve ele servir somente para a situação salarial e laboral dos trabalhadores e não mais como índice usado para contratos ou outras opções comerciais, evitando-se, assim, inflação e problemas mercantis. Aliás, existem índices, como o IGP-M e outros, para as correções no âmbito comercial.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

PREDADOR VOLTA A ATACAR

A inflação é um roedor solerte da moeda. O discurso vazio de Bolsonaro de que os preços se encontram sob controle é mera dissimulação eleitoral. A verdade já se apresenta, com a alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 0,16% em setembro (Estado, 26/10, B9). O caminho da alta dos preços no Brasil está evidenciado. Isso em razão do favorecimento isolado de um pressuposto – combustíveis – como se fosse sucedâneo de uma reforma estrutural. O predador voltará a atacar, impulsionado pelas condições do mercado internacional e pelo desajuste das contas públicas. Neste momento, o governo somente se move com as gastanças eleitorais. A inflação implacável voltará a corroer o poder liberatório da moeda brasileira no último semestre deste ano e nos atacará com ferocidade em 2023. Certos da derrota, a dupla Bolsonaro-Guedes deixará um legado maldito para o presidente Lula. Este tem de contar não com um prosaico "posto Ipiranga", mas com os melhores cérebros da economia nacional que lhe deram apoio para, novamente, nos equilibrarmos sobre a ponte pênsil, fruto de política baixa, criminosa e impune.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

DIGNIDADE NA MORTE

O "índio do buraco" viveu indignamente por 20 anos, sozinho e com certeza infeliz (Estado, 25/10, A17). Que após a morte lhe seja devolvida a dignidade através de um enterro a que todo ser humano faz jus.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

zaffalon@uol.com.br

Bauru