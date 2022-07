A Otan define sua nova estratégia: guerra fria 2.0?

A reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada em Madri entre 28 e 30 de junho, ficará marcada por ter ocorrido em tempos de guerra na Europa, pelo início do processo de adesão de Suécia e Finlândia e pela divulgação do novo Conceito Estratégico da aliança militar.

Ao analisar o ambiente estratégico atual, definindo seu conceito estratégico, a Otan identifica a Rússia como sendo a mais significativa e direta ameaça à segurança, paz e estabilidade da área euroatlântica. Acusa o país de tentar estabelecer esferas de influência pela coerção, subversão, agressão e anexação, além de usar meios convencionais, cibernéticos e híbridos contra a aliança e seus parceiros.

A nova estratégia da Otan afirma que a aliança terá três tarefas essenciais: dissuasão, aprimorando sua capacidade defensiva; prevenção e gerenciamento de crises; e segurança cooperativa.

A estratégia da dissuasão se efetiva quando um Estado, ou, neste caso, uma aliança militar, possui meios militares de tal ordem que acabam por provocar nos adversários um temor que desencoraje qualquer agressão militar.

A dissuasão, para ser efetiva, precisa atender a três condicionantes que, por iniciarem pela mesma letra “C”, podem ser chamados de os “3Cs da dissuasão”. O primeiro condicionante é a capacidade militar. Isso significa que a aliança deve possuir sistemas e materiais de emprego militar, nucleares e convencionais, capazes de fazer face às ameaças que se apresentem. O segundo condicionante é a credibilidade da dissuasão. Para funcionar, ou seja, desencorajar qualquer ação militar contra si, a aliança tem de demonstrar ao eventual inimigo que efetivamente utilizará seu poder militar caso necessário. O terceiro “C” é o de “comunicação”. Para ter uma dissuasão efetiva, a Otan precisa deixar claro para seus adversários quais são as “linhas vermelhas” que, caso ultrapassadas, ensejariam uma reação no campo militar.

Ao enfatizar a dissuasão, os países da Otan buscarão atender cada um dos três condicionantes. Assim, é certo que o mundo assistirá a um incremento dos gastos de defesa, com o objetivo de recompletar, atualizar e modernizar constantemente as capacidades militares dos membros da aliança. Isso acontecerá, inclusive, no que se refere ao armamento nuclear, tanto na quantidade de ogivas, que tende a crescer, quanto nos vetores que as conduzem: os mísseis balísticos lançados a partir de aeronaves, de plataformas terrestres ou de submarinos. Também veremos uma intensificação da retórica no sentido de fortalecer a credibilidade e de comunicar com clareza os limites de segurança da Otan.

Mas o documento não identifica apenas a Rússia como ameaça. O terrorismo é identificado como sendo a ameaça assimétrica que mais põe em risco a segurança dos cidadãos e a paz e a prosperidade internacionais. Nesse contexto, África e Oriente Médio seriam os locais que, em razão de seus conflitos, fragilidades e instabilidades, afetariam mais diretamente a segurança dos países da Otan. Ao apontar nessa direção, a aliança demonstra que manterá sua atenção nessas áreas, como, aliás, vem fazendo ao longo das últimas décadas, deixando aberta a porta para futuras ações militares nessas regiões.

A China, por sua vez, é apresentada como um país cujas ambições e políticas coercivas desafiam os interesses, a segurança e os valores dos países da aliança. O país é acusado, ainda, de operar com ações de guerra híbrida e cibernética contra os aliados. O aprofundamento das relações entre China e Rússia também é visto com preocupação pela Otan.

O ciberespaço e o espaço são definidos como domínios em permanente contestação, onde os interesses dos países da aliança estariam sob ameaça. Além disso, as mudanças climáticas são definidas como o “desafio do nosso tempo”, com um grande impacto sobre a segurança dos aliados. Elas seriam um multiplicador de crises e ameaças, com potencial para acentuar conflitos e fragilidades, exacerbando a competição geopolítica.

Ao definir sua estratégia, a Otan explicitou seus inimigos e estabeleceu o contexto para o qual vai se preparar para atuar. Desenhou um mundo onde a competição interestatal e o terrorismo, além da competição no ciberespaço e no espaço, serão predominantes, tudo isso num ambiente operacional afetado decisivamente pelas mudanças climáticas.

A China reagiu fortemente ao conteúdo do documento, acusando a Otan de atacar maliciosamente o país com um “pensamento de guerra fria”.

O que fica muito claro é que esta movimentação toda já estabeleceu um perigoso dilema de segurança – como não se via desde o esfacelamento da URSS e o fim da guerra fria, em 1991 –, em que a percepção da ameaça por um lado leva o outro lado a se armar, reforçando as preocupações iniciais do primeiro, numa espiral de difícil interrupção.

A invasão russa da Ucrânia acendeu um rastilho de pólvora. Esperemos que as lideranças mundiais saibam interromper o caminho da chama antes que ela chegue ao barril cheio de explosivos.

