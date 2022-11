Eleição presidencial

Fantasias golpistas

O silêncio de Jair Bolsonaro, desde que perdeu a eleição, alimenta as fantasias golpistas e os atos antidemocráticos que ocorrem nas estradas do País. É essa a democracia que pretendiam defender? E, num último suspiro, faltam ao presidente bom senso, civilidade e espírito de homem público. Do que nos livramos!

Maria Ísis M. Monteiro de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

Bolsonaro irresponsável

Com a demora do presidente em demover seus partidários caminhoneiros da ruidosa arruaça que fazem, com os bloqueios das rodovias pelo Brasil, Bolsonaro só confirma a importância de ter perdido as eleições presidenciais. Que desapareça definitivamente da vida pública.

Flávio Rodrigues

São Paulo

Trump 2

Lá, nos EUA, a invasão do Capitólio; aqui, no Brasil, a greve de caminhoneiros. Como terminará?

Fabio Duarte de Araujo

São Paulo

Dos EUA ao Brasil

A fala de Lula de que estava “metade alegre, metade preocupado” não é para menos. Constava da matéria Ataque a marido de líder democrata eleva temor de violência política (Estado, 30/10, A32): “Quase dois anos depois que os apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, o caldo tóxico de linguagem violenta, teorias da conspiração e desinformação que prosperam nos espaços digitais continuam a representar uma grave ameaça”. Aqui, no Brasil, essas manifestações serão ainda piores.

Jorge de Jesus Longato

Mogi-Mirim

Cuidar do futuro

Os brasileiros estão de parabéns por terem interrompido a marcha para o autoritarismo, cada vez mais forte e ameaçadora ao redor do mundo, até nos EUA. Agora, é cuidar do futuro e sempre lembrar ao eleito de que ele só venceu porque nós, democratas, juntamos nossas forças ao seu movimento. É preciso, pois, que nas próximas indicações aos tribunais superiores, por exemplo, Lula se furte de indicar cupinchas ou rábulas de terceira classe, como os mais recentemente nomeados. O Itamaraty, de Rio Branco e Souza Dantas, quase destruído pelo tresloucado que o ocupou no início da farsa bolsonara, merece alguém mais competente do que Celso Amorim, cujo prazo de validade venceu há décadas. O Ministério da Defesa deve voltar ao tino de um civil, que promova farta distribuição de pijamas aos oficiais que se avassalaram, sem pejo, na corte de um vil refugo do Exército. E viva o Brasil!

Geraldo de F. Forbes

São Paulo

O termo adequado

Quando Lula recebeu o governo de FHC, com o País organizado econômica e democraticamente, e com uma transição republicana, ele espalhou aos quatro cantos que tinha recebido uma “herança maldita”. Não sei se foi desculpa para a não realização de muitas das promessas feitas à esquerda que não seriam cumpridas. Agora, que vai receber um País com a democracia em crise, economicamente desorganizado e, pelas previsões, com uma transição tumultuada, qual será o termo usado como vacina para a não realização das promessas populistas da campanha? O marketing já deve estar estudando o melhor termo.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Desnutrição

Prioridade

Li o editorial Desnutrição infantil é barbárie (Estado, 31/10, A36). É de estarrecer, indignar e chorar o que estamos fazendo com as crianças do Brasil. Quase 3 mil bebês de até 1 ano internados por desnutrição em 2021. As mães devem padecer com a dor da fome e a angústia de só ter o leite materno para oferecer. Que Lula cumpra a promessa de começar seu governo com foco intenso e urgente no combate à fome.

Tania Tavares

São Paulo

Governo de SP

Oposição

Fernando Haddad disse em entrevista que pretende, na oposição, contribuir com Tarcísio de Freitas. Acredite quem quiser. O PT sempre fez oposição destrutiva: votou contra o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Constituição de 1988. Na oposição, sempre pregou o “quanto pior, melhor”. Soa, pois, cômica essa pretensa ajuda.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ÓDIO NAS RODOVIAS

Os brasileiros estão enfrentando bloqueios nas rodovias estaduais e federais de todo o País. Alguns passageiros de ônibus chegaram a ficar retidos por 18 horas. Dezenas de voos foram cancelados no Aeroporto de Guarulhos. Os manifestantes estão protestando contra a vitória de Lula da Silva no pleito do dia 30 de outubro. Queimar pneus e jogar terra nas rodovias é baderna. Esse ódio observado nas ruas poderá causar confusões e mortes. O Brasil tem problemas muito sérios para resolver e a união de seu povo é essencial.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

ATITUDE CRIMINOSA

Criminosa, a atitude de alguns caminhoneiros bolsonaristas, cujo candidato foi derrotado nessas eleições. Não sabem perder? Essa atitude de interromper vias públicas em protestos só reforça a imagem de bandidos. Os trabalhadores sérios não aderiram a esse tipo de crime. Será que esses baderneiros estão recebendo o dinheiro da "ajuda" feita pelo derrotado Jair Bolsonaro com o nosso dinheiro? Onde está a polícia?

Éllis A. Oliveira

Cunha

BLOQUEIO DE CAMINHONEIROS

Mesmo que se clame Por uma transição pacífica (1/11, A3), há que se considerar que as ações dos caminhoneiros têm, sim, um comando que pode não vir diretamente do Palácio do Planalto, mas de muito próximo dali. Vi na Rodovia Luiz de Queiroz, próximo a Santa Bárbara D'Oeste, dois rapazes, com menos de 30 anos, condutores dos caminhões-baú à frente do bloqueio calmamente acessavando seus celulares em monitoramento das instruções a serem seguidas. Outro caminhoneiro conseguiu trafegar pelo acostamento e dirigiu algumas críticas a ambos, ignoradas. Criminosos devem ser identificados, indiciados, processados, julgados e, eventualmente, condenados. Estamos ou não estamos em um Estado Democrático de Direito?

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

REAÇÕES BOLSONARISTAS

Pergunto-me como o Brasil pôde se transformar num pélago político obscuro, truculento e de tamanha ignorância. As reações bolsonaristas contestando o resultado das urnas são algo infame. O que se revela através dos noticiários espanta qualquer legítimo democrata, por mais contrário que ele seja à ideologia adversa. Impondo-se com a bandeira do Brasil, nossa fiel e genuína representação de mais de 215 milhões de brasileiros, os apoiadores de Jair se apropriaram das cores da Nação e as partidarizaram. Com veículos e barricadas, obstruíram o trânsito. O mais curioso nisso tudo é o argumento sobre o qual fundamentam tais comportamentos: a defesa da democracia e da liberdade. Sinto pena desse movimento falido. Não sabem sentir o amargo da derrota sem espernear. Precisam conhecer mais seus deveres pois não é possível que, intencionalmente, fomentem o injustificável. Não é plausível esse tipo de "manifestação" a partir do instante em que subtraem o direito de ir e vir do próximo. Mostram-nos, na prática, "os instintos mais primitivos". No caso, o da arruaça disfarçada de protesto democrático.

Matheus Queiroz

São Paulo

FIM DE GOVERNO EMBLEMÁTICO

Este melancólico fim de desgoverno bolsonarista, com protestos de caminhoneiros arruaceiros, é emblemático de tudo o que aconteceu nos últimos quatro anos surrealistas em que vivemos no Brasil. É o acordar de um pesadelo e ainda ter imagens do horror da noite passada.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

PROTESTOS SEM PREJUÍZO

Se os protestos fossem feitos por motociatas, não haveria tanto prejuízo para a população nem para a imagem dos caminhoneiros e do em breve ex-presidente.

Carlos Gaspar

São Paulo

SAPIENS E NEANDERTHALS

Há dois tipos de bolsonaristas: os Sapiens, uma minoria que pensa e decide antes de agir, para o bem ou para o mal, e os Neanderthals, a maioria, massa de manobra que não pensa e segue ordens ou crenças cegamente, condenada à extinção. Cabe ao leitor identificar quem pertence aos dois grupos e dialogar com os Sapiens e tentar educar, sem violência, o outro grupo.

Etelvino José Henriques Bechara

São Paulo

ÚLTIMO ATO

Bolsonaro, antes de passar a faixa, poderia mandar como último ato de seu governo corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 140%, calculada pelo Sindifisco, sindicato da categoria da Receita, e assim cumprir sua principal promessa na sua campanha de 2018. Sairá maior do que entrou e nunca será esquecido. Lula com certeza não cumprirá o que prometeu. Isso significará na prática um aumento real nos salários líquidos de 7% a 30% . Quem ganha menos terá porcentuais maiores. Justa redistribuição de renda. E que seja a partir de 1.º de janeiro de 2023.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

RESPEITO À AUTORIDADE

Imagine como deve se sentir um militar ao ter que prestar continência a uma autoridade que foi condenada em três instâncias da Justiça Civil, é ex-presidiário, está em liberdade e não foi absolvido. Deve sentir uma vontade de morrer ou sair correndo.

Darci Trabachin de Barros

São Paulo

HUMILHANTE

Um dos dias mais tristes da história do Brasil: 30/10/2022, quando se viu o maior desprezo à democracia e ao Brasil. Um dia asqueroso, tenebroso, para ser esquecido, pois, para se tirar um presidente da República eleito democraticamente pelo povo em 2018, simplesmente por ser honesto, viu-se o que de mais baixo já se produziu na República, desde censura até prisões ilegais e perseguições políticas. O pior é ver a memória curta do povo, que parece querer rever o filme da corrupção. Triste ver isso na nossa "democracia". Triste ver que um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro assumirá em breve a Presidência da República, por meio de um esquema macabro com imprensa, políticos, artistas, "intelectuais" e até mesmo a Justiça. O problema não é a saída de Bolsonaro, isso aconteceria antes ou depois, gostemos ou não dele, mas o retorno de quem arruinou o Brasil política, moral e economicamente. É humilhante para o País.

Ary Braga Pacheco Filho

Brasília

FRENTE AMPLA POSITIVA

Frustração forçou Lula a apelar ao centro e propor governo ‘além do PT’ (Estado, 30/10, A14). Declaração que tem que ser comprovada. Quem serão os ministros e secretários de Lula? Espera-se que sejam afastados tenebrosos expoentes anteriores. Discípulos da eminência parda Marco Aurélio Garcia, cujo filho morava em Londres, mas que queria que nós morássemos em Cuba. Franklin Martins, o pior jornalista que a Globo já teve, arauto da censura, digo, da "regulamentação" da mídia impressa e eletrônica. Guido Mantega, o pior ministro da Economia. Gleisi Hoffmann, cuja apresentação é desnecessária. E muitos outros incompetentes que se prefere esquecer na necessária construção de governo positivo da frente democrática.

Suely Mandelbaum

São Paulo

SEM MORAL

Lula venceu o pior presidente que o País já teve por uma margem pequeníssima de votos. Se Lula achar que tem moral para nomear nulidades como Fernando Haddad ou Alexandre Padilha para comandar a área econômica do governo, ele será recebido com um processo de impeachment fulminante que conduzirá Geraldo Alckmin à Presidência da República em tempo recorde. Está na hora de Lula acordar, descer do salto alto e tentar fazer um governo digno.

Mário Barilá Filho

São Paulo

NEM ENCIUMADO NEM ENVERGONHADO

Mal terminou a contagem de votos dando para Lula da Silva a Presidência da República, a comunidade internacional, de alguma forma, cumprimentou com muita ênfase o futuro presidente do Brasil. Começando pelos EUA, Europa, China, México, Chile, Argentina, Colômbia, Peru e Organização Mundial de Saúde, dentre outras comunidades internacionais. Enquanto isso, o atual presidente, Jair Bolsonaro, como é do seu feitio, permanece enclausurado em seu habitat negacionista. A pergunta que não quer calar é: afinal, Bolsonaro não fica enciumado e tampouco envergonhado vendo seu desafeto ser parabenizado por essa legião internacional, coisa que jamais aconteceu com ele próprio? Com a palavra, o "mito".

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

APURAÇÃO

Quatro anos atrás, em 2018, assim que eram apurados os primeiros votos que levaram à eleição de Bolsonaro, recebi mensagem do jornalista amigo norte-americano Norman Schulman contendo uma única palavra: "Condolências!". E foi um ano inteiro de pesar para mim e o povo brasileiro. Em compensação, no domingo, 30/10, quando eram apurados os primeiros votos da derrota de Bolsonaro, recebi outra mensagem do mesmo amigo, desta vez com duas palavras: "Muitos parabéns!". Obrigado, Norman, agora estamos festejando.

Jayme Martins

São Paulo

APOSTA ERRADA

A perda da eleição de Bolsonaro pela pequena margem de cerca de 2 milhões de votos significa que, se tivesse mantido e seguido o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, com toda a certeza estaria reeleito. Resolveu apostar na cloroquina e deu no que deu.

Alroger Luiz Gomes

Cotia