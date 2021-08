A cenoura e a soberania

Na semana passada o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, visitou o Brasil e “abordou uma gama de prioridades estratégicas durante as reuniões de alto escalão com o governo brasileiro”, segundo comunicado oficial do governo norte-americano.

A aproximação com o governo Bolsonaro deve ser vista como uma ação pragmática dentro do contexto mais amplo da política externa e dos interesses geopolíticos dos EUA. A vinda da missão norte-americana de alto nível teve que ver, em especial, com o interesse do governo Biden de se contrapor à China no setor tecnológico, um dos componentes da confrontação geopolítica entre os dois países. A exclusão das empresas chinesas do 5G na Europa, na África e nas Américas é uma das principais prioridades da diplomacia americana.

No contexto dessa visão estratégica, o governo Biden, enfrentando oposição da ala progressista do seu partido, optou por fazer um gesto ao governo Bolsonaro ao oferecer a oportunidade de o Brasil se tornar um sócio global da Otan. A entrada permitiria acesso ao programa de cooperação da aliança militar. A eventual inclusão do Brasil como “sócio global” da Otan ofereceria igualmente condições especiais para a compra de armamentos de países que integram a organização e abriria espaço para a capacitação de pessoal militar nas bases da aliança ao redor do mundo.

O governo Biden já havia deixado Brasília saber que a participação de empresas chinesas tornaria inviável a cooperação na área de defesa e segurança. Não é preciso muita imaginação para entender que esse oferecimento tem que ver com o possível apoio dos militares no governo para reverter a decisão já tomada de não restringir a participação de nenhuma empresa na licitação da Anatel.

Como se sabe, nessa questão há uma divisão entre os militares. De um lado, o Gabinete de Segurança Institucional adotou publicamente uma posição contrária à participação da China, usando argumentos de segurança nacional. Mas outros membros das Forças Armadas, junto com as teles nacionais, são favoráveis, por nunca ter havido nenhum problema nas mais de duas décadas em que a empresa chinesa atua no País.

Esse oferecimento, assim, foi apresentado como contrapartida ao veto à participação da Huawei no futuro mercado de 5G nacional. A relevância do mercado brasileiro e a perspectiva de influir na decisão de outros países sul-americanos são preocupações de Washington. No referido comunicado ao final da visita, ficou registrado que, em relação ao 5G, os EUA continuam a ter fortes preocupações com o papel potencial da Huawei na infraestrutura de telecomunicações do Brasil, bem como em outros países ao redor do mundo. A ausência de referência à posição do Brasil é positiva no sentido de que aparentemente o País não cedeu, de imediato, às pressões dos EUA.

Encontra-se em gestação a reação do governo ao oferecimento de parceria global da Otan e à pressão de Washington no tocante ao 5G. Espera-se que o estamento militar no governo deixe de lado interesses corporativos e aceite a decisão já anunciada de permitir a participação de todos. Na tomada da decisão devem ficar claras as consequências para o Brasil de uma concessão aos EUA nessas questões.

O Brasil tem preocupação com a expansão da Otan no Atlântico Sul, área prioritária na Estratégia Nacional de Defesa. O novo status poderia colocar o Brasil como instrumento dessa expansão, contrariando a política mantida até aqui, podendo mesmo acarretar reação da Argentina em função das Malvinas.

Aceitando a pressão norte-americana, sem considerar os impactos negativos no setor de telecomunicações e no setor produtivo (indústria e agricultura), caso a regulamentação interna sobre a licitação do 5G seja alterada (por decreto, pois não será possível modificar as regras fixadas pela Anatel sem recomeçar todo o processo e sem audiência do TCU) e a participação de empresas chinesas fique inviável, deverá haver repercussões concretas no relacionamento com a China. A questão do 5G é de crucial importância também para a China, como se viu na forte reação contra a Austrália depois do cancelamento da participação de empresas chinesas. O governo chinês poderia tomar medidas restritivas em relação às exportações de produtos agropecuários brasileiros, a investimentos no Brasil, à exportação de vacinas e de insumos farmacêuticos e aumentar sua presença econômico-comercial na América do Sul, prejudicando nossos produtos.

Além disso, o atendimento dos interesses americanos não vai diminuir a pressão dos EUA no tocante à política ambiental e de mudança de clima em relação às ações ilegais na Amazônia (desmatamento, grilagem e queimadas), a direitos humanos e democracia (eleições em 2022), como explicitado no comunicado oficial.

Em vista dos interesses concretos que poderão ser afetados, o Brasil não pode senão adotar uma posição de independência no confronto tecnológico, comercial e geopolítico entre os EUA e a China. Motivações ideológicas ou geopolíticas não podem afetar os interesses do Brasil no médio e no longo prazos. O Brasil em primeiro lugar.

PRESIDENTE DO IRICE