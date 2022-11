Eleição presidencial

Nova chance

Lula foi eleito e ocupará a Presidência da República pela terceira vez. Vitória apertada e uma nova chance para tentar acertar. O presidente eleito poderá mudar os descaminhos de Jair Bolsonaro, desmilitarizar o Planalto e recuperar a transparência e o respeito às instituições. Que Lula faça bom uso desta nova chance.

Calebe H. Bernardes de Souza

Mogi das Cruzes

Anos difíceis

É preciso que o povo brasileiro entenda e admita que metade dos eleitores que votaram em Lula o fez para que Bolsonaro não fosse reeleito. Assim como metade dos que votaram em Bolsonaro o fez para que Lula e o PT não voltassem ao poder. A verdade é que mais da metade dos eleitores, portanto do povo brasileiro, considerando os votos nulos e brancos, não queria nem um nem o outro. Anos difíceis nos aguardam.

Mario Miguel

Jundiaí

Agonia

Acabou a agonia da eleição para a Presidência da República. Agora, espero não ter de agonizar os próximos quatro anos.

Luiz Frid

São Paulo

Hora de ‘baixar as armas’

Entre tantas opções possíveis, a primeira página do Estadão deste histórico 31/10 fez a escolha exata da manchete: ‘Não existem dois Brasis, é hora de baixar as armas’. Que essa proposta do presidente eleito seja abraçada por todos os democratas, para juntos começarmos a reconstrução.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

O papel de cada um

Se Lula, com todo o apoio e as coligações que teve, ganhou raspando os dois retrovisores, a esquerda brasileira precisa evoluir e se reinventar. Está velha e ultrapassada. Ao bolsonarismo – que, ao que tudo indica, veio para ficar – cabem um sério mea culpa e uma profunda limpeza para remover os diversos dejetos morais que o orbitam. A nós, brasileiros, cabe cumprimentar o presidente eleito e desejar-lhe boa sorte, juízo e bom senso. E desejar ao atual presidente que reflita, mantenha a ordem, a calma e o bom senso, conciliando a máquina para uma transição clara e pacífica.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

Reflexão

Quando passar o atual estado de decepção e tristeza dos bolsonaristas e for recuperado o ânimo para enfrentar a nova realidade, cabe a eles fazer uma reflexão acerca das causas que levaram à eleição de Lula. Devem perguntar: “O que eu poderia ter feito, e não fiz, para evitar este resultado?”. Eis algumas respostas, mas não todas: 1) escamoteei deliberadamente a realidade: quando alguém apontava algum desmando de Bolsonaro, eu reagia chamando-o de esquerdista sem analisar os fatos; 2) aceitei todos os acréscimos patrimoniais de Bolsonaro e seus familiares sem questionar, sempre justificando que os roubos do PT foram muito maiores; 3) justificava os rompantes de Bolsonaro destituídos de lógica ou de veracidade sempre alegando que ele era assim mesmo, que não tinha papas na língua e que era direto e não ficava dourando a pílula; 4) quando negou a eficácia das vacinas e defendeu a cloroquina, em vez de buscar informações científicas, eu procurava na internet alguma postagem, ainda que duvidosa, que dava razão a Bolsonaro; 5) quando Bolsonaro vinha visitar minha região, em vez de pretender que ele fizesse uma reunião entre seus seguidores para ouvir deles comentários, críticas ou sugestões de melhorias, eu me entusiasmava em integrar seu grupo de aduladores e aderia alegremente à motociata com minha moto. E ainda tirava fotos para mostrar aos amigos; 6) jamais acreditei em pesquisas eleitorais, sempre afirmando que se tratava de institutos lulistas falseando a derrota de Bolsonaro; 7) jamais admiti que poderia haver o retorno de Lula à Presidência num embate com Bolsonaro. Por isso, nunca pensei em apoiar alguém da terceira via, ainda que houvesse candidatos melhores que Lula; 8) nunca acreditei na lisura das urnas eletrônicas, sempre defendendo as alegações de Bolsonaro de que era necessário o voto impresso; 9) sempre arrumava uma desculpa para justificar as quebras de promessas feitas por Bolsonaro na sua campanha eleitoral de 2018; e 10) sempre tinha alguma desculpa para justificar os desmandos dos ministros e auxiliares de Bolsonaro.

Simão Korn

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MOVIMENTO PENDULAR

Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito em resposta à rapinagem e aos descalabros da esquerda, que esteve no poder por quase 14 anos. Em 2022, as sandices e os malfeitos de Bolsonaro ressuscitaram Luiz Inácio Lula da Silva, reconduzindo-o pela terceira vez ao Palácio do Planalto. Ou seja, o Brasil mandou para casa Bolsonaro e resgatou Lula. Em movimento pendular, o País ficou refém de dois políticos populistas.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Luís

CASCA DE BANANA

Após uma campanha suja e sem propostas, emergiu-se um candidato com menos de 2% de diferença. Segundo os organizadores da campanha de Bolsonaro, ele foi derrotado não somente pelo PT, mas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), grande mídia entre outros. Esqueceram-se de lembrar de que o maior adversário do presidente foi ele mesmo. Fez absoluta questão de pisar em todas as cascas de banana colocadas no seu caminho. Pagou por isso. Escorregou e não dá para levantar.

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

LUTA CONTRA BOLSONARO

Nunca fui petista e jamais votei em Lula, mas preciso reconhecer a vitória esmagadora e retumbante desse candidato eleito à Presidência da República. O resultado final, 50,9% a 49,1%, confirma claramente o que acabo de escrever. Lula lutou contra um candidato totalmente alheio às leis, à moral, à ética, à sanidade mental e à gestão honrosa da coisa pública. Com a caneta na mão, esse facínora tripudiou sobre tudo aquilo que o cidadão brasileiro valoriza. Um desastre. Parabéns ao sr. Lula, merecedor de nosso respeito pela enorme luta que travou contra o obscurantismo e a ilegalidade de Bolsonaro que, com sua família, pagará por seus feitos junto à Justiça.

Nelson Penteado de Castro

São Paulo

REPRESENTANTE

No resultado final das eleições deste domingo, 30/10, somando os votos nulos e brancos, teremos o total de 124.255.689. Lula teve 60.345.999 e Bolsonaro, 58.206.354. Se nenhum dos dois não conseguiu nem a metade dos votos, tem-se que foram rejeitados por 52% da população. Fica a pergunta: que glória há nisso? Quem, afinal, representam?

Jose Pedro Vilardi

São Paulo

TRANSIÇÃO CUIDADOSA

Nosso novo presidente nos disse no dia de sua eleição que governará para todos os brasileiros. Porém, tem um longo aprendizado pela frente. Quando foi eleito em 2002, FHC fez uma transição muito cuidadosa, mostrando-se muito responsável e interessado em ajudar o novo presidente. Em "agradecimento", Lula inventou a herança maldita como sendo um peso recebido. A invenção do "nós contra eles" também é dele, ampliando a divisão do País. O seu partido não produziu outros líderes, só Lula ficou, não aceitou o crescimento de mais ninguém. Durante o ataque à Petrobras, desafiou todos os brasileiros dizendo que ninguém teria coragem de enfrentá-lo. Sua eleição agora nos salva da destruição provocada por Bolsonaro, mas, se Lula quiser efetivamente se redimir, terá que aprender a construir e a apoiar o crescimento de novos líderes que conduzam o País para o caminho do desenvolvimento.

Aldo Bertolucci

São Paulo

DISCURSO DE LULA

O alerta do editorial Lula tem o dever de arrefecer os ânimos (Estado, 31/10, A3) já está contemplado no discurso do presidente eleito ao afirmar que seu governo será de todos e para todos, muito diferente do ex-capitão de quatro anos atrás, que disse que a partir daquele momento a minoria teria de se sujeitar à maioria. Novos ventos sopram. Respiremos, pois.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

'BIRIBA'

Aos militares da ativa e da reserva, engajados no desgoverno do ex-capitão, chegou a hora da debandada. Todos em marcha batida – organizada ou não – em direção ao clube militar. Jogar "biriba" é o que nos restou. Foi bom enquanto durou.

Noel Gonçalves Cerqueira

Jacarezinho (PR)

ABRAÇO SOLIDÁRIO

Por meio deste espaço disponibilizado à opinião do leitor, gostaria de enviar um abraço solidário aos que tenham tido outra opção democrática, desejando união de todos em nome do projeto de fazer de nosso país lugar de mais igualdade e fraternidade.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

FOTO DA VITÓRIA

A foto do vitorioso Lula, com Josué Guimarães sorridente ao lado, é uma boa amostra do que podemos esperar. Josué Guimarães é aquele cujo assessor foi flagrado com US$ 100 mil na cueca. O combate à fome (por propina) já começou. Saudades de Adhemar.

Celso Francisco Álvares Leite

São Paulo

RETROCESSO

Com a eleição de Lula, estamos de volta há quase 20 anos atrás. Será que vale a pena ver de novo?

Ricardo C. Siqueira

Niterói (RJ)

'VOTO DE CABRESTO' MODERNO

Oitenta anos. Passei por muitas eleições. Imaginava que o coronelismo, figurado no "voto de cabresto", estava ultrapassado, mesmo porque a Lei n.º 6.091/1974 criminaliza o transporte e refeições para eleitores, o que era comum nos sertões nordestinos. Qual não foi a surpresa que o próprio Tribunal Superior Eleitoral chancelou um moderno "voto de cabresto", até mesmo ameaçando as autoridades que ousassem fiscalizar, e assim os sindicatos rurais e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) propiciaram "carona" em caminhões e ônibus fretados – alguns com faixas e adesivos do PT – para os nordestinos se deslocarem para votar nas cidades, como aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas (BA).

Elias Nogueira Saade

São Paulo

SUPREMO

Parabéns ao professor Carlos Alberto Di Franco pelo artigo O futuro do Supremo (Estado, 31/10, A5). Ótimo comunicador, objetivo, franco, corajoso. Ao jornal também, permitindo e selecionando seus colaboradores. Lamento a assincronicidade, pois esses adequadíssimos pensamentos, a meu modesto parecer, seriam utilíssimos 30 dias antes.

César Eduardo Jacob

São Paulo

RIVALIDADES PARTIDÁRIAS

A coluna do sr. Gustavo Franco foi providencial (A terceira metade, 30/10, B12). Precisamos trabalhar em paz e deixar as rivalidades partidárias para os congressistas. Se o governo prover condições para segurança, estudo, habitação, infraestrutura e alimento, já está bom demais. Quem precisa discutir o que é esquerda ou direita em tempos em que estamos saindo de uma terrível pandemia e entrando numa situação absurda de guerra da Rússia contra a Ucrânia? Comemorem com moderação os que ganharam e lambam as feridas em silêncio os que perderam.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

FIM DA CAMPANHA

Até que enfim ficaremos livres dessa politiqueira e de certos políticos que nos infernizaram, principalmente pelas TVs. A partir de janeiro também ficaremos livres das mentiras negacionistas, campanhas de ódio e mentiras. Espero. Especialmente em São Paulo, ficaremos livres deste governador PSDBista de última hora que, desonrando o Estado, aderiu ao bolsonarismo, ajudando a enterrar o partido. Espero que o novo governador, Tarcísio de Freitas, possa fazer por São Paulo um governo sério e responsável, mesmo que para isso tenhamos de esquecer que para ser candidato aqui forjou sua residência no Estado, numa afronta à legislação eleitoral vigente. Quero saudar ainda Eduardo Leite, reeleito governador do Rio Grande do Sul, que mostrou ao opositor Onyx Lorenzoni como se deve fazer política.

Éllis A. Oliveira

Cunha

BANDEIRA DO BRASIL

Por sua burrice e apego a símbolos passados, o PT permitiu que a campanha de Bolsonaro sequestrasse a bandeira do Brasil. Essa associação levou a um sentimento de asco pela bandeira para boa parte da população. Uma missão difícil do novo governo será devolver a bandeira à Nação.

Arnaldo Mandel

São Paulo

PRIMEIRO DE JANEIRO

Independentemente do resultado da eleição em 30/10, que Deus vele por nós e proteja o Brasil a partir de janeiro próximo. Terá muito trabalho!

Ely Weinstein

São Paulo