Arbitragem sob ataque

Um dos mais importantes avanços dos últimos anos em nosso arcabouço jurídico está sob ataque. A Câmara dos Deputados está analisando o Projeto de Lei (PL) 3.293/21, de autoria da deputada Margarete Coelho (PP-PI), que pode desconfigurar a lei da arbitragem. O projeto tem vários problemas, mas alguns se destacam. Se aprovado o conteúdo original, duas partes que queiram resolver alguma pendência com o apoio de um árbitro passarão a ser obrigadas a divulgar publicamente os detalhes particulares da questão.

Ao impedir a confidencialidade de assuntos que só interessam a dois entes privados, o PL retira muito do apelo da arbitragem. Essa obrigação mina a autonomia da vontade e a possibilidade de autorregulação, e contradiz o disposto no Código de Processo Civil sobre o segredo de justiça na arbitragem (artigo 189, IV). A limitação de número de casos por árbitro (dez por pessoa) também não se justifica, bem como a obrigação do árbitro de noticiar o tamanho de seu acervo. Os árbitros são livremente escolhidos pelas partes com base na confiança que depositam neles, normalmente em razão de seus conhecimentos específicos sobre determinada matéria.

Por que o Estado deveria interferir nessa escolha autônoma e legítima dentro de uma relação que se desenvolve fora do âmbito jurisdicional estatal? Essas são apenas algumas indagações a respeito de um PL que, se aprovado como originalmente está, pode comprometer um dos principais métodos de resolução de conflitos fora do âmbito do Poder Judiciário, que tomou corpo e importância ao longo de muitos anos de existência em razão justamente da sua credibilidade perante a sociedade.

A rapidez com que o projeto passou a tramitar na Câmara, após pedido de urgência realizado pelo deputado André Fufuca (PP-MA), surpreendeu não apenas os especialistas na área, mas também o mundo dos negócios. Isso porque não existiu previamente qualquer consulta ou discussão pública sobre o tema, não tendo sido dada a oportunidade, inclusive, de um estudo técnico sobre o projeto e a pertinência das mudanças propostas. A lei da arbitragem, ao longo de sua existência, não teve questionada sua eficácia.

Apenas para comparar, a reforma da lei de falência e recuperação de empresas, ocorrida em 2020, foi resultado de um longo período de discussões públicas ocorridas após a entrada em vigor da Lei 11.101, no ano de 2005. Após tantos anos de vigência, foi possível observar as falhas da legislação e pontos que precisavam ser corrigidos para tornar mais efetiva sua utilização, em especial por empresas de médio e pequeno portes. A melhora no sistema de recuperação extrajudicial e da autofalência permitiu uma melhor reestruturação de companhias com problemas e estimulou o encerramento correto das atividades empresariais.

Ao contrário, a lei da arbitragem tem-se mostrado muito adequada para resolver conflitos privados, sendo uma legislação moderna e em consonância com outras práticas e regulamentações mundiais. É um instrumento legítimo e seguro de resolução de conflitos fora da esfera do Judiciário. Tem como ponto de partida a lei modelo da Uncitral, órgão da ONU que busca desenvolver, harmonizar e modernizar as leis de comércio internacional e investimento. Sua base é a autonomia da vontade, que permite às partes desenhar o procedimento que entendam ser o mais adequado ao seu contrato, bem como escolher os árbitros que lhes deem confiança e segurança.

As alterações previstas no projeto vão na contramão das legislações estrangeiras. Um levantamento comparativo realizado pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem demonstra que elas não encontram paralelo em nenhuma legislação dos 38 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), deixando o Brasil desalinhado com as normas internacionais. Sabemos que a segurança jurídica é prejudicada com mudanças intempestivas nas regras. Se aprovado, o PL 3.293/21 vai piorar nosso ambiente de negócios.

Em razão da importância do assunto, o deputado Enrico Misasi (MDB-SP) apresentou à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania o Requerimento 32/2022 solicitando a realização de reunião de audiência pública para debater o projeto e sua impertinência. O requerimento foi formalmente aceito no dia seguinte. Espera-se que dessa iniciativa fique esclarecido que o Brasil não pode retroagir no mais importante sistema privado de resolução de controvérsias, sob pena de vermos uma migração para o exterior dos procedimentos arbitrais e o esvaziamento da arbitragem no País, reconhecida mundialmente por sua alta qualidade e eficácia.

Este cenário não só causará insegurança jurídica aos negócios, como também inviabilizará o acesso à arbitragem para as empresas pequenas e médias, sem recursos para resolver seus conflitos em câmaras internacionais. E estimularia o contencioso estatal, já atolado com o imenso volume de processos, o que é custoso para a sociedade.

