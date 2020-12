O salto das vendas do varejo depois da queda

Há sete anos não se via uma sequência de seis meses seguidos de aumentos nas vendas do varejo como ocorreu em outubro. Com alta de 0,9% sobre o resultado de setembro, as vendas do varejo acumularam em outubro aumento de 32,9% nos seis meses que se seguiram ao fosso em que mergulhou a atividade econômica por causa da pandemia.

Leia Também Produtividade mais difícil na pandemia

São auspiciosos os números da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativa a outubro. Com os resultados do mês, as vendas do varejo em todo o País já superam em 8% o nível de fevereiro, antes de a pandemia impor restrições à movimentação de pessoas e bens e à prestação de serviços e, assim, reduzir dramaticamente a atividade econômica. O aumento se refere ao varejo restrito, na classificação do IBGE.

No varejo ampliado, que inclui os setores de veículos e material de construção, as vendas já são 4,9% maiores do que as de antes da pandemia. As vendas de material de construção estão tendo um desempenho exuberante, com aumento de 2,15% sobre o nível de antes da pandemia.

As de móveis e eletrodomésticos estão 19,0% superiores às de fevereiro. Já as vendas de outros artigos de uso pessoal e doméstico mostram aumento de 13,3%; as de artigos farmacêuticos, de 9,6%; e as dos supermercados, de 6,1%.

As vendas de veículos, no entanto, ainda estão 5,2% menores do que as do período anterior à pandemia; e as de vestuário, 4,6% menores.

O fato de sete entre oito atividades do varejo restrito terem registrado avanço em outubro mostra que a recuperação é disseminada. Além disso, como observou o analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE Cristiano Santos, em outubro mais de 80% das empresas relataram aumento de vendas. Antes, os resultados positivos estavam concentrados nas grandes empresas. O crescimento agora é mais distribuído.

O pagamento do auxílio emergencial, a maior oferta de crédito e a redução dos juros são os fatores que explicam o bom resultado do varejo nos últimos meses. Mesmo reduzido e com menor impacto nas vendas, o auxílio emergencial “ainda é uma influência positiva”, reconhece Santos.

Mas boa parte desses fatores perderá força ou não existirá mais em 2021, o que cria uma margem de incerteza para o futuro próximo. E a inflação dos alimentos persiste.