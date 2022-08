A inflação, o bispo e a gula impossível

Se a gula conduz à luxúria, como escreveu Santo Isidoro, bispo de Sevilha, os brasileiros devem estar a caminho da castidade. A maioria das famílias nem pôde festejar a deflação de julho, quando o IPCA diminuiu 0,68%, puxado pelos preços em queda dos combustíveis e da energia elétrica. Na contramão da gasolina e da eletricidade, alimentos e bebidas encareceram 1,30% no mês, acumulando em 12 meses um aumento de preços de 9,83%. Esse número médio abriga uma alta de 39,58% no item leite e derivados e uma variação de 15,54% no conjunto dos pães. Conter o apetite é inevitável, quando o desemprego é alto, as oportunidades de ganho são escassas e a renda é erodida pelos preços em disparada, fenômeno provavelmente ignorado por Santo Isidoro no início dos anos 600, quando redigiu seus três livros de Sentenças.

O drama das famílias é evidenciado pelos números do comércio. O volume de vendas no varejo do dia a dia encolheu 0,4% em maio e 1,4% em junho. No primeiro semestre o total vendido foi 1,4% maior que o de um ano antes, mas a receita nominal das lojas, mercados e supermercados foi 16,9% maior. A diferença é explicável, obviamente, pelo aumento de preços, mesmo com os consumidores buscando produtos mais baratos e renunciando a alguns itens, como a carne bovina.

A inflação é problema internacional e atinge também as economias avançadas, podem argumentar o presidente Jair Bolsonaro e seus economistas. Nos Estados Unidos os preços ao consumidor subiram 8,5% nos 12 meses até julho. Taxas em torno de 8% têm sido registradas em outros países avançados. Mas, na maior parte dessas economias, a desocupação é menor que no Brasil, o auxílio-desemprego é maior, o salário normal é mais alto, a proteção aos pobres é mais ampla e eficaz e a fome é menos presente.

Mas a inflação brasileira tem peculiaridades muito importantes. O País produz vários alimentos em quantidade suficiente para exportar e para suprir com folga o mercado interno. O governo tem sido incapaz, no entanto, de operar com eficiência estoques de segurança, como se fez em outros tempos. O mercado interno pode ser contaminado, é claro, por aumentos de preços internacionais. Mas o contágio, no caso do Brasil, pode ser agravado por desajustes do câmbio, com supervalorização do dólar. Esses desajustes têm sido ocasionados, com frequência, pela incerteza sobre a evolução das contas públicas. Não só o desequilíbrio fiscal, mas também a incerteza, pode ter efeitos inflacionários, como tem advertido o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central.

Desmandos presidenciais, improvisações e gastança eleitoreira aumentam a insegurança empresarial, estimulam a fuga de capitais e dificultam o crescimento econômico e a melhora das condições de trabalho. Além de emperrar o País, esses fatores, combinados com a alta do custo de vida, geram enorme desperdício de mão de obra e empobrecem milhões de trabalhadores.

Empobrecimento como no Brasil é fenômeno raro em economias emergentes. Nos últimos dez anos o crescimento econômico brasileiro foi inferior, em média, a 2% ao ano – e o quadro piorou a partir de 2019, quando perdeu impulso a retomada posterior à recessão de 2015-2016. Pobreza e fome têm sido objeto de pesquisas e tema frequente de reportagens e de artigos.

Um amplo retrato do desastre social foi apresentado há poucos dias pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A apresentação já é dramática: “Um em cada quatro brasileiros vive uma dura realidade no fim do mês: falta dinheiro para pagar todas as contas e sobram dívidas”. Quase dois terços dos consumidores (64%) cortaram gastos desde o começo do ano. Um em cada cinco tomou empréstimos ou assumiu novas dívidas nos últimos 12 meses. Muitos empréstimos, como têm mostrado várias pesquisas, são para liquidar outros compromissos. O relatório da CNI mereceu editorial do Estadão.

Outras notícias sobre pobreza têm aparecido com destaque. Cerca de 8 milhões de “invisíveis” estão fora do alcance do Auxílio Brasil. Não entram no programa porque tem faltado, há anos, atualização das linhas de pobreza, segundo o Globo. A ajuda abrange 20,2 milhões de famílias e poderia beneficiar um número bem maior. Em recente pesquisa DataFolha, um terço dos entrevistados mencionou falta de comida em casa. Em maio, 26% haviam dado essa informação.

Ninguém deve acusar o presidente Bolsonaro de inação. Dedicadíssimo a suas funções, ele prometeu, há poucos dias, dobrar até o fim do ano o número de CACs – caçadores, atiradores e colecionadores autorizados a se armar. Para ele, essa é uma prioridade nacional. Talvez considere muito prosaica a preocupação com comida.

Resta voltar à religião. Numa tradicional oração católica, o fiel confessa haver pecado por pensamentos, palavras e atos. Para milhões de brasileiros, o pecado da gula, tão abominado por Santo Isidoro, só é praticável, hoje, por pensamento. Com um novo governo, talvez se possa pecar, nesse quesito, de modo mais divertido. Se possível, com o santo sevilhano olhando para outro lado.

JORNALISTA