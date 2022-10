Eleições 2022

A hora do voto

Este domingo deveria ser de festa cívica. Domingo de alegria e de esperança. Uma pena, o que nos restou neste segundo turno da eleição presidencial são dois candidatos que trazem tudo, menos esperança, menos qualidade, menos ética, pudor e respeito. Com 66 anos de idade, pela primeira vez vou anular meu voto. O Brasil não merece essa dupla.

José Renato Nascimento

São Paulo

Escolha necessária

Com a excessiva polarização dos candidatos nesta eleição, talvez você, eleitor, não consiga se identificar com o “melhor”, mas, ao menos, procure se concentrar e tentar se identificar com o “menos pior”. Votar em branco ou anular o voto, jamais!

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

Participar é essencial

Diz a lenda que brasileiro não participa nem de reunião de condomínio, mas é essencial que todos nós participemos da eleição e votemos com consciência e responsabilidade, para que nossos filhos e netos tenham a possibilidade de desfrutar de um futuro como há muito tempo temos adiado. Bons votos para todos nós!

Aldo Bertolucci

São Paulo

Progresso ou regresso

Eleições: progresso ou regresso. Não é progresso absoluto ou regresso absoluto, mas é progresso ou regresso. Vamos lá, Brasil!

Helio Teixeira Pinto

Rio de Janeiro

Aflição

As pesquisas realizadas com os eleitores para o cargo de presidente, no segundo turno, revelaram uma preferência por Lula. Mesmo tendo a máquina em suas mãos, Jair Bolsonaro não soube cativar os eleitores durante sua gestão e muito menos durante a campanha eleitoral. Lula se organizou, escondeu o mensalão e o petrolão, venceu o primeiro turno e parece que terá a sua terceira vitória hoje, tendo utilizado em campanha – mencione-se – dinheiro de doações e do Fundo Eleitoral. A aflição toma conta de grande parte da população que ainda se lembra de um passado recente repleto de crises produzidas pelas irresponsabilidades dos governos do PT.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

O Brasil de Lula

A vitória de Lula hoje significará, para mim, a vitória de Dirceus, Renans, Geddéis e Kakays. Eles certamente rirão da nossa cara. E continuaremos sendo o país da impunidade, dos bandidos, poderosos e dos esquecidos.

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

Chega de Bolsonaro

Creio, como cidadão, cristão e pessoa de boa-fé, em minha humildade de homem de periferia, que Jair Bolsonaro hoje vai ser varrido da política brasileira, assim como Donald Trump foi varrido do cenário da política norte-americana. O Brasil, com sua especial característica de pátria conciliadora e povo de bem, não suporta mais Jair Bolsonaro. O País precisa voltar a ter paz, respeito, tolerância e espírito de fraternidade entre todos nós, independentemente de classe social, ideologia política, religiosa e afins.

Célio Borba

Curitiba

Dias de caos

Em 2008, nos Estados Unidos, o republicano John McCain, no discurso em que admitiu a derrota para o democrata Barack Obama, afirmou de forma humilde e, ao mesmo tempo, grandiosa: “Ele era meu oponente. Agora, é meu presidente”. Acho que é mais fácil acreditar que Papai Noel chegará de trenó em 25 de dezembro, que o Curupira fará dupla de futevôlei com o Saci-Pererê, que a mula sem cabeça usará chapéu ou que o Íbis Sport Club ganhará a Champions League e que o Seu Madruga se casará com a Bruxa do 71 do que acreditar que Bolsonaro terá o mesmo comportamento magnânimo de McCain em relação a Lula. Preparemo-nos para dias de caos.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

Relações com Putin

Para o bem e para o mal, o ditador Vladimir Putin, ao se referir aos dois candidatos à Presidência do Brasil, equiparou-os (“tenho boas relações com ambos”). Não querendo se indispor com nenhum deles, penso ter desgostado a ambos. Agora, e nós, como ficamos?

Noel Gonçalves Cerqueira

Jacarezinho (PR)

A ARMA DO CIDADÃO DE BEM

Neste domingo, 30/10, o Sol e o coral de anjos do firmamento saudarão o encontro dos brasileiros com a democracia. A arma do cidadão de bem, a mais forte, a mais necessária, é o voto. A partir de segunda-feira, o figurino do Brasil será outro. O vencedor do pleito terá pela frente, em quatro anos, o dever e a obrigação de cumprir as promessas de campanha. O Brasil precisa voltar a ter o respeito do mundo. Com fome, miséria, desemprego e insegurança, não vamos a lugar nenhum. Continuaremos embrutecidos, marcando passo, revoltados e indignados com o próximo e com nós mesmos. Políticos, empresários, jornalistas, juristas e religiosos precisam passar a borracha em desavenças. Espantar maus presságios. Compreender, finalmente, que a desunião, o rancor, ambições desenfreadas e a intolerância atraem desgraças. O povo precisa ser respeitado e ouvido nas decisões governamentais. O diálogo tem que ser permanente. A verdade do chefe da Nação tem que trazer benefícios para a coletividade. O mandato não é dele, é da população.

Vicente Limongi Netto

Brasília

MORALMENTE ILEGÍTIMA

É uma lástima. Neste domingo, 30/10, o eleitor terá de optar entre dois candidatos cujos passados condenáveis deveriam ser motivo mais do que suficiente para desqualificá-los a assumir qualquer cargo público, pior ainda o de presidente da República. Quem escolher Lula da Silva estará fazendo vista grossa ao petrolão e ao mensalão, e quem votar em Jair Bolsonaro vai condescender com seu comportamento deplorável durante a pandemia, entre outras aberrações. Será uma eleição legal e limpa com certeza, mas moralmente ilegítima. O povo brasileiro merecia melhor.

Luciano Harary

São Paulo

AVERSÃO AO ADVERSÁRIO

Neste histórico domingo decisivo do segundo turno, em vez de o voto da grande maioria dos eleitores ser afirmativo no candidato de sua preferência, será por negação, pela aversão ao adversário. Tristes tempos em que a população se vê na condição de votar contra, em vez de a favor.

J. S. Decol

São Paulo

ESCOLHA CONSCIENTE

Finalmente chegamos ao tão esperado dia 30 de outubro. Rogamos que 150 milhões de brasileiros se dirijam às urnas para escolher quem irá presidir o Brasil nos próximos quatro anos. Oxalá que façam uma escolha consciente, até porque assim sendo teremos oportunidade de vivermos num país melhor.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

ANTECIPAÇÃO

Em 1985, Fernando Henrique Cardoso tirou retrato na cadeira do prefeito de São Paulo e dias depois perdeu as eleições. Por isso o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não explicitará o programa de governo, não dará nenhum nome de ministro. Todo dia tem editorial, reportagem, entrevista cobrando as diretrizes para a economia, o meio ambiente, a segurança, etc. Aguardem mais um pouco.

Caio Lorena Bueno

São Paulo

DEMANDA E OFERTA

Sempre que há previsão de aumento acentuado na demanda sem mudança na oferta, os preços de commodities disparam. É a lei da oferta e da procura. Não falha nunca. Nesta sexta-feira, 28/10, o preço da picanha operou absolutamente estável.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

O NOVO MUNDO

O Brasil tem plenas condições de inserir-se no "novo mundo" (Estado, 28/10, A3). E o fará com Lula. Este já expôs o objetivo de dialogar com todos os povos do mundo. A estagflação que o ameaça poderá e deverá ser combatida, entre nós, pela equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso em harmonia com os demais especialistas acolhidos na "Arca de Noé", feliz metáfora empregada pelo oposicionista face ao dilúvio que nos ameaça em 2023. É óbvio que, se não o fizer, seu governo será um fracasso e a política de centro-esquerda, sepultada em âmbito global. Já Bolsonaro nada tem a oferecer, salvo o que emana do "Posto Ipiranga", situado nas bordas de um deserto governamental.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

FALÊNCIA GENERALIZADA

A candidatura Lula-Alckmin é o retrato da falência ética e moral da política, da Justiça, da mídia e de parte da sociedade e da Igreja.

André Coutinho

Campinas

FHC

Ridículo o apoio de Fernando Henrique Cardoso a Lula neste segundo turno!

Helio Teixeira Pinto

Rio de Janeiro

ANULADO

Quero cumprimentar o Estadão pelo editorial Que democracia? (26/10, A3) e o articulista Denis Lerrer Rosenfield, pelo artigo Credenciais democráticas (24/10, A6). Ambos resumiram de forma brilhante, e sem faltar nenhuma letra, por que nenhum dos candidatos representa a verdadeira democracia. Meu voto no segundo turno, que considero o mais digno, será nulo.

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

FELICIDADES A BOLSONARO

Parabéns, sr. Jair Messias Bolsonaro. Vai terminar o seu mandato "ileso" e ano que vem espero que possa descansar. Mas não se preocupe, pois o povo não sentirá a sua falta. Pelo contrário, ficará contente de não ver mais você e ouvir os seus palavrões ou xingamentos. Só vai deixar muita saudade para os desocupados que acompanhavam você nas "motociatas" ou "lanchaciatas" em pleno horário de expediente de trabalho. É interessante que faltando só um ano para o fim do mandato você tenha "acordado" e "percebido" que havia se esquecido completamente dos milhares brasileiros em extrema necessidade. E aí resolveu "criar" o Auxilio Brasil. Bem que se percebe nitidamente que essa foi apenas uma estratégia eleitoral, não um investimento para a população. Nunca investiu nas áreas essenciais, como educação e ciência e tecnologia. Em vez disso, lembra que, inclusive, você retirou as verbas para outras áreas "não identificadas"? E, agora, na reta final da campanha para o segundo turno de votação, você declara que a educação será prioritária no seu próximo governo. Mesmo com tudo isso, você conseguiu chegar ao final do seu mandato "ileso e sem manchas", com a ajuda excepcional do presidente da Câmara dos Deputados, seu aliado fiel que engavetou todos os processos contra você. Parabéns! Neste segundo turno, espero que não tenha a mesma sorte, como teve na última eleição. Felicidades! A última coisa que desejo com sinceridade é que não desrespeite o resultado da apuração do segundo turno, por favor.

Tomomasa Yano

Campinas

CENSURA JUDICIAL

Excelente artigo de J. R. Guzzo (A censura demente, 23/10, A10), em que o corajoso articulista inicia por dizer que nossas mais altas Cortes judiciais "destruíram por completo a honestidade da eleição presidencial", afirmativa que repetida de agora em diante servirá de motivo para o candidato Bolsonaro e especialmente seu vice, o mais consagrado representante das Forças Armadas, não aceitarem eventual resultado contrário das urnas. Não vou votar na eleição para presidente, já que como grande parte do eleitorado pensante não consigo discernir entre qual o pior candidato pelos seus antecedentes de condenação por corrupção de um e de genocida de outro em face da sua conhecida atitude de descaso em nossa pandemia. A terceira via mais correta, que seria pelo nosso ex-governador João Doria, foi arrasada dentro de seu próprio partido por alguém que por um triz não foi eliminado na candidatura a governador de seu Estado (RG) e ainda pode perder no segundo turno. Essa via infelizmente acabou saindo pela senadora que infelizmente é de um partido que mais se aproxima do Centrão e que por tal motivo não conseguiu decolar, recebendo uma votação medíocre e ainda, mal acabada a apuração, já se foi com toda a sua presença apoiar Lula, provavelmente já pensando em um Ministério, como vem sendo veiculado pela imprensa para empreender futuros voos ainda maiores. Enfim, é esse o quadro negro que ora se apresenta, e que melhor seria solucionado por uma maciça abstenção ou anulação de votos para que nova eleição se fizesse, com a chance de um novo quadro eletivo, como ocorre em outros países.

Carlos Francisco de Magalhães

São Paulo

RÓTULOS OBSOLETOS

Foi-se o tempo em que o político de direita era conservador e defendia os interesses dos abastados, e o de esquerda era o chamado progressista, e se colocava ao lado dos pobres. Para os padrões atuais, tanto direita quanto esquerda pouco trazem daquela filosofia inicial e, no lugar disso, agrupam vícios, conceitos e interesses adquiridos ao longo do tempo. Viraram uma mescla dos supostos erros e acertos. Inicialmente a direita era encarnada pela família real e depois pelos políticos que iniciaram a República. O esquerdismo chegou com os imigrantes, que vieram trabalhar em substituição aos escravos libertos em 1888. As teorias socialistas apenas se apoderaram da esquerda. A direita era representada pela ordem econômica já estabelecida. Assim foi mundo afora. Os dois lados conquistaram a política, o território e até produziram ditaduras sangrentas. Hoje não passam de rótulos obsoletos que os políticos ainda insistem em utilizar. Neste domingo, 30/10, teremos eleições. Por mais que o apelo seja de direita e esquerda, ignore-os. Procure conhecer os candidatos, o que eles já fizeram (de bom e de ruim) e só depois decida seu voto. Esta eleição é a grande oportunidade que temos de manter e fortalecer a ainda imperfeita democracia brasileira. Vote conscientemente e evite o retrocesso que, se acontecer, poderá demorar outros 20 ou 30 anos para ser consertado. Vote pelo Brasil e pelas futuras gerações.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

INTERMINÁVEL BESTEIRADA

Essa história da não inserção das propagandas de Bolsonaro nas rádios, se não for a cereja do bolo destas eleições, não sei o que será. Nesta campanha ri muito para não chorar, mas de um tempo para cá, com a interminável patética besteirada, não parei de rir até chorar. Se pensar que os que estão gerando essa montanha de trapalhadas neste curto período de campanha de Bolsonaro são os mesmos que tiveram o Brasil em mãos por estes últimos quatro anos, bem, não quero nem pensar. Imagine só o que deve ter dentro da caixa de pandora dos cem anos de sigilo. Neste fim de campanha, impressiona que mesmo apoiadores de primeira hora de Bolsonaro estão sendo intimidados, acuados e deixados à própria sorte pelo próprio Bolsonaro e seus bolsonaristas de bolso, isso com uma eleição ainda não definida. Dada a forma como esta interminável besteirada vem sendo gerada e a quem está atingindo, dificilmente será esquecida. Qualquer que seja o futuro, o que nos espera deverá ser muito mais fragmentado, independente do resultado, o que por um lado me dá esperança de uma reorganização social voltada para a racionalidade e a razoabilidade.

Arturo Alcorta

São Paulo

ELEIÇÕES 2026

Domingo à noite, 30/10, após o Brasil saber quem será o presidente de 2023 a 2026, começará a campanha presidencial 2026, já que Lula declarou que seu mandato será de quatro anos e Bolsonaro completaria segundo mandato. Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Simone Tebet já estão no páreo. Espera-se que a polarização desta eleição acabe definitivamente e surjam candidaturas com programas de governo para um futuro melhor para todos e nunca mais uma briga de esquerda e direita ultrapassadas e mortas. Continuaremos vivendo de esperanças até a próxima eleição.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre