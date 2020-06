Setor de veículos reage, mas em ritmo lento

Depois da queda histórica registrada em abril, quando apenas 1,8 mil veículos foram produzidos no País, em maio foram fabricadas 43,1 mil unidades, segundo a associação das montadoras (Anfavea). Em porcentual, a reação em relação a abril foi substancial (+2.232%), mas na comparação com maio de 2019 houve queda de 84,4%. Trata-se, pois, de uma recuperação lenta – o mês passado foi o pior maio para o setor em 35 anos. Tais são os efeitos da pandemia sobre o segmento automobilístico, um dos mais importantes para o comportamento da indústria no País e um dos mais atingidos pela crise sanitária.

Nas comparações de médio prazo, em que predominam os indicadores anteriores à pandemia, os números também são ruins, embora em grau menor. Entre os primeiros cinco meses de 2019 e de 2020, por exemplo, a produção caiu 49,2%, de 1,24 milhão de unidades para 631 mil; e cedeu 20% em 12 meses. Ante a diminuição já constatada de quase 600 mil veículos fabricados entre os períodos de janeiro a maio do ano passado e deste ano, a produção de 2020 passou a ser estimada pelas montadoras em 1,67 milhão de veículos, ante 2,95 milhões em 2019. Será uma queda de 40%, muito superior à do Produto Interno Bruto (PIB), estimada pelas consultorias econômicas no último boletim Focus do BC em 6,5%. Se as expectativas se confirmarem, os números da fabricação de autos vão retroagir a 2004. A exportação não trará alívio, em queda de quase 40% entre abril e maio e de 31% entre os primeiros cinco meses de 2019 e 2020. Na Argentina, grande compradora, 10 mil veículos estão estacionados nos portos, pois faltam dólares para pagar as importações.

As montadoras têm pouco a fazer além de reduzir a produção, pois as vendas também caíram e os estoques são altos: cerca de 200 mil veículos, suficientes, num mercado menor que o de 2019, para três meses. Apenas 62,2 mil veículos novos foram licenciados em maio, alta de 11,6% em relação a abril, mas queda de 74,7% em relação a igual mês de 2019. Entre janeiro e maio, os licenciamentos de 676 mil unidades foram 37,7% menores que os do mesmo período de 2019. Para superar a crise, não basta haver crédito a juro módico. É preciso que as famílias recuperem emprego e renda e, no momento adequado, se atenue o isolamento social, que mantém os carros nas garagens.