Transição de governo

Resiliência institucional

Pronto! Findadas as eleições e feita a pirraça dos baderneiros subservientes aos devaneios golpistas de Jair Bolsonaro, o Brasil pode seguir seu rumo. É certo que merecíamos muito mais. Nosso grande país merecia um debate programático, disposto a identificar os reais e mais urgentes problemas que afligem a população brasileira, em especial os mais pobres, de modo a propor políticas públicas para mitigá-los – tendo por horizonte o crescimento econômico sustentável. Infelizmente, assistimos a um triste espetáculo de baixíssimo conteúdo. Mas nem tudo são males. Afinal, ainda vigora e – a depender do bom senso da maioria dos brasileiros – continuará por muito tempo a vigorar o Estado Democrático de Direito. Viva ao Brasil e viva a democracia!

Elias Menezes

Belo Horizonte

*

Pelo País

Algumas singelas constatações: Lula foi convidado pelo presidente do Egito para participar da COP-27; e Noruega e Alemanha se propuseram a voltar a investir no Fundo Amazônia – e, ao que me consta, não são países comunistas. Agora, uma pergunta final: até quando estes aloprados ficarão acampados em frente a quartéis e outras unidades militares à espera de que um mau militar os lidere numa sublevação ou golpe? Resta a nós todos, tenhamos ou não votado no presidente eleito, aceitar o resultado das eleições e trabalhar em prol do nosso país, sem revanchismos.

Ivan de Souza

Mogi Guaçu

*

Fundo Amazônia

Sobre a notícia de que a Alemanha vai liberar recursos do Fundo Amazônia para o Brasil (Estado, 3/11, A16), esse dinheiro da Alemanha e da Noruega é bem-vindo, desde que as autoridades saibam e monitorem em que mãos vai parar. Se for para ONGs como antigamente, que prestem contas e sejam fiscalizadas por entidades confiáveis.

Jaime E. Sanches

São Paulo

*

Esperança renovada

Em 28/6/2021, escrevi a este Fórum adaptando as minhas palavras a um texto de Joseph Joffo, Os meninos que enganavam nazistas, que fala do apoio, dadas as circunstâncias, de 80% dos franceses ao marechal Pétain. Em 2018, também o Brasil, humilhado pela corrupção institucionalizada, precisava de um herói e encontrou um à altura de sua angústia: o capitão. A frustração lá, como aqui, veio ao se conhecer o verdadeiro caráter do falso mito. Infelizmente, em 2022, os eleitores, sem alternativas eleitoralmente viáveis, caíram na armadilha da escolha do menos ruim. Resta a esperança de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nos surpreenda dignificando os votos recebidos e que, em 2026, devidamente vacinados em dose dupla, os brasileiros possam escolher os seus candidatos preferidos pelos seus méritos, e não pelos defeitos dos adversários.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

*

A importância da Economia

As especulações sobre os novos ministros do governo Lula estão a todo vapor. Há nomes certos, como Simone Tebet e Marina Silva, e muitos cotados para as mais diversas áreas. Deverá ser um governo de notáveis, por causa da frente ampla que deu apoio a Lula, o que é um enorme avanço para o País. Mas, entre todas as pastas, a mais delicada e fundamental é a da Economia. Essa é a principal nomeação de Lula, e nisso ele precisa e deve ter, por sua vasta experiência, a convicção de que não pode ceder a experimentalismos, ao menos neste momento, em que herdará as contas públicas muito desarrumadas. Lula precisa, pois, nomear Henrique Meirelles, ainda que isso contrarie petistas mais puritanos. O fato é que ambos fizeram parceria extremamente bem-sucedida de 2003 a 2010, com Meirelles no Banco Central. Os números comprovam isso. Meirelles têm trânsito e credibilidade no mercado financeiro internacional, mais do que qualquer outro brasileiro, mesmo ele “não sendo economista”. Lula com sua força popular e Meirelles cuidando da economia podem fazer o Brasil dar um grande salto.

Sandro Ferreira

Ponta Grossa (PR)

*

Mais Médicos

Pensando nos programas apresentados pela campanha vitoriosa à Presidência, cumpre estar atentos ao programa Mais Médicos, além do novo Mais Especialistas. Serão executados somente em benefício de Cuba ou sobrará algo para outros necessitados, a exemplo da Venezuela?

Inês R. Levis

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

GESTO NAZISTA

Os apoiadores de Jair Bolsonaro de São Miguel do Oeste, município de Santa Catarina, ao fazerem o gesto de saudação nazista em frente a uma unidade militar do Exército (MP não vê gesto nazista em SC, mas 'energia positiva', 4/11, A9), ofenderam a memória dos mais de 25 mil homens e mulheres convocados pelo Exército brasileiro para comporem a Força Expedicionária Brasileira (FEB). Assim como os pilotos enviados pela Força Aérea Brasileira (FAB) para lutarem na Itália contra o nazifascismo. Melhor fariam se fossem prestar homenagem aos mais de 450 pracinhas e oito aviadores que morreram em combates e cujas cinzas hoje repousam no Monumento Nacional aos Mortos da 2.º Guerra Mundial, no Rio de Janeiro.

Pedro Luiz Bicudo

Piracicaba

*

'VIVANDEIRAS DE QUARTEL'

Parabéns ao sr. Afonso Maria Lima Morel pela carta publicada no Fórum dos Leitores (Estado, 4/11, A4). O termo "vivandeiras de quartel" tanto serve para os/as que pedem golpe militar nas portas dos quartéis como para as mulheres do tipo "Maria GCan 90", "Maria 4.º RI" ou "Maria PE". Não vejo diferença. Vide o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras.

Carlos Gonçalves de Faria

São Paulo

*

PRECIPÍCIO

Papa Francisco diz que o mundo está à beira do precipício. Depois de tudo o que aconteceu, o Brasil, nas eleições de 30 de outubro, deu um passo à frente.

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

*

O TRISTE PAPEL DO STF

Triste para um país eleger um candidato cujas provas da extorsão de dinheiro público são irrefutáveis, pois vieram acompanhadas de evidências inquestionáveis, como delações premiadas de companheiros que incriminam um ao outro, devolução do dinheiro roubado, ora escondido na cueca do próprio infrator, ou até enormes quantias de dinheiro vivo encontradas em apartamento que o infrator mantinha, como se fosse um cofre-forte. Enfim, como muito bem enfatizado pelo jornalista Carlos Alberto Di Franco neste jornal (Estado, 31/10, A5), "a destruição da ordem jurídica que no Brasil é visível a olho nu está sendo causada pela conduta de alguns ministros do STF, que é, ou deveria ser, o principal responsável pela garantia do cumprimento e da estabilidade do ordenamento jurídico".

Ricardo Daunt de Campos Salles

Espírito Santo do Pinhal

*

ESCOLHA FÁCIL

Jair Bolsonaro, em 2019, fez as reformas da previdência e trabalhista. Em 2020, a pandemia bagunçou todos os países e consumiu vultosos recursos (devido à vacina e à pecha de "genocida"), mas a primeira vacina aplicada no mundo foi em meados de dezembro de 2020, e em meados de janeiro de 2021 o Brasil começou a vacinar e, tão logo aprovadas pela Anvisa, foram adquiridas sob suspeição de corrupção, nunca comprovadas e tendo contra o palanque político a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Quando tudo se acalmava e poderíamos avançar, aconteceu a agressão russa à Ucrânia que prolongou a bagunça da pandemia. Mesmo assim o Brasil, em relação aos demais países, sobrevive, apesar dos pesares avançamos galhardamente e somos destaque internacional, inclusive com inflação menor que as grandes potências mundiais e alimentando o mundo. O Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Constituição, a desrespeita e atende aos partidos nanicos para importunar Bolsonaro, quando o foro correto é o Senado ou a Câmara. Também o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) age como o STF. Cessaram as invasões urbanas e rurais apoiadas pelo PT. Lula, com sua suja biografia criminosa, foi o principal mentor do Foro de São Paulo, que contaminou a América do Sul e estávamos caminhando para nos tornarmos uma nova Venezuela (onde hoje, dizem, os cachorros sumiram, foram comidos, e falta até papel higiênico; muitos venezuelanos foram abrigados pelo Brasil após 200 km de caminhada). Lula comprou um brinquedinho novo, Airbus, para passear por este mundão de Deus com a primeira ou a segunda-dama, fazendo empréstimos subsidiados, via BNDES, a ditaduras em detrimento de empresas nacionais. Inclusive a Varig, que era orgulho nacional, faliu. Funcionários da Caixa, Petrobras e Correios, devido ao rombo nos seus fundos de previdência, até 2030 têm descontos no contracheque para cobrir o desfalque. Lula chegou a Brasília em 2003 com uma bagagem simples e, em 2011, apesar de pouco ter parado em Brasília, para sua mudança foram precisos 11 caminhões-baú (um deles climatizado para os vinhos importados guardados na adega do sítio em Atibaia, com nomes dos netos nos pedalinhos). Nunca foi tão fácil escolher em quem votar, mais fácil impossível, mas os eleitores mal-informados elegeram Lula. Só nos resta rezar para que Deus o ilumine para que faça um bom governo, sensato, ético, honesto, respeitando as leis e visando o bem do Brasil. Afinal, ele é o nosso presidente e o sucesso dele, no caminho do bem, trará ganhos coletivos. A democracia é a melhor forma de governo, com alternância no poder para que os maus não sejam perenes.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

*

MORDE E ASSOPRA

A derrota de Bolsonaro foi provocada pelo próprio ex-capitão, seu comportamento e suas atitudes sempre foram conflitantes e incoerentes com suas obrigações, e achei uma surpresa muito grande ele concluir o mandato. Houve irregularidades e provocações de tudo quanto seria possível suportar, suspeitas de participação em rachadinhas, envolvimento com milícias, intervenções na Polícia Federal, desrespeito e provocações ao STF e, principalmente, negligência e irresponsabilidade no tratamento da covid-19, sendo esta a maior das agravantes, em que o País ultrapassou o número incrível de mais de 680 mil óbitos. Certamente, se o governo tivesse tomado as devidas providências, não teríamos chegado a esse absurdo número de vítimas fatais. Quarenta e oito horas após a divulgação do pleito, houve um ensaio para balbúrdia quando uma classe de trabalhadores de transportes terrestres, provavelmente manipulados por pessoas ou grupos de completa falta de patriotismo, tentaram destruir a verdade de uma apuração legítima e insofismável. Ainda assim, é inacreditável como a diferença de votos foi tão pequena diante de tanta estupidez e ignorância deste governo omisso semeador de ódio e de mentiras. Foram quatro anos perdidos e destruídos. A reorganização e recuperação só será alcançada com muito trabalho e empatia, e é imprescindível a colaboração de todos. Vamos estudar, trabalhar e cumprir com nossas obrigações e fazer com que nossos governantes se sintam vigiados, cobrados e apoiados, quando preciso for. Chega de morde e assopra.

Jorge Tomaz de Rezende

São José dos Campos

*

CHANCE DE REDENÇÃO

Em 30/10, o Brasil esteve numa de suas mais agudas encruzilhadas. Não que Lula seja perfeito como muitos da esquerda idealizam, mas porque Bolsonaro era um risco muito pior. Seria dobrar a aposta no retrocesso, na falta de educação, na má política, na mentira, na irresponsabilidade fiscal, no autoritarismo e, em última instância, na ditadura e na barbárie, em que a tortura se tornaria prática de Estado dentro de poucos anos, como foi de 1964 até 1985, época que o atual presidente louva pelos seus piores capítulos. Por uma série de motivos, o País escapou por pouco de cair no abismo do obscurantismo, que somava políticos inescrupulosos, evangélicos fundamentalistas, militares, milicianos, oportunistas de ocasião e uma horda de inocentes fanatizados, entre os quais muitos revolucionários setentões. Falta agora caírem na real. Em 2023, Lula estará a um passo de superar Getúlio Vargas na história da República. Deus lhe deu a chance da redenção dele e da Nação, convém não desperdiçar, como o fez o falso Messias.

Sandro Ferreira

Ponta Grossa

*

REGRAS DO JOGO

Lula foi eleito dentro das regras em que o mais votado ganha as eleições. E democraticamente temos que aceitar. É indigesto, eu sei. O grande erro foi nosso silêncio quando o STF anulou as condenações de Lula. É como se o Palmeiras, campeão brasileiro antecipado de 2022, tivesse interferência do presidente da CBF, em que o mesmo anularia todas as partidas do time, alegando que os árbitros/juízes das partidas não tinham competência, mesmo com bandeirinhas e árbitros do VAR. Isso seria injustiça, não é? E foi isso o que o STF fez: anulou anos de trabalho de um juiz federal, de muitos procuradores da República, desembargadores federais, Polícia Federal, etc. e inverteu o resultado de anos de investigações, afirmando ilegalidade e incompetência, anulando os processos. Enfim, a Suprema Corte, os poderosos das leis, a imensa maioria dos ministros do STF, lá estão por indicação de Lula. Quer mais imoralidade/ilegalidade do que isso? Reflexão: acredito que dias piores estão por vir.

Alex Tanner

Nova Odessa

*

Bolsonaro foi o único responsável pela sua derrota. Não devemos culpar os menos esclarecidos, ou os que anularam seus votos, como eu. Ele foi o único presidente que não conseguiu se reeleger, feito que até a sra. Dilma Rousseff realizou. Mas por que isso? Pelo desmonte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); pela sua política assassina na pandemia (para não reconhecer o que João Doria e o Butantan fizeram); por nomear três incapazes como ministros da Saúde e vários picaretas na Educação; por detonar a cultura e a pesquisa. Por tentar praticar nepotismo com seu filho para a embaixada nos EUA; por deixar destruir a Amazônia e o Pantanal; por "liberar geral" para garimpeiros e grileiros fazerem a festa; pelo "vale-tudo" para comprar armas; pela política de relações exteriores desastrosa com Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson e com o rival Alberto Fernández, da Argentina (parceiro comercial relevante); pelo apoio ao ditador húngaro Viktor Orbán e a Vladimir Putin; por sustentar a política de orçamentos secretos; pela insistência da teoria falaciosa das urnas que nunca foram violáveis; por nos envergonhar chamando os embaixadores locais para falar mal do nosso sistema eleitoral (uma referência no mundo); por desdenhar dos doentes contaminados pelo vírus da "gripezinha"; por vender o governo ao Centrão para não ser impichado; por se omitir a assumir a derrota e não pedir o recuo dos caminhoneiros; por não promover nenhuma reforma; por não ter feito nada. Foi sempre rude, deselegante, grosso e insensível. Foi um péssimo presidente. Agora, o descondenado está de volta à cena do crime. Obrigado, JMB.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

*

MOTOCIATA

O Planalto já marcou a data da última motociata?

Robert Haller

São Paulo

*

TERCEIRO TURNO

Uma vez apurado e proclamado o inquestionável resultado das urnas eletrônicas do pleito presidencial, cabe avisar aos inconformados baderneiros e arruaceiros derrotados que não haverá terceiro turno. Enquanto o bolsonarismo e alguns bolsonazistas ladram, a caravana do novo governo eleito passa. Viva o Estado Democrático de Direito! Viva o Brasil!

J. S. Decol

São Paulo

*

INDEPENDÊNCIA DA MÍDIA

A Federação Internacional de Jornalismo aproveitou a comemoração do Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas para cobrar da Organização das Nações Unidas (ONU) uma convenção sobre segurança e independência da mídia. A liberdade de imprensa é fundamental para o livre exercício da cidadania e da vida democrática. Lula, o democrata segundo a imprensa marrom, tem como objetivo de governo criar órgão regulador da mídia. Essa é a democracia dos aloprados.

J. A. Muller

Avaré

*

LEIS DA TERMODINÂMICA

A reportagem de Carolina Marins, sobre eventos climatológicos extremos que deslocaram 22,3 milhões de pessoas, ora denominados migrantes climáticos (Estado, 3/11), comprovam que a recusa dos brasileiros em reeleger Bolsonaro foi acertada também por interromper os ataques ao meio ambiente, permitidos pelo pior presidente do Brasil. Não foi por acaso que os principais líderes mundiais se apressaram em reconhecer a vitória de Lula, logo após a divulgação de sua eleição. Bolsonaro, por sua ignorância em ciências, ignorou que o nosso planeta é um sistema termodinâmico fechado, que troca calor com o meio externo e não matéria, como o nosso refrigerador, respeitando assim as leis da termodinâmica e não às dos políticos de plantão. A Terra vai se acomodar às novas condições impostas pelo aquecimento global, como já vem fazendo, mas, quando restaurar o equilíbrio, não estará bom para nós. E o deslocamento de milhões de pessoas em um ano comprovam essa nova realidade. As únicas armas que podemos contar são as florestas, das quais a mais importante é a Amazônica – daí a nossa importância no combate ao aquecimento global –, que absorvem os gases de carbono e a mudança das nossas matrizes energéticas, principalmente o petróleo. Felizmente os cientistas desenvolveram as energias fotovoltaica e eólica, que são limpas e vão nos ajudar a reduzir a do petróleo.

Gilberto Pacini

São Paulo

*

CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL

A Anvisa aprovou as vacinas contra covid para crianças há um mês e meio. O Estadão noticia que os testes positivos de covid aumentaram de 3% para 17%. O New York Times alerta para o aumento da covid e recomenda a quinta dose de vacinas. Em nosso país, o Ministério da Saúde não entrega vacinas, não faz campanhas de vacinação, não recomenda cuidados e mantém o nível de irresponsabilidade que, em conjunto com o pior presidente da História, produziu a imensa mortandade que tivemos. Graças a Deus, estamos livres de ambos.

Aldo Bertolucci

São Paulo

*

PANDEMIA NAS INFÂNCIAS

Refletindo sobre o artigo Os impactos da pandemia nas infâncias (1/11, A6), e sobre o retorno presencial às aulas depois do distanciamento social, pude observar como professor a importância da escola como pórtico para redução das desigualdade sociais no que se refere, por exemplo, à segurança alimentar no oferecimento da merenda escolar de qualidade. Na educação emocional das crianças e bebês, para identificação de seus sentimentos, aprendendo a nomeá-los e expressá-los. Também o quanto a interação com seus pares contribuiu para minimizar a defasagem no desenvolvimento da linguagem, o aumento do vocabulário das crianças com músicas, rodas de conversas e contação de histórias. E, por fim, as brincadeiras ao ar livre que ampliaram o repertório gestual expressivo e a consciência corporal.

Anderson Antonio Vidal

Suzano