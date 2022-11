15 de novembro

A coisa pública

Res publica. Coisa do povo. Nunca tão solapada. Tão vergada, como a Floresta Amazônica derribada em chamas. Como o Cerrado. Como nossos povoados tristes incrustados no meio urbano, sem saneamento básico. Favelas. Nossa “coisa” é um bem público para alguns, como maravilhosos jardins, praças e ruas arborizadas. Poucos. Ao comemorar a República, temos de pensar num amplo território, que ocupa grande porção deste mundo, a ser fruído e preservado num regime democrático e eficaz. Fora disso, são apenas expressões vermelhas em nossos calendários, indutoras de tristezas.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Estado de SP

Reajuste e base financeira

Sobre a matéria Alesp propõe aumento de 50% para Tarcísio (Estado, 12/11, A14), quer dizer, então, que a proposta de aumentar em 50% acima da inflação os salários do governador, do vice, de secretários, auditores fiscais e procuradores de São Paulo tem base financeira? Agora, um aumento de 10% para o funcionalismo de baixo escalão e de 20% para professores e policiais iria superar muito os gastos?

Laura C. Daltrino

lauradaltrino@yahoo.com

São Paulo

*

STF

Em Nova York

No Estadão de domingo, o editorial Ministros do STF devem ser exemplares (13/11, A3) deu um alerta aos nossos ilustríssimos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A opinião ali expressada fala do equívoco que é esta viagem de seis ministros da Corte para participarem de um fórum empresarial em Nova York. Pois bem, ontem tivemos a notícia de que os juízes foram hostilizados às portas do hotel, de lojas e restaurantes. É claro que nenhuma hostilidade deve ser incentivada, seja qual for o motivo, mas não é de hoje que o STF, com atitudes no mínimo questionáveis e com viés perigosamente político, vem dando corda para que esteja no crivo do mau humor da sociedade ou, ao menos, de uma parte dela. Esta viagem em caravana a Nova York não se justifica e nada acrescenta a este momento de pós-eleição – a mais disputada da história e que dividiu o Brasil. Cumprimento o Estadão, por lembrar a todos nós, brasileiros, que “o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito depende de um Judiciário autônomo, independente e respeitado pela sociedade”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Maioria formada

Quanto ao exemplar editorial do Estado, é irônico observar que, com seis integrantes do STF presentes ao evento privado em Nova York, já se formou a maioria de votos para julgar as “teses” lá debatidas.

Celso Augusto Coccaro Filho

ccoccar@gmail.com

São Paulo

*

Muito interessante a transferência temporária do STF para Nova York, com alguma votação que deve ter ocorrido entre ontem e hoje na sede avançada da capital do planeta, onde já se garantiu maioria de seis ministros, com a supervisão indispensável de quem fiscaliza as contas do STF. Contas regulares, sem ressalvas! Perfeito! A democracia mundial agradece tamanha gentileza com ensinamentos acerca do devido processo legal (due process of law); de desencarceramentos; desbloqueio de valores de pessoas com reputação não tão ilibada; censura prévia e a posteriori; entre tantos outros ensinamentos de interesse global.

Ary Braga Pacheco Filho

ary.pacheco.filho@gmail.com

Brasília

*

Lula na COP27

Nada de palanque

O presidente eleito tem de se conscientizar de que a campanha política acabou no dia 30/10.

Robert Haller

São Paulo

*

Milton Nascimento

O último show

Milton Nascimento chora, canta com amigos e presta homenagem a Gal Costa no último show da carreira (Estado, 14/11). É muito forte a frase o último show de sua vida. Para quem nasceu e viveu Milton Nascimento, ele sempre será eterno!

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

Quem chora, Milton, somos nós, que ficaremos órfãos de você ao vivo.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

A TRÁGICA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Nada de grandioso, como os demais registros de nossa história, aparentemente. Um de nossos historiadores disse que "o povo assistiu bestializado à proclamação da República". Todavia, melhor que um embate sangrento. Marechal Deodoro da Fonseca teria sido guindado de um leito moribundo para cima do corcel nobre em que foi auxiliado a empunhar a espada do novo regime de governo. Escaramuças rubras, porém, ainda estremeceriam o território nacional entre republicanos e monarquistas. Euclides da Cunha descreveria com ímpar estilo literário o drama dos sertanejos, na esteira de Antônio Conselheiro, não se vergando à República que não viram ser proclamada. O sertanejo monarquista era antes de tudo um forte. No plano econômico, vivemos – até hoje – as consequências do encilhamento, o valor monetário fácil vindo da impressão oficial. Foram os títulos da dívida pública a substituir os lastros reais. Até hoje são a base inflacionária que nos oprime, o teto furado ou não, etc. Nossa história, como a de todos os outros povos, não tem episódios que não sejam as tragédias de Shakespeare.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

DEMISSÕES EM MASSA

A demissão, nos últimos dias, de mais de 15 mil funcionários das chamadas bigs techs agita o meio econômico. As operadoras corrigem cálculos e planejamentos superestimados. Especula-se que pode ser o estouro da bolha que envolvia o setor, algo semelhante à inconsistência do mercado imobiliário norte-americano, ocorrida em 2008. É cedo para se tirar conclusões, mas a sociedade tem de se manter atenta porque o crescimento das empresas de tecnologia lastreadas na internet absorveu importantes setores que não podem entrar em colapso. Se vier a ocorrer, os prejuízos serão volumosos. As empresas, os trabalhadores e a sociedade não terão como movimentar suas finanças, disponibilizar produtos ao mercado e executar as tarefas que hoje são desenvolvidas "online" e jamais poderão voltar aos métodos anteriores. Os efeitos serão muito maiores do que os da crise imobiliária. Os bancos, por exemplo, não teriam como voltar ao sistema antigo porque isso demandaria muitos funcionários e não há mão de obra disponível nem recursos para pagar seus salários. As plataformas tiveram protagonismo nas eleições. Aqui, no Brasil, foi forte a atuação dos candidatos e correligionários em campanha. Tanto que a Justiça Eleitoral até reeditou a censura, que é inconstitucional. O setor precisa de legislação firme e atualizada para poder continuar prestando serviços ao País e, ao mesmo tempo, cumprindo a legislação. Que todas consigam se manter equilibradas porque, com bom funcionamento, são de grande utilidade.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

'ILUMINISTROS'

Triste e vergonhoso para os brasileiros de brio, para a Nação, para o mundo, assistir às imagens dos iluministros supremos sendo conduzidos às pressas, sob a custódia de uma improvisada escolta, à entrada e à saída de um hotel de luxo, em Nova York. Muita semelhança com o dia a dia das forças policiais em que bandidos, assassinos, ladrões, estupradores são resgatados das mãos do indignado povo que tenta iniciar um pronto justiçamento após a captura dos meliantes. Cada magistrado com a sua reação. Covardia, culpa, cabeças baixas, etc. "Por quê?", diriam as autoridades e cidadãos norte-americanos. Inusitada a postura do quase aposentado Ricardo Lewandowski. Provavelmente, sentindo-se como um vitorioso campeão da Copa do Mundo ao embarcar/desembarcar do ônibus da delegação, o ministro, cinicamente, com semblante de animador de velórios, acenou para o vento, retribuindo os apupos dos brasileiros que os aguardavam na rua. Duas observações: a) ele não portava o boné temático, a mochila e o headphone plugado ao celular; b) o auto que o conduziu tinha semelhança com as viaturas que transportam os presidiários para as audiências nos Fóruns. Mera coincidência ou premonição? Ministro, qual é o teu negócio? A que ponto chegamos, Brasil.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RESPEITO AO CIDADÃO

A separação dos Poderes, em que o Poder Judiciário, diversamente dos Poderes Executivo e Legislativo, não é constituído por processos eletivos, exatamente para poder manter a imparcialidade, é dotado de prerrogativas e garantias expressas na Constituição federal para exercer com independência a sua atividade que é serviço público essencial. Vale dizer: os magistrados, aí incluídos os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), são servidores públicos e como tal devem buscar prestar os melhores serviços à sociedade que paga seus confortáveis subsídios. Em sua atividade, devem buscar a pacificação dos conflitos, sejam eles intersubjetivos, coletivos e/ou difusos. Assim, cada decisão judicial, além de trazer solução ao caso concreto, deve servir de baliza para possíveis conflitos futuros. Deve ser pedagógica, a decisão judicial. Infelizmente, há muito o STF tem enviado mensagens perturbadoras e contraditórias, que acabam por retirar a confiança que a sociedade deve depositar no sistema de Justiça, na medida que é o caminho civilizado para a proteção do cidadão contra arbítrio da administração pública ou do poder econômico. E a perda de confiança traz a perda de respeito às instituições. O respeitar o cidadão parece que foi substituído por ameaçar o cidadão, que tem capacidade crítica para entender e desaprovar o que magistrados da mais alta Corte do País estão a fazer. E é lamentável o silêncio de boa parte da imprensa diante da indisfarçável censura que recai sobre todos nós. Que alentador poder contar com este órgão de informação (Ministros do STF devem ser exemplares, 13/11, A3).

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

MORAL DO STF

Jair Bolsonaro deve ser punido caso as investigações confirmem seus crimes. No entanto, fica a seguinte questão: Lula da Silva foi libertado por questões processuais, não inocentado, e será de novo o presidente da República. Como ficará a moral do STF?

Rita de Cássia Guglielmi Rua

ritarua@uol.com.br

São Paulo

*

SILÊNCIO NO ALVORADA

A dimensão de uma pessoa se enxerga pelas suas atitudes ao longo da vida. Jair Bolsonaro passou quase 30 anos na Câmara federal sem produzir um único projeto de lei. Na Presidência da República, atacou quem não representava risco, como os jornalistas que lhe perguntavam coisas incômodas, como suas compras de imóveis em dinheiro. Na pandemia atrasou a compra de vacinas e incentivou as pessoas a não se vacinarem. Destruiu tudo o que encontrou, como a cultura, a saúde, a educação do povo que poderia garantir o progresso dos brasileiros, o meio ambiente e a imagem do Brasil, que se tornou um pária perante o mundo. Finalmente, derrotado nas urnas apesar de todas as manobras ilegais para comprar votos da população, não reconhece a derrota e passa os dois últimos meses de seu mandato recolhido no Alvorada, vendo que o mundo comemora a derrota desse ser destruidor. Nunca deveria ter saído do baixo clero.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

RESPONSABILIDADE JURÍDICA

Correta a afirmação do editorial sobre a responsabilidade jurídica do presidente da República durante e depois do mandato (Estado, 14/11, A3). Particularmente, já não achei correto que o Congresso tenha decretado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff sem a perda de seus direitos políticos. Com isso ela manteve o direito de seis assessores e dois veículos à sua disposição, de forma vitalícia – um privilégio que deveria ser extinto a todos os ex-presidentes, pois, em um País de parcos recursos, é inaceitável e injustificável. O atual presidente foi pródigo, ainda que teoricamente, em causar prejuízos homéricos ao País, tanto durante a pandemia como na liberação da Amazônia para a sanha de quadrilhas nacionais e internacionais. Creio ser justo responder por isso judicialmente. Afinal, todo servidor público responde pelos prejuízos causados ao governo, ainda que involuntariamente.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

CIDADÃO COMUM

PGR pede arquivamento em série de investigações que atingem Bolsonaro (Estado, 14/11, A6). Tudo isso é medo de que a partir de 1/1/23 ele se torne cidadão comum?

Robert Haller

São Paulo

*

JUSTIÇA BRASILEIRA

"Flordelis é condenada a 50 anos por assassinato", diz chamada da reportagem. Se a condenação fosse no Japão ou em outro país sério, morreria na cadeia. No Brasil, se realmente for presa, cumprirá no máximo seis ou oito anos, será solta, vai se candidatar via um desses partidos corruptos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai aprovar sua candidatura e será eleita pelos irresponsáveis de sempre. Bem, isso se o STF não anular o julgamento, afinal, quem entende a "justizza" brasileira ?

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

PAPEL DE JANJA

Uma das questões mais difíceis da transição é encontrar um papel adequado para Rosângela Lula da Silva, a Janja. A única presença em diversos eventos ainda sem um papel que justificasse estar participando. Primeira-dama não serve, é algo machista, misógino, etc. Janja é muito mais: inteligente, talentosa, pragmática, símbolo do renascimento, a nossa Evita. Eleita pelo eleito. O símbolo maior do culto à personalidade de Lula.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PALAVRA DO ANO

Singelamente, Sérgio Augusto escolheu em sua crônica (Estado, 13/11, C6), com enorme felicidade, a palavra do ano de 2022: alívio.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

RACISMO

O Estadão mostrou o caso de racismo do deputado da extrema direita Grégoite de Fournas, que interrompeu discurso de colega negro Carlos Martens Bilongo sobre migrantes africanos com o grito "Volte à África!" (Caso de racismo põe em crise partido de Le Pen, 12/11, A16). A Assembleia Nacional Francesa decidiu punir o racista. Teve dois meses de salário cortados e suspensão de duas semanas do prédio. Nas Câmaras do Brasil, suas excelências provocam constragimentos semelhantes às mulheres, aos negros e a outras minorias e nada acontece. Bolso é o lugar mais sensível do corpo humano.

José Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

GLAMOURIZAÇÃO DA OBESIDADE

Ultimamente muito tem se falado em gordofobia, preconceito contra obesos. Preconceito contra qualquer coisa é uma imbecilidade, além de ser crime. Por outro lado, a glamourização da obesidade não é algo também que, a meu ver, deva ser incentivado. Obesidade é a causa de inúmeras doenças que ajudam a entupir, ainda mais, o nosso sistema de saúde e que podem inclusive levar a óbito. Segundo dados da pesquisa Vigitel 2021, realizada pelo Ministério da Saúde, quase seis em cada dez brasileiros (57,25%) estavam com sobrepeso. Um dado por demais preocupante. Portanto, a glamourização da obesidade é uma espécie de aval para que pessoas, crianças e adolescentes em especial, relaxem ao cuidar da sua própria saúde. O Brasil está entre os países onde a população, de maneira geral, vem apresentando números crescentes de obesidade. Os mais velhos devem se lembrar como, num passado não muito distante, olhávamos para a população dos Estados Unidos com uma visão crítica sobre a quantidade de pessoas obesas naquela comunidade. Hoje, nós estamos iguais. É comum vermos famílias com pais, tios e avós obesos levando os filhos, sobrinhos e netos, inadvertida ou irresponsavelmente, para o mesmo caminho. Gordofobia não. Glamourização da obesidade também não.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

ROSELY SAYÃO

Parabéns ao Estadão pela publicação do excelente artigo da psicóloga Rosely Sayão (Sobre agressões e responsabilidades, 13/11, A16). Por sinal, todos os artigos escritos por essa senhora são espetaculares.

Carlos Alberto Garcia

d.garcia@terra.com.br

São Paulo

*

PAULINHO DA VIOLA

Parabéns a esse vascaíno de coração e da gema. Oitenta anos com bons sambas, bons choros e sempre inovando. O grande e maior compositor da nossa geração.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo