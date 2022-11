Manifestações

15 de novembro

Manifestações em diversas cidades do País no dia da Proclamação da República reuniram milhares de brasileiros que, vestidos de verde e amarelo, pediam a intervenção federal e o impedimento da posse do presidente da República eleito, Lula. Para eles, as Forças Armadas devem impedir que o comunismo tome o poder no País. Diante disso, devemos dizer certas verdades, como a de que grande parte da população brasileira é deficiente de conhecimentos acadêmicos formais básicos sobre História, Sociologia e Ciências Políticas e incapacitada no que se refere à capacidade individual, básica e mínima de ter autonomia intelectual para vivenciar fatos históricos e sociais e deles extrair conclusões que tenham nexo e ligações lúcidas, coerentes e lógicas. Se atender às necessidades sociais mínimas dos desfavorecidos é comunismo, se proteger o meio ambiente é comunismo, se tudo o que Lula fez em seus governos passados é comunismo, então estes manifestantes são só frutos de um delírio carnavalesco e fantasioso. Melhor trocarem as bandas de músicas marciais da ocasião por charangas e carros alegóricos da Escola de Samba Unidos das Fanfarras.

Marcelo Gomes Jorge Feres



Rio de Janeiro

*

Do medo à esperança

Reconhecer que o País está em crise e dividido é meio caminho para resgatar o mínimo de confiança da população para transformar medo em esperança. Oportuníssimo e sábio o editorial Populismo, sintoma da crise democrática (16/11, A3). Vale repetir: “Não se pode reduzir líderes populistas e seus eleitores a inimigos ‘fascistas’. Mais importante que isolar e punir os demagogos é responder às demandas legítimas de quem os apoia”. Em síntese, apenas construtivamente se combate o genuíno temor que grande parcela da população tem de invasões de propriedades, comunismo, perseguição religiosa, aparelhamento de estatais e órgãos de Estado, etc. Ou seja: com propostas de aperfeiçoamento institucional e projetos de desenvolvimento econômico e social que levem à prosperidade de todos, sem exclusões. No atual estágio de divisão do País, o governo eleito poderá obter trégua e conquistar um mínimo de confiança, se reconhecer seus erros no passado e legitimar as preocupações de quem não se considera representado por ele. Aí, sim, poderá substituir o medo por esperança.

Nilson Otávio de Oliveira



São Paulo

*

Conservadorismo

No artigo Conservadorismo – uma novidade (14/11, A5), Carlos Alberto Di Franco organiza o debate sobre o momento atual e deixa uma mensagem clara. Por paradoxal que pareça, o conservadorismo é de fato uma novidade que está sendo descoberta por muitos. Ignorar os que querem conservar os valores civilizatórios que nos trouxeram até aqui só serviria para piorar o clima de polarização que vivemos e aumentar o descolamento do jornalismo tradicional do Brasil real. Parafraseando o compositor checo Gustav Mahler (“Tradição não é o culto às cinzas, mas a preservação do fogo”), fica a impressão de que a tentativa inglória de apagar esta chama está surtindo o efeito contrário.

Hamilton Varela



São Carlos

*

Lula

Carona no jatinho

Votei no sr. Lula pela primeira vez neste ano, com receio dos ímpetos autoritários do sr. Bolsonaro. Infelizmente, a ida dele à COP-27 de carona no jato de um empresário (Estado, 15/11, A9) demonstra que ele não faz a menor questão de mostrar que mudou de atitudes. Lamentável.

Mauricio Santilli



São Paulo

*

Antes de assumir oficialmente a Presidência, Lula já mostra que vai repetir os malfeitos do passado. O trio Lula-empresariado-corrupção ressuscitou.

José A. Muller



Avaré

*

STF

‘Perdeu, mané’

Está claro que o presidente Jair Bolsonaro tratou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de forma grosseira e inconstitucional, mas nada justifica o ministro Luís Roberto Barroso, que tem o direito de fazer suas escolhas eleitorais privativamente, responder à crítica de um brasileiro em Nova York com um “perdeu, mané, não amola”. Uma vergonha para o Supremo.

Luiz Frid



São Paulo

*

NUVENS BRANCAS NO CÉU

O que Lula da Silva precisa entender é que sua eleição não se deve a algum reconhecimento pela sociedade, nem de pretensos méritos seus ou do PT nem de sua pretensa inocência nos processos da Lava Jato. O que o elegeu foi a aversão a Jair Bolsonaro e seu governo tão equivocado quanto foram as administrações petistas que no passado Lula protagonizou direta ou indiretamente. Não fosse isso, apenas o tradicional eleitorado petista nem o teria colocado no segundo turno. O infeliz, demagógico e rancoroso discurso em que vergastou a responsabilidade fiscal na condução da economia, além de trincar o cristal nas relações com importantes agentes da economia, revelou a hipocrisia das anteriores falas em favor de um amplo entendimento com os mercados e com as forças políticas de centro que se fazem representar na equipe de transição. Agora é recolher os cacos, esquecer antigos devaneios petistas e aprender, de uma vez por todas, que responsabilidades fiscal e social não são excludentes, que "mercados importam" em qualquer governo e que inflação não é coisa boa nem para os pobres. É preciso recuperar a confiança, com menos jactância e mais humildade. Mas que não demore porque, reza a lenda, política é como nuvens brancas no céu azul, no segundo olhar já estão diferentes. Melhor não afastar as boas companhias.

Roberto Barone



São Paulo

*

HUMILDADE

Seria saudável que o atual e o futuro presidente se conscientizassem de que nenhum deles tem mais de 10 milhões de eleitores fiéis: o restante dos votos foi contra o oponente. Nenhum deles tem um grande apoio nem para governar nem para fazer oposição. Humildade é a chave para o sucesso, prepotência leva ao derretimento.

César Garcia



São Paulo

*

PRODUTO DE MARKETING

O Lula 2022 é um produto de marketing. A maioria dos jovens que fez o "L" acabou votando em quem não conhecia sem nem saber o porquê.

Ricardo C. Siqueira



Niterói (RJ)

*

POSTO ESSO

O mercado financeiro acaba de sinalizar que saiu da Economia o Posto Ipiranga e entrou o Posto Esso.

José Rubens de Macedo Soares



São Paulo

*

ÓTICA DO TRABALHADOR

Não precisa ser economista para ver que o mercado financeiro não pode impor a uma nação e seu povo lucro fácil e rápido de papéis apenas para meia dúzia de investidores e especuladores. Só lhe resta apoio político e econômico, mas parcial, da ultradireita. Foi o filme de terror que acabou de se assistir no Brasil. Moral da história: Lula governou 2003-2010, negociou, obteve êxito numa alternativa consensual de crescimento, em que o papel que dá lucro vem do crescimento do setor produtivo forte, redistribuindo renda e emprego. Havia uma expectativa positiva, mas houve uma interrupção institucional antidemocrática, quem sabe da famigerada luta de classes. Lula acaba de receber outro mandato, desta vez dos mais vulneráveis. O mercado usa a paranoia da estabilidade econômica, que contraria radicalmente o conceito na ótica do trabalhador.

Antonio Negrão de Sá



Rio de Janeiro

*

BOLSA FAMÍLIA

Vemos uma discussão enorme para arrumar o dinheiro para o Bolsa Família, mas não uma discussão sobre integrar os dependentes de Bolsa Família no ambiente social, ou seja, para que esses dependentes tenham trabalho e possam viver com dignidade, sem precisar de esmola. Todos querem trabalhar e compete ao Estado a força maior para dinamizar a atividade econômica e ajudar a criar mais empregos. Também não vemos nenhum movimento no sentido de educar essas famílias para que não sejam tão dependentes desse programa.

Marco Antonio Martignoni



São Paulo

*

GASTO X INVESTIMENTO

Gasto é o que foi e não volta mais. Investimento é o que fica e gera frutos. Se comer todos os grãos de feijão e não guardar alguns deles para plantar, certamente vai faltar feijão.

Jorge Alberto Nurkin



São Paulo

*

SEM PÂNICO?

Abilio Diniz saiu em defesa do demiurgo de Garanhuns dizendo que não havia motivo para o mercado financeiro entrar em pânico com as declarações, bobagens e chororó de Lula. O futuro presidente demonstrou estar desatualizado e esquecido de como ele mesmo conseguia, no passado, desestabilizar o mercado com suas aberrações. Para acalmar o mercado, tudo se resolve tirando o microfone de suas mãos.

Júlio Roberto Ayres Brisola



São Paulo

*

TRAGICÔMICO

Se não fosse trágico seria cômico. Aos poucos os inocentes úteis que deveriam ser a porção mais preparada da população vai se dando conta da tragédia que se aproxima a partir do dia 1.º de janeiro. Bolsa cai. Dólar sobe. Pois é. Não foi por falta de aviso. Agora é só rezar, porque essa turma que retornou ao poder não lê, não escuta nem aprende com os próprios erros.

Oscar Thompson



São Paulo

*

ESTADO ASSISTENCIALISTA

De acordo com o Projeto de Lei n.º 709/2022, as despesas com aluguéis residenciais poderão ser abatidas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) a partir de 2023. Assim como milhares de outras "leis do bem" que existem no País, essa é só mais uma, cheia de nobreza e altruísmo. No fundo, é a eterna mania que os legisladores têm de enxugar gelo e manter seus cargos com remunerações polpudas e um batalhão de assessores. E, nesse caminho, a Nação segue firme na rota do populismo e sem perspectivas de triplicar a renda média nacional em dólar nas próximas décadas, o que resolveria no ninho grande parte das mazelas tupiniquins. Como disse o notável economista e filósofo americano, Thomas Sowell, "o Estado assistencialista é a trapaça mais antiga do mundo. Primeiro você toma o dinheiro do povo silenciosamente e depois você devolve uma parte dele ao mesmo, de modo extravagante".

Lincoln S. Pessoa



São Paulo

*

CONVITES

Por que os militantes supremos não se envergonham de destilar os seus assombros, a cumplicidade partidária e seja lá o que for sobre democracia, liberdade, etc. para uma seleta plateia, em ambiente fechado, lotado de empresários brasileiros, na Lide Brasil Conferência, realizada nos EUA? Em contraponto, por que declinam dos convites das comissões parlamentares para discutir/esclarecer assuntos e matérias de igual interesse do povo trabalhador? Grana? Falta de coragem? Será que havendo uma rubrica específica para atendê-los no "orçamento secreto", hoje "emenda do relator", valeria a exposição à verdade que a sociedade tanto clama? Abafa.

Celso David de Oliveira



Rio de Janeiro

*

AÇÕES DE ILEGALIDADE

Em uma democracia não existe poder absoluto, pois até o Supremo Tribunal Federal (STF) está sujeito a análises do Senado. As instituições estão corretas, agora, o problema maior é a composição atual das duas casas, elas se "respeitam" por puro medo de suas próprias ações de ilegalidade. Há necessidade de uma renovação, ainda que demore algum tempo.

Luiz Frid



São Paulo

*

IMPUNIDADE

Após três anos do crime em que a ex-deputada Flordelis matou o marido, pastor Anderson, segundo se apurou por ele interferir na sua vida, no seu mandato e nas contas da igreja, saiu a condenação: 50 anos e 28 dias. Além, é claro, de ela alegar maus tratos, agressão durante o sexo, etc., a assassina tentou levar consigo várias pessoas da família. Os fatos revelaram uma família conturbada e desestruturada. Mas estamos no Brasil, onde a impunidade grassa e não nos surpreendamos se ela ficar 28 dias presa. É essa impunidade que acaba encorajando as pessoas a cometerem crimes no Brasil.

Izabel Avallone



São Paulo

*

OITO BILHÕES DE HUMANOIDES

No dia 15/11/22, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo chegou a 8 bilhões de seres humanos apinhados na espaçonave Terra. Mesmo sofrendo com a degradação e devastação dos próprios ocupantes insensatos, ela ainda nos fornece água, alimentos, energia, oxigênio e habitat. O planeta pede socorro, poucos ouvem o seu pedido, mas querem seus serviços ambientais. Os esforços para tornarmos o planeta Terra mais saudável e habitável caem por Terra, porque na COP-27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, tiveram suas negociações travadas, principalmente pela terrível e covarde invasão da Rússia na Ucrânia e a crise energética instalada principalmente na União Europeia, que sem o gás natural dos russos recorre à importação de carvão vegetal, o maior poluidor que também é matriz energética de 38% na China e na Índia. Sem falarmos da escassez hídrica que afeta todos os rios do mundo e que 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Criticaram a jovem ativista Greta Thunberg, que disse que os governantes não resolvem nada, não decidem nada, e que todos os espaços que seriam para tomadas de decisão são muito cheios de blá-blá-blá, o que vemos hoje é uma conferência voltada para palestrantes que prometem salvar o mundo, mas todas as promessas ficam somente na sala de conferências e nas câmeras de televisão que depois vão para as redes sociais. Nem mesmo com a chegada do presidente eleito Lula da Silva conseguiram reverter as negociações, porque lá eles falam em operações de créditos de carbono, e, aqui, nossa Floresta Amazônia em chamas pede socorro e temos o débito de carvão, porque a floresta agora emite CO2 na atmosfera. Com tristeza pela nossa biodiversidade e as gerações futuras.

José Pedro Naisser



Curitiba

*

FERNANDO REINACH

Ótimo que o Estadão tenha Fernando Reinach entre seus colunistas. Baita nome.

Felipe Peixoto



São Paulo

*

ISABEL DO VÔLEI