Os frutos do bolsonarismo

No interior do Rio Grande do Sul, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão defendendo que empresários que supostamente votaram em Lula sejam identificados, por sua posição política, com estrelas vermelhas afixadas na fachada de seus estabelecimentos. A ideia remete ao boicote a comerciantes e empresários judeus promovido pelo nazismo na Alemanha e está sendo difundida nas redes sociais. Eis os frutos do bolsonarismo: a divisão infame de um povo que historicamente se fez conhecer e respeitar no mundo por sua inigualável capacidade de unir e irmanar as diversas etnias e povos em suas variadas populações conviventes, autóctones e imigradas. Mas agora, com a nefasta e devastadora propagação de ideais e ideias bolsonaristas, já despontamos para o mundo como o exemplo intragável de um povo que, levado de roldão pelas fanfarras e sandices de um novo déspota não esclarecido, periga figurar como pária no mundo dos que sonham com a união e a concórdia.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

A lista de Casca

Atrocidades não brotam de mentes sadias, assim como as marcas na pele dos sobreviventes do Holocausto não são obras de ficção. A lista de Casca (RS) – Estado (9/11, A11) – incorpora um dos capítulos mais cruéis da história recente da humanidade. É crime hediondo que, ao ser solenemente ignorado pelo Ministério Público do RS, pode conduzir o Estado brasileiro à barbárie.

Carlos Eduardo Hapner

cehapner@hk.com.br

Curitiba

Soldado japonês

O presidente Bolsonaro, atualmente pato manco, lembra o soldado japonês encontrado morando na selva. Alguém precisa avisá-lo de que a guerra acabou.

João Paulo Garcia

jotapege39@gmail.com

São Paulo

Transição de governo

É a política!

Anuncia-se que dois pais do Plano Real farão parte da equipe de transição de governo. A criação do real, em 1994, pilotada por Fernando Henrique Cardoso, só se materializou graças ao desprendimento de Itamar Franco, que, atuando num momento crucial da vida nacional, após um impeachment presidencial, moderou suas ambições de poder e assegurou um ambiente político relativamente seguro para que a equipe econômica conseguisse colocar de pé seu projeto, na medida em que, de certa forma, conseguiu blindá-la dos ataques de alguns partidos, PT incluído, que buscavam obstaculizar medidas urgentes visando a salvar o País da selvagem inflação que devastou a economia por décadas. Em 2017, durante o mandato de Michel Temer, o mesmo FHC, esquecendo-se do exemplo de Itamar, protagonizou a prática da política de conveniência, ao conclamar a retirada de seu partido do governo, deixando de contribuir para uma recuperação emergencial da situação de desastre que os mandatos orientados por seu indisfarçável aliado Lula da Silva deixaram como legado. É a política, estúpido!

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

Meio ambiente

Início ‘pobre’ da COP-27

Está cada vez mais claro que a atual Conferência do Clima será mais do mesmo: ameaças aos países em desenvolvimento e promessas bonitas que não serão cumpridas pelos países ricos. Aliás, como a Comunidade Europeia pretende limpar sua matriz energética desligando usinas nucleares e ligando mais termoelétricas? E a dinheirama prometida por EUA e Europa? Deixa pra lá. Vamos lá fingir que a coisa é séria, senão é paulada.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

Gal Costa

1945-2022

Gal Costa tangenciou minha vida em diferentes épocas. Em 1973, seu disco Índia foi o primeiro que adquiri. Tinha 13 anos. O disco chamava a atenção pelas músicas e pela maravilhosa capa, mostrando as belas curvas e um minúsculo biquíni vermelho. Tive o prazer de assistir a um show do quarteto baiano Doces Bárbaros, Gal no meio, no Rio de Janeiro. Quando soube da inesperada morte de Gal, ontem, o som era só dela. Viva Gal, diva eterna!

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.br

São Luís

A voz se cala, e a beleza continua contagiando. Te amo, te amo!

Carlos Leonel Imenes

leonelzucaimenes@gmail.com

São Paulo

ELEIÇÕES NOS EUA

Nos Estados Unidos e aqui, a manutenção de partidos e candidatos mais afeitos à democracia plural encontra resistência, desconfiança e necessita de contínuas negociações para lidar com sociedades divididas. Joe Biden parece que perderá "apenas" a maioria na Câmara, o que já é vitória em face da deterioração política promovida por Donald Trump e seus asseclas nos EUA. Aqui, os grupos montados na transição para o governo Lula da Silva estão sendo muito bem aceitos por vários setores da sociedade, com exceção dos criminosos golpistas. Há que se pacificar o País, mas sem impunidade.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

RON DESANTIS

É muito cedo para falar, mas, ao que tudo indica, Donald Trump vai sair pior do que entrou nas eleições que correm nos EUA. Independentemente da vitória de democratas ou republicanos, o destaque daquelas eleições é o reeleito governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, forte candidato à presidência nas eleições de 2024, pelo mesmo partido de Trump.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

RESULTADO CONTESTADO

O resultado das urnas automáticas do Arizona está sendo contestado. Mas quem ousa fazer isso está sendo ameaçado ou preso e todas suas redes sociais estão sendo suspensas por ordem judicial. E a mídia que repercutir a respeito vai sofrer pesadas sanções. Não. Só a primeira frase é verdadeira, e não as demais. Felizmente os EUA são uma democracia.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

BRECHA ANTIDEMOCRÁTICA

O Supremo Tribunal Federal (STF) pode abrir brecha para o Bolsa Família de R$ 600. Se fosse para Jair Bolsonaro, naturalmente seria uma medida antidemocrática. Que vergonha.

Gustavo Guimarães da Veiga

ggveiga@outlook.com

São Paulo

'CALA A BOCA'

Caríssima excelentíssima ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, onde fica a sua fala diante das atitudes antidemocráticas do seu colega Alexandre de Moraes indicando censuras nas campanhas eleitorais de 2022, mostrando a ele que a situação era peculiar mas necessária e que, segundo sabemos, terminaria em 31/10/22. Onde estará a sua fala muito repercutida e bem recebida em relação à ''liberdade de expressão'': "Cala a boca já morreu"? O povo brasileiro espera muito que nossas mulheres, que nos representam na Suprema Corte, impeçam a volta da triste e indesejada censura.

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

São Paulo

SUPREMO

Este jornal, em seu editorial O dever do STF com a lei e a paz (8/11, A3), na tentativa de defender um STF indefensável, reconhece que houve equívoco e exagero no exercício do poder desse tribunal, mas que, apesar de tudo, a Constituição prevaleceu. Será? Carlos Alberto Di Franco, respeitado jornalista, escreveu neste jornal (O futuro do Supremo, 31/10, A5): "A Jovem Pan afirmou no dia 19 que estava sob censura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibida de citar fatos que envolviam a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva". Isso é ou não censura? J. R. Guzzo, jornalista, colunista deste jornal (A ameaça real, 6/11, A9), coloca que "o STF, a esquerda e a maior parte da mídia deram como certo que a única maneira de salvar a democracia no Brasil seria eleger Lula para a Presidência, pois, se Bolsonaro fosse eleito, o Brasil ia se transformar numa ditadura".

Ricardo Daunt de Campos Salles

dauntsalles@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

PEC DA TRANSIÇÃO

A chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, quatro vezes maior do que a famigerada PEC Kamikaze, será o primeiro teste do Congresso frente ao governo Lula. Saberemos rapidamente se voltaremos à clePTocracia e se o caminho será a Marginal Tietê em direção a Guarulhos.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

NOMES DA TRANSIÇÃO

Após o pleito eleitoral, vemos pessoas sendo enaltecidas na transição que outrora viviam em páginas policiais e da Justiça Criminal. Esperar o quê? A mídia nefasta e interessados de plantão zombam do povo brasileiro.

Edmar Augusto Monteiro

eamonteiroea@hotmail.com

São Paulo

'FIQUE EM CASA'

Bolsonaro, durante a pandemia, criticou muito o "fique em casa, a economia a gente vê depois". Derrotado, ficou em casa, enquanto Lula negocia com o Congresso, STF e TSE, e vai participar da COP-27, no balneário egípcio de Sharm el-Sheik.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

CARTÃO CORPORATIVO

Segundo Paulo Paiva, ministro de FHC, o cartão corporativo instituído em 1998 seria apenas para a compra de bilhetes aéreos. Nos pseudodebates pré-eleitorais de 2022, o presidente eleito afirmou ter sido ele o criador dos instrumentos que visam identificar desvios, corrupção e mau uso do dinheiro de nossos impostos. Há 25 anos, talvez o cartão fizesse sentido, mas hoje, no mundo digital em que vivemos, será que o governo federal precisa ser pródigo na distribuição desses cartões? Por outro lado, a Presidência da República dispõe de aviões, casas, automóveis e despesas pagas (sejam oficiais ou "de amigos"), e assim sendo precisa Lula da Silva ter cartão e ter gastos sigilosos? Está aí um bom início da administração em 2023: Lula abdicar do cartão para ele e mulher, e cancelar cartões para todos os ministros, etc.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

HORÁRIO DE VERÃO

O anterior horário de verão, alterado por Bolsonaro, não merece retornar, porque, por razões científicas, interfere no biotipo das pessoas, ocasionando sérios problemas fisiológicos. Note-se que é anormal e não traz as economias de energia propaladas pelos seus adeptos. Assim, em um jogo comparativo, traz mais danos e prejuízos que vantagens de ordem econômica. Há outras coisas a alterar e mudar advindas do governo Bolsonaro, não é?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

PASSADO MACABRO

Por que essa gente está querendo colar estrelas vermelhas em lojas de comerciantes que votaram em Lula? Eles acham bonito o que os nazistas fizeram há 90 anos atrás, num passado macabro? Se acham, estão precisando de um corretivo de acordo com a lei vigente no País. Cadeia para eles ou manicômio judiciário! Neonazistas precisam aprender a virar gente de novo, se é que isso seja possível.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

FAIXA PRESIDENCIAL

Já que o negacionista e fascistoide presidente Bolsonaro, em mais uma condenável e descabida atitude, planeja estar fora do País na virada do ano como desculpa esfarrapada para não ter de cumprir o ritual republicano de passar a faixa presidencial para Lula, parece extremamente pertinente e adequada a criativa ideia da futura primeira-dama, a socióloga Rosangela da Silva, a Janja, de que pessoas comuns façam a transmissão de poder no alto da rampa do Palácio do Planalto. O ato vai criar um novo paradigma, digno de ser copiado mundo afora pelos regimes democráticos. Por oportuno, cabe citar Abraham Lincoln: "A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo".

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

LITURGIA DA POSSE

Reconheço que o presidente eleito, Lula da Silva, está conduzindo, até o momento, de forma satisfatória a transição, buscando a centralidade política e o esvaziamento da histeria bolsonarista. Mas subir a rampa do Palácio do Planalto com um cachorro (adoro animais), e o empossado receber a faixa presidencial do povo, é nos colocar novamente na última plataforma do pódio do ridículo perante outros países, posição que Jair Bolsonaro nos manteve durante todo o seu conturbado governo. O retorno à civilidade exige também a volta da liturgia da posse e, após, o comportamento digno de um chefe de Estado, característica diuturnamente omitida pelo atual governante. Por favor, não vamos iniciar um novo governo com desnecessárias excentricidades populistas.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

INSUBSTITUÍVEL

Um dia todos morrem, mas, ao morrer alguém como Beethoven, Mozart, Frank Sinatra ou Gal Costa, o mundo certamente perde alguém insubstituível. E não adianta aquela história de que ninguém é insubstituível. Beethoven, Mozart, Sinatra e Gal ninguém alcançou nem alcançará.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo