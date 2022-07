A construção de um Brasil grande

Os três anos e meio de governo federal atual revelam, entre várias outras situações, a urgente necessidade de fortalecer e de consolidar as instituições nacionais, as políticas públicas, a harmonia e a independência entre os Poderes constituídos e, ao mesmo tempo, de estruturar um plano estratégico de Estado para o processo de reconstrução e de desenvolvimento econômico sustentável do País, como alicerces da manutenção dos princípios básicos da democracia e da República.

O aparelhamento político e o enfraquecimento das instituições de Estado fragilizam a atuação do poder público no cumprimento de suas funções e de suas finalidades de maneira isenta, sem vícios e sem interesses não republicanos do governo federal. Nesse sentido, a atual ordem de tomar decisões que promovam a desestruturação dos órgãos ambientais e fundiários federais – como é o caso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) –, concomitante ao aumento do desmatamento, da grilagem de terras públicas, da invasão de terras indígenas e dos crimes socioambientais na Amazônia e no Cerrado, é exemplo claro da necessidade urgente de fortalecer o arranjo jurídico e de governança desses órgãos fundamentais. Esse fortalecimento deverá salvaguardar a atuação das entidades que atenda à visão estratégica do Estado como um todo, e não somente aos interesses temporários de governos.

As medidas adotadas internamente no País, os posicionamentos internacionais do governo federal e o permanente discurso de permissibilidade de ações ilegais no tema ambiental, climático e de direitos indígenas contrariam os princípios basilares da administração pública e de tratados internacionais, ao mesmo tempo que infringem a Constituição federal brasileira, que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e de preservar o meio ambiente, não apenas no cenário atual e nas presentes gerações, como também para as futuras. Neste mesmo contexto e considerando a conjuntura econômica global, quaisquer mudanças que enfraqueçam as políticas ambientais e climáticas, pondo em risco nosso patrimônio ambiental, as populações tradicionais e os povos indígenas, são também um grave dano para a integridade e para a competitividade do setor produtivo brasileiro, sobretudo para as commodities do agronegócio e da mineração.

Considerando que a balança comercial do Brasil está fundamentalmente baseada nas exportações de commodities com baixo valor agregado e com altos riscos ambientais e climáticos associados, a sustentabilidade desse modelo econômico é cada vez mais posta em xeque. Consequentemente, tal situação revela uma outra grave fragilidade do País: nossa visão de desenvolvimento atual é arcaica, baseada no setor primário e sem resiliência econômica.

Este cenário demanda uma urgente atuação do Estado brasileiro na construção e na implementação de um plano estratégico de nação, voltada para uma matriz de desenvolvimento econômico que esteja conectada à visão vanguardista de uma economia global do conhecimento agregada às baixas emissões de gases de efeito estufa. Um plano que se estruture para além das commodities e foque num processo de industrialização que gere propriedade intelectual e produtos eficientes e biotecnológicos com alto valor agregado; no setor de serviços com conhecimento tecnológico e inteligência artificial de ponta; nos investimentos público e privado massivos em educação e em desenvolvimento científico, tecnológico e empreendedor; na infraestrutura e na logística de baixo impacto; na efetivação do mercado de serviços ambientais; no desenvolvimento de energias renováveis; em políticas públicas que consolidem a perenidade da segurança jurídica para investimentos e empreendimentos; e nas garantias de direitos, segurança e saúde para todos os grupos sociais do País.

A formação de um Estado sólido requer um processo construtivo legítimo e participativo do setor privado, dos agentes políticos, dos entes federados e dos Poderes da República – todos engajados num olhar transformador, integrador, humanitário e geracional.

O processo eleitoral presidencial que se avizinha será uma oportunidade efetiva para que a sociedade brasileira considere as questões climáticas e ambientais como critérios de avaliação dos candidatos, não apenas no âmbito federal, mas também na escolha de governadores e de parlamentares engajados na mesma linha de pensamento. O Brasil deve, pode e precisa evoluir em sua trajetória civilizatória, republicana e democrática, com vistas a alcançar um patamar de grande nação que contribua e cumpra seu papel na construção de um país e de um mundo sustentáveis.

ADVOGADO, É DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA (IPAM)