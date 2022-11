Saneamento básico

Faltam banheiros no Brasil

A falta de banheiros em 4.300 escolas brasileiras, apontada no artigo de Luana Siewert Pretto, presidente do Instituto Trata Brasil (Sem banheiro não há saúde, Estadão, 19/11, A14), é uma vergonha para o País e, particularmente, para nossos políticos, da Presidência da República aos vereadores de municípios onde isso ocorre. Não é por falta de recursos – basta ver o desperdício de dinheiro público em todas as áreas. Provavelmente, essa carência ocorre em municípios menores, que têm poucos eleitores e, por isso, não interessa aos políticos atendê-los. O artigo mostra, ainda, que 1,6 milhão de residências não tem banheiro no País, o que, ao lado da já conhecida falta de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, cria graves problemas de saúde. Como cita o estudo que tive a satisfação de coordenar para o Instituto de Engenharia (Diretrizes para universalização do saneamento no Brasil), cada dólar investido em saneamento economiza US$ 4 em saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cumprimento o Trata Brasil e o Estadão pelos constantes acompanhamento e divulgação de nossas carências no saneamento.

Mario Ernesto Humberg

marioernesto.humberg@cl-a.com

São Paulo

*

Retrocessos à vista

Sobre o editorial A vanguarda do atraso no saneamento (Estadão, 21/11, A3), não surpreende absolutamente a posição dos membros da equipe de transição do governo federal sobre o marco legal do saneamento. Quem acompanhou as discussões e votações na Câmara sabe muito bem que o governo eleito será contrário a muitos dos avanços propostos pelo marco. Azar de metade da população que não tem acesso a esgoto tratado. A maior parte destes brasileiros, inclusive, extremamente pobre. Aliás, ninguém deveria estar surpreso com este ou qualquer outro posicionamento do futuro governo. As propostas de Lula foram extremamente claras ao longo da eleição e suas intenções estavam bem expressas na carta aos brasileiros divulgada pelo então candidato. O povo escolheu este caminho de forma democrática e consciente. Todos os que apoiaram este projeto, direta ou indiretamente, compartilham parte da responsabilidade dos retrocessos que se avizinham. O duro é admitir isso agora.

Daniel Carabolante Travitzky

daniel.travitzky@gmail.com

São Paulo

*

Transição de governo

Os 300 de Lula

Já são cerca de 300 os colaboradores da equipe de transição do governo Lula, com o PT interferindo, apoiando e desapoiando, juntamente com outros que arrebatam o seu cantinho e defendem seus interesses. Na realidade, podem ser contados os que de fato estão fixados nos interesses nacionais, resultando em planos e diretrizes que podem ser satisfatórios para o futuro governo. Mas não deve ficar longe de apreciação o dito popular cachorro de muitos donos morre de fome. Veremos, em breve, o que vai resultar do aglomerado.

José C. de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

Governo Bolsonaro

Desonestidade

O governo Bolsonaro parou de trabalhar no fim de outubro, mas continua a receber seus ordenados. É mais uma desonestidade, que, aliás, tem sido característica deste governo, como já vimos nos Ministérios da Educação, da Saúde, da Cultura, do Meio Ambiente. Em muitos casos, é até bom que tenham parado de trabalhar, mas continuar a receber nosso rico dinheirinho para ficar quieto no Alvorada é dureza.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Liberdade de expressão

Vale-tudo não

Irretocável o editorial de domingo no Estadão Liberdade de expressão não é vale-tudo (A3). Interessante que, no mesmo dia, o jornalista J. R. Guzzo, no artigo Trapaça sem fim (A10), voltou a atacar, como faz sistematicamente, a idoneidade do nosso STF, que foi e continua sendo o guardião da nossa liberdade.

Douglas Marin Del Nero

dmarin01@icloud.com

São Paulo

*

Copa do Mundo no Catar

Cerimônia de abertura

Que linda a abertura da Copa do Mundo do Catar, o maior evento esportivo do planeta, que, apesar de todas as mazelas e da turma do contra, nunca perde seu brilho, seu espírito de união entre os povos e genuína alegria. Que vença o melhor!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

BRASIL NA PRESIDÊNCIA DO BID

Apesar de uma ala reacionária do PT tentar melar a candidatura do economista e ex-presidente do nosso Banco Central, Ilan Goldfajn, para presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), neste domingo, 20/11, se tornou o primeiro brasileiro a presidir o BID. Teve uma vitória expressiva, na qual angariou votos de 17 dos 28 países membros, incluindo dos EUA e Canadá. Lula da Silva, que ficou em cima do muro, será que irá parabenizá-lo?

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

QUESTÕES URGENTES

Cumprimentos ao economista Ilan Goldfajn, de 56 anos, recém-eleito como o novo presidente do BID, com sede em Washington, EUA. Que tenha êxito em seu novo desafio, tendo como foco a urgente questão do meio ambiente, da desigualdade social e da miséria.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

BOM PARA O BRASIL

O brasileiro Ilan Goldfajn foi eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Deu ruim para o PT, e deu ótimo para o Brasil. O velho PT de sempre. Oremos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

SUBDESENVOLVIMENTO

Com a chegada pela primeira vez à presidência do BID, na pessoa de Ilan Goldfajn, e sem patriotada, para tanto bastando verificar o estatuto desse importante banco regional, o Brasil angaria condições efetivas de combater a praga de nosso subdesenvolvimento em matéria de saneamento básico. Os 35 milhões de brasileiros sem água potável e os 100 milhões sem coleta de esgoto formam a triste realidade não só do País como do continente, e o novo presidente Lula, em parceria com a instituição, representará muito mais do que a forma de atacar esse magno problema, se por meio da iniciativa privada ou de estatais, em torno da qual não se pode pensar pendurado em dogmas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

SANEAMENTO BÁSICO

O brasileiro é um povo limpo, um dos que mais toma banho no mundo. Por isso é uma afronta a falta de saneamento básico no País, que é o mais rico do mundo em recursos hídricos. O mundo civilizado já equacionou e resolveu o problema da coleta e tratamento de esgoto, o Brasil não resolveu ainda porque a corrupção generalizada no governo não deixa. Roubar dinheiro do saneamento é uma forte tradição da política brasileira, todos sempre roubaram e vão continuar roubando, à direita, esquerda e centro. O novo marco regulatório do saneamento básico será mais um grande sumidouro de dinheiro público, como as obras contra a seca no Nordeste. As empresas do Estado são parte do problema e não da solução. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por exemplo, dirá que coleta e trata 100% do esgoto da região de São Sebastião e Ilhabela. Faltou dizer que o tratamento se dá pelo método da dispersão, ou seja, joga tudo no mar, in natura, e na alta temporada todas as praias ficam impróprias para banho. Será preciso uma revolução popular para mudar essa situação nojenta que impera no País.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

REFORMA ADMINISTRATIVA

O teto de gastos precisa ser diminuído a cada ano. Somente dessa forma haverá responsabilidade fiscal no Brasil. A volumosa máquina pública está sorvendo os recursos, garantindo cada vez mais privilégios para poucos. Uma séria reforma administrativa precisa ser implantada no início do governo Lula, para cortar os gastos na carne. Os investimentos em educação e infraestrutura precisam aumentar significativamente. Resta saber se Lula terá a coragem de contrariar os parlamentares, apresentando projetos para amparar os brasileiros mais vulneráveis que nem sabem o que é ter um saneamento básico. Continuar endividando o País será uma atitude negligente de Lula. Não podemos ter outro governo relapso.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

TREZENTOS

Não são os de Esparta, mas os de Lula e Geraldo Alckmin na equipe de transição em Brasília. São 300 só em Brasília. Qualquer um que saiba um mínimo sobre gestão sabe que grupos grandes são fórmulas perfeitas para não decidir nada. Tomara que seja assim nos próximos quatro anos. Muitas comissões cheias de gente palpitando a dizer chega. Normalmente, não tomar nenhuma decisão é ruim. Mas, no caso do PT no poder, é uma bênção.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

ERRO TIPOGRÁFICO

As pessoas que fizeram "L" ainda vão perceber que fizeram "M".

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA

Aquele que abandona o emprego por semanas sem justificativa legal, que incita pessoas com ações antidemocráticas contra o seu próprio local de trabalho – no caso, o Brasil – deve ser demitido por justa causa. A diferença é que esse indivíduo desidioso não é da iniciativa privada, mas sim o próprio Presidente da República, Jair Bolsonaro. Sem alternativa, só resta aguardar o final do ano para solucionar o problema criado por ele.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

PROBLEMAS NO ENEM

Fiz o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 13 e 20/11. Problemas: a senhora responsável pela sala logo no início admitiu, no primeiro dia do exame, que tinha errado ao informar o horário de encerramento da prova. Admitiu que errou em 30 minutos. Ora, isso é praticamente 10% do tempo da prova. Ela disse que errou porque em vez de ter relógio na sala de aula, o horário é colocado na lousa de hora em hora ou de meia em meia hora. Se ela se atrapalhou, imagine a dificuldade para o aluno que está concentrado fazendo a prova. Isso aconteceu na sala 304 do prédio 4 da Universidade Mackenzie, em São Paulo. O comunicado deixou as pessoas que estavam na sala revoltadas, como foi o meu caso, que tive que preencher correndo a folha de respostas e até me atrapalhei com isso. Num momento em que precisamos estar relaxados, ela provocou tensão. Além disso, na hora de dar orientações sobre o preenchimento da folha de respostas e do rascunho, se atrapalhou toda. Nem sabia ler direito o nome dos alunos. E mais: a toda hora falava "Prestem atenção porque um ano inteiro de estudo pode ir por água abaixo". Totalmente desnecessário, ao meu ver, semear terror em sala de prova. Outro detalhe: na folha de resposta, você precisa escrever uma frase que está no caderno de questões. A frase de 20/11 era "Foi com este milagre que venci". Achei totalmente descabido colocar frase que remete à religião em uma prova de um país que se diz laico. E o ar condicionado da sala estava em temperatura muito fria, algo em torno de 15 graus, enquanto a temperatura lá fora era de 25 graus. Quem levou algum casaco conseguiu se proteger, e quem não levou sofreu com a sala parecendo um freezer. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deveria treinar melhor o pessoal que coordena o Enem e vistoriar antes os locais da prova.

José Roberto de Souza

robertosouza@rspress.com.br

São Paulo

*

DELEGACIA DE BAIRRO

A Justiça mais lerda do mundo encontra na atual composição do Supremo Tribunal Federal (STF) motivação para ficar ainda mais lerda, especialmente quando pessoas poderosas estão enroladas em criminalidades. O exemplo mais recente diz respeito a ilicitudes investigadas na Fundação Getulio Vargas (FGV, em andamento na 3.ª Vara Federal do Rio, agora suspensas por decisão de Gilmar Mendes (Estado, 20/11, B4). Sem contar o fato de que o atual STF, há mais de três anos, vem sendo sede de inquérito policial, como bem registra o jornalista J. R. Guzzo em sua coluna Trapaça sem fim (Estado, 20/11, A10). Ao invés de se dedicar a assuntos próprios de uma Corte Suprema, estão envolvidos no estabelecimento de competências processuais e em assuntos típicos de uma delegacia de bairro.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

VIVA A COPA

O melhor da Copa é poder torcer pelo Brasil com chance de sucesso.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

TOLERÂNCIA

Abertura da Copa tem pedido de paz, inclusão e união dos povos (Estado, 21/11, primeira página). Mas sem cerveja…

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

SERVIDORES APOSENTADOS

Gostaria muito de perguntar ao prefeito Ricardo Nunes por que tanto abandono aos aposentados. Os servidores municipais não recebem aumento há muito tempo. Se que os cofres da Prefeitura estão tão recheados, por que abandonou os servidores municipais? Será que ele tem consciência? A resposta ele terá nas próximas eleições.

Sidney Cantilena

sidneycantilena@bol.com.br

São Paulo

*

ASSIMETRIA INFORMACIONAL

A B3 disponibiliza há muito tempo no seu site oficial, em um espaço intitulado "Acompanhe as cotações", algumas informações úteis, basicamente dados sobre o acompanhamento dos negócios, que são muito úteis para, depois de analisados, para a tomada de decisão de compra/venda das ações. Desde a semana de 14/11, sem prévio aviso, alterou-se a configuração do que se chama de "área logada", e não está sendo divulgada uma série de informações. Como profissional de mercado desde 1970, é difícil aceitar a justificativa da B3 de que os dados omitidos estavam servindo como orientação (tomada de decisão de comprar ou vender alguma ação) para investimentos, o que não se sustenta sob qualquer pretexto. Causa espanto que, após um longo trabalho dos agentes do mercado bursátil visando disseminar o ingresso em Bolsa, a B3 tome decisões contra a simetria informacional.

José Carlos Nicoletti

afpc@uol.com.br

São Paulo