Justiça Eleitoral

Molecagem

Enquanto o Estadão, em seu editorial de 24/11, não encontrou outro substantivo para identificar o procedimento do Partido Liberal (PL) ao reclamar de 279,3 mil urnas eletrônicas – exclusivamente as do segundo turno, pois no primeiro o partido saiu-se amplamente vencedor – como “molecagem”, o ministro Alexandre de Moraes punia o PL com uma multa processual de R$ 22,9 milhões por litigância ímproba. Isso porque nada mais incompatível com um processo judicial do que uma “molecagem”. Ainda que desnecessariamente, o art. 5.º do Código de Processo Civil dispõe que a boa-fé é inerente à conduta dos litigantes. E, sem conseguir justificar sua indecente conduta processual, o PL só poderia, mesmo, receber essa resposta judiciária implacável.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Coisa de marmanjo

Oportuno o editorial Molecagem, que trata do requerimento do PL ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em que pede a anulação dos votos de 279,3 mil urnas eletrônicas no segundo turno. Ao longo do texto, aparecem expressões como deboche, disparate, rematada farsa, devaneio golpista e psicopatia golpista, todas negativas. Permito-me, entretanto, com meu viés de mineiro e admirador de Milton Nascimento, discordar do título, por sua ambiguidade. Na música Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton e Fernando Brant, sublinho este verso: “Pois não posso, não devo; não quero viver como toda essa gente insiste em viver; Não posso aceitar sossegado; qualquer sacanagem ser coisa normal”. O pano de fundo da música é “há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração”, em que moleque é sinônimo de menino, garoto levado, de pouca idade, traquinas, que faz travessuras, estripulias, etc. A molecagem de que trata o editorial, entretanto, é de marmanjos, crescidinhos, idade avançada. Os sinônimos são patifaria, canalhice, vergonheira, safadeza, chicana, litigância de má-fé, enfim, sacanagem. Essa molecagem – melhor dizendo, sacanagem – não podemos, não devemos nem queremos aceitar sossegados.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Atestado melancólico

No histórico editorial Molecagem, o Estadão (24/11, A3) pintou um retrato dos sem caráter do partido de Valdemar Costa Neto e seu novo ideólogo, Jair Bolsonaro, que elegeu 99 deputados federais e 14 senadores, e “mostra-se tacanho e golpista ao defender que as urnas cujos votos rejeitaram Bolsonaro não devem ser computadas no resultado final”, como afirma o didático editorial. Um atestado melancólico e antidemocrático do novo maior partido do Congresso Nacional.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Digno

Presidente sr. Jair Messias Bolsonaro, reconhecer a derrota é uma virtude e é digno de um homem público.

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

Transição de governo

Cristiano Zanin

Na equipe de transição, a relatoria da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro será da lavra do advogado defensor de Lula. É, pois é...

A.Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

Mais do mesmo

Pelo andar da carruagem e por algumas raposas que integram a chamada equipe de transição, sinto que teremos mais do mesmo no novo governo. Pena.

Luiz Francisco A. Salgado

salgado@grupolsalgado.com.br

São Paulo

*

Confusão

Será que Lula está confundindo equipe de transição com festa de aniversário?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Guerra na Ucrânia

Ódio contra Putin

Chocante a foto publicada no Estadão de 23/11 (A12) flagrando o momento em que uma família ucraniana descobre que seu filho de 13 anos foi ferido por um bombardeio russo. Basta colocar-se no lugar de um membro daquela família para sentir o tamanho do ódio contra Vladimir Putin. Ele não poderá ficar impune dos males que faz contra o povo ucraniano.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, aplicou multa ao Partido Liberal (PL) do já condenado Valdemar Costa Neto, que abrigou Jair Bolsonaro em suas fileiras. A multa por litigância de má-fé é na ordem de R$ 23 milhões, com o bloqueio financeiro do Fundo Partidário, onde estão esses recursos. A medida, certamente, respingará em Jair Bolsonaro, que ficará sem receber salários mensais, por volta de R$ 39 mil, por ser presidente de honra do partido, para pagar advogados para defendê-lo de suas práticas antidemocráticas. Litigar com má-fé? Não mexe com quem está quieto, Bolsonaro!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

'MOLECAGEM'

Quando um editorial (Estado, 24/11, A3) usa um termo como molecagem para designar o ato do PL, de Valdemar Costa Neto, mais uma vez ouvindo pedidos do derrotado Bolsonaro, sabemos o quanto é nefasta a atitude do partido em contestar as limpas eleições.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

CORRETIVOS

É bem-vinda a decisão do presidente do TSE ao multar o PL em R$ 22,9 milhões e determinar investigação sobre o seu responsável. Já passou da conta há muito tempo essa tentativa bisonha de Bolsonaro querer copiar o estratagema fracassado de Donald Trump em atacar a lisura das nossas eleições. O que torna mais ridículo a iniciativa do PL é o fato de Valdemar Costa Neto ser um político tarimbado a se prestar a tal papelão, inclusive sem nenhuma lógica. Obviamente não o fez por ingenuidade, mas, qualquer que seja o seu objetivo, não pode ficar impune. Já extrapolou o campo político e se tornou molecagem. Estamos atravessando um período difícil, com uma parcela da população famélica, a volta da inflação e da pandemia, em um cenário internacional adverso. Apesar de o "Posto Ipiranga" afirmar que está tudo bem, órgãos federais estão parando as suas atividades por falta de verba. Ante um cenário tão preocupante, é antipatriótico e até criminoso o apoio a Bolsonaro, que simplesmente foi o pior chefe de Estado da nossa República. É hora de responderem perante a Justiça pelos seus ataques, como o do PL e os bloqueios impiedosos das nossas estradas. A nossa Carta Magna garante a nossa democracia através de corretivos colocados à disposição da Justiça para dar fim a tantos descalabros.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

ROLANDO LERO

"Estender a verificação extraordinária pretendida também para o primeiro turno parece ser medida açodada, especialmente porque, como efeito prático traria a própria inviabilidade da medida ora pretendida, em razão da necessidade de fazer incluir no polo passivo da ação todos os milhares de candidatos que disputaram algum cargo político nessas eleições, bem como seus partidos, coligações e federações", diz a nota do PL. Está mais para um esquete do saudoso Rolando Lero, da Escolinha do Professor Raimundo, do que um comunicado de partido político.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

ALEXANDRE DE MORAES

O PL pediu a anulação da votação de quase 280 mil urnas, e o todo-poderoso, ministro Alexandre de Moraes, além de negar, aplicou multa ao partido por má-fé. O presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal age como os tribunais da inquisição na idade das trevas. Só existe uma verdade, a do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um exemplo de quanto o ministro é democrata.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

XANDOLÂNDIA

Há algo de podre no reino de Xandolândia, digo, Dinamarca. Quem não deve não teme. Não é sempre assim? Sempre.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

OPERAÇÃO CARRO-PIPA

O ainda presidente Bolsonaro segue rastejando para a lata de lixo da História. Cortar a verba da Operação Carro-Pipa, que distribui água para 1,6 milhão de pessoas no interior do Nordeste, é um golpe baixo mesmo para o padrão de baixaria generalizada de seu desgoverno. O Brasil espera que essa ação nefasta seja revertida rapidamente e que Bolsonaro seja denunciado mais uma vez por genocídio, dessa vez contra o povo nordestino, uma patética e criminosa vingança pelo fato de o Nordeste inteiro ter votado no outro candidato.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

EMENDAS

Enquanto o governo Bolsonaro era reprovado pela liberação de verbas ao Congresso, no chamado "orçamento secreto" para a sua distribuição na sociedade segundo critérios subjetivos e sem transparência, Lula da Silva já negociou a liberação de verbas para as emendas parlamentares em troca de apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de gastos. Se as mesmas também não são fiscalizadas nem obedecem a um critério pré-estabelecido, de acordo com as demandas e prioridades do País, não seria o mesmo que o orçamento secreto? Isso pode?

Silvia R. P. Almeida

silvia_almeida7@hotmail.com

São Paulo

*

SEM CHILIQUE

Muito oportunas as considerações do texto O grande chilique e a falsa escolha (Estado, 21/11, B2). Tenho a impressão de que o debate sobre a PEC da Transição tem oscilado entre a rasura do pensamento dicotômico, simplista, dualista e a profundidade do pensamento complexo, sistêmico, holístico. Para que o discernimento aconteça é preciso buscar as águas mais profundas da conciliação e integração de propostas e abandonar as falsas dicotomias e os falsos dilemas. A responsabilidade social como fim e a responsabilidade fiscal como meio, estabelecidas com clareza e serenidade, podem afastar o chilique, o faniquito, o estresse e a histeria e conduzir à racionalidade e ao equilíbrio de propostas concretas para superar a crueldade e a desumanidade intoleráveis e inadmissíveis da fome, da miséria, da desigualdade e da indignidade humana que devem nos envergonhar, indignar e levar a gritar, em uníssono: chega! Dignidade para todos, já!

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

NEPOTISMO

Oportuno, o editorial do Estadão acerca do processo de transição do governo paulista (Assédio bolsonarista em SP, 24/11, A17). De fato, as primeiras impressões levam a crer que São Paulo será invadida por um sem número de integrantes do governo federal que ficarão sem cargos. Isso posto, sobretudo lembrando da relevância que os filhos do atual presidente tem, São Paulo terá eleito Tarcísio de Freitas e ganho Eduardo Bolsonaro, e o conceito "técnico" dará lugar ao nepotismo.

Arlindo Carneiro Neto

arlincarneiro@yahoo.com.br

São Paulo

*

BOEING

Inacreditável a notícia Entidades querem impedir Boeing de contratar brasileiros (Estado, 24/11, B48). Se os engenheiros estão sendo contratados pela Boeing, é porque essa oferece condições melhores. Simples assim. Querem revogar por decreto a lei da oferta e demanda? Ou simplesmente não querem pagar o salário que esses profissionais altamente qualificados merecem? Ou é uma forma de vingança por causa do acordo de trabalho conjunto entre a Embraer e a Boeing, que foi feito e depois cancelado pela Boeing? Também é muito estranho notar que a própria Embraer fez há relativamente pouco tempo uma demissão em massa de cerca de 20% dos seus colaboradores. Os engenheiros que foram demitidos devem então ser obrigados a mudar de área profissional? Infelizmente, vejo uma empresa que outrora era o orgulho nacional entrando em uma fase perigosa: encontra-se numa situação delicada quanto à entrega de produtos já comercializados, ao mesmo tempo em que depende demais de contratos do governo para fechar suas contas e investe em projetos exóticos, como um "veículo voador" que, de acordo com o prospecto de lançamento de ações em Nova York, será caro e só terá viabilidade econômica se cobrar um preço relativamente alto dos usuários em relação aos meios de transporte atualmente realizados. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

EMPATIA

Constata-se, com apavorante e crescente frequência, a prática criminosa levada a efeito quase impunemente numa das principais metrópoles brasileiras (Rio de Janeiro). Trata-se do furto de cabos de transmissão elétrica ou de comunicação, normalmente de cobre, que vem provocando sérios prejuízos às comunidades das cercanias onde a delinquência é consumada, que passam então a não dispor dos correspondentes serviços por várias horas e até dias. Com mais gravidade, porém, afeta os serviços em hospitais e conexões com atividades essenciais e urgentes como o combate a incêndio e a segurança pública. Ao mesmo tempo, a um abismo de diferença de nível de consciência educacional empática, um grupo de jovens torcedores japoneses na Copa do Mundo do Catar surpreendem outros fãs do esporte, por arrecadarem, a exemplo do que já foi verificado em torneios internacionais anteriores, o lixo dos locais onde acabam de assistir aos jogos, mesmo àqueles dos quais a sua equipe não participa, alegando, quando inquiridos, que assim o fazem por respeitarem o espaço, mantendo-o limpo para benefício dos próximos torcedores.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

OLHOS TAPADOS

Muito correto e louvável os protestos de muitas das seleções que estão no Catar disputando a Copa do Mundo em 2022. O maior evento do esporte mundial jamais poderia ter como sede um local onde os direitos humanos não são respeitados, com destaque para os das mulheres. Onde, enfim, não exista democracia em pleno século 21. Mas, para a Fifa, e quem sabe os bolsos de muita gente lá alojada, o interesse são apenas os dólares. No Catar, os jogadores da seleção alemã taparam as bocas com as mãos, para tradicional foto. Já os membros da Fifa taparam os olhos, ao escolherem o Catar.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

MEDIDA SOCIALIZANTE

Leio que a cidade de São Paulo cogita a implantação da tarifa zero no transporte coletivo. Se for com o objetivo de combater a mudança climática ou melhorar o trânsito, faz sentido. Uma outra maneira de enxergar essa medida é como um pedágio sobre o automóvel às avessas. Mas se for com o objetivo de combater a pobreza, acredito que está equivocada, é uma medida socialista, ou socializante, como quiser. Pergunte se as pessoas querem que o político faça uma lei dizendo que os restaurantes a quilo sejam obrigados a funcionar como um rodízio, em que você paga um valor cheio e está tudo incluso. Não, porque elas entendem que ia sair mais caro. Ou que um condomínio pague uma conta só de energia elétrica, e depois seja dividido por todos igualmente, em vez de cada um pagar a sua conta. Acredito que a melhor maneira de combater a pobreza é por meio de medidas focalizadas, como diz o professor Marcos Lisboa, colunista da Folha de S.Paulo e integrante do primeiro governo Lula.

Mateus Oliveira Fechino

mateusofechino@gmail.com

Ribeirão Preto

*

PERDA DE ÁGUA TRATADA

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) esclarece que, diferentemente do informado pelo leitor Aldo Bertolucci sobre perda de água tratada pela Sabesp (Fórum dos Leitores, 24/11), o índice de perdas físicas na área atendida pela empresa no Estado é de 18,2%. Ao contrário do Japão, o Brasil registra perdas comerciais (decorrentes de fraudes) que, na área da Sabesp, representam 9,7%. As perdas totais somam então 27,9%, abaixo da média nacional: 40,1% (SNIS, 2020). Investimentos sistemáticos da Sabesp no combate a perdas refletiram-se na queda do índice total: em 2004, eram 41%. Foram investidos no programa R$ 1,05 bilhão em 2020 e R$ 1,01 bilhão em 2021.

Fabio Toreta,

superintendente de Comunicação da Sabesp

comunicacao_sabesp@sabesp.com.br

São Paulon