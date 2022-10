Eleições 2022

Uma longa caminhada

As eleições passaram, mas o racha social gerado por elas não será corrigido tão facilmente. Os embates políticos no dia a dia da sociedade continuarão retumbantes, acentuados depois de um pleito tão polarizado. A partir de hoje, começa uma longa caminhada para que o presidente da República eleito pavimente um caminho amplo, democrático, de conversa e compreensão das diferenças sociais, econômicas e, principalmente, políticas, pelo futuro da Nação e para reconstruir a institucionalidade do País. A divisão da sociedade produzida por este momento precisa ser amenizada pela conduta do presidente. Embora pareça tarefa difícil, é necessária, se quisermos restaurar a civilidade, o respeito mútuo e, principalmente, evitarmos o caos social.

*

A urgente pacificação

Meses seguidos de agressões políticas, verdadeiros combates entre campos ideológicos antagônicos, e transmissão constante de violência e agressividade, sem dúvida, precisam terminar. A época passou e foi vencida pelos votos dos brasileiros. O eleito para a Presidência da República e os governadores escolhidos precisam pensar num só tema: a pacificação e reunião dos brasileiros em torno das necessidades da Pátria. As dissidências precisam ser postas de lado, mirando todos os lados e facções um único objetivo: o saneamento das finanças nacionais, o aumento do emprego, o progresso e o desenvolvimento. A nossa ideologia, por todos abraçada, serão a Pátria, os brasileiros e todos os interesses a eles afetos.

*

Um voto pela pacificação do Brasil, editorial do Estadão de 30/10 (A3), foi no que todas as pessoas sensatas votaram. Resignado, esperançoso e resiliente, o povo brasileiro precisa de paz, ordem, competência, harmonia entre os Três Poderes da República, justiça social, emprego, saúde e educação de qualidade, saneamento básico, preservação do meio ambiente, segurança pública e tudo o mais que uma nação importante, rica e poderosa, como o Brasil, pode e deve oferecer a seu povo. Conclamamos nossos políticos a atuarem agora pelo bem da Nação. Deixem-nos em paz e façam sua parte com honestidade e competência.

*

Brasil dividido ao meio

Fui votar ontem após ler a elucidativa entrevista do cientista político Bolívar Lamounier a este jornal (‘A sociedade hoje está dividida de alto a baixo’, 30/10, A12). Há tempos não lia algo tão elucidativo sobre o Brasil e seu povo. Na entrevista, Lamounier alerta para a gravidade do rancor vigente na sociedade, prevendo um futuro conflituoso e, a continuar o até hoje prevalente crescimento econômico lento, provavelmente enfrentaremos mais queda do bem-estar social e aumento do crime organizado, continuando o histórico retrocesso. Aponta a inexistência de partidos, chamados por ele, acertadamente, de siglas. Afirma que hoje ninguém está pensando o Brasil a fundo. Diz-se desesperado com o quadro atual e encerra a entrevista afirmando que, se continuarmos assim, pela sua idade, não estará aqui para conviver com a esperada tragédia, mas os entrevistadores e seus netos (e os nossos também) estarão lascados. Fui votar consciente de que, não importaria quem vencesse, a pacificação deverá ser o projeto prioritário.

*

Mudança de paradigma

Já não se discute mais que o presidente eleito o foi pelo voto decisivo do medo do outro. As razões alegadas são inúmeras e variadas: desde as justas e procedentes até as mais fantasiosas e estapafúrdias. Mas é preciso ficar claro que, embora o processo eleitoral tenha terminado ontem, isso não quer dizer que o cidadão eleitor, de volta para casa, tenha de assistir e aceitar passivamente os atos do governo eleito. Ao contrário, será imperativa a eterna vigilância e participação ativa da sociedade nas decisões do Executivo: discutir, debater, apoiar os acertos, criticar construtivamente os erros, protestar e reivindicar direitos e melhorias. Sem medo. É o presidente que precisa ter medo do povo. Está na hora de mudar o paradigma.

*

Janeiro de 2023

Que Deus vele por nós e proteja o Brasil a partir de janeiro próximo. Terá muito trabalho!

PÁGINA VIRADA

Os brasileiros acabaram de eleger Lula da Silva e não Jair Bolsonaro. Em boa parte, foi o desejo de acabar com o estilo truculento e trumpista do capitão, cujo único projeto era a sua reeleição. O que precisamos são políticos que governem a nosso favor, e não Rambos associados ao presidente, do tipo Roberto Jefferson e Carla Zambelli. A saúde dos brasileiros precisa de um ministro que acredite na ciência, no Sistema Único de Saúde (SUS) e na vacina, e não na cloroquina. A educação precisa de um educador, de preferência não armado, que acredite no direito de todos a ter acesso à universidade, e não apenas de poucos "filhinhos de papai que pagam impostos e sustentam a universidade pública". O meio ambiente precisa de alguém cuja missão é segurar "a boiada", a queimada, e coibir os garimpeiros que estão destruindo a Amazônia, para o benefício ilegal de poucos, e o prejuízo, na certa, de todos. O povo brasileiro precisa de emprego formal, e não de esmola social. O Brasil precisa sair do atual isolamento internacional, fortalecer o Mercosul, ficar do lado justo nos conflitos, ao invés de pedir à Rússia e Ucrânia para "parar as hostilidades", e por aí vai. Não seria uma tarefa fácil porque o bolsonarismo não acabou, o País ficou bastante polarizado e dividido, e o Congresso foi corrompido (leia-se orçamento secreto). Devemos, entretanto, continuar acreditando. Boa sorte, Brasil!

*

PRINCÍPIOS BÁSICOS

Seria bom que a vitória de Lula da Silva fizesse com que as alas ultraconservadoras assimilassem princípios básicos da vida política das modernas democracias, e não mais se deixassem seduzir por mensagens toscas de candidatos da baixa estirpe de um Jair Bolsonaro, desprovidos dos mais elementares conhecimentos da função de um estadista. Considerar a ágora política tal qual uma luta de vale-tudo só serviu para fortalecer justamente o lado oposto do que aspiravam, visto que todas as forças sensatas, até mesmo aquelas em princípio antipetistas, em um voto de salvação nacional, agruparam-se em torno daquele candidato que minimamente respeita os princípios constitucionais. O debate entre conservadores e progressistas é essencial para o funcionamento de qualquer democracia, mas é mais do que chegada a hora de se ter consciência de que há limites invioláveis para a manutenção desse espaço de visões antagônicas em uma vida política civilizada, e um mínimo de decoro, um pouco de bom senso e respeito à Constituição já são um bom começo para qualquer candidato independentemente das suas convicções.

*

TROCA DE ATACANTE

O "time Brasil", em desvantagem no placar, decidiu substituir o ponta-direita Bolsonaro pelo ponta-esquerda Lula na esperança de conseguir virar o jogo que está perdendo para a grave crise econômica e social. Enquanto os países europeus caminham para a extrema direita, o País uma vez mais dá um passo no sentido contrário. O tempo dirá se a troca de atacantes dará resultado. Brasil, esquerda volver. Oremos.

*

BOA SORTE, LULA

O castigo pode vir a cavalo, mas vem. O indigesto, irresponsável, desumano presidente que jamais também respeitou as nossas instituições, como Jair Bolsonaro, é defenestrado nas urnas, permitindo a vitória do petista ex-presidente Lula. Se Lula vai governar com dignidade o País, sem repetir o seu triste legado de ter promovido o maior nível de corrupção da nossa história, só Deus sabe. Porém, já é um alívio não termos mais a partir de janeiro de 2023 um esquizofrênico e incendiário Bolsonaro no poder desta República. O que se espera é que Lula tenha a grandeza de formar um Ministério sem petistas, mas com nomes que tenham o respeito do mercado, dos investidores e da nossa sociedade e principalmente dignificando o apoio maciço e surpreendente que recebeu no segundo turno, de figuras importantes do País. E que se redima com uma boa gestão, de sua péssima passagem de oito anos no Planalto. Eu, que depois de seis décadas pela primeira vez votei em branco, assim como toda a Nação estou sedento para aplaudir um presidente da República. Lula, não decepcione o Brasil. Boa sorte!

*

O QUE O BRASIL ESPERA

O Brasil espera que o novo governo Lula seja muito diferente do passado. O País não vai tolerar a corrupção das últimas gestões petistas. O Brasil espera que Lula leve o País de volta ao seu lugar de destaque na comunidade internacional, que o novo ministro da Economia conduza o País no caminho de obter novamente o grau de investimento. Cultura e educação devem voltar a existir no novo governo. A saúde voltará a ser prioridade, principalmente no atendimento público. O País deverá ser desarmado novamente com o fim da palhaçada dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs), criada para driblar a lei do desarmamento. O mundo inteiro espera que a preservação da natureza, principalmente da Amazônia, volte a ser prioridade do governo brasileiro. O Brasil espera que ao fim do mandato de Lula surja uma nova liderança com novas ideias para conduzir o País na direção do primeiro mundo.

*

LULA PRESIDENTE

Venceu a democracia, a liberdade de expressão, a ciência, a cultura, o meio ambiente, o respeito às intuições.

*

NORDESTE

Lula, presidente do Nordeste.

*

RECONCILIAÇÃO

Trabalho árduo terão Lula e Geraldo Alckmin para reconciliar República e democracia, que Jair Messias Bolsonaro quase destruiu.

*

'NÓS CONTRA ELES'

Lula deveria ser chamado de encantador de serpentes, vende o mel e espalha o fel. Passou a campanha inteira chamando Bolsonaro de genocida e racista e incentivou os parças, e agora diz que espera uma transição "amistosa". Sem esquecer quem lançou há muito tempo o "nós contra eles" que dividiu o Brasil faz décadas. Lula unir o País é um sonho que ele não irá realizar, na verdade, já disse que o bolsonarismo deve ser eliminado. Esse é o verdadeiro Lula, cheio de fel e máscaras que usa quando lhe interessa.

*

SOCIEDADE DIVIDIDA

'A sociedade hoje está dividida de alta a baixo' (Estado, 30/10, A12). Parabéns, sr. Bolívar Lamounier! Não é possível discordar de uma linha sequer da sua entrevista esclarecedora. Eu somente acrescentaria a advertência de que jamais devemos voltar a dar ouvidos a qualquer populista com discurso "nós contra eles", ou que ameacem a "botar Exército nas ruas".

*

SENSAÇÃO DE ALÍVIO

O que alguém que sempre foi "nem, nem" e depois virou "vou no menos pior" para a democracia e por tantos motivos já sobejamente divulgados sente neste momento? Alívio. Choro de alívio. E torço para que o governo petista dê certo, e que surjam novas lideranças, tanto da esquerda quanto da direita, que sejam democráticas. O Brasil quer paz, união e prosperidade. Chega de aberrações, insultos e ameaças às instituições. Lamento a postura dos paulistas, elegem Tarcísio de Freitas, cria do Bolsonaro, e votaram maciçamente neles. A truculência ganhou na locomotiva do Brasil. Vemos um país rachado, dividido, raivoso pelo resultado apertadíssimo na eleição para presidente. Fora a Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, atrapalhando o trânsito, para dizer o mínimo. Vão apurar. Emocionante ver Eduardo Leite, gay assumido, dar um tapa na cara do preconceito, eleito pelos gaúchos. O que fica é a esperança, esperança de que o Brasil nunca mais volte para mãos despreparadas, extremistas e sem o mínimo de empatia com o sofrimento de seus governados. Boa sorte para todos nós. Parabéns aos vitoriosos!

*

TARCÍSIO ELEITO

É triste ver que o povo de São Paulo elegeu para o Governo alguém sem qualquer compromisso com este Estado. Alguém que não é de São Paulo e que não tem nenhum conhecimento da grandeza deste Estado. Este não é o São Paulo de 23 de maio e de 9 de julho de 1932. Este não é o São Paulo de Júlio de Mesquita Filho, Ruy Mesquita e agora de Francisco Mesquita Neto.

*

DESEMPREGADO

Depois de tantos meses de uma campanha eleitoral tensa para presidente, eis que, no último debate, em 28/10, o sr. Jair Messias Bolsonaro, nas suas considerações finais, se adianta e pede voto para deputado federal. E, agora, depois de 34 anos, está desempregado.

*

REFÉM DE APROVEITADORES

No domingo, 30/10, fui votar, feliz e animada, fazendo a minha escolha pelo caminho que creio ser o melhor, ou menos pior ao País. Por usar camiseta de uma Copa passada, verde e amarela, fui achincalhada e ameaçada na rua, na ida e na volta da votação. Isso é um absurdo, eu respeito quem fez a escolha por Lula, não julgo e não deprecio, cada um tem suas razões e ponto de vista, e a diversidade é importante para que, unidos, alcancemos o equilíbrio, saudável e essencial para vencermos os enormes desafios que temos pela frente de reconstrução do País, devastado pelo populismo irresponsável. Essa divisão entre o "nós e eles" foi, na minha opinião, um dos piores legados deixados pelo populismo, de ambos os lados, pois o povo dividido fica enfraquecido e se torna refém de aproveitadores, amantes do poder. Espero que em 2026 tenhamos uma terceira via mais forte e capaz de vencer o retrocesso em que caímos.

*

CAOS INSTALADO

Moro desde 1978 no mesmo bairro. Nos primeiros anos de bairro, votei a 60 metros da minha residência. Nas eleições seguintes fui me afastando, inicialmente no colégio da Rua Fortunato e posteriormente na Rua das Palmeiras, sempre cada vez mais me distanciando da minha residência. Agora, nestas eleições, fui removido para as proximidades do Parque Fernando Costa, no colégio Uninove, logicamente provido de longas escadas. Está cheirando a sacanagem. Eu, com 85 anos de idade, não sou obrigado a votar. As futuras gerações vão entender quando o caos estiver instalado.

