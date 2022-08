Algumas ideias para a campanha que começa

Um fato importante dos últimos dias foi a aprovação do pacote ambiental de Joe Biden no Congresso americano: US$ 430 bilhões. O objetivo é transitar para uma economia de baixo carbono e adaptar os EUA às transformações produzidas pelo aquecimento global.

Esta grande vitória de Biden me fez pensar no Programa Apollo, que levou dois homens à Lua e custou, a preços de 2020, US$ 283 bilhões. O programa recuperou minha atenção pois é descrito pela economista Mariana Mazzucato, no seu livro Mission Economy (HarperCollins Publishers), como um exemplo de sucesso que pode inspirar uma nova fase do capitalismo, a economia de missão.

Segundo ela, existe um grande caminho para projetos em que governo e iniciativa privada se unam com possibilidades de grandes triunfos, como o programa anunciado por Kennedy em 1962 como a mais arriscada e perigosa aventura em que o ser humano embarcou.

Naturalmente, a proposta de Mariana Mazzucato prevê um Estado eficiente e empresas com alto sentido social, algo que, de forma pioneira, Larry Fink, da BlackRock, enunciou em 2018: sem um senso de propósito, nenhuma empresa pública ou privada consegue atingir seu pleno potencial.

Trabalhar com essas ideias no Brasil ainda é um pouco difícil. A tendência, aqui, é pensar no Estado como ineficaz e sonolento; e nas empresas como devoradora dos recursos públicos. Na verdade, o liberalismo mais radical só vê no Estado a função de normalizar, regulamentar, uma vez que trabalha também com a tese de que é intrinsecamente improdutivo.

Esta ideia de um capitalismo de missão, baseado no desenho claro de uma grande tarefa, de certa maneira, guardadas as proporções, já existiu no Brasil com a construção da capital Brasília. Sem entrar no mérito das consequências inflacionárias, das desigualdades entre plano-piloto e cidades satélites, enfim, sem discutir se foi ou não positiva, a verdade é que a gigantesca missão foi concluída.

Nos dias de hoje, muita coisa deveria mudar para que uma missão conjunta fosse realizada. Em primeiro lugar, no interior do Estado, onde setores de excelência precisam florescer; e, em segundo lugar, no interior das empresas, que precisam adotar novos rumos, como a visão de uma governança ecológica e social.

A julgar pelo livro de Mazzucato, isso apenas não bastaria. Seriam necessários, também, novos contratos, bem formulados, que garantissem no mínimo que não se pagasse por obra não concluída ou que se evitassem situações parasitárias, nas quais o Estado investe em pesquisas e a empresa lucra no mercado.

Minha intenção não é resenhar o livro, mas apenas sugerir que grandes missões ainda podem ser realizadas envolvendo Estado e empresas.

Selecionei duas, uma vez que estamos em campanha eleitoral. A primeira delas é o combate à fome.

De um modo geral, os candidatos pretendem abordar este tema com transferência de renda, mas há um campo maior a ser explorado. Podem-se formar estoques reguladores em sintonia com o agronegócio, desenvolver novos projetos com a agricultura familiar e envolver a sociedade numa grande campanha, pois em muitos lares brasileiros sobra comida.

Outra grande missão no horizonte seria estreitar o abismo que existe entre ensino público e particular no Brasil, começando por reduzir as desigualdades de acesso digital.

Atravessamos uma pandemia e grande parte dos alunos brasileiros ficou sem aulas e sem chances de estudar. A distância que existia entre crianças pobres e as outras foi brutalmente ampliada.

Não vou entrar no mérito das tentativas de facilitar o acesso, inclusive sobre como se usou o fundo de universalização como aprovamos junto com a queda do monopólio estatal nas telecomunicações. A tarefa não foi concluída e a ampliação do acesso não se limita a superar o atraso apenas na educação; ela contribui também para a renda de pessoas mais vulneráveis.

Neste momento em que discutimos nossos candidatos, precisamos reconhecer que apenas uma minoria insignificante lê um programa de governo. Mas o grosso dos eleitores pode ser atingido por ideias-força. E o enfoque de missão envolvendo Estado, iniciativa privada e sociedade pode ser realmente algo novo, sobretudo se superarmos nossos conhecidos e resilientes problemas.

Toquei apenas em duas possibilidades: o combate à fome e a redução do abismo no acesso digital.

O tema que iniciou este artigo, o pacote ambiental de Biden, supera em valor o próprio Programa Apollo. É também um caminho, pois a missão é clara, diante do aquecimento global.

Um projeto que se destinasse a proteger e desenvolver a Amazônia de forma sustentável seria uma espécie de missão perfeita para acionar empresas com senso de propósito e a própria sociedade.

Num país onde há tanta carência, projetos não faltam; missões inadiáveis, também não. A proposta de uma nova relação entre Estado e empresas, a possibilidade de incluir o esforço dos cidadãos, tudo isso pode funcionar como uma novidade num ambiente estagnado e sem esperanças, como o nosso.

