Senhor presidente eleito, parabéns pelo excelente discurso feito nesta quarta, 16/11, durante a conferência sobre mudanças climáticas. Porém, não permita que o PT prejudique seu governo. Não se esqueça, pelo bem do Brasil, de considerar aqueles não petistas que lhe deram apoio na sua eleição.

Fabio Duarte de Araujo

fabionyube2830@gmail.com

São Paulo

*

Grande evolução

Lula da Silva apresenta uma grande evolução em relação aos seus governos anteriores: com a segurança dos prepotentes inatingíveis, não se preocupa mais em falar “quase verdades”, como fazia antes. Agora estufa o peito e produz bobagens completas, sem corar e certo dos aplausos dos seus adoradores.

César Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

Polarização política

As escolas no divã

Eu prometi a meu filho que não interferiria no seu dia a dia escolar, mas, depois do período eleitoral deste ano e, sobretudo, depois do excelente editorial Educação contra a barbárie, no Estadão de 15/11 (A3), entendo que a vida escolar no Brasil precisa ser analisada. O problema não é que a polarização política tenha chegado às escolas. O problema é o despreparo para a administração dos conflitos gerados pelo atual contexto, relevando-o como se fosse algo menor ou apenas ignorando-o como se não fosse uma realidade que precisa, sim, ser discutida. Invocam-se chavões como “não se discutem política e futebol” ou, ainda, aparecem colocações preconceituosas fomentadas pelo senso comum de que “o desemprego é fruto da vagabundagem”, por exemplo. Como pais, nós precisamos acompanhar o que acontece com nossos filhos em casa, mas também se as informações discutidas na escola têm fundamentação ou são mera retórica das correntes de zap-zap deseducando com respostas fáceis. Depois de muita conversa com meu filho, tenho a impressão de que a escola, lugar que deveria ser o templo da educação e formação, está desinformada – pior, quem ensina está afastado da boa formação, dos bons livros e quiçá até da leitura dos jornais, acabando por repetir tolices oriundas das rede sociais. Fato é que tanto a escola pública como a particular precisam rever seus conceitos e objetivos. Um divã, talvez. Com urgência.

Sidnei Aranha

sidneiaranhagja@gmail.com

Guarujá

*

Problema da sociedade

Sobre o editorial Educação contra a barbárie, digo, como educadora, que o problema é da sociedade brasileira em geral, que precisou se agarrar a crenças e a ideologias sem levar em conta que todos os governos têm pontos positivos e negativos. As crianças e os adolescentes só refletem o que presenciam em casa: a intolerância com a opinião do outro, a agressividade, a falta de empatia e compreensão. A escola deve ter um papel importantíssimo, de promover desde cedo com as crianças um espírito respeitoso com a diversidade de opiniões e procurar refletir e debater com elas sobre valores e democracia. Principalmente que na democracia todas as opiniões devem ser levadas em conta e respeitadas. Ouso dizer, também, que a imprensa e os meios de comunicação não contribuíram para esta educação de jovens e adultos. Creio que o papel deles na polarização política tóxica do nosso país deve ser amplamente discutido e analisado. Somos todos responsáveis pelo que está acontecendo nas escolas.

Marcia Penteriche Menucelli

mmenucelli@gmail.com

São Bernardo do Campo

*

Educação para a paz

É certeiro e mais do que oportuno o editorial Educação contra a barbárie. Precisamos urgentemente discutir o papel da educação nestes tempos sombrios, de intolerância, agressões, ofensas e violência. Família, escola e igreja – as principais agências formadoras de sentido – precisam analisar seu papel neste retrocesso civilizatório, na produção desta barbárie, antes, durante e depois das eleições. A união, a pacificação e a conciliação que quase todos nós queremos requerem uma educação para a justiça e a paz, para a convivência democrática, a cidadania, o discernimento, o espírito crítico, a aceitação das diferenças, o diálogo e o encontro. Como pede São Francisco de Assis: “Onde houver trevas, que eu leve a luz”.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

CULTO À VERDADE

Lula, na COP-27, expôs com palavras fáceis e frases curtas o mundo e o homem. A natureza massacrada, mas capaz de recuperar-se, dependendo de ações governamentais, que seu governo será capaz de promover. Esperança, a melhor das palavras, em que pesem todos os contras. O menino de Garanhuns soube compreender o planeta em que nasceu e dar tudo de si para recuperá-lo à fruição dos filhos e netos. Um estilo simples e diáfano para nos trazer à missão que cabe a todos. Não se trata de culto à personalidade, mas de culto à verdade, que esperamos inspire seu governo. E os seguintes, que certamente complementarão sua missão interna e no palco de todo o mundo.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

PUNIÇÃO

Jair Bolsonaro é responsável por muita destruição em nosso país, e, se nossas instituições funcionarem como previsto em nossa Constituição, será punido nos termos da lei. Mas, ao ver a alegria do mundo inteiro recebendo Lula e o respeito que muitos governos lhe demonstram, já é metade da punição a este que foi o pior presidente de nossa história.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

CLIMA PARA NEGOCIAÇÕES AMBIENTAIS

Com o perdão do trocadilho, o clima agora é para negociações ambientais em que o Brasil possa voltar a ser um dos protagonistas no mundo. Nossos produtos podem voltar a concorrer por selos verdes e, portanto, a melhores valores de mercado. Trazer a COP-30 para a Amazônia brasileira é um desses exemplos de atitude de estadista de que sentíamos falta há um bom tempo.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

CLIMA ELEITORAL

Ressurreição de Lázaro, multiplicação de pães e todo o resto são fichinha, café pequeno. Lá, no Egito, Lula disse que “sua eleição salvou o planeta”. Foi aplaudido! Não se sabe se Cristo ficou surpreso, mas o Criador ficou preocupado: nesta toada, perde o emprego se o Profeta de Garanhuns se candidatar a síndico do Universo.

A.Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

DESANDANDO

Mal foi eleito, e Lula já começou a desandar antes mesmo de tomar posse. Conforme noticiado, não se furtou a aceitar de pronto a providencial carona para a Conferência da ONU COP-27, no Egito, no superjato do notório empresário petista José Seripieri Junior, fundador e ex-presidente da administradora de planos de saúde Qualicorp, atual QSaúde, preso em julho de 2020 em um desdobramento da Operação Lava Jato. Como se sabe, apenas em 2022 as doações do empresário à campanha de Lula foram de pelo menos R$ 1,3 milhão. É fato que aceitar a carona do amigo não constitui em si crime, mas, sim, um grave erro político, especialmente partindo de quem foi condenado e preso por envolvimento em gravíssimos malfeitos de corrupção e lavagem de dinheiro, entre eles os famigerados mensalão e petrolão, dando a entender que o presidente eleito não aprendeu com os erros e pecados do passado, fazendo lembrar o velho dito “o lobo perde o pelo, mas não o vício”. Ao aceitar uma carona amiga, Lula passa a ser devedor do gesto ao amigo empresário. Por oportuno, convém lembrar o velho dito americano de que “não existe almoço grátis”.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

O PELO E O VÍCIO

O demiurgo de Garanhuns, que foi eleito presidente da República, viajou para a conferência do clima no Egito de “carona” num jatinho particular de um empresário suspeito? Pois é, perdeu a grande chance de ter ido de avião de carreira para mostrar que as coisas vão mudar no País, mas, como o lobo perde o pelo, mas não perde o vício, vai ficar a mesma coisa. Tem pessoas que não aprendem com seus erros.

Luiz Francisco A. Salgado

salgado@grupolsalgado.com.br

São Paulo

*

AMIGOS

O ex-presidente, ex-presidiário e, agora, eleito o novo presidente da República está no Egito, onde participa como convidado da Conferência do Clima da ONU (COP-27). Ele poderia ter ido num avião de carreira, com os custos da viagem pagos por ele ou pelo seu abastado partido, poderia ter solicitado aos organizadores do evento que mandassem a passagem – já que ele foi convidado –, mas não, foi de carona numa aeronave de um amigo. Se não me falha a memória, foi a sua relação com amigos que desencadeou as investigações pela Polícia Federal e que culminaram com a sua prisão. O sítio era de amigos, o tríplex estava sendo reformado por amigos, o mensalão era para angariar o apoio de amigos, o petrolão beneficiou amigos e, agora, a viagem para o Egito é com amigos, no avião do amigo. Amigo é pra essas coisas, não é, presidente eleito?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

CARONA INOPORTUNA

Não haveria, de fato, nenhum problema alguém viajar no jato particular de um amigo, desde que esse alguém não fosse o futuro presidente da República e o amigo, o dono de uma grande empresa, envolvido em escândalos de caixa 2. De nada adianta o PT tentar atenuar ou travestir a história. A mistura do público com privado sempre foi e continuará sendo venal. Pode não haver nenhuma ilegalidade técnica nessa carona, neste momento, mas a tolerância para com escorregadas imorais dessa natureza não pode ser diferente de zero.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

A MULHER DE CÉSAR

Vejo a notícia de que Lula e comitiva foram à COP-27 em avião de empresário suspeito como o caso da mulher de César: não basta ser honesta e equânime, tem de demonstrar. Estas relações nebulosas é que levantaram as suspeitas em relação ao tríplex e ao sítio em Atibaia – sem emitir opinião sobre veracidade. E, ainda, em relação às caras palestras contratadas pós-mandato por empresas beneficiadas durante seu governo. Lula, afaste-se dos conflitos de interesse. Que pagasse sua viagem (e a de Janja) em voo comercial. Senão, terá “compromisso moral” com Serapieri – e com outros que lhe prestem favores.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PARA QUÊ?

Para quê?, perguntou Lula, para que lancha de R$ 200 milhões, criticando quem tem posses, e a classe média que quer duas TVs. Pois pergunto: para que jatinho de R$ 200 milhões? Respondo: para levar todos ao Egito.

Paulo T. J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

MORAL FLEXÍVEL

Não sei se a viagem de Lula ao Egito para a COP-27 no jatinho do empresário ex-dono da Qualicorp foi ilegal ou não. O que não dá para negar é que Lula tem uma moral muito flexível, como, aliás, já deixara patente em muitas ocasiões, até quando morou de graça por vários anos na casa de seu advogado no passado. Sem falar de bens recebidos de presente como presidente da República que lotaram muitos caminhões ao deixar o Palácio da Alvorada ao término de seu segundo mandato e cujo destino se desconhece. Dos processos de corrupção ele foi livrado por Fachin e seus companheiros.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

SEM CARÁTER

Povo sem caráter vota em político desonesto. O governante é o espelho da população. Num país sério, como o Uruguai, Lula não seria eleito nem síndico de prédio.

Eduardo Alberto Sickert Peixoto de Melo

evalodron@hotmail.com

Marília

*

BAIXO NÍVEL

Seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) passeando em Nova York à custa do dinheiro público, foram assediados e criticados por bolsonaristas. Um deles, Luís Roberto Barroso, que pode se aposentar logo, ao ser questionado nas ruas da Big Apple, respondeu: “Perdeu, mané. Não amole”. Pelo visto, o baixo nível da campanha eleitoral chegou à nossa Suprema Corte.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

VITÓRIA

A quadrilha deste partido do STF ganhou a eleição 2022 para presidente da República.

Edison Ribeiro Pereira

edisonribeiro@hotmail.com

São Paulo

*

LINGUAJAR DO CRIME

A criminalidade no País tem um novo líder. Chama-se Luís Roberto Barroso. “Perdeu, mané.” Revelou-se aos olhos do mundo. Dizem que ele é ministro do STF. Custo a acreditar. A bandidagem deve ter ficado muito feliz: tem Lula CPX, Alexandre PCC e Fachin MST. Não falta mais nada. Proteção e impunidade total.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PROTESTOS PÓS-ELEIÇÃO

Relatórios do STF citam perfil de líderes e financiadores de atos pró-Bolsonaro (Estadão, 16/11). O líder é o próprio e único beneficiário: Jair Bolsonaro e sua turma, que não querem largar o poder absoluto e totalitário, transformando-o em ditadura. As manifestações são decorrência da arraigada mentalidade fascista de grande parte da sociedade brasileira desde sempre. Não necessitam de lideranças, são expressão do sentimento golpista da maioria da burguesia nacional antidemocrática.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

SEM SENTIDO

As manifestações em frente aos quartéis do Exército, rogando por uma intervenção militar, bem como as canções entoadas pelos manifestantes, vestidos com as camisetas do Brasil e envoltos com a bandeira brasileira, como se fossem “capas”, no estilo super-herói, se autointitulando “democratas”, partem de um “grau zero de sentido”. Afinal, democracia, é algo que já possui um sentido, assim como a música de protesto de Geraldo Vandré não pode ser desassociada do contexto da época, em que se lutava por um governo democrático, e não por um golpe de Estado.

Andeirson da Matta Barbosa

ambarbosa@mpmg.mp.br

Pouso Alegre (MG)

*

VITORIOSA IMPUNIDADE

O dia 15 de novembro, Proclamação da República, foi dia de grande manifestação pacífica e ordeira por todo o País questionando a transparência, a auditoria e veracidade da eleição brasileira. A brasilidade democrática não se conforma com a parcialidade que redundou em “vitoriosa” impunidade.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

A NEBLINA DA MADRUGADA

Tivemos por quatro anos um governo federal liberal – conservador, conduzido por Jair Messias Bolsonaro, massacrado pelo Poder Judiciário, através de decisões monocráticas e colegiadas, nem sempre e em nada constitucionais, com a omissão de parcela significativa do Poder Legislativo, que, com o apoio e conivência de grande parcela da mídia, de artistas pautadores, empresários esdrúxulos, políticos ególatras, outros tantos intelectuais de armazéns e uns tantos outros ex-guerrilheiros, pensam ter conseguido, finalmente, dar o golpe mortal no autoritarismo das quatro linhas da Constituição federal que o “Jair se acostumando” representava. Assegurada a vitória de Lula e empossado, 2023 iniciar-se-á com a inversão das atrocidades: Executivo e Judiciário, de mão dadas, consertarão o Brasil! Aguarde-se e aquartelem-se para a guerra civil!

Carlos Leonel Imenes

leonelzucaimenes@gmail.com

São Paulo

*

ACIDENTE NA PONTE RIO-NITERÓI

Um enorme navio, como tantos outro, estava ancorado na Baía de Guanabara aguardando decisão judicial. Segundo as autoridades marítimas, não oferecia perigo à navegação, mas botou em risco a integridade do mais importante e fundamental meio de ligação do Rio de Janeiro a várias outras cidades e Estados, a mais famosa ponte do País. Com certeza, faltaram análise de risco e inspeção para evitar o acidente. Isso mostra que as nossas tão gloriosas Forças Armadas – assim como na Floresta Amazônica, no Pantanal, nas longas fronteiras, etc. – têm atribuições muito mais importantes do que ocuparem cargos eminentemente civis num atual governo facilmente identificável na aversão a seguir a Constituição do País.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

PRIORIDADES

Acho que o Ministério da Defesa deveria se preocupar mais com navios se deteriorando e estacionados irregularmente há anos na Baía de Guanabara do que com as urnas eletrônicas.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PONTE RIO-NITERÓI

Tinha uma ponte no caminho do navio. No caminho do navio tinha uma ponte. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas pelos últimos quatro anos.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas