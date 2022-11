Transição de governo

A PEC de R$ 200 bilhões

Agora é hora da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, que permita alterar o teto do Orçamento para poder manter o Bolsa Família em R$ 600 (faltam R$ 52 bilhões para isso), com adicional de R$ 150 por criança de até seis anos (mais R$ 15 bilhões); o salário mínimo corrigido acima da inflação (mais R$ 6,2 bilhões); o reajuste do funcionalismo (R$ 16 bilhões); e cobrir outras demandas e promessas do recém-eleito presidente da República. O resto são ritos de passagem na democracia, quando muda o governo.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Apoio a orçamento secreto

A PEC de R$ 200 bilhões para cumprir promessas de campanha poderá ser aprovada em troca do orçamento secreto. O Centrão nunca é oposição e vai apoiar projetos petistas sob um preço. Na Câmara baixa, a situação vai ser confortável para o PT, mas no Senado a luta vai ser árdua e duradoura. Desta vez, o mensalão na Câmara alta não vai funcionar. Vida curta ao rei!

José A. Muller

Avaré

Situação complicada

Mal começou a transição para o novo governo e a situação já está realmente complicada com a proposta desta PEC da Transição: a enorme gastança governamental prometida vai atender apenas a promessas eleitoreiras, sem qualquer compromisso aparente com o aumento da produtividade e o real desenvolvimento econômico do País. Quem vai financiar essa gastança? A qual taxa de juros? E a inflação, como ficará, quando essa montanha de dinheiro for despejada na economia? Não acho possível nenhum aumento da carga tributária, nem mesmo alíquotas mais altas da tabela do Imposto de Renda, pois isso iria gerar uma onda de manifestações que acabaria por ameaçar a frágil estabilidade do novo governo que começa em 2023. É triste constatar que não há nem haverá qualquer projeto concreto e objetivo para tirar o Brasil do atoleiro em que se encontra. Provavelmente, ainda, grande parte do pouco capital disponível será desperdiçada com ajuda a países amigos do novo governo. O que ainda nos separa de países como a Argentina e a Venezuela são nossas reservas internacionais. Por quanto tempo? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

Brasil-Argentina

O sr. presidente da Argentina desembarcou no Brasil logo no dia 31 de outubro, mas era preciso avisá-lo de que a liberação de verbas será feita só a partir de janeiro. Não adiantava vir antes.

Carlos Alberto Duarte

São Paulo

Herança

Agora é que Lula vai entender o que é uma verdadeira “herança maldita”, como ele costumava chamar em 2003 as boas condições recebidas do governo Fernando Henrique Cardoso.

Radoico Câmara Guimarães

São Paulo

Vade retro!

Quando assumiu a Presidência da República pela primeira vez, em 2003, Lula bradava ter recebido uma “herança maldita”. Agora, então, que ele aproveite estes dois meses antes da posse e comemore como se fosse carnaval, pois na Quarta-Feira de Cinzas, além da ressaca, ele se encontrará com o inferno fiscal herdado deste atual governo. Vade retro, satanás!

Edmir de Machado Moura

Caçapava

Os lucros da Petrobras

A deputada Gleisi Hoffmann (PT) está revoltada com o pagamento, pela Petrobras, de R$ 43 bilhões em dividendos a acionistas. Que parte ela ignora que o governo federal é o maior acionista, e, portanto, receberá a maior fatia deste dinheiro?

Tania Tavares

São Paulo

Redenção

A Petrobras sempre foi a galinha dos ovos de ouro do Brasil. Todos os políticos ficam de olho na estatal, como urubus em cima de carniça, esperando uma oportunidade para atacá-la e surrupiar dela tudo o que for possível. É uma pena que até hoje não se tenha feito a privatização da petroleira. Com a atual mudança de governo, parece que a vítima dos predadores políticos pode vir a ser presa fácil para falcatruas já conhecidas do povo brasileiro. Espero que o novo presidente se redima de suas acusações passadas e prove que é realmente o mais honesto dos brasileiros.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

JOGO DE CINTURA

Será que Lula da Silva e sua equipe, já durante a transição de poder que ora se inicia, entendem com clareza que os parâmetros dominantes hoje na atmosfera política do Brasil e no cenário internacional são infinitamente diferentes dos que existiam na alvorada do primeiro mandato, há 19 anos, lá nos idos de 2003? O ídolo popular que fascinou multidões e que personificou um emocionante cenário de esperança para o sofrido povo braileiro não existe mais. Muita água passou por baixo da ponte desde então e muitas frustrações foram nutridas, associadas, entre outras mazelas, a condenações por corrupção e deterioração do panorama econômico. A atual vitória eleitoral, por pequena margem, introduz novos desafios a serem enfrentados por ele e pelos auxiliares e assessores de primeira hora, alguns dos quais certamente serão ressuscitados para ocupar posições importantes na nova configuração de poder. Eles terão que transitar por caminhos democráticos mais sutis e traiçoeiros do que os que pairavam naquele tempo. É hora de ponderar, por exemplo, sobre as presentes promessas de campanha anunciadas, e descobrir novas modalidades de jogo de cintura necessárias para que propostas passem incólumes pelas que já se sabiam difíceis ou quase impossíveis de serem cumpridas.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

CÍRCULO VICIOSO

A história chega a ser engraçada quando não se torna trágica. Jair Bolsonaro se elegeu porque os brasileiros não suportavam o PT, agora os mesmos brasileiros retornaram seus votos a Lula por não suportarem mais Bolsonaro. É só pensar no Fundo Eleitoral que se presta a cair nas mãos dos velhos líderes políticos e acabam reelegendo os mesmos políticos e seus familiares. Este círculo vicioso precisa ter um fim.

Luiz Frid

São Paulo

SAÍDA NEGOCIADA

Ao condicionar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição ao apoio ao orçamento secreto, o Centrão, como esperado, já sinalizou ao futuro governo que não pretende largar o osso. Esse será o primeiro grande desafio de Lula. Não há solução mágica capaz de modificar esse esquema estrutural e sofisticado de favorecimento de interesses paroquiais, e bater de frente tampouco é opção. Entretanto, saída negociada não significa necessariamente condescendência com a incorreção. Os parlamentares podem muito bem direcionar parte do Orçamento ao interesse comum, incluído saúde e educação, e ainda sobrará muito. Num primeiro momento, pode até parecer conivência com a imoralidade. Mas a imoralidade reinante no Congresso é histórica; foi construída ao longo de anos. Desconstruí-lá levará tempo e muita negociação. Difícil, mas não impossível.

Luciano Harary

São Paulo

VIGILÂNCIA INCANSÁVEL

Depois de chafurdarem na lama, para evitar um mal maior, partidos de direita e centro têm a intenção de unir forças, conforme matéria de Pedro Venceslau (Estado, 1/11, A13). Para limparem as mãos, esses partidos terão que exercer uma vigilância incansável do PT, atentos nas suas manobras para conquistarem parlamentares.

José Luiz Abraços

São Paulo

NUNCA ANTES

O candidato eleito não poderá usar a sua frase preferida, "Nunca antes na história deste país", porque seria a negação de seus oito anos como presidente.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

BOLSONARISTA SEM QUERER

Tenho visto nas redes pessoas de boa formação e ilibado caráter, que ao longo da campanha presidencial se mostraram claramente contra Bolsonaro, postarem comentários viscerais ao presidente eleito antes mesmo de ele ter feito ou dito qualquer coisa que o desabone. Eu nunca fui petista, nem nunca deixei de apontar duramente os ilícitos cometidos durante os governos do PT. Apenas a minha orientação liberal democrática me bastou para me alinhar intensamente à campanha contra a reeleição de Bolsonaro. Assim seria com quem quer que se apresentasse viável a favor do Estado Democrático de Direito. Jamais me portarei como vaca de presépio, e manterei meu espírito crítico e olhar atento a qualquer deslize desse ou de qualquer outro governo. Mas acho importante pontuar uma particularidade deste momento político. Após quatro anos de desmandos autoritários, de desprezo à vida humana, de feroz preconceito contra mulheres e contra várias minorias, vivemos a oportunidade de se estabelecer um ponto de inflexão à retomada da democracia. Lula assume com enormes desafios: a oposição de 58 milhões de brasileiros, uma crise fiscal de enormes proporções, um Congresso majoritariamente conservador – para se dizer pouco –, e a luta interna para o equilíbrio entre as políticas econômicas tradicionalmente petistas e a necessidade de algum liberalismo econômico que permita o encaminhamento de problemas urgentes. Não prego o silêncio ante futuros erros do novo governo, mas acho importante destacar que a batalha não está ganha, começa agora. Bolsonaro perdeu a eleição, mas a ultradireita está solidamente estabelecida na sociedade brasileira. Se nos próximos quatro anos o novo governo não realizar as reformas que permitam os primeiros resultados positivos, visíveis à população, o risco do retorno da mesma direita que tentou amealhar sorrateiramente o poder é real e iminente. O momento é de apoiar, fiscalizando com bom senso e espírito crítico isento. Ataques infundados ao novo governo, preconceituosos ou baseados apenas no passado do PT serão certamente comemorados por Bolsonaro. Essa atitude, na prática, resultará em bolsonaristas sem querer, transformará em bolsonaristas gente que nunca foi nem nunca será.

José Roberto Monteiro

São Paulo

PATERNALISMO

Bem, com o retorno da esquerda ao poder, voltamos ao esquema de sempre. Milhões de Ministérios, bilhões para auxílio disto e daquilo. Para Auxílio Brasil e Farmácia Popular, e tantos outros bilhões para o paternalismo e assistencialismo de sempre. É óbvio que um país paupérrimo como o Brasil não tem o mínimo de orçamento para esses milhões de auxílios. Simplesmente quebramos todas as finanças do País sem chegar a lugar algum porque essas migalhas que são distribuídas para milhões de pessoas não resolvem a vida de ninguém e levam o País à total bancarrota. O Brasil é um país com baixíssimo nível educacional, baixa qualificação do povo e de baixíssima produtividade – nós temos apenas 35 milhões de trabalhadores formais com carteira assinada em uma população de 214 milhões de habitantes. Pois bem, com tal nível de produtividade, jamais chegaremos a lugar algum. A mentalidade esquerdista sempre obtusa jamais conseguiu entender essas pequenas coisas.

Paulo Alves

Rio de Janeiro

A DIREITA E SEUS TRUNFOS

Quando se fala em direita, não se pode confundi-la com a extrema direita, que é tão exacerbada quanto a extrema esquerda. A direita, despindo-se de determinados usos e acréscimos, será vencedora no pleito que elegeu Lula da Silva. E pode ostentar vitória, porque tem as armas necessárias para enfrentar os esquecimentos legais da esquerda agressiva, como são os casos das invasões de propriedades públicas e privadas, emitindo, inclusive, conceitos da situação e qualidade das propriedades urbanas e rurais invadidas ou ocupadas (termo falso). Saliente-se para todos que a lei está acima e sobre quaisquer pessoas ou ideologias, vencedoras ou perdedoras. O esquecimento ou transgressão dos preceitos legais continuam a ser crime ou delito para todos. Por isso, a direita foi vitoriosa.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

PROTAGONISMO DE ALCKMIN

Entre os acertos na campanha eleitoral vitoriosa, a indicação como vice na chapa do bom ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) foi vital para amenizar e dar um pouco de credibilidade à imagem de Lula, o mesmo que foi condenado e preso por corrupção passiva. Inclusive, assumindo protagonismo, Alckmin vai comandar a transição de governo. Outro acerto caiu do céu. Ou seja, Lula não ter vencido no primeiro turno. Se vencesse, do alto de sua soberba não iria ver ninguém pela frente. Porém, quis a sábia natureza que, tendo de disputar um segundo turno, baixou a crista e fez promessas para importantes formadores de opinião de que será defensor implacável da democracia e irá respeitar o equilíbrio fiscal e fortalecer áreas hoje abandonadas, como do meio ambiente, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, etc., então passou a receber apoios surpreendentes da nossa sociedade. E até o decisivo apoio da ex-candidata do MDB, senadora Simone Tebet, que certamente na reta final do pleito transferiu milhares de votos a seu favor. Ou seja, Lula, vai assumir o governo em 2023 pressionado a fazer um bom governo e recuperar a imagem do Brasil, escandalizado por Bolsonaro. É o que se espera.

Paulo Panossian

São Carlos

COMEÇO DO HORROR

Ver o vice de Lula, Alckmin, falando sobre as multas que serão aplicadas nos caminhoneiros que pararam, e aquelas figuras de "papagaio de pirata” na filmagem – Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante –, é ainda só o começo do horror. Além dos planos de como arrecadar recursos para cobrir todas as promessas. Aquele estilo caro e as viagens, com todos juntos, com o nosso dinheiro, toda a farra com vizinhos por nossa conta. Eu fico pensando: como podem meus conterrâneos terem votado nessa turma? Quantos anos de atraso isso irá nos levar? É muita falta de noção.

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

A ARTE DE GERIR A POLIS

O tema do melhor gerenciamento da coisa pública, como sabemos, vem dos atenienses dados à filosofia – enquanto ciência das ciências. Platão pregou o governo dos filósofos. Enveredou pela metafísica em matéria política. O tema de como governar o Brasil, depois da vitória de Lula, foi bem posto pelo Estadão em seu editorial (O mundo político virou a chave, 4/11, A3). A aliança eleitoral deve prosseguir como aliança de governar. A direita e a esquerda liberal têm quadros extremamente experimentados no trato da coisa pública. São os filósofos de Platão. Sua inteligência se volta a um pragmatismo de medidas consensuais que promovam a tão decantada resiliência de nosso país, espancado a mais não poder no governo de Jair Bolsonaro. E afaste em definitivo e na medida possível os extremistas, desprovidos das mínimas condições intelectuais para conduzir a sociedade brasileira.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

FISIOLOGISMO

Para surpresa de zero pessoas, os políticos fisiologistas de sempre já correm para badalar Lula e recolher migalhas que por ventura caiam de alguma prateleira. Tudo com a esfarrapada desculpa, tipo Ciro Gomes e Simone Tebet, de que é para o bem do Brasil e para a democracia se perpetuar. O recado é o seguinte: quem puder fuja para a Tasmânia, Afeganistão ou Paquistão, pois o Brasil já era com um Congresso desses e uma Suprema Corte dessas. Aliás, se um Ovni aparecer, candidate-se como tripulante e fuja daqui.

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

CARLA ZAMBELLI

Se a ação de Carla Zambelli ao apontar a arma para um opositor prejudicou Bolsonaro, não sabemos, mas que a deputada tem que ser cassada, no mínimo, e ficar inelegível por um tempo, isso é fato.

Marcos Barbosa

Casa Branca

NOVA FORÇA PÚBLICA

A posse de Tarcísio Gomes de Freitas constitui uma nova esperança aos policiais militares paulistas. Enquanto candidato, o futuro governador esteve cercado por comandantes de alto nível que o auxiliaram na formulação das propostas e por parlamentares da área. Todos, com certeza, colaborarão na montagem do melhor projeto para a Polícia Militar. Egresso do meio militar – oficial pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), engenheiro formado no Instituto Militar de Engenharia (IME) e capitão da reserva do Exército –, tem ele melhores condições que seus antecessores para compreender e bem encaminhar as questões da segurança pública e, principalmente, os gargalos que prejudicam o trabalho, a carreira e a vida do policial militar, dos quais, pelas atribuições do cargo, será o comandante-em-chefe. Já falou que seu propósito é investir no material humano, como fazem as polícias mais avançadas do mundo. Aguarda-se que, com um governador vindo da atividade militar, fique mais fácil a sua compreensão e providências concretas de governo. O País, o mundo e a carreira militar têm passado por muitas transformações, muitos regulamentos e comportamentos consagrados carecem de revisão e adaptação à nova realidade. Rodrigo Garcia, que assumiu no começo de 2022, já deu aumento de salário, mandou contratar mais de 5 mil policiais e adquiriu viaturas, armamentos e equipamentos. De Tarcísio, que governará pelo menos por quatro anos, a classe espera que continue esse trabalho de revitalização da Polícia Militar de São Paulo e, em sendo alguém da área militar, possa fazer ainda mais, nos conduzindo a altos níveis de excelência pelo bom aproveitamento do pessoal e dos recursos, estabelecendo-se aquilo que os estudiosos costumam qualificar como uma nova força pública.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

REBECA ANDRADE

É ouro para Rebeca Andrade! Ginasta brasileira, que já havia feito história com a conquista da medalha de ouro no salto na Olimpíada de Tóquio, supera a si mesma e leva o Brasil ao topo do pódio no Mundial de Liverpool. A melhor ginasta do mundo tem nome, e ela é brasileira. Rebeca Andrade é campeã mundial, e motivo de orgulho para todos nós. O esporte transforma vidas. Como é bom voltar a ter orgulho do Brasil. Viva Rebeca Andrade! Não tem como não se emocionar, arrepiei-me de emoção. Parabéns, Rebeca Andrade, você foi espetacular.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília