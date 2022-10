Eleições 2022

A carta de Lula

A divulgação da Carta para o Brasil do Amanhã pelo PT, às vésperas do segundo e decisivo turno da eleição presidencial, não passa de jogada eleitoreira de marketing político. É um documento genérico, com 13 (!) propostas superficiais, sem nenhum embasamento concreto e respaldo financeiro de como poderão ser implementadas ao longo de um suposto novo mandato de Lula. Puro blá-blá-blá.

J. S. Decol

São Paulo

Confiança

O governo Bolsonaro é um péssimo governo, agora o PT, por sua vez, não inspira a menor confiança na maior parte da população brasileira. Foi o recado claro das urnas já no primeiro turno.

Paulo Roberto da Silva Alves

Rio de Janeiro

Meio voto

Considero que os dois candidatos à Presidência têm pontos positivos e muitos pontos negativos. Por isso e pela exaustiva campanha que fizeram, ambos merecem ser votados no domingo: meio voto para cada um. Votarei no número 32 e confirmarei.

Alroger Luiz Gomes

São Paulo

Protesto

É um alívio constatar que muitos eleitores tenham manifestado a intenção de anular o voto amanhã. Entendo ser essa a única forma à disposição para protestar contra o estado atual da nossa política. Escolher “entre o ruim e o pior” não é escolha, pois numa escolha de verdade buscamos o melhor, o que não vejo ser possível identificar agora. Para não ser conivente com essa situação, votarei nulo. Só assim estarei tranquilo com minha consciência.

Leonildo Mania

São Paulo

Maturidade

O articulista João Gabriel Batista (Estado, 28/10, A4) perguntou: “O exercício do voto é maduro no Brasil?”. A resposta não poderia ser mais simples, direta e objetiva: se fosse maduro, não seria obrigatório.

Marcelo Melgaço

Goiânia

Caminho de paz

Cumprimento o jornal Estado pelo editorial Constituição de 1988, caminho de paz (27/10, A3), resgatando um pouco de nossa história recente. Muito esforço democrático e político foi feito à época para chegar àquela Carta Magna. E lembremos que o Centrão já estava lá, não sendo, necessariamente, o principal culpado pela ameaça quase neofascista em que vivemos. O que há hoje é a ascensão de uma minoria de extrema direita, antes adormecida, que conseguiu cooptar outros segmentos da sociedade com seu canto de sereia, chocando o ovo da serpente. Teremos de trabalhar por essa paz, começando por evitar um terceiro turno após os resultados de amanhã.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

Planos econômicos

Com tantas bondades oferecidas aos brasileiros nesta época de eleições, uma coisa foi esquecida por todos os políticos de plantão: a liberação dos valores devidos em razão dos planos econômicos, dinheiro que dorme nos bancos, enriquecendo ainda mais os banqueiros. Acho isso uma vergonha. Em que século esse dinheiro será devolvido aos seus legítimos donos?

Percival Bento Rangel

Caraguatatuba

Segurança pública

Chega de populismo

Merece aplausos o editorial Segurança pública demanda realismo (Estado, 28/10, A3). Efetivamente, a questão, de tão séria que é, merece ser tratada com extremo realismo. Basta dizer que o artigo 144 da Constituição federal assim a define: “Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”. Impróprio, embora necessário, seria constar do texto também que “sem ideologias e populismos”. O importante é que o cidadão possa se sentir seguro, esteja onde estiver, mas lamentavelmente não é o que se vê no Brasil. Muito ao contrário, a insegurança impera em todos os cantos do País, trazendo medo e até justificada histeria coletiva. Por experiência, afirmo: a prevenção (evitar que o crime ocorra) e a repressão (identificar e punir o criminoso) são igualmente importantes e necessárias. Câmeras nos uniformes são apenas um detalhe. Policiais bem treinados e bem remunerados é o que de fato importa e pode reverter o quadro atual.

Jarim Lopes Roseira

São Paulo

HADDAD VS. TARCÍSIO

Ao meu modesto ver, no debate promovido pela Globo no dia 27/10, Fernando Haddad teve desempenho decepcionante e malogrou no seu intento de ser eleito governador de São Paulo. Atribuo ao seu comportamento hostil, deselegante e desrespeitoso em relação ao seu adversário político. Ignorou a cortesia e o respeito e agiu de forma xenófoba ao reiterar de forma incisiva que o candidato chegou a São Paulo insinuando algo como caindo de "paraquedas", sem ter o mínimo conhecimento de nosso Estado. E, na verdade, Tarcísio de Freitas discorreu sobre os assuntos internos de São Paulo e suas agruras e necessidades com muita propriedade, revelando em várias ocasiões pleno domínio. Haddad, para desestabilizar seu oponente, fustigou, conspurcou, escarneceu, foi invectivo, arrogante, sectário e desatinado. Não logrou êxito. Tarcísio se manteve sereno e deu aulas de ética, postura e conhecimentos. Haddad subestima seu adversário sugerindo que seja tábula rasa. É melhor se informar, pois Tarcísio tem um currículo esplendoroso à mercê de uma trajetória acadêmica e profissional consistente e é reconhecido como um admirável quadro técnico. O candidato do PT com diatribes e bazófia não agregou um voto a mais, data vênia, ao contrário de seu oponente. Tarcísio, sob minha ótica, venceu o debate.

Junios Paes Leme

Santos

GOVERNO BOLSONARO

Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas e os participantes do governo de Jair Bolsonaro que se elegeram são boa gente.

Harald Hellmuth0

São Paulo

PROPOSTAS DE EQUIPE

Vemos comentários de que estamos num cenário polarizado na eleição para presidente. Só se for nos anúncios das campanhas: Bolsonaro que ataca Lula e Lula que ataca Bolsonaro. Fora disso, é necessária uma análise mais profunda de todo o cenário. Por um lado, vemos Bolsonaro com seu vice, este apenas mencionado na assinatura final do anúncio de campanha (tempo de menos que 1 segundo); alguém sabe o nome dele? Quem é, o que fez fora da carreira militar? Qual seu papel na chapa e após a eleição em caso de vitória? Também aparecem rapidamente, para não ofuscar o candidato, artistas e atletas. Por outro lado, vemos Lula da Silva, que apresenta um vice conhecido, com passado político de realizações no Legislativo e Executivo, aparecendo nos anúncios da campanha e já com responsabilidades junto a setores importantes do cenário brasileiro. Além da chapa, e noticiado por toda a imprensa, aparecem nomes atuantes como a senadora Simone Tebet, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), economistas com valiosa contribuição para a política e economia, ex-ministro da Economia com nome respeitado internacionalmente e políticos diversos. Todos com passado relevante para o País. Não se trata de polarização entre um candidato e outro: trata-se de propostas de equipe.

Luis Tadeu Dix

São Paulo

'VISÕES POPULISTAS'

Não, Rogério Werneck, não há duas visões populistas (Estado, 28/10, B7). Neste embate há tão somente um embate entre a democracia e o golpe, o machismo, o sexismo, o racismo e a corrupção que assola a família Bolsonaro.

Marcos Barbosa

Casa Branca

PLANOS PARA O BRASIL

Há alguns meses, o comediante Antonio Tabet declarou na TV: "Entre o ladrão e o genocida, fico com o ladrão". Nas páginas deste jornal, Fernando Reinach e Roberto Macedo, talvez sem tê-la ouvido, expandiram magistralmente a frase e sua conclusão. Válido ou não, o termo "genocida" refere-se ao candidato autocrático cujo plano e método de governo consiste em minar progressivamente a sociedade e a nação brasileira. Embora as credenciais democráticas de Lula e sua probidade sejam duvidosas, seus planos não incluem a destruição do Brasil. Tabet, Reinach e Macedo estão certos.

Arnaldo Mandel

São Paulo

O VOTO EM LULA

Não votar em Bolsonaro pode ser compreensível, mas votar em condenado por corrupção não é compreensível.

Eugênio José Alati

Campinas

CABO DE GUERRA

Há tanto tempo estão anunciando que o atual presidente da República poderá fazer isso e aquilo – atos de violência – e, com sucessivas decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e STF contrárias ao governo atual, paira no ar a impressão de haver provocação diária para obter um ato de violência e uma vítima para, então, haver a reação redentora da "democracia" dos tribunais superiores. Esse cabo de guerra, para demonstrar quem pode ser mais surpreendente, está indo longe demais. Nesse embate, quem não é poder eleito tem que usar de bom senso e muita cautela. Há tempo futuro para todas as sanções em clima menos tenso. A não ser que a intenção seja mesmo esticar e deixar romper a corda. Deus tenha piedade de nosso povo.

Ana Lúcia Amaral

São Paulo

INSEGURANÇA POLÍTICA

A Câmara dos Deputados engavetou todos os pedidos de impeachment contra Bolsonaro, escondendo os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. O péssimo gestor utilizou o orçamento secreto para facilitar a sua vida dentro do Congresso. O presidente tentou enfraquecer os Poderes da República durante todo o seu mandato, causando insegurança política. A falta de princípios e valores, bem como os métodos utilizados por ele, mostram miseráveis conceitos, sem a menor relevância.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

ESPERANÇOSO

Considero a Carta para o Brasil do Amanhã, que Lula assina três dias antes da eleição, um documento mais que oportuno neste final de campanha tão apertada. Ela começa com a afirmação de que "esta não é uma eleição qualquer. O que está em jogo é a escolha entre dois projetos completamente diferentes para o Brasil" e termina com uma convocação: "Vamos juntos pelo Brasil!". Em oposição ao "país do ódio", propõe um "país da esperança", que deve começar por livrar da fome e da pobreza milhões de brasileiros e brasileiras e explicita que "é possível combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável". Enumera 13 pontos de seu compromisso estratégico, dos quais destaco as referências ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), investimento forte na Embrapa e reconstrução da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para garantir "comida na mesa das famílias". De todos os itens, entretanto, ressalto o ponto 13, em que reafirma o compromisso com a democracia, a liberdade e a transparência, além da gestão da economia com credibilidade, responsabilidade e previsibilidade. Reconheço a torcida de nariz dos céticos e desconfiados, mas prefiro recorrer a Paulo Freire, em seu Pedagogia da Esperança – Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido, p.10: "Não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo existencial e histórico".

João Pedro da Fonseca

São Paulo

ORIGEM DOS RECURSOS

Finalmente Lula começa a explicar o seu programa. São 13 pontos em que ele pretende gastar. Só faltou dizer onde ele pretende conseguir o dinheiro. Mas aí é que entra a sua parte: o dinheiro virá de você. Principalmente via inflação e aumento da dívida. Parabéns, você foi contemplado.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

FADA DO DENTE

Lula "prometeu" realizar uma política fiscal responsável. Ele também prometeu acabar com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Será que ele vai também prometer que a fadinha do dente existe?

Oscar Thompson

São Paulo

REFORMA ELEITORAL

É bastante interessante o artigo assinado por João Gabriel Batista (O exercício do voto é maduro no Brasil?, 28/10, A4) por abordar vários aspectos importantes do sistema de votação brasileiro. Porém, sob o ponto de vista estritamente numérico, as votações para eleger vereadores e deputados, no Brasil, podem produzir resultados que nem sempre são os mais igualitários possíveis. Por exemplo, em 2022, do conjunto dos votos nominais recebidos pelos candidatos eleitos para deputado federal resultou um desvio padrão correspondente a 90,3% do valor da média desses votos. Em 2018, esse número foi de 103,8%. Em dezembro de 2019, com o voto distrital puro, os súditos de Elizabeth II elegeram os membros do Parlamento britânico com uma votação que apresentou um desvio padrão da ordem de apenas 25% da média dos votos dados aos eleitos. Em maio de 2022, com o voto preferencial, um aperfeiçoamento do voto britânico, a votação dada aos eleitos para o Parlamento nacional da Austrália apresentou um desvio padrão correspondente tão somente a 13,1% da média dos votos dados aos eleitos. Em fevereiro de 2020, com um voto do tipo australiano, mas aplicado em distritos multinomiais, o que assegura um elevado grau de proporcionalidade entre o número de cadeiras ocupadas pelos partidos, e os totais de votos recebidos por eles, os irlandeses elegeram o seu Parlamento nacional com um conjunto de votos que produziu um desvio padrão equivalente a 14,9% da média dos votos depositados nos eleitos. Ou seja, por existirem possibilidades de serem obtidos resultados de votação numericamente mais igualitários (e mais justos, quem sabe?), com calma e sem atropelos, o Brasil deveria, tão logo quanto possível, aprofundar a análise de viabilidade de uma ampla reforma eleitoral.

José M. Frings

São Paulo

PLANOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Nenhum dos candidatos apresentou planos pormenorizados sobre a segurança pública no País, valendo dizer que se conformam com a atual situação, mesmo com as diferenças gritantes que existem entre os 27 Estados da Federação. Cabe aos Poderes mais altos da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, contemplarem, na medida de seus deveres legais, com ações de aperfeiçoamento das Polícias Civis e Militares dos Estados, a fim de que elas possam cumprir suas missões e objetivos. Observe-se que cada Estado possui Polícias com características específicas que necessitam de alterações e modificações como forma de que possam cumprir suas tarefas nos limites das leis vigorantes. Com efeito, a segurança pública não pode ficar adstrita a ideologias, porque não existe segurança de direita ou de esquerda. Aliás, o editorial Segurança pública demanda realismo (28/10, A3) esclarece muito bem o pensamento que deve vigorar para a implementação de ações de segurança pública no País.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

SEGURANÇA EM SÃO PAULO

O editorial Segurança pública demanda realismo é oportuno, mas não descreve detalhes ao colocar que o País precisa de políticas públicas que enfrentem o dia a dia da população. Sem dúvida isso é necessário, porém só vai ocorrer a longo prazo. Agora, a curto e médio prazo, o primordial hoje seria investir pesadamente nas Polícias Civis, pois são elas que realmente podem trazer a certeza da punição mediante investigações, ou seja, inteligência transformadas em inquéritos policiais bem elaborados, que possibilitem acusações robustas e decisões justas. Do contrário, continuaremos a todo tempo a termos que ouvir, ler e assistir a discussões sem qualquer resultado prático. São Paulo agora escolhe o seu novo governador. Oxalá o eleito mude a direção de tratamento dado à Polícia Civil nesses quase 30 anos de administração tucana. Ademais, São Paulo poderá conduzir, esperamos, uma nova maneira de operar a segurança pública, integrando efetivamente o macrossistema de segurança pública que envolve as Polícias, Guardas Municipais, sistema prisional, Ministério Público e Poder Judiciário.

Ruyrillo Pedro de Magalhães

Campinas

ENDEREÇO NAS FACHADAS

Quem anda por São Paulo, principalmente à noite, sentirá uma grande dificuldade em encontrar um endereço. A maioria dos imóveis não apresenta em suas fachadas o número que consta inclusive na escritura. Isso não fere uma antiga lei municipal? Procurem um endereço à noite e verão.

Waldir Gandolf

São Paulo