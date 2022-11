Protestos pós-eleição

As 4 linhas de Bolsonaro

No futebol, quando um time perde em campo e recorre à Justiça Desportiva, diz-se que “perdeu em campo e quer ganhar no tapetão”. Os seguidores do atual governo perderam no campo e querem ganhar fora do tapetão, pois quando Bolsonaro diz que joga “dentro das quatro linhas da Constituição”, essas quatro linhas dele não são as de um campo de futebol, que pode medir até 110/90 metros. As quatro linhas dele e dos seus seguidores são as de um campo de golfe, que pode medir de 10 a 40 hectares.

Bernardo Assis Filho

bafpsi7@uol.com.br

Salvador

Quartéis em silêncio

Por mais que gritem e esperneiem diante de seus muros, os quartéis militares seguem vigilantes em absoluto silêncio regimental, cumprindo à risca sua finalidade original constitucional de zelar pela ordem do País, fazendo ouvidos moucos às condenáveis, inadmissíveis e descabidas manifestações dos inconformados pela derrota do ex-capitão, algumas delas compostas até de bolsonazistas. Viva o Brasil!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

Transição de governo

A economia

O PT, mais uma vez, começa a desenrolar suas políticas baratas, desprovidas de consciência fiscal e política. Preocupados em cumprir as promessas de campanha do chefe, trabalham em acordos e emenda para suprir as demandas das políticas de renda, fecham os olhos e fingem ignorar questões viscerais, como a fonte de recurso para essas demandas. Além disso, Lula deseja aumentar o número de ministérios, o que automaticamente eleva os gastos do Planalto. 2023 já será difícil por causa do abuso de poder econômico destinado à campanha de Jair Bolsonaro. Cabe às cabeças pensantes (ou nem tanto) da gestão econômica do governo eleito ter consciência e pé no chão. O ano que vem é momento para organizar a casa: planejar, reestruturar áreas corrompidas pela má gestão e, sobretudo, executar um plano factível com a realidade, e não conduzir o País a um caminho que já conhecemos: o da recessão. Parece-me que o populismo petista novamente terá efeito momentâneo e resultará, no longo prazo, em dívida pública e descontrole orçamentário. A democracia foi salva dia 30 de outubro. Agora, a economia entra em rota de colisão.

Matheus Queiroz

matheusadrian11@hotmail.com

São Paulo

PEC da Transição

Nestes R$ 200 bilhões já estão incluídos os 10% para a corrupção, ou é melhor pleitear logo R$ 220 bilhões?

Walter Tranchesi Roriz

wtroriz@hotmail.com

São Paulo

Petrobras

Obras que nunca acabam

Causa revolta ver entidades ligadas ao PT defendendo o bloqueio dos dividendos pagos pela Petrobras. Dizem que, com os valores distribuídos, daria para terminar obras como a Refinaria Abreu e Lima e o Comperj. Vamos aos fatos: a Abreu e Lima foi inicialmente orçada em US$ 2,5 bilhões, em 2005, e hoje, para ser finalizada, custaria a assombrosa quantia total de US$ 18,5 bilhões. Já no Comperj, o custo inicial era de US$ 6 bilhões, em 2006, e hoje tem estimativa de custo de US$ 17,97 bilhões. Por que será que essas entidades não se manifestaram sobre estes aumentos de custo? O próprio Tribunal de Contas da União, em 2017, apontou um prejuízo de US$ 12,5 bilhões no Comperj. Deve estar aí o motivo por que essas entidades tanto querem meter a mão nos dividendos da Petrobras, dividendos de que a União, como acionista majoritária, recebe a maior parte. Haja cinismo.

Fernão Dias de Lima

fernaodiaslima@gmail.com

São Paulo

A sina do petróleo

Apreciei as corretas e oportunas observações de Celso Ming em Certas escolhas na Petrobras (4/11, B2), sobre a era do petróleo, que estaria no seu crepúsculo, eis que a frota de veículos movidos a combustíveis fósseis vai sendo substituída por veículos elétricos e, na matriz energética global, as fontes mais limpas e renováveis vão tomando lugar.

Luiz Gonzaga Bertelli

lgbertelli@uol.com.br

São Paulo

Copa do Mundo

Otimismo

Vamos começar a falar de coisa séria. O Brasil joga a final da Copa do Mundo no dia 18 de dezembro, domingo, ao meio-dia.

Jose Wilson Munari

wilson.munari@hotmail.com

Vinhedo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

COP-27

A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-27), que começou no Egito neste domingo, 6/11, será a partida para o novo governo brasileiro resgatar a nossa importância no combate ao aquecimento global. Ao desdenhar o problema por pura ignorância, o presidente Jair Bolsonaro nos transformou em párias do mundo. Nossa contribuição ao mais sério problema enfrentado pela nossa civilização é fundamental devido aos nossos biomas, com destaque para a Amazônia, que tem grande influência no clima do planeta. Felizmente, Lula da Silva, presidente eleito, ainda antes da posse foi convidado ao evento e irá nos representar, como sempre o fez em mandatos anteriores, com a dignidade que o cargo exige. Carlos Nobre, nosso cientista maior em climatologia, também estará presente. A partir de janeiro de 2023, o Brasil poderá receber não só as verbas exteriores que foram suspensas devido a Bolsonaro, como outras que certamente virão, pois estamos em pior situação do que na época do Acordo de Paris. Caberá a Lula eliminar quadrilhas que vêm roubando nossas riquezas na Amazônia e recuperar as áreas griladas, prendendo os invasores e processando os agentes públicos que permitiram essa roubalheira, faltando com os seus deveres funcionais. Esses crimes não podem ficar impunes.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

INDÚSTRIA COMPETITIVA

O País precisa de uma indústria forte (Estado, 7/11, A3) ou de uma indústria competitiva? Na minha opinião, competitiva e que não dependa tanto da boa vontade ou de migalhas atiradas pelo governo de plantão. Como setor eficiente da nossa economia, podemos citar o agronegócio, que está situado no mesmo Brasil que a indústria e também tem problemas com mão de obra, tributos, eficiência energética e meio ambiente, além de enormes gargalos de logística e transporte (imaginem como é difícil escoar centenas de milhões de toneladas rumo aos mercados consumidores todos os anos). Se a indústria nacional realmente quisesse ser competitiva, olharia para fora do País, mas não acho que isso vá acontecer, porque é muito mais fácil ir a Brasília pedir subsídios, protecionismo e outras benesses do que conhecer o que está sendo feito em outros países bem sucedidos, aprender com eles sobre como tornar a produção industrial nacional mais eficiente e, assim, se preparar para encarar a dura realidade da competição internacional, como tem feito o competitivo agronegócio. Enfim, se as coisas continuarem como estão, só poderemos testemunhar nos próximos anos o inevitável declínio da indústria nacional, independentemente de quem estiver no poder. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

PROBLEMAS TÊM SOLUÇÃO

Li o artigo do senhor José Cesar Martins (Como fazer um país, 6/11, A4). Muito bem escrito, sem dúvida. Com relação às pessoas que passam fome no País, gostaria de mencionar a grave questão de que muitos dos milhões de grãos produzidos, como a soja, são comercializados para alimentação animal e cultivados por grandes produtores rurais. Eu li um livro sobre Catarina, a Grande, da Rússia. A riqueza das pessoas se media pelo número de pessoas ou almas que detinham como servos. No Brasil, a população humana não é vista como capital. Pode passar fome, não ter trabalho, e nada impede os ricos de ficarem mais ricos. E o Brasil tem, além dos desempregados, outra grande riqueza, que são vastas áreas agricultáveis não aproveitadas. Parece que são 20 milhões de hectares de terras pisoteadas que poderiam ser recuperadas para a agricultura. Por que não um programa de governo para possibilitar a essas pessoas um trabalho agrícola? Como são mais de 20 milhões que recebem o Auxilio Brasil ou similar, se 10% dessas pessoas pudessem ser engajadas em produzir alimentos para elas mesmas e suas famílias já teríamos um panorama melhor da questão da fome no País. Poderíamos ter uma rede de escolas de agricultura orgânica pelo País, que agregaria a escolas já existentes aulas teóricas e práticas de agricultura orgânica, com a meta de que as pessoas produzissem alimentos para elas e suas famílias. O Brasil tem 5.570 municípios. O Estado de São Paulo já teve 10 mil escolas rurais. Depois reduziu para 5 mil, e hoje não sei se tem alguma. Portanto, o Brasil pode ter 5.570 escolas de agricultura orgânica, e alocar em cada uma delas cerca de 20 a 30 pessoas que recebem o Auxilio Brasil ou similar. E fornecer um pedaço de terra onde possam praticar os ensinamentos e produzirem alimentos para eles mesmos. Dos R$ 283 bilhões ou mais que serão gastos com o Auxílio Brasil, uma parcela poderá ser usada para qualificar pessoas a produzir alimentos e evoluir profissionalmente. Se gastássemos mais R$ 20 bilhões em recuperar a rede ferroviária, pelo menos os ramais abandonados, ou a serem devolvidos para viabilizar o transporte de pessoas e cargas, já criaríamos muitos empregos, acredito que até 1 milhão. Se criássemos um programa que colocasse geração de energia fotovoltaica em todas as agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura e todas as demais instalações públicas federais, milhares de empregos seriam criados, sem a necessidade de Estudo de Impacto Ambiental (Eia), Relatório de Impacto Ambiental (Rima) e outros processo burocráticos. As soluções nascem do trabalho, do planejamento e da organização. Eu vou a São Paulo e vejo a Caixa Econômica Federal e outros financiarem prédios para milionários com dinheiro do Fundo de Garantia, e São Paulo tem mais de 2 milhões de imóveis vazios. Seria muito melhor para a maioria se o dinheiro do Fundo de Garantia financiasse energia fotovoltaica para reduzir as despesas do governo, financiasse que os desempregados que a isso se propusessem pudessem produzir seu próprio alimento e que o País fosse reforçado do ponto de vista estratégico com sistema de transporte que consome menos combustível e tem menor número de acidentes. Uma vez eu cheguei ao caixa do Banco do Brasil e tinha um papel em que eles estavam anunciando uma espécie de sorteio. Por impulso comprei uma cota na mesma hora, depois li que 300 mil pessoas tinham feito a mesma coisa, sem qualquer interferência de gerente ou vendedor. Se o governo precisa de dinheiro para a infraestrutura, basta criar um programa, uma venda de cotas no caixa dos bancos oficiais. Eu li que a Rumo vai gastar entre R$ 10 e 20 milhões por quilômetro de ferrovia no Mato Grosso. Se o governo precisa desse valor para recuperar cada quilômetro de ferrovia já existente, se são 25 mil km a serem recuperados, são R$ 250 a 500 bilhões a serem gastos em dez anos, e uma parte pode ser vendendo cotas descontadas do Imposto de Renda. Outra pode ser cobrar R$ 0,10 em cada litro de combustível comercializado (os Estados Unidos fazem isso). Se pensarmos em resolver as coisas pelo trabalho ao invés de nos preocuparmos em criar garantias para emprestar dinheiro de investidores, os problemas têm solução (veja a entrevista da sra. economista-chefe do Santander).

Maria Cristina Cordeiro Dellatorre

cristina.cordeiro1414@uol.com.br

Itatiba

ESTERCO

"Quintessência por igualdade de oportunidades" é o que significa Lula da Silva para o sociólogo José Cesar Martins, que assim o pintou no artigo Como fazer um país ao descrever um rol de maravilhas advindas da eleição do demiurgo de Garanhuns. Só se esqueceu de citar as condenações do ora eleito em todas as instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheio e o fato de ter sido "descondenado" por obra de amigos do Judiciário. Desancar com Bolsonaro é justo e permitido, está sendo realmente um péssimo presidente, mas daí a tratar Lula como o anjo redentor do Brasil é enxergar brilhante onde só abunda esterco.

Doca Ramos Mello

ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

REDESCOBRIR O BRASIL

No Brasil, políticos do Congresso e das Assembleias não são eleitos; são ungidos. Intocáveis, têm foro privilegiado e a grande sacada: não devolvem nada para quem os elegeu. Pode dar certo um país que condena e descondena, que censura sem poder censurar? Precisamos redescobrir o Brasil. Não vamos virar Nicarágua ou Venezuela, mas continuaremos patinando enquanto a grande maioria dos políticos não valerem uma colher de mel.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

BLASFÊMIA

Sabemos que os países mais ateus são os mais evoluídos: menos crimes, melhor educação e padrão de vida. São verdadeiramente laicos. Aqui nós temos os "mitos", chamados Lula e Bolsonaro, que se dizem seguidores de Deus, mas envolvidos em casos de corrupção. Seus seguidores são verdadeiros néscios, assim como os de Donald Trump nos EUA. Necessitam de um "mito" "para chamar de seu". Equiparam Bolsonaro a Deus, apesar de mentir despudoradamente. Uma blasfêmia.

Oswaldo Baptista Pereira Filho

oswaldocps@terra.com.br

Campinas

CERCADINHO

Já dizia Nelson Rodrigues: "Os idiotas vão tomar conta do mundo: não pela capacidade, mas pela quantidade; eles são muitos". Uma semana depois, chegando ao criminoso absurdo de colocar crianças à frente de seus mugidos, eles continuam pedindo um golpe militar diante dos quartéis. O brete, eufemismo para "cercadinho", era maior do que pensávamos.

Jéthero Cardoso

jetherocardoso@gmail.com

Bauru

'TEMPOS ESTRANHOS'

Porto Belo (SC) foi palco de agressiva manifestação de alguns populares ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Eu particularmente nunca soube de condutas similares envolvendo ministros de Cortes Supremas do mundo inteiro, nem na América nem na Europa. Todos nós, meros mortais, e os ministros do STF também, deveríamos refletir a razão de tais ocorrências. Eu até tenho uma opinião, que me permito não externá-la face aos chamados "tempos estranhos", em que opiniões ou simples questionamentos acabam sendo traduzidos por "atos antidemocraticos".

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

CENSURA

Não dá para entender qual a lógica de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) continuar censurando notícias após as eleições. Se antes se explicava o que fazia para evitar que as informações consideradas falsas e tendenciosas influenciassem o resultado das urnas, qual a explicação para agora, que as eleições já passaram?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

PARA O BEM DO BRASIL

A dotação orçamentária brasileira para 2023 é de cerca de R$ 5 trilhões e quase todos os recursos estão comprometidos, pouco sobrando para investir (em 2022, menos que R$ 5 bilhões). Mais da metade são despesas com a dívida pública. A máquina pública é assaz onerosa e carece de redução de despesas nos três Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo) e maior eficiência de todos os servidores, objetivando reduzir a dívida e investir mais. O positivo é que a arrecadação está crescendo, a economia está em alta, a inflação está em baixa, o emprego está em crescimento e o comércio exterior, superavitário. Que Deus ilumine Lula para que seja ético, honesto e respeitador das leis para o bem do Brasil.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

QUEM PAGA A CONTA

A correção da tabela do Imposto de Renda prometida em campanha não virá, assim como não veio com FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E por que é tão fácil prometer? Porque toda promessa é de graça, mas o custo é imenso na hora de se colocar em prática. Sempre a mesma choradeira, a falta de recursos. Nesses anos todos não vimos nenhum governo cortar na própria carne, mas sempre o bolso do contribuinte é lembrado. Portanto, não tenhamos ilusões, vamos pagar a conta sempre, tanto faz se o governo é de direita ou de esquerda.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

VOLTA DO FIES

Já vimos esse filme. Um aluno será agraciado com um financiamento com o qual não poderá arcar, pois a crise econômica, a baixa geração de empregos e o curso feito nas "Organizações Tabajara" não lhe garantirão renda. As "Tabajara" agradecem, pois o aumento da renda é significativo, e o governo também, porque uma mão lava a outra e uma campanhazinha pode se beneficiar, quem sabe? Ao invés de dar dinheiro para os "barões do ensino privado", que se reequipem as universidades federais, contratem professores, aumentem as vagas e deem ensino público gratuito de qualidade para quem se qualificar pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

AREJAR A CABEÇA

A respeito da excelente matéria de Renata Cafardo (Polarização avança em escolas, vira briga entre alunos e preocupa educadores, 6/11, A10), acredito que, antes de tomar alguma medida drástica contra o grupinho de adolescentes do Colégio Porto Seguro, de Valinhos, no interior paulista, cujas manifestações causaram tanta celeuma, seria importante convocar os pais e/ou responsáveis. Aqueles que são mentores dessas atitudes agressivas e discriminatórias deveriam mudar-se para Santa Catarina. Até para os jovens seria propício, pois lá dá para praticar bastante surfe e arejar a cabeça.

Irene G. Freudenheim

irene.margarete@terra.com.br

São Paulo

PÁGINA NEFASTA VIRADA

Novos ares já ventilam por aqui quando vemos que o grande destaque da capa da edição desta segunda-feira (Estado, 7/11, primeira página) é Rayssa Leal e sua conquista no skate. Somado à participação exitosa no Mundial de Ginástica, o Brasil volta a virar páginas nefastas para resgatar futuros promissores.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

SÍNDROME DE MUNCHAUSEN

Síndrome de Munchausen, uma doença na tela da TV (Estado, 5/11, D3). Muito interessante abordarem esse tema. Essa é uma condição mais comum do que se imagina, que leva com frequência a erros médicos. Na ortopedia é comum. Há casos de pacientes com múltiplas cirurgias, provocadas por queixas sem causa anatomopatológica. Parabéns.

Gilberto Camanho,

professor titular de Medicina Esportiva, Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

gilbertocamanho@gmail.com

São Paulo