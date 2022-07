A cultura da riqueza e a riqueza das nações

O que faz um país desenvolver-se social e economicamente? Ao longo da história, essa pergunta tem inquietado muita gente. Há vasta bibliografia sobre o assunto – por exemplo, sobre o papel das instituições –, com descobertas contraintuitivas que podem ser muito úteis no exercício dos direitos políticos e na formulação de políticas públicas. Aqui, propõe-se discutir uma perspectiva específica, a partir da seguinte hipótese: as sociedades que conseguiram se desenvolver social e economicamente são aquelas em que a riqueza – em concreto, a herança recebida – é vista como um acréscimo de responsabilidade social, e não como mera dádiva a ser desfrutada no âmbito familiar.

Como as pessoas que produziram e acumularam riqueza ao longo da vida transmitem-na aos seus filhos e outros herdeiros? Qual é a nota dominante nessa transmissão intergeracional de bens? Certamente, há uma exigência de preservação. A dilapidação do patrimônio é socialmente reprovada. Mas a herança é uma conquista que vem servir fundamentalmente à família e amigos (âmbito individual) ou contém, também, uma indissociável dimensão de responsabilidade social (âmbito coletivo)?

A convicção de que o modo como as famílias encaram e transmitem sua riqueza tem reflexos diretos no desenvolvimento social e econômico de um país baseia-se em dois dados empíricos. O primeiro é a incrível quantidade no mundo inteiro de instituições – colégios, escolas técnicas, universidades, institutos de pesquisa, museus, bibliotecas, parques, fundações sociais e culturais, etc. – reconhecidas e admiradas por seu impacto social, cultural e econômico que foram criadas e/ou são mantidas por meio da filantropia privada. O segundo dado é a maior ocorrência dessas instituições em países desenvolvidos – e como elas foram e continuam sendo relevantes para o desenvolvimento social e econômico desses países.

Talvez alguém pense que a presente proposta consiste em difundir uma espécie de altruísmo moral revestido de razões públicas: procurar-se-ia estimular a generosidade com o dinheiro vinculando-a a efeitos sociais. Certamente, uma compreensão mais abrangente das questões públicas propicia uma nova proximidade com a coletividade, o que favorece a disposição de colaborar financeiramente em causas de interesse público. Mas o que aqui se propõe está diretamente relacionado com o interesse imediato de cada um: a indisposição para contribuir com dinheiro e tempo em projetos e instituições com alguma dimensão coletiva pode ser um tiro no próprio pé. A pretensão de fruir exclusivamente no âmbito familiar os próprios bens e capacidades pode impossibilitar de fruir, no próprio país, realidades sociais que muito se admira e muito se elogia em outros países.

Não contribuir com a coletividade – não se sentir mais responsável pela coletividade em razão do que se tem ou do que se recebeu, seja em patrimônio, seja em capacidades pessoais – é uma escolha pela manutenção das coisas no estado como estão, sendo que essa situação é frequentemente criticada em razão da insegurança, violência, produtividade baixa, educação deficiente e tantos outros problemas. Ou seja, priva-se de uma transformação que, a princípio, todos entendem ser benéfica e desejável.

Não há dúvida de que o Estado pode e deve ser exigido a fazer muito mais pela coletividade. O poder estatal tem alcance e potencialidade extraordinários, únicos. Mas não nos iludamos. A experiência dos países com maior desenvolvimento social e econômico é contundente: parcela relevante desse desenvolvimento só é acessível por meio da participação e colaboração voluntária da sociedade.

O bem público não é sinônimo de bem estatal, tampouco de responsabilidade exclusivamente estatal – perspectivas estas que trazem a pretensão totalitária de identificar sociedade e Estado. Ou seja, mesmo na hipótese de um Estado admiravelmente eficiente, sempre haverá necessidade da participação voluntária da sociedade (que é uma das condições para a eficiência estatal). Por exemplo, a filantropia privada reúne as condições ideais para ser laboratório de inovação e teste de políticas públicas, a potencializar depois a atuação do próprio Estado.

Se é certo que as crises e emergências sociais exigem e despertam a colaboração da sociedade, como se viu na pandemia (e que não deveria diminuir), a responsabilidade social não pode ser vista como tarefa temporária. É preciso apagar incêndios – por exemplo, dando de comer a quem tem fome hoje –, mas não pode ser mero apagar incêndios. As instituições acadêmicas, culturais e sociais de natureza filantrópica mais admiradas por sua capacidade transformadora são precisamente aquelas projetadas e construídas com uma profunda dimensão de futuro.

Mais do que simples ação emergencial, o cuidado com o público é expressão da dimensão social do ser humano. Não vivemos, convivemos – e não apenas com os da nossa família. Essa percepção talvez seja um dos diferenciais, um dos fundamentos, para um país ser verdadeiramente rico, genuinamente desenvolvido.

ADVOGADO E JORNALISTA