Reforma tributária

Plebeus e fidalgos

Fundador da Petz, Sergio Zimerman afirma que a reforma tributária é a melhor forma de reduzir a desigualdade social (Estado, 7/11, B10) – entre nós, plebeus. Acrescento que a reforma administrativa é importante para reduzir a desigualdade entre os direitos absolutos dos fidalgos do serviço público nos Três Poderes e os demais cidadãos. E, ainda, a reforma política é crucial, reduzindo as possibilidades de reeleição no Executivo e no Legislativo, para diminuir a desigualdade entre estes fidalgos e os demais plebeus brasileiros. É o que falta à nossa democracia, e o resto faltante terá condições de se viabilizar em consequência.

Suely Mandelbaum

suely.m@terra.com.br

São Paulo

Tributação de dividendos

Sobre a entrevista com Sergio Zimerman, acho absurda a tributação de dividendo, pois ele já foi objeto de tributação na empresa e as empresas capitalizarão os lucros, dando exatamente no mesmo resultado. Vamos parar de querer tributar ainda mais as empresas e cortar gastos públicos.

José Luiz Sanchez

jl@msbsanchez.com.br

São Paulo

Transição de governo

Como gastar mais

Acompanho a discussão sobre as alternativas para cumprir as promessas de campanha (consolidar o Auxílio Brasil, retomar a verba da merenda escolar, etc.) e as maneiras de contornar o teto de gastos. São promessas importantes do ponto de vista social. Mas no Brasil só se discute como gastar mais. Não vejo ninguém – nem na equipe do novo governo, nem no Congresso, nem no Judiciário – com ideias de como economizar. Os deputados precisam de tantos assessores, por exemplo? De reembolso total de despesas médicas? De cota de gasolina e correio? Nossa Presidência precisa de cartão corporativo secreto e sem limite? E nossos doutos togados, precisam de férias de 60 dias? De funcionários para ajustar sua cadeira enquanto se sentam? Talvez essas economias não cheguem para custear a necessária verba social – é provável que não. Mas iniciativas dessa natureza dariam exemplo.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

Cópia infeliz

Parece que o governo eleito está bolsonarizando antes da posse, fazendo, por exemplo, enquete nas redes sociais sobre a volta do horário de verão. E estudos técnicos sobre a economia de energia elétrica, não valem nada? Até a posse, já teremos Janones como assessor de imprensa, lives uma vez por semana e ministros sendo anunciados pelas redes sociais? Será que isto é o Lula 3?

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

Vigilância

Pode ser que me acusem de ser um sonhador, como já cantava John Lennon em sua música Imagine (You may say I’m a dreamer), mas eu pressuponho que, neste próximo governo, o PT não vai dilapidar o erário, à semelhança do ocorrido em seus governos anteriores. Vários fatores contribuem para essa afirmação, entre eles a ferrenha vigilância a ser desempenhada pela oposição bolsonarista. Acresça-se a isso o fato de que, em algum momento, será retomado o julgamento de Lula, e a única forma de ele ser absolvido é não acrescentar novas acusações àquelas que o condenaram à prisão.

Simão Korn

simaok@iron.com.br

São Paulo

Triste é o país que precisa se preocupar com fiscalizar seu novo presidente para que não roube de novo.

Dario José Del Carlo Romani

orida@terra.com.br

São Paulo

COP-27

‘Usurpador’

Considerado “carta fora do baralho”, o presidente Jair Bolsonaro, conhecido internacionalmente como o negacionista de plantão, ficou fulo da vida com o convite feito a Lula da Silva para participar da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-27, que ocorre este mês no Egito. Bolsonaro chamou Lula de “usurpador”, aquele que se apodera daquilo que não lhe pertence. Ora, na verdade, “nunca antes na história deste país”, como diz Lula, Bolsonaro se preocupou com as COPs e sempre desprezou os graves problemas climáticos do mundo. Diante disso, aquela senhorinha de Taubaté diria: “Bolsonaro, como pode haver usurpação de algo que não é seu e com que você jamais se preocupou?”.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

COPA NO CATAR

Lamentável a convocação da seleção brasileira do técnico Tite. Convocar Daniel Alves e não convocar Gabigol foi um erro vital. Jogo se ganha com gols, e não com "papo furado". Tite apostou todas as suas fichas. Se a seleção ganhar, ele sai como o maior estrategista de todos os tempos. Mas, se perder, será um salve-se quem puder.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

VICENTE FEOLA

Como se sabe, em 1958 Vicente Feola se mostrou ousado e visionário ao convocar para a seleção Pelé, então um garoto de apenas 18 anos, que faria história nos gramados da Suécia participando de forma marcante na conquista do primeiro título mundial do Brasil. Às vésperas da Copa do Mundo do Catar, o treinador Tite, em vez de emular Feola e chamar o jovem e promissor talento Endrick, de 16 anos, do campeão brasileiro Palmeiras, preferiu listar o veterano lateral Daniel Alves, do alto de seus 39 anos, perdendo a boa chance de inovar e injetar sangue novo na "canarinho" em busca do hexa. Uma pena! Boa sorte, Brasil!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

AUTOESTIMA

O ótimo lateral-direito Daniel Alves, mas que agora está em baixa produção, chegou a dizer que "se nenhum clube se interessar pelo seu futebol, comprará um time para poder jogar". Na verdade, os analistas de plantão dizem que Dani Alves está totalmente fora de forma e não deveria ser convocado por Tite, e a pressão está grande. O que falta a Daniel Alves é um pouco de autoestima e declinar do convite, se candidatando como um apoiador psicológico à performance do time brasileiro. Seria muito interessante.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

ENVELHECIMENTO

Gostei da lista de Tite, mas acho que ele deveria ter convocado também Ademir da Guia. Aí, sim, ninguém venceria o Brasil. Mas a suspeita de envelhecimento certamente inclui o nosso treinador.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

BRASILEIRO DE CORAÇÃO

Parabéns a Lewis Hamilton! Ele já tem um legado garantido na Fórmula 1. Respeito por todos e disciplina o tornam espetacular. Seu carinho e respeito por Ayrton Senna é admirável. Um brasileiro de coração. Lewis Hamilton agora é cidadão honorário brasileiro, só falta saber quando ele vai começar a pilotar com carteira brasileira.

José Ribamar Pinheiro Filho

pinheirinhoma@hotmail.com

Brasília

MANIFESTAÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS

É triste ver que os black blocs brasileiros trocaram a cor preta pelo verde e amarelo para realizar seus vandalismos. Jair Bolsonaro conseguiu conspurcar até a bandeira brasileira. Que vergonha.

Luigi Petti

luigirpetti@gmail.com

São Paulo

PRESIDENTE SILENCIOSO

O presidente Jair Bolsonaro sempre foi muito falante. Após a sua derrota no segundo turno das eleições, tornou-se um silencioso chefe do Poder Executivo. Bolsonaro parece uma criança amuada após perder uma briga no parque de diversões. A descompostura é claramente perceptível, o que é péssimo para um presidente da República. Por outro lado, ficamos livres das baboseiras frequentemente expostas pelo Mito. Os jornalistas, que foram fustigados nos útlimos quatro anos, estão respirando aliviados.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

jcsdc@uol.com.br

FANATISMO EXPLÍCITO

Uma série de empresas e profissionais liberais do Rio Grande do Sul relata que apoiadores do presidente Bolsonaro divulgam nas redes sociais listas incentivando boicote a quem seria petista. Como ficaram sabendo, se o voto é secreto? Aonde foi a liberdade de expressão defendida pelo capitão dia e noite? Se esse comportamento nefasto pegar, poderia acontecer absurdos como, para ser atendida pelo médico no pronto atendimento, a pessoa ter que declarar sua orientação política, e aí depende. Aonde chegamos!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

MARCOS CINTRA

O cúmulo do deboche. Estilo Alemanha democrática oriental. Alexandre de Moraes, ícone da neoditadura, exige explicação de Marcos Cintra. Eterno e verdadeiro democrata liberal, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), empresário pró-liberdade, acusado de atos antidemocráticos. Alexandre Moraes extrapolou o cúmulo do deboche.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

DEMOCRACIA E LIBERDADE

Alexandre de Moraes deveria deixar mais claro para a sociedade os conceitos de democracia e liberdade que embasam suas decisões – pois não raro destoam do entendimento comum, semeando dúvidas ou incompreensão. Recentes decisões suas parecem divergentes também da tese enunciada há uns meses por sua colega do Supremo, ministra Cármen Lúcia, de que "cala a boca já morreu".

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

'UM POR TODOS, TODOS POR UM'

A união dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) é digna de nota: ofendeu um, ofendeu todos. A mídia brasileira, base vital para a democracia, deveria proceder coesa, como o STF. Quando qualquer um dos seus membros for censurado, censurou um, censurou todos. Liberdade com responsabilidade faz parte da democracia e censura faz parte da ditadura.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

‘DITADURA DA TOGA’

Mais vozes, como a deste veículo de informação, são necessárias para alertar a mais alta instância judicial sobre a existência de limites, sobretudo por não haver instância revisora/reformadora de seus erros. E mais: não podemos continuar a fazer de conta que a mais alta Corte do País não tem qualquer responsabilidade pela exasperação da insatisfação de parte expressiva da sociedade, pois existem sim dois Brasis, como bem analisado por William Waack em sua coluna Dois Brasis (Estado, 3/11, A8). Não dá para negar que boa parte da tão decantada polarização decorre do fato – que ministros do STF tentam apagar da História – de terem devolvido Lula da Silva para a cena política, surgindo espaço para um Bolsonaro. Quando PT era oposição, até manifestações violentas – como invasões de terras – eram vistas como protesto. "Fora, FHC", em que pese ter sido legitimamente eleito, era protesto da oposição. Agora, "Fora, Lula" é antidemocrático. Hoje a oposição é "antidemocrática". São chamados de "golpistas criminosos" todos os que manifestam o seu desagrado com o resultado das eleições. Com rigor devem ser coibidos os excessos, como o bloqueio de estradas. Mas silenciar os canais das redes sociais de quem não está convencido da lisura do processo eleitoral é censura. Seres humanos que se acreditam acima de todos, sobretudo quando detentores de tanto poder, e sabedores que podem não responder por seus atos, podem causar danos irreparáveis. Assim, urge que mais vozes se levantem contra a "ditadura da toga".

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

PIXULECO

Tudo bem, o objetivo maior foi alcançado. Estamos praticamente livres de uma das maiores ignorâncias que já pisou no Planalto. Porém, a partir do próximo janeiro, é preciso dobrar a vigilância, principalmente sobre as lojas que vendem mochilas. João Vaccari Neto e/ou sucessores estão à procura de novas mochilas, ansiosos para arrecadarem os "pixulecos". É necessário que fornecedores ou prestadores de serviços ao governo que forem solicitados a pagar qualquer espécie de "retribuição" denunciem imediatamente, sem medo de perderem seus direitos. Só assim evitaremos a repetição de escândalos do tipo dos que atingiram a Petrobras.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

nestor.filho43@gmail.com

São Paulo

NÃO PETISTAS

Espero que o PT faça um governo lembrando-se dos esforços que todos os não petistas fizeram para que Lula ganhasse a Presidência. Muitos de nós não esquecemos o que diz a carta no Ojeriza ao PT (Fórum dos Leitores, 7/11), do leitor Marco A. Barros, mas em nome da democracia fomos capazes de não votar em branco ou anular nosso voto, coisa que o PT não faria caso estivesse Simone Tebet no lugar de Lula.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

COP-27

Esta é a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Como ela é anual, significa dizer-se que ela acontece há 27 anos, e aí cabem as perguntas: para que serve? O mundo mudou para melhor? As pessoas que lá vão são do ramo? Os que lá vão têm ideias reais do que precisa ser feito, estabelecem um protocolo para ser seguido pelas nações e anualmente essas reuniões servem para uma análise conscienciosa do que na realidade cada nação fez em cumprimento ao que pede o protocolo? Os presidentes da República que lá vão são pessoas peritas nesse assunto, e se debruçam o ano inteiro sobre ele, buscando soluções reais para até lá as levarem? Surgiram ideias novas com soluções reais ao longo destes 27 anos, na conferência existe apenas um vazio de ideias ou serve apenas para turismo? Pela piora do clima que se vê ano a ano, para mim fica parecendo que participam apenas para cumprirem uma obrigação, aproveitando a viagem, bons hotéis, boa comida. Ainda bem que o Novo Reino está aí à porta, porque se o clima depender deles...

José Carlos

jcpicarra2019@gmail.com

São Paulo