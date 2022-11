Pós-eleição

Poderes no olho do furacão

Vivemos um momento crítico. Parte da população não concorda com o resultado da eleição presidencial e protesta em busca do esclarecimento de dúvidas lançadas sobre o processo eleitoral. Nem as severas medidas do ministro Alexandre de Moraes têm sido suficientes para desmobilizar os protestos. Os caminhoneiros, que mantêm vigília em mais de 60 pontos do território nacional, pelo que se informa, preparam uma nova greve, que, dependendo da adesão e da duração, poderá provocar o desabastecimento e pesadas perdas para a economia, além dos riscos à população. A discordância levou as instituições ao olho do furacão. Mais do que a atuação do STF e do TSE, este momento exige o empenho dos Poderes da República “independentes e harmônicos entre si”, como reza o artigo 2º da Constituição, para acionarem os “pesos e contrapesos” e modular o problema. O Congresso Nacional tem de agir com pressa em busca de soluções. Isso inclui os parlamentares não se furtarem a apreciar os pedidos de impeachment de ministros das Cortes superiores e do presidente da República engavetados. E o Judiciário deve se ater à condição de guardião das leis e da Constituição e, se provocado, dirimir dúvidas sem novação legal ou normativa. As providências têm de ser urgentes.

Dirceu Cardoso Gonçalves

Responsabilidade

Após a descoberta do óbvio, que existem financiadores para as manifestações que vêm ocorrendo pelo País, fica a pergunta: quando as instituições se sentarão à mesa para discutir medidas que possam dirimir de forma legal as devidas proteções sociais? Se já existe legislação vigente e simplesmente não é aplicada, ou ela precisa ser ampliada ou reescrita. Tudo leva a crer que ninguém será imputado, dando margem a mais extremismos nos próximos anos.

Arlindo Carneiro Neto

Transição de governo

PEC da Explosão

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa, de forma objetiva, a autorizar o novo governo a gastar um montante bilionário acima do teto de gastos em 2023 tende a fazer a dívida pública explodir. A sustentabilidade das contas públicas é indispensável para mantermos a estabilidade econômica e, assim, permitir que novos investimentos sejam feitos no Brasil. Defendo, particularmente, que o Congresso Nacional aprove a proposta, mas é preciso compromisso na modernização da legislação tributária e fazer a correção da tabela do Imposto de Renda, que, via de regra, penaliza a classe média brasileira. Enfim, é preciso ampliar o leque de compromissos a serem assumidos. Dar um cheque em branco ao novo governo não me parece uma solução inteligente. Assim como criticamos o governo em curso pelas propostas eleitoreiras, é preciso responsabilidade e seriedade na discussão desses temas. Elevar o endividamento público é necessário, mas deve ser uma medida efêmera, transitória e com prazo definido.

Willian Martins

Procuraram direito?

Falta dinheiro para o Bolsa Família? Vai ter de endividar mais o País? Mas será que já procuraram direito? Não tem dinheiro demais indo para os altos funcionários de todas as esferas de poder? Militares não estão ganhando muito? Não está indo muito dinheiro para os partidos políticos? Não se está gastando em exagero com ajuda a caminhoneiros e taxistas? E os outros gastos?

Euclides Rossignoli

Cartilha

O novo governo Lula tem tudo para acertar, se rezar pela cartilha de FHC e embasar suas políticas econômicas no tripé responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e meta de inflação. Não tem como dar errado. É só seguir. Simples assim.

Deri Lemos Maia

Meio ambiente

COP-27

COP-27 se aproxima do fim com negociação travada sobre dinheiro para o clima (Estado, 18/11). Nenhuma Conferência do Clima avançará, verdadeiramente, enquanto estivermos correndo a maratona do PIB. Meio ambiente não combina com explosão desenfreada do consumo dos recursos naturais. Urge desacelerar a expansão econômica e o crescimento demográfico.

Jane Fátima P. F. B. de Castro

DO JATINHO AO JEITINHO

Disse alguém que o futuro é o passado em preparação. Pois aí está uma grande verdade, traça-se no presente o que virá. As palavras voam, as atitudes ficam. Na ida para o Egito do presidente eleito, Lula da Silva, o fato que mais alvoroçou a opinião pública foi o susto pregado aos brasileiros: o de que tudo será como dantes. Com a volta dos amigos, a roubalheira promete ser maior do que já foi. Havia necessidade, tivesse Lula aprendido a lição de passado recente, de valer-se do jatinho particular do "amigão", dono do QSaúde? Lula não percebe que isso cheira muito mal à opinião pública? Quem pagará a conta dessa mordomia absolutamente desnecessária? Ou somos todos otários de acreditar que o oneroso favor foi só pelos lindos olhos da velha raposa? Nosso futuro já foi traçado no presente. Triste, "tudo como dantes no quartel de Abrantes".

Antonio Bonival Camargo

CARONA INDEVIDA

Pode parecer um deslize menor, mas, para um presidente eleito depois de ter passado por dois governos em que a corrupção e o conluio com empresários foram marcas inequívocas e indefensáveis – que até hoje não mereceram o reconhecimento de Lula e um pedido de desculpas aos brasileiros –, as críticas dos leitores Mauricio Santilli e José A. Muller à carona em jatinho de um empresário para ir à COP-27 fazem todo o sentido (Fórum dos Leitores, 17/11, A4). Foi no mínimo indevida e infeliz.

Abel Pires Rodrigues

COP-27

Na 27.ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, mais uma vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou ao mundo, se utilizando de um vocabulário simples, como trabalhar para que todos tenhamos oportunidade de viver num mundo melhor.

Virgílio Melhado Passoni

DO NOSSO BOLSO, NÃO

Gleisi Hoffmann quer que a União pague as despesas com o jatinho usado por Lula para ir ao Egito para participar de evento paralelo à COP-27, organizado por entidade. Quem convidou que pague, bem como de todos, inclusive dos senadores.

Paulo Tarso J. Santos

IGNORÂNCIA

Lula vai passar a boiada na economia, gastar mais do que ganha, contra todas as mais comezinhas regras das ciências econômicas, guiado única e exclusivamente pela sua ignorância atávica e seu ódio contra a riqueza. O que Lula pretende fazer na economia em nada difere do que Jair Bolsonaro fez nas questões ambientais; passou a boiada na Amazônia em nome de um pseudodesenvolvimento completamente insustentável. Bolsonaro também agiu guiado pela sua completa e absoluta ignorância sobre as questões ambientais e pelo absoluto desprezo pelo meio ambiente. A conclusão que o Brasil deveria chegar é que a Presidência da República não deveria ser ocupada por pessoas ignorantes; deveria haver um paradeiro, uma barreira que impedisse que pessoas completamente despreparadas venham passar suas boiadas de ignorância pelo País, algo muito parecido com o que todas as empresas fazem para contratar novos funcionários, algo como um processo seletivo. O Brasil deveria impor um processo seletivo aos postulantes a cargos públicos.

Mário Barilá Filho

EM BOCA FECHADA NÃO ENTRA MOSQUITO

Basta o futuro presidente abrir a boca que a Bolsa cai e o dólar aumenta. Não seria melhor seguir o ditado popular não seguido pelo derrotado presidente? Ou seja: "Em boca fechada não entra mosquito".

Jose Rubens de Macedo Soares

PACIÊNCIA DO ELEITOR

Enquanto os economistas Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan assinavam uma carta aberta dirigida a Lula esclarecendo de forma lógica e objetiva a importância vital do mercado e do equilíbrio fiscal (como se ele não soubesse), o ex-ministro Guido Mantega comunicava sua demissão da equipe de transição acusando adversários de causarem tumulto – em que pese que quem quis tumultuar foi ele, ao tentar impedir a candidatura de Ilan Goldfajn à presidência do BID. Fato é que o governo nem começou e as instabilidades causadas pelas declarações arrogantes e desdenhosas de Lula em relação ao mercado e a proposta inoportuna de Mantega já foram suficientes para causar insegurança nos eleitores que votaram em Lula esperando uma nova, progressista, inclusiva e sobretudo pacífica administração após quatro anos de incompetência e obscurantismo que foram o governo Bolsonaro. Não há a mínima possibilidade de o PT continuar sendo o "velho" PT, pois a resistência da opinião pública será feroz e pode sim inviabilizar a governança. "Vai aumentar o dólar e cair a Bolsa? Paciência", disse Lula. Lembra bem a famosa "paciência" que Bolsonaro verbalizou referindo-se aos mortos da pandemia. Com ele o povo não teve paciência.

Luciano Harary

FAZ O 'L'

Bacha, Fraga, Malan e FHC: façam o "L".

Gustavo Guimarães da Veiga

PLANETA CAPITALISTA

Caro presidente eleito, o sr. não ouve pessoa alguma mesmo. Nem Persio Arida, preocupadíssimo com os pobres e as desigualdades. Os grandes especuladores, rindo muito, dobram suas fortunas a cada diatribe sua sobre a disciplina fiscal. Quem perde são os pobres, porque o País e os pequenos empresários pagam juros muito mais altos, o dólar dispara, gerando forte inflação, ninguém investe, o valor das estatais despenca, etc., só pelo o que o senhor diz. É assim em um planeta capitalista.

Cássio Mascarenhas de Rezende e Camargos

QUEM É COBRADO

O presidente ainda é o atual, que se finge de morto, mas age nas sombras articulando "protestos", e que deixou um rombo bilionário nas contas públicas, mas quem é cobrado é o que nem assumiu o governo. E se este abre a boca, a Bolsa cai, o dólar sobe, e eu perco R$ 100 reais na minha aplicação. Arre!

Elisabeth Migliavacca

ESQUERDA CAVIAR

Fábio Porchat causa risos dentro e fora dos palcos. A última foi seu investimento em empresa que compra e vende dólar. Em outras palavras, o comediante adepto das versões de esquerda mais radicais disponíveis resolveu investir em uma empresa que viabiliza a especulação com o dólar. Faz sentido, não é? Onde mesmo ele compra caviar?

Oscar Thompson

APAZIGUADOR

Nunca um vice-presidente da República trabalhou tanto, mesmo antes de tomar posse. Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição do futuro governo, acumula também as funções de amenizador de declarações infelizes de Lula e de apaziguador de disputas internas na turma da transição de 50 pessoas e mais 200 voluntários, todos candidatos a ministro ou o que pintar. Haja paciência.

Paulo Sergio Arisi

TORRE DE BABEL

Eregiram em Brasilia uma nova torre de Babel. Imagine um grupo de transição com quase 300 pessoas. Será uma verdadeira disputa por espaço e defesa da proposta de cada um dos partipantes. Será que foi de propósito?

José Luiz Abraços

GOVERNO FLEURY

O falecimento do sr. Luiz Antônio Fleury Filho não lembrou méritos de seu governo, ofuscado que foi pelas mortes do Carandiru. Lembro que, na época de seu governo, o centro da cidade de São Paulo foi cercado pela polícia tal qual ocorria na Cidade do México com a Zona Rosa. Podíamos andar despreocupados de possíveis assaltantes, na época ladrões de cordão de ouro ou batedores de carteira. Méritos para o sucesso de sua eleição devem ser dados ao ex-governador Orestes Quércia. Garantiu que o sr. Fleury seria eleito de qualquer jeito. O jeito foi a venda do Banco do Estado de São Paulo (Banespa), então o segundo maior banco do Brasil. Quércia nunca mais foi eleito para cargo executivo.

Sergio Holl Lara

RACISMO CULTURAL

O tema da coluna de Luciana Garbin Como não criar um filho racista (Estado, 17/11, C8) é bem atual e interessante. Sou filho de japoneses que vieram ao Brasil em1933, antes da 2.ª Guerra Mundia. Portanto, sei o que é "racismo cultural". É muito triste saber que no Brasil houve esse tipo de racismo contra os imigrantes que vieram ao Brasil para trabalhar como colonos. Mas, depois de estudar e me tornar uma pessoa que tem motivos para agradecer ao País que recebeu os meus pais, já falecidos, volto a lembrar que o Brasil precisa de uma pessoa como Luciana para esclarecer e ensinar muitas coisas a respeito da existência do racismo. Na época que fui criança, não havia nada para ler sobre esse problema. Quando estava no ginasial, achava que, para vencer e crescer sem sofrer racismo, a única maneira seria estudar e ser superior aos que me odiavam e provocavam. Felizmente eu consegui. O resto é só alegria.

Toshio Icuzca

