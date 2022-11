Protestos

Vivandeiras de quartel

Bolsonaristas rondando os quartéis Brasil afora pedindo intervenção militar como solução para o País não sabem o que estão fazendo. Eu, que vivi na ditadura militar, sei. É a volta das vivandeiras de quartel, tão decantadas naquela época. Infelizmente.

Afonso Maria Lima Morel

affonso.m.morel@hotmail.com

São Paulo

*

O ‘jogo democrático’

O ainda presidente da República veio a público dizer que as manifestações são bem-vindas e que fazem parte do jogo democrático, e que só o que seus apoiadores não devem fazer é prejudicar a economia do País e impedir o ir e vir das pessoas. E desde quando a manifestação de pessoas pedindo golpe e intervenção militar, porque não concordam com o resultado da eleição, faz parte do “jogo democrático”? Desde quando o resultado da eleição tem de corresponder à expectativa da minoria, “senão chamamos os militares”? E são minoria, porque perderam a eleição. Perderam, apesar de tudo o que fizeram para ganhar, com o uso, em níveis nunca vistos, da máquina pública e do aparato do Estado, além do meu, do seu, do nosso dinheiro, sem limites, em regime de emergência ou calamidade pública. Perderam e acabou. A manifestação democrática adequada são o lamento, a tristeza, a reflexão pela derrota e o planejamento do futuro.

Ana Maria Willoweit

anawo@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

*

Eleição contestada

Tenho profundo desprezo por Lula e Bolsonaro, que, penso, não têm cultura, preparo nem caráter para serem presidentes. Mas os bolsonaristas são incoerentes. Quer dizer que as regras da eleição só valeriam no caso da vitória de Bolsonaro? Como Lula venceu, não valem mais? Acho que precisam aprender mais sobre democracia.

Heleo Pohlmann Braga

heleo.braga@hotmail.com

Ribeirão Preto

*

‘Insurreição’ bolsonarista

Diante dos fatos que vêm acontecendo há três longos dias no País, não podemos deixar de pensar que “de boa nos livramos”.

Vera Augusta Vailati Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

Desbloqueio de estradas

Por favor me expliquem como é que um grupo de torcedores de um time de futebol, sem cassetetes, bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, consegue desbloquear uma rodovia que profissionais treinados, que cursaram uma academia militar, com medalhas no peito e armados não conseguem. Como confiar em nossa Polícia Rodoviária Federal (PRF) com seus bonitos uniformes?

Eurico Cabral de Oliveira Filho

euricodo@usp.br

São Paulo

*

Eleições em Israel

Vitória da extrema direita

Há dois anos, forças democráticas e políticos razoáveis em Israel deixaram de lado divergências e juntaram forças para derrotar o governo de um populista autocrata, corrupto e antidemocrático. Hoje, o derrotado volta, apoiado no que há de mais abjeto na sua sociedade, radicalmente nacionalista e religioso, abertamente contra as instituições democráticas e os direitos humanos, trazendo com mais força a ameaça anterior. Aqui, no Brasil, acabamos de repetir o primeiro estágio da experiência israelense. Como fazer para evitar que aqui se repita o segundo estágio?

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

USP

Homenagem

Mais uma vez a Universidade de São Paulo (USP) inova. Hoje a USP, com o patrocínio do Banco Santander, concedeu prêmios a mães cientistas que se destacaram pela sua contribuição científica ao conhecimento global e à sociedade brasileira. Assistir à cerimônia foi emocionante, consciente da magnitude da dedicação destas mães que enfrentaram os desafios da carreira acadêmica e da maternidade de forma simultânea. Esta inovação, que se insere diretamente no reconhecimento da igualdade de gênero, é mais uma das incontáveis contribuições desta universidade estadual pública, que orgulha a população de São Paulo. O governador recentemente eleito deveria tomar conhecimento desta e de outras conquistas paulistas para começar a governar sabendo que a característica que distingue as universidades públicas é a permanente inovação que permite ao Estado de São Paulo contar com mulheres e homens desta magnitude.

Hernan Chaimovich

hchaimo@gmail.com

Cotia

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

O presidente Jair Bolsonaro apelou aos seus eleitores mais fanáticos, que interrompem as estradas pelo Brasil afora, para que respeitem o direito de ir e vir de todos, em nome da Constituição e ao jogo dentro das quatro linhas, que ele equivocadamente diz ter sempre jogado. Nada disso adiantou, mas quem sabe se o cabisbaixo Bolsonaro reconhecesse que essa derrota na eleição ocorreu em um pleito legal e legítimo, e se desejasse boa sorte ao vencedor, teria maiores chances de que seus fanáticos apoiadores ouvissem seu surpreendente apelo para que parem os atos antidemocráticos que, no frigir dos ovos, foram apoiados e incentivados durante toda a campanha eleitoral pelo próprio presidente e pelos membros mais radicais de sua equipe eleitoral.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

INCONFORMADO

Vestindo camiseta simbolizando ser um dos manifestantes, e não o presidente da República, Bolsonaro disse que "é legítimo" o que fazem e pediu que "não pensem mal de mim". Imagino que estava referindo-se provavelmente ao pedido para desocupar estradas que ele mesmo incentivou que fosse feito. Quem organizou e financiou essas manifestações imediatas e orquestradas? Vendo o enorme estrago que seria ainda no seu próprio governo, desviou seus seguidores para as portas dos quartéis. Até quando o infeliz inconformado vai anarquizar?

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

BOLA CANTADA

O esperneio do presidente orgulhoso e chorão Jair Bolsonaro era mais que esperado. Bola cantada. A reunião informal com oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para convencê-lo da derrota foi até uma concessão desnecessária (o que é que precisou ser explicado que ele não entendeu?). Mas o que causou espécie mesmo foi o motivo que levou caminhoneiros a bloquearem estradas e milhares de outros cidadãos a protestarem em frente a quartéis: pedir intervenção militar. Quer dizer que, após participarem de uma eleição limpa, transparente e plenamente democrática, simplesmente resolvem ignorar as regras e pedir intervenção militar por inconformismo com a derrota legítima de Bolsonaro? Não se sabe ao certo o futuro político do atual presidente. O que é certo é que muitos de seus seguidores têm muito o que aprender, a começar por respeitar as regras de um jogo, seja qual for. Daí, talvez um dia, entenderão o significado de democracia.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

BLOQUEIOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Com a complacência de Jair Bolsonaro e após cinco longos dias, os brasileiros ainda vivem os transtornos causados por manifestações antidemocráticas. Omisso e medíocre, Bolsonaro se manteve calado enquanto pessoas doentes ficavam presas nessas manifestações. Uma criança com câncer foi obrigada a mostrar sua cabeça careca para poder chegar ao hospital. Afinal, Bolsonaro não se contentou em ter participado dos 700 mil óbitos de vítimas da covid-19 e, agora, quer continuar matando? Essas manifestações são retratos fiéis do presidente que apoia o ódio, a ignorância e a desumanidade. Quem viver, verá.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

PARALELEPÍPEDO NO SAPATO

Por mais antidemocráticas que sejam, as manifestações espalhadas pelo País são bastante didáticas. Deixam bem claro ao futuro presidente Lula e seus aliados que enfim uma oposição à altura das habilidades petistas em atrasar, tumultuar e estarrecer o País chegou para ficar e fará com que as pretensas intenções de mandos e desmandos já um dia demonstradas não sejam possíveis. É bom que o PT entenda que ele não chegou novamente à Presidência por conta dos aloprados brados guerrilheiros de seu líder, mas pela ínfima diferença de rejeição da figura de Bolsonaro em relação a Lula. As pautas de direita vieram para ficar e demonstram ser tão fortes quanto as já conhecidas, protagonizadas pela esquerda, e ganham muita visibilidade e adeptos país afora. Câmara e Senado representarão ao futuro governo o mesmo paralelepípedo no sapato, outrora protagonizado pelo PT aos governos da situação. Nada como um dia após o outro; a lei do retorno faz-se infalível como sempre.

Ana Silvia F. P. P. Machado

anasilviappm@gmail.com

São Paulo

*

DEMOCRACIA E CONFLITO

Um povo sem educação cívica um dia se manifesta e, infelizmente, não da forma adequada. Quem não se alinhou à esquerda sempre foi visto e tratado como ignorante, merecedor de desprezo. A esquerda, com o monopólio da virtude, dominando a imprensa e os meios acadêmicos, produziu o PT e Lula, que é o apedeuta beatificado. Mas mensalão e petrolão vieram abalar a hegemonia petista/lulista. Nesse rastro vem Bolsonaro, atraindo o antipetismo. Obviamente veio reação do sistema dominante, via STF, e ficou o dito pelo não dito. Reabilitada a elegibilidade de Lula, buscam até apagar o passado, via Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que a sua lembrança não prejudicasse a campanha eleitoral que acabou vitoriosa. Mas nem tanto. A despeito da conjugação de esforços de grupos dominantes, a vitória petista foi bem apertada, em que pese o desastroso governo Bolsonaro. Assim, do eleitorado habilitado, mais de 90 milhões não sufragaram Lula. E muitos dos que nunca se sentiram representados reagiram de forma a causar enormes transtornos à paz social. Todavia, dada a delicadeza da situação, diferentemente do que vimos em outras ações violentas de grupos apoiados pela esquerda, parece que os democratas acreditam que a solução é na base da força estatal. Esse inconformismo não pode ser contido na base da pancada. Vão ter que aprender a dialogar com esses grupos também, porque é uma parte expressiva da sociedade que não pode ser banida pura e simplesmente. Democracia tem que conviver com o conflito.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

EUGÊNIO BUCCI

Ser superior que é, o professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) simplesmente ignorou os milhares de manifestantes nas ruas, tripudiou a fala do presidente e mostrou todo o seu ranço, ódio e intolerância petista (O ‘cachorro morto’ que late e morde, 3/11, A6). É lamentável que seja professor e, mais, que seja remunerado com nossos impostos. É claro que, se fossem centenas do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ou Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), estaria tecendo apaixonados comentários. Infelizmente seres como esse voltarão aos cenários do dia a dia.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

'CACHORRO MORTO'

É, pois é. "Cachorro morto ladra e morde", assim como ladrão que, tendo chance, rouba novamente.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

FANATISMO

É patológico. Não há justificativa racional, só obediência cega e surda. Trambiqueiros, de várias áreas, lucram usando-o sobre os lentos mentais, os infelizes sexuais e conjugais e os profissionais carentes de prazer. Se o ídolo os deixa sós, já temendo o fim da sua imunidade e a cadeia, aceitam qualquer explicação rasa dele. Nada de droga tarja preta, o barato é ter um grupo no hospício para chamar de seu.

João Bosco Egas Carlucho

boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi (RS)

*

ELEITORES DE BOLSONARO

Como perguntar não é ofensa, eu pergunto: desses 56 milhões de eleitores que votaram em Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, depois dessa baderna armada pelo presidente, quantos ainda votariam nele?

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

TANCREDO NEVES

Aos 80 anos, lendo este Fórum dos Leitores, lembrei-me de que, em rápida passagem por nosso glorioso Exército, como soldado e cabo, tive a honra de prestar continência ao então primeiro-ministro Tancredo de Almeida Neves, no Aeroporto de Congonhas. Fico pensando naqueles que, nos dias atuais, ainda devem continência a alguém com comportamento totalmente diferente do patrono Duque de Caxias, que em sua passagem pela ativa agiu mais como um sindicalista que como soldado, reivindicando aumento de soldo; ameaçando destruir unidades militares, dinamitar represas e outras barbaridades; tendo como modelos conhecidos torturadores, cujas atividades ainda estão ocultas por um manto negro com risco para serem descortinadas.

Carlos Gonçalves de Faria

marshalfaria@gmail.com

São Paulo

*

EPIDEMIA NAZISTA

A psiquiatria brasileira precisa estudar com atenção essa nova epidemia que está se desenhando: pessoas comuns que repentinamente começam a marchar no meio da rua, muitos enrolados na bandeira nacional, imitando toscamente marchas militares. Os casos mais graves ocorrem no sul do País, em que pessoas cantam o hino nacional com o braço estendido, imitando a nefasta e banida Seig Heil, saudação que mostrava lealdade ao facínora Adolf Hitler, líder derrotado da Alemanha nazista. O fenômeno parece ter relação com o resultado das eleições e recebe algum apoio do candidato derrotado Jair Bolsonaro, que poderia ajudar a explicar o que está acontecendo.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

JEFFERSON E PIQUET

Difícil saber qual o mais patético e destrambelhado energúmeno. Se Roberto Jefferson, que ofendeu a ministra Cármen Lúcia, do STF, e jogou granadas em policiais federais, ou Nelson Piquet, que sugeriu a morte de Lula.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

CÓDIGO DE DEFESA DO ELEITOR

Caso existisse o Código de Defesa do Eleitor, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, muitos iriam acioná-lo de imediato para cobrar de volta o voto dado à senadora Simone Tebet (MDB-MS) no primeiro turno, que decidiu, sem qualquer aviso prévio e cerimônia, apoiar a candidatura do ficha-suja Lula no segundo e decisivo turno, sob a frágil e descabida explicação de apoio à democracia. Devolva os nossos votos agora mesmo!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

RODA DA FORTUNA

Há alguns meses, o respeitado ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se viu obrigado a tomar a inesperada e surpreendente atitude de deixar o PSDB, partido do qual foi o membro-fundador de número 7 na sua certidão de nascimento, há mais de três décadas, por se considerar "traído" por seu apadrinhado João Doria, que resolveu se lançar candidato à Presidência em seu lugar. Tempos depois, a candidatura Doria, da chamada terceira via, foi rejeitada pelo partido tucano, fazendo com que o ex-governador decidisse desfiliar-se do PSDB, anunciando, para surpresa geral, a sua retirada da vida política depois de apenas seis anos, em que foi prefeito e governador de São Paulo. No último domingo do decisivo segundo turno presidencial, 30/10, a roda da fortuna girou elegendo a chapa Lula-Alckmin para o mandato 2023-2026. Resumo da ópera-bufa: Doria fora de cena e Alckmin vice-presidente do Brasil. Nada como um dia após o outro. Sic transit gloria mundi.

Vicky Vogel

vogelvick7@gmail.com

Rio de Janeiro