Justiça Eleitoral

Pedido de anulação

Com efeito, a insensatez e a desfaçatez de bolsonaristas inconformados com a derrota do capitão Jair Bolsonaro para Lula chega ao estado da arte com o descabido e inconsequente pedido do Partido Liberal (PL) de anulação do resultado dos votos de quase 280 mil urnas eletrônicas apurados no segundo turno da disputa presidencial, sob a débil justificativa de “mau funcionamento” do sistema, que teria roubado a vitória de Bolsonaro. Conforme fartamente noticiado, o resultado proclamado das urnas já foi devidamente aprovado, sem questionamento algum, pelas auditorias das Forças Armadas e do Tribunal de Contas da União (TCU). A esta altura dos acontecimentos, três semanas após a voz das urnas confirmar a legítima vitória de Lula, o pedido do PL é sinal de não se dar conta dos limites do ridículo. Só falta, agora, pedir a revogação da República. Jogo jogado, bola pra frente, Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Incômodo fardo

Ao abrigar o candidato derrotado nas eleições presidenciais deste ano, Valdemar Costa Neto (PL) ficou com o mico na mão e se vê na incômoda situação de ficar apresentando petições inúteis ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contestando o resultado da eleição. Por sua notória atuação no mundo político, ele gostaria mesmo é de estar negociando cargos, vantagens e boquinhas no futuro governo. Vamos ver até quando ele carrega este incômodo fardo. Se arrependimento matasse...

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

*

Medo

Entre tantas razões para este inconformismo de Jair Bolsonaro com sua derrota, creio que o medo de o mundo e, principalmente, de seus seguidores fanáticos perceberem que também ele tem coisas a esconder é a maior. Voltar à mediocridade é a outra, tão forte quanto.

Maria do Carmo Z. Leme Cardoso

zaffalon@uol.com.br

Bauru

*

Governo Tarcísio

Acordo com o mentor

Sobre a matéria Tarcísio indica bolsonaristas para área social (Estado, 23/11, A11), como já era de esperar, aquela historinha de governo eminentemente técnico, sem apadrinhados, era de mentirinha, para enganar eleitores. Na hora de montar os quadros, há bolsonaristas de todos os gostos, de evangélicos a militares. Ao menos ele vai cumprir um acordo, lógico, o feito com seu mentor. O governador eleito Tarcísio de Freitas vai bancar os cargos que lhe deve ter prometido.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

Bolsonarismo em SP

Será que existe alguém que duvidava disso? Podemos esperar apenas mais politiquice de aldeia e interferência desastrada de pessoas que nada têm que ver com São Paulo, além de interesses pessoais, claro.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

Copa do Mundo 2022

Estreia do Brasil

Hoje o Brasil estreia na Copa do Mundo no Catar, e não são favas contadas a vitória da seleção canarinho. Atrevo-me a dizer que a caminhada até a sonhada final passa muito pelo desempenho e o resultado do jogo contra a Sérvia, um time bem armado, com jogadores de ótimo nível e em grande momento. Fora que a estreia é sempre um jogo diferente, tem a ansiedade, tem aquele frio na barriga e tem o “se” – se tudo o que foi feito até aqui foi bem feito e se o time vai encaixar. Por outro lado, um bom jogo e um bom resultado contra um time qualificado vão dar moral, os próximos adversários vão entrar ainda mais cautelosos e o caminho para uma boa Copa estará pavimentado. Finalmente, vale lembrar o pedido do inesquecível Jô Soares: “Bota ponta, Tite”, Vini Jr. não pode ser reserva.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Erasmo Carlos

1941-2022

Músico, intérprete e notável compositor, ícone da Jovem Guarda, dos anos 60 do século passado, Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos. Parceiro inseparável de canções consagradas compostas com Roberto Carlos, Erasmo era o camarada do bem, dos grandes papos, que deixa um legado extraordinário para a música brasileira. Que vá em paz, levando sua festa de arromba para o céu!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ELEIÇÃO INACABADA

A eleição presidencial ainda não está acabada. Tanto que o vencedor não comemorou, o perdedor não reconheceu a derrota e o País vive a onda de protestos dos insatisfeitos na frente dos quartéis e dos caminhoneiros que bloqueiam rodovias e ameaçam parar tudo. São mais de 20 dias de incertezas que passam por denunciados problemas nas urnas eletrônicas, relatório elaborado pelos técnicos das Forças Armadas e, para completar o quadro adverso, a rejeição do vencedor por causa dos seus recentes problemas judiciais removidos pela canetada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Por seu lado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é alvo de críticas pela atuação política dos seus dirigentes na época em que pressionara contra a impressão dos votos como prova auditável e, mais recentemente, pela mão de ferro – denunciada como inconstitucional – com que trata os que questionam o processo eleitoral. O quadro atual é tenso e requer cuidados. Num quadro como o atual, em que o povo está inseguro e questiona aspectos da eleição, é preciso informá-lo devida e sinceramente. Não é mais o caso de um Poder constituído informar aos outros Poderes, mas de todos eles darem sua satisfação ao povo, verdadeiro dono do poder. Dizer se há ou não problema nas urnas, esclarecer se as intervenções judiciais foram devidas ou indevidas e informar claramente sobre as providências a serem adotadas. Numa analogia simples, isso deve funcionar como a operação de rescaldo que os bombeiros realizam ao término de um incêndio para eliminar todas as brasas que podem reativar o sinistro. Se o povo sair do controle, são incalculáveis as consequências. É mais prudente trabalhar para que isso não ocorra.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

FILME MANJADO

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falando grosso, acusando as urnas de fraudulentas, se achando o último biscoito do pacote, mostrando espírito antidemocrático de exemplar seguidor de Jair Bolsonaro, diz que o partido será oposição a Lula da Silva. Valdemar não engole a derrota, não aceita a vitória do petista. Coisa feia. Valdemar é rodado em política. Como o PL conquistou ampla bancada nas urnas, bota banca. Na verdade, quer barganhar para conseguir vantagens políticas mais tarde. Se o PL saísse fraco das urnas de outubro, hora dessas Valdemar já estava correndo para os braços do presidente eleito. Filme manjado.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

'SEM QUERER'

Trabalho com informática e há erros que nenhum programador comete e ninguém encarregado de conferir deixa passar. Quando todo o banco de dados gira em torno de um campo-chave, não dá para errar justamente nesse campo. Imaginem um programa de loja que confunda uma caixa com a outra. Ou um banco confundindo uma conta com a outra. Ou um controle baseado em CPFs que misture os mesmos. Qualquer professora que receba uma lista de chamada em que os nomes de todos os alunos sejam iguais certamente iria perceber na hora que a lista está errada. O erro apontado pelo relatório apresentado pelo PL ao TSE sobre as urnas antigas não terem códigos distintos é desse tipo. Não custa nada para um programador fazer um programa em que cada urna tenha o seu código tal como ocorre com as urnas não antigas. É como consta inclusive no log. Errar no campo principal de um sistema de totalização de votos não ocorre sem querer. E os encarregados de conferir não terem percebido também não faz sentido. Seria a primeira coisa que um estagiário da área iria cuidar. E, se as Forças Armadas pudessem ter testado essas urnas como pediram, seria algo que não iria passar. Se de fato ocorreu, urge esclarecer como e por que isso ocorreu. É algo que não ocorre sem querer.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Para acabar de vez com as polêmicas sobre a apuração, o Tribunal Superior Eleitoral deveria esclarecer para o público alguns pontos a seguir relacionados. 1) Votos apurados e seu modo de arquivo: aqui ocorre a primeira dúvida. Os votos deveriam ser armazenados em dois chips separados, para serem usados na transmissão dos dados, e a terceira cópia de segurança, na urna eletrônica. 2) Transmissão dos dados: devem ser transmitidos por dois sistemas independente aos dois supercomputadores pelos roteadores e necessariamente por caminhos diferentes na rede. 3) Localização: os supercomputadores devem ser idênticos e instalados em locais diferentes e, por segurança, em meridianos terrestres diferentes. Não podem de jeito nenhum estar num mesmo local. 4) Apuração: os supercomputadores apuram os votos, um independente do outro, e no fim conferem nos dois computadores se os resultados finais da votação, em todos os parâmetros, são idênticos nos dois computadores. Se os votos de uma urna apurados em um supercomputador forem diferentes do apurado no outro, deves ser analisados ou anulados. 5) Divulgação dos resultados: no aspecto da divulgação da eleição, há uma preocupação de transmitir rapidamente o resultado, dando a sensação de agilidade na apuração com o uso de urna eletrônica.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

BLOQUEIOS NAS RODOVIAS

Parece que a prisão não ensinou nada a Valdemar Costa Neto. Se presta a uma farsa na tentativa de fazer voltar Jair Bolsonaro. Estamos ouvindo e lendo nos meios de comunicação os dramas vividos por pessoas que nas estradas são impedidas de chegar à mãe que morreu sem que se conseguisse, de pai que se altera por impedirem cirurgia para que seu filho não fique cego. São desocupados altamente financiados por insanos inconformados com o "Vai para casa" de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, é um herói que sozinho sustenta nossa democracia. Cadê as outras vozes? Cadê o procurador-geral da República, Augusto Aras?

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

QUEIMA DE PNEUS

Longe de mim fazer qualquer crítica aos caminhoneiros que bloqueiam as estradas do Brasil, pois sei que todos os brasileiros têm o direito, dado não sei por que, de protestar contra qualquer coisa e da maneira que bem entender. Eu mesmo protesto contra o Criador ter feito a minha vida passar muito rapidamente e tão logo atingir a velhice. Inobstante isso, gostaria de fazer uma sugestão aos protestantes caminhoneiros: não queimem pneus nos seus bloqueios. Essa queima produz, além dos transtornos habituais, uma fumaça altamente poluente que danifica o meio ambiente, que, como todos nós sabemos, é dever de todos cuidarmos. Ademais, a simples disposição dos pneus sobre a pista já causaria os transtornos desejados.

Affonso Maria Lima Morel

affonso.m.morel@hotmail.com

São Paulo

*

OMISSÃO X ATIVISMO

Entre a omissão e o ativismo do Judiciário para defender a democracia, melhor o ativismo. Um golpe pode ser evitado, mas uma vez dado… Todo o esforço empenhado nessa defesa é válido e importante.

Maria Ísis M. M. de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

GOLPE OU BLEFE

Em um recente áudio, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes fez revelações chocantes. Em questão de "horas, dias, no máximo uma semana, duas talvez menos do que isso (haverá) um desenlace bastante forte na Nação (com consequências) imprevisíveis". Afirmou, ainda, que tem "muitas informações" e cita um "movimento forte nas casernas". Fica a dúvida sobre o motivo dessa revelação. Como um golpe "profissional" de Estado exige sigilo absoluto, resta a possibilidade de ser mais um sinal para os exaltados bolsonaristas que não querem aceitar o resultado das últimas eleições, ignorando os insistentes apelos da sociedade para a volta à normalidade, para resolver os graves problemas que estão nos assoalhando, começando pela fome e o desemprego. Cuidado, Brasil!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

IRRESPONSABILIDADE

O ministro do TCU Augusto Nardes, não por acaso, deixou vazar um áudio insinuando que as Forças Armadas estão preparando um golpe de Estado. Ora, se não for verdade ele tem de pagar na Justiça por tentar desestabilizar o País. Chega de irresponsabilidade!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

DITADURA MILITAR

Não bastasse o legado de dívida externa, inflação, desigualdade social, arbítrio, tortura, censura e assassinatos que a ditadura militar, de 1964 a 1985, nos deixou, ainda há quem defenda a volta daqueles tempos sombrios. Do próprio atual presidente, passando por militares de pijama até indivíduos comuns, julga-se que o regime militar é melhor que a democracia. Os primeiros por má-fé e interesses particulares, mas os últimos por absoluta falta de conhecimento histórico, consequência nefasta do precário ensino público e privado no Brasil. Note-se que muita gente com curso superior no País é a favor de uma ditadura, com esse infeliz no comando da Nação. Caso evidente para mandar de volta ao ensino primário. Pois é hora de os meios de comunicação, imprensa e sociedade divulgarem massivamente o que foram as ditaduras militares na América Latina, tal qual foi feito na Alemanha pós-nazismo, para que o povo saiba o que foi aquele tempo de terror, covardia e cerceamento de liberdades civis. Agora, alguns pregam que o Brasil volte a ser a republiqueta do quinto mundo, porém, haverão de encontrar um muro instransponível à insanidade dos infames. Vida longa à democracia! Ditadura e anistia nunca mais!

Sandro Ferreira.

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

*

LÍDERES

Por líderes "extremistas". "Extremistas" que pensem no País como nação. Educação, saúde e segurança para todos. Sem armas nem violência. Sem conchavos nem corrupção. Justiça eficiente e justa. Queremos um país integrado ao mundo, sem confrontos. Uma economia capitalista, meritocrática, garantindo o respeito à Constituição. A preservação do meio ambiente e o cuidado total aos problemas sociais. Queremos e precisamos que nossos líderes saibam nos representar.

Lamia Arbx

lamiaarbx@yahoo.com.br

São Paulo

*

SEM PATRIOTISMO

Simplesmente inacreditável, vergonhoso e abusivo! Milhões de brasileiros sem casa, sem trabalho e esfomeados, e os bacanas lá de Brasília se dão ao luxo de reajustes. Esses reajustes deveriam ser para menos e não para mais. A situação caótica do Brasil se deve em grande parte à incapacidade e inoperância desses senhores que muitas vezes nem formação escolar têm. É um absurdo! Que falta de patriotismo!

Károly J. Gombert

kjgombert@gmail.com

Vinhedo

*

ENERGIA SOLAR

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, "finalmente, o Brasil acordou para a energia solar e seus benefícios". A energia solar gerada nas usinas de grande porte, telhados, fachadas e pequenos terrenos já representa 10,8% de toda a matriz elétrica do País. Outros fatores importantes são que, desde 2012, a fonte solar gerou mais de 660 mil empregos acumulados, além de ter contribuído na redução da emissão de 30,6 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

FUNDO DO POÇO

Uma das poucas coisas boas que aconteceram nos últimos anos foi a aprovação da lei do saneamento que abriu a possibilidade de substituição das empresas estatais descapitalizadas e sujeitas ao controle dos políticos de plantão por investimentos privados. Os investimentos públicos dos últimos anos, principalmente os federais, são muito baixos ou mesmo ridículos como os de 2022. Mesmo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que deveria ser uma das melhores do Brasil, tem uma perda de água tratada de 35%, enquanto no Japão temos perda de só 10%. O perigo da "forma do PT de governar" traz o risco de perdermos esse investimento privado enorme retomando o caminho do fundo do poço que esperávamos ter evitado.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

TRATAMENTO DE ESGOTO NO LITORAL NORTE

Em resposta à carta do leitor publicada neste jornal (Fórum dos Leitores, 22/11), a Sabesp, responsável por 30% do que é investido em saneamento no Brasil, vem a público para elucidar os principais pontos citados. Ao contrário do que o leitor afirma, a Sabesp adota, cumpre e monitora todas as práticas de controle operacional e de qualidade em relação à coleta, tratamento e lançamento de esgoto no litoral norte. Com programas voltados para a despoluição das águas e ainda para o saneamento ambiental da costa paulista, como o Onda Limpa, a companhia trabalha para atingir, num futuro próximo, a universalização dos serviços. Em Ilhabela, o Sistema de Esgotamento Sanitário possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na Praia do Pinto, com sistemas de lodos ativados. Além disso, uma Estação de Pré-Condicionamento (EPC), que fica em Itaquanduba, recebe para tratamento os esgotos gerados de algumas regiões. Todos os sistemas operados pela Sabesp são licenciados e fiscalizados pela agência ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A Sabesp atende 375 municípios de São Paulo, que concentram 68% da população do Estado. Os índices de cobertura com abastecimento de água tendem à universalização na área atendida. A cobertura com coleta de esgoto é de 92% e o índice de imóveis conectados ao tratamento de esgoto, de 81%. Com inúmeros projetos socioambientais, a Sabesp atua e avança, cada vez mais, na melhoria da qualidade de vida e na saúde de toda a população.

Fábio Toreta,

superintendente de Comunicação da Sabesp

comunicacao_sabesp@sabesp.com.br

São Paulo