Arroubo antidemocrático historicamente conhecido

Era o ano de 1801 nos Estados Unidos da América, e o presidente federalista John Adams havia sido derrotado nas últimas eleições presidenciais para o republicano Thomas Jefferson. O resultado do pleito era catastrófico para os federalistas, que perderiam completamente a influência nos Poderes Legislativo e Executivo, à época proeminentes na estrutura governamental, em detrimento de um jovem Poder Judiciário federal, criado há pouco mais de dez anos e ainda em busca de legitimidade.

O total insucesso eleitoral do partido da situação, então perdedor, demandava resposta célere, sob pena de irremediável perda de poder político. Daí a promulgação, nos meses restantes de presidência, antes da troca de governos, do polêmico Judiciary Act de 1801, por meio do qual se promovia a alteração no número de ministros da Suprema Corte (evitando a nomeação de novos ministros pelo novo mandatário) e se conferia poder ao chefe do Executivo para a pronta nomeação de juízes federais e juízes de paz, bem como para a criação de cortes regionais pelo país, a fim de concentrar pelo menos o controle do Poder Judiciário nas mãos dos federalistas.

Com a aprovação da lei, as nomeações e entrega dos diplomas aos investidos nos cargos para poderem exercê-los tinham de ser feitas de forma igualmente rápida, em razão da proximidade do término do mandato de Adams. Tal foi o número de nomeações naquele curto espaço de tempo que acabou não sendo possível a entrega de todos os diplomas antes da troca de governo. Os “midnight judges”, como ficaram conhecidos, foram os juízes nomeados à meia-noite da véspera da posse dos Republicanos.

Além da derrocada gradual do partido nos anos seguintes à manobra política, até a sua dissolução, em 1824, cabe registrar que entre os prejudicados pela falta de tempo para a diplomação estava o juiz William Marbury, que posteriormente a reivindicou judicialmente, dando origem ao célebre caso Marbury versus Madison, precedente originário daquilo que se conhece como judicial law review, a legitimidade da limitação da atuação do Legislativo e do Executivo pelo Judiciário, por meio do controle de constitucionalidade das normas e atos, acabando que, ironicamente, o alvo da interferência foi justamente o poder que saiu fortalecido.

É o ano de 2022 no Brasil, e o chefe do Executivo federal, presidente Jair Bolsonaro, atrás no resultado do primeiro turno das eleições presidenciais contra seu principal adversário político, “sugere”, se reeleito, aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal (STF), em resposta a uma relação de sucessivos e constantes conflitos com a Corte, posteriormente afirmando abrir mão da proposta, se o tribunal “baixar a temperatura”.

Das duras críticas dirigidas à respectiva “sugestão”, destaca-se a do ex-ministro da Corte Suprema Celso de Mello, por meio de nota, da qual se extrai o seguinte trecho: “A pretensão de Bolsonaro e de seus epígonos, objetivando alterar a composição numérica da Corte Suprema do Brasil, revela que, subjacente a essa modificação, visa-se, na realidade, a perversa e inconstitucional finalidade de controlar o STF e de comprometer o grau de plena e necessária independência que os magistrados e os corpos judiciários devem possuir, em favor dos próprios jurisdicionados (seus reais destinatários), no Estado de Direito legitimado pela ordem democrática”.

Mais de 200 anos de distância entre o fato histórico ao qual se fez referência e o fato presente a que se faz menção e uma aproximação contextual-circunstancial inegável. Inobstante a diferença de estratégia e de momento – de um lado, perdida a eleição, opera-se a redução do número de vagas na Corte, para evitar nomeações pelo novo mandatário, e se ampliam as cortes regionais, com nomeações imediatas; de outro, uma eleição desfavorável em curso, e sugere-se a ampliação das vagas no tribunal, com cinco novas nomeações – o objetivo comum de controle do Judiciário por um determinado partido político, conduzido pelo Executivo atuante, em afronta direta à separação dos poderes, revela tal proximidade – de todo indesejada.

Querendo aprofundar a conversa, exemplos não faltam, e nem mesmo é preciso sair do continente: basta citar o Ato Institucional n.º 2 editado no período de ditadura militar no Brasil, e lá estará o aumento de ministros da Corte Suprema em pleno regime de exceção; política adotada, também, por Hugo Chávez, em 2003, na Venezuela.

As tentativas de interferência política indevida no Supremo Tribunal Federal, portanto, ou como se queira adjetivá-las, de inovadoras não têm nada. São práticas historicamente conhecidas, afeitas a projetos autocráticos de poder e sempre voltadas à submissão do Judiciário a uma ou outra ideologia política, a fim de esvaziar a sua necessária autonomia.

Democracia convive bem com dissensões – dentro das regras do jogo, evidentemente –, mas não se pode perder de vista que a estabilidade do regime democrático depende da independência entre as instituições e poderes, para que possam cumprir suas funções essenciais adequadamente. É disso que fundamentalmente se trata.

*

ADVOGADO CRIMINALISTA, SÓCIO DO RITTER LINHARES ADVOCACIA CRIMINAL E CONSULTORIA, É DOUTORANDO, MESTRE E ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS PELA PUC/RS. E-MAIL: RUIZ@RITTERLINHARES.COM.BR