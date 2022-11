Transição de governo

Bom velhinho

No Brasil acontecem coisas imprevisíveis. Presidente conversador tipo mandachuva emudece ao perder a eleição. O oponente, recém-eleito, aproveita o silêncio do perdedor para se posicionar como atuante no cargo antes da posse. Tão boquirroto como o predecessor, comete asneiras como viajar em avião de empresário, confundindo público e privado, e mesmo pego na falha não se emenda. Reafirma que o faria de novo, sem nenhuma vergonha. O caso da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do estouro é outra barbaridade muito bem aproveitada pelo Congresso que, para aprová-la com ressalvas, pede cargos, orçamento secreto e outros bichos mais. Afinal, não foi Lula da Silva quem exortou o povo a receber Auxílio Brasil do governo Jair Bolsonaro e votar no 13? O leitor que “lê” as notícias fica embasbacado, aturdido em como petistas, velhos e vividos, possam ser capazes de promover tais sandices sem pejo, na certeza de que o poder permite tudo. Isso tem o dever de nos lembrar que velhice não significa sapiência nem bondade. Bom velhinho só o Papai Noel.

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

Insolência

Questão de estilo, de DNA, “a raposa perde o pelo, mas não perde o vício”. Lula não devia, mas usou o avião do empresário (alvo da Lava Jato) para estar na COP-27. Retornando, em Lisboa, do alto de sua conhecida soberba, afirmou que, se tiver oportunidade, voltará a utilizar o jatinho do empresário José Seripieri Filho. Para não dizer outra coisa: insolência!

José Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

‘Caronão’

Três perguntas ao presidente eleito: depois de mais de 13 anos de governos do PT, a fome já não deveria ter sido extinta? Após o mensalão e o petrolão, estamos iniciando o escândalo do “caronão”? Ao dizer que a responsabilidade fiscal é incompatível com a responsabilidade social, o senhor tem ciência de que o inferno está cheio de gente bem-intencionada?

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

Moinhos de vento

Semelhanças de comportamento entre Dom Quixote de la Mancha e a dupla Bolsonaro/Lula: o herói de Miguel de Cervantes, um tanto lunático, mas bem-intencionado, atacava moinhos de vento. Nossos máximos representantes investem, respectivamente, contra comunistas e o mercado financeiro.

Dacio Aguiar de Moraes Neto

dacioneto@uol.com.br

São Paulo

*

Gêmeos em inépcia

Qual a diferença entre Lula e Bolsonaro ao denegrir, ao exterior, o Brasil? Nenhuma. Lula ataca e enfraquece o mercado financeiro, no Egito, e Bolsonaro ataca as urnas eletrônicas em sua reunião com embaixadores estrangeiros. São gêmeos idênticos em inépcia, arrogância e agressividade – externa e interna. O vice-presidente eleito e a frente ampla que se cuidem politicamente, em face dos seus compromissos divergentes assumidos perante o País e seu futuro.

Suely Mandelbaum

suely.m@terra.com.br

São Paulo

*

COP-27

Próxima conferência

A COP-27 foi uma festa, verdadeira esbórnia. O cenário, o balneário de Sharm el-Sheikh, favoreceu. O resultado final da conferência sobre mudanças climáticas foi pífio. Muito discurso, desfile de egos, muito oba-oba para nada. Fez lembrar uma frase do genial Millôr Fernandes: “Foram realizados inúmeros jantares para debater a fome no Nordeste”. O planeta Terra continua com seus problemas e nada foi resolvido. Que venha a COP-28.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.br

São Luís

*

Declínio cognitivo

Cruzadas

Todos os dias, após a leitura dos jornais, inexoravelmente faço as cruzadas, criptogramas e caça-palavras dispostos no C2 do Estadão. Fico feliz em saber que estudos científicos sugerem que essa prática regular mantém a mente ativa à medida que envelhecemos, beneficiando o nosso cérebro, como citado na matéria Cruzadinha pode retardar o declínio cognitivo? (19/11, C10-C11).

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

VERDADE DO ANO

O ministro Luís Roberto Barroso, ao dizer "Perdeu, mané”, falou a verdade do ano. É só lembrar. Esse termo é usado pelo bandido ao roubar o cidadão. Foi exatamente o que aconteceu, fomos roubados nas eleições, e no ato ele disse "Perdeu, mané". Demorou.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

MARCA REGISTRADA

Os assaltantes à mão armada, ao serem copiados, estão indignados com a falta de criatividade do ministro Luís Roberto Barroso, de saber ilibado. É marca registrada da bandidagem apontar a arma, dizer "Perdeu, mané", assumir os pertences da vítima e depois sumir.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

RANDOLFE NO CAIRO

Expressão utilizada por bandidos de rua, "Perdeu, mané", cada vez mais usada por autoridades brasileiras em passagem pelo exterior. Último caso, mencionado publicamente pelo senador Randolfe Rodrigues, eleito pela Rede, do Amapá, no aeroporto do Cairo. Será que nossos cidadãos, inconformados por saberem de tantos bandidos nos roubando, estavam se manifestando contra partidos do Senado? Ou será que tudo é a mesma coisa? Esperemos que nossos eleitores consigam entender as diferenças e façam um saneamento em cada Estado nas próximas eleições.

Edison Ribeiro Pereira

edison66069@hotmail.com

São Paulo

*

PAÍS DE MANÉS

Os manés com diplomas, que julgam, prendem e soltam os amigos e os amigos dos amigos, agora precisam convencer os manés sem diplomas, que democraticamente estão parados nas portas dos quartéis e nas estradas, a voltar para suas casas e também ao trabalho e, consequentemente, para a linha de produção, porque são esses manés sem diplomas que pagam os impostos para gerar a riqueza e a receita do nosso Brasil. Enfim, um erro justifica o outro sim, infelizmente. Agora, a conversa tem que ser entre todos os manés, uma conversa com qualidade e honestidade, para salvar o futuro do nosso país. Ou o último mané apaga a luz.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

ATO ANTIDEMOCRÁTICO

Moraes bloqueia contas de 53 suspeitos de financiar atos (Estado, 18/11, A8). Parabéns, ministro. Mas, se vossa excelência se dispuser a responder à minha pergunta, ficaria muito grato: se eles são suspeitos, significa que ainda pairam dúvidas sobre seus atos. Então, como membro da Suprema Corte, não seria mais justo primeiro vossa excelência confirmar suas participações nesses atos, bem como o grau da participação, antes de penalizá-los bloqueando suas contas, o que também poderia ser considerado um ato antidemocrático?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PATRULHADOR DE 'O PASQUIM'

Leio que o antigo guru de O Pasquim, como muitos outros "intelectuais" de Ipanema dos anos 1960-1970, aderiu à expressão "patridiotas" (Estado, 19/11 C9), que seriam alguns milhares de brasileiros que estão nas ruas protestando contra o estado atual das coisas, desde a libertação de um condenado até o comportamento doentio e ditatorial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Interessante, pois quando os ídolos de Sérgio Augusto lesavam o País, queimavam as bandeiras brasileiras e louvavam as bandeiras vermelhas e cantavam a Internacional Socialista o intelectual aplaudia? Após meio século, o espírito patrulhador de O Pasquim, que acabou com Wilson Simonal, continua implantado na mente superior do colunista.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

GASTANÇA

Nas últimas falas, o profeta de Garanhuns vem confirmando o adágio popular. E ao pé da letra: depois da tempestade, vem a gastança.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

LULA E A REALIDADE

Tenho 75 anos e acompanho Lula desde a década de 1970, ainda como sindicalista. Nunca vi ninguém tão coerente em suas declarações e ações como ele. Ele não se afasta um milímetro das suas convicções, que são as mesmas desde sempre. Por isso que a realidade não chegou a Lula, chegou ao jornal O Estado de S. Paulo e àqueles economistas que o apoiaram no segundo turno achando que agora teríamos um outro Lula, mais condizente com a realidade atual. Ledo engano.

Americo Mellagi

americo.mellagi@gmail.com

Ribeirão Preto

*

CARTA AO PRESIDENTE

Imaginem a carta de Arminio Fraga e outros para Lula, e falando sobre oscilações de mercado e responsabilidades fiscal e social. Imaginem o atrevimento. A carta deveria ser assim: presidente Lula, o senhor deve fazer a coisa do seu modo, porque é presidente e tem a caneta na mão. Chega de interferências e de comissões auxiliadoras, porque deveriam ser mais agregadas ao senhor e aconselhar que só cuide de dar auxílio aos pobres, e a economia que vá para outro lugar e não atrapalhe o seu governo. Chega, porque o senhor veio para salvar a pobreza nacional e as outras categorias que continuem trabalhando para encher os cofres. É assim que todos deveriam pensar, não é mesmo? Pelo menos até que os cofres estejam cheios, porque para enchê-los novamente é problema para depois, não é? Aquele abraço de um brasileiro bonzinho e que gosta de puxar o seu saco.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

AINDA PRESO

Triste é o país que o futuro presidente vai continuar preso dentro de sua liberdade. Vai ser um presidente que vai governar dentro dos palácios e longe do povo. Aonde vai é xingado e tem seguranças reforçados.

Dario José Del Carlo Romani

orida@terra.com.br

São Paulo

*

ROBERTO JEFFERSON

Para atacar policiais e fazer vídeos com conteúdos violentos, Roberto Jefferson estava saudável. Agora, que foi preso, está debilitado. Acredita quem quiser. Não tem um bolsonarista que encara a polícia e depois a prisão como Lula. A primeira tática deles é fugir para os Estados Unidos e depois inventar alguma doença.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

PEC DA TRANSIÇÃO

Começou a movimentação no Congresso acerca da aprovacão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Alguns deputados e senadores estão sinalizando que não aprovarão a PEC. Mas não vamos nos impressionar, esse gesto não passa de uma ameacinha por cargos. Nos bastidores, já há um movimento para apoiar o governo que chega. Com relação à aprovação por quatro anos, é o jeito do PT de governar. Chega exigindo um cheque em branco, trata-se de um auxílio, e ele pode ser avaliado ano a ano, assim como é feito com o salário daqueles que trabalham. A conferir.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PASSAPORTES

Causa espécie saber que no país que é a 13.ª economia do mundo a confecção de novos passaportes foi suspensa pela Polícia Federal por falta de verba. Pobre Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

GRAÇA MACHEL

Quando da independência da Índia do Império Britânico, inúmeros indianos que residiam na cidade de Goa e que era colônia portuguesa foram para Moçambique devido a ambos locais terem o português como idioma. Naquela época Moçambique era colônia de Portugal. Mais ou menos 26 anos depois, Moçambique se tornou independente e então teve uma intensa e agressiva perseguição a esses indianos de língua portuguesa. Muitos vieram para o Brasil e, aqui, como é da nossa tradição, foram muito bem-recebidos e até hoje permanecem no nosso querido Brasil, inclusive com muitos descendentes. Então acho a fala da última mulher de Nelson Mandela sobre igualdade racial no mínimo esquisita. Ela deveria pregar esse discurso principalmente em Moçambique, pois os nossos irmãos de origem indiana foram obrigados pela intensa perseguição a deixar Moçambique e praticamente todos os bens que lá possuíam e começar do zero aqui no Brasil.

Arnaldo de Queirós e Almeida

arnaldodequeiros@hotmail.com

Campos dos Goytacazes (RJ)

*

SANEAMENTO

Sobre o artigo de Luana Siewert Pretto (Estado, 19/11, A14), trabalhei durante 25 anos na área de saneamento. Concordo com a autora que os banheiros são extremamente necessários. Quando trabalhei na Fundação Nacional de Saúde (Funasa), pude visitar duas áreas em duas cidades diferentes em que se tinha construídos os banheiros nas residências, e conversei com cada um dos proprietários para avaliar qual a importância de tal melhoria, mesmo que construídos fora da casa. As avaliações foram muito positivas. Além das questões da ordem de higiene, existem questões de segurança que tornam urgentes os programas de construção de banheiros. Quando estive em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, fiquei sabendo que uma garota que fazia suas necessidades no entorno da moradia, por não ter banheiro, foi estuprada e morta. E qual o problema do saneamento no Brasil? No Estado de São Paulo, até 2009 pelo menos, quando deixei a área, tinha o dono do tratamento de esgotos, o dono do tratamento da água, o dono do tratamento anaeróbio, o dono do tratamento do lodo e assim por diante. Acredito que a solução encontrada pelo Irã, China e Vietnã foi boa. Eu fiz o curso de Engenharia Sanitária em Delft, na Holanda, e era nesse curso a única estudante do Brasil naquele período, 1991-1992; no mesmo curso estavam matriculados 50 engenheiros do Irã, 15 do Vietnã e mais de 10 da China. Acredito que o envio massivo de engenheiros para estudar em Delft seja uma ótima solução, pois é muito fácil um grande grupo articulado e bem-estabelecido criar todo tipo de assédio e dificuldades para um único profissional, mas para grupos de 50 pessoas ou mais a tarefa será mais difícil. Outra sugestão é que as empresas estatais e secretarias de governo tenham corregedorias, ligadas não à diretoria da empresa, mas a um órgão central como ocorre no âmbito federal. Isso pode facilitar e viabilizar as denúncias de assédio. Quando fiz um curso promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), no Japão, os japoneses me perguntaram por que quando voltávamos ao Brasil nós desaparecíamos, ou seja, existiam provavelmente outras barreiras em outros órgãos que não queriam pessoas qualificadas. O saneamento no Brasil, pelo menos no Estado de São Paulo, melhoraria muito com a formação dos engenheiros no exterior, mas de forma massiva. Existem excelentes quadros nas empresas estatais, e elas poderiam trabalhar muito melhor se tivessem corregedorias. No governo Dilma Rousseff, a direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), onde fiz concurso e fui trabalhar, tinha a ideia de que os quadros de chefia deveriam ser ocupados por uma pessoas durante dois anos, se ela tivesse bom desempenho ficaria mais dois anos, depois disso iria para outro posto. Tal proposta é excelente, pois evita a formação de grupos e até mesmo pode dificultar algum tipo de corrupção. Portanto, para a melhoria do serviço público, acredito que o abastecimento de água e tratamento de esgotos não devam ser privatizados, mas terem sua administração melhorada a partir do controle de corregedorias, da sociedade, dos laboratórios públicos e de uma administração visando a eficácia e a excelência técnica. Quando estive no Japão, todo proprietário rural era ligado ao sindicato, e um dos braços do sindicato fazia o controle de saúde dos trabalhadores em paralelo às atividades de governo. Acredito que a qualidade da água bruta tratada e distribuída deva ter também o controle de associações e ONGs, mesmo no Estado de São Paulo.

Maria Cristina Cordeiro Dellatorre

cristina.cordeiro1414@uol.com.br

Itatiba