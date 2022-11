As cenouras, os porretes e a pós-graduação

O que faz uma organização se mover? Simplificando: cenouras e porretes. Cenouras são incentivos, porretes dissuadem. E a ausência de tais acicates pode ser danosa.

Vejamos o caso do ensino superior público. Vemos, claramente, uma clivagem enorme. Na graduação, nem porretes nem cenouras. O mais brilhante e dedicado professor nada recebe a mais, aliás, nem medalhas ou encômios. E, se der péssimas aulas ou faltar escandalosamente, ninguém vai puxar-lhe as orelhas.

Mas o foco deste ensaio são os mestrados e doutorados, oferecendo um impressionante contraste.

Na década de 1970, começaram a voltar do exterior muitos mestres e doutores formados nas melhores universidades. Havia dinheiro a rodo para criar nossos próprios programas. O resultado foi uma explosão no seu número.

Com isso, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) teve um problema inesperado. Era antes uma agência bem modesta nos seus recursos e logística – bem menor do que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Todavia, Darcy Closs, seu diretor-geral, foi capaz de garimpar substanciais recursos. Subitamente, surgiram vários milhares de bolsas para os novos mestrados. E, obviamente, muito mais candidatos do que bolsas. E cadê o exército de funcionários para escolher a quem concedê-las? O que fazer?

Encontrou-se uma solução engenhosa. Em vez de selecionar candidatos, que os próprios programas o fizessem, pois têm igual interesse em escolher os melhores. E assim foi feito: cotas de bolsas para cada programa.

Porém essa solução criou um outro problema. Como não faz sentido dar a mesma cota aos melhores e piores programas, era preciso identificar quem era quem. A Capes convoca, então, ótimos figurantes do mundo acadêmico para examinar os programas e se pronunciar sobre sua excelência. Para evitar conflitos, os resultados eram confidenciais. Seguindo os pareceres dos professores escolhidos, passaram a ser atribuídas as cotas de bolsas. Deu certo!

Muda o governo, sai o dinâmico Darcy e entro eu como diretor-geral – sei lá por que fui convidado. Tentando entender o quadro geral, comecei a vislumbrar dois grandes pepinos: uma escolha de cotas de forma ainda embrionária e muitos mestrados fraquíssimos.

Examinando o primeiro enguiço, dei-me conta de que a Capes havia concebido nada mais, nada menos do que os alicerces de um programa de avaliação da pós-graduação. Contudo, faltava institucionalização e estava ainda meio improvisado. Não havia bases de dados informatizadas. Com essa arrumação me ocupei. Havia que explicitar regras, as escolhas dos comitês e dialogar com os consultores para definir excelência. Até fizemos (com Glaucio A. D. Soares) um estudo econométrico para ver se estavam refletidas nas notas as dimensões da qualidade explicitadas pelos consultores. Publicações e titulações dos professores saíram no topo.

Em paralelo, iniciava-se um cauteloso processo de tornar públicos os resultados, começando por identificar os programas nível “A”. Mas, surpresa, uma jornalista conseguiu o “Livro Negro” da avaliação – sabe-se lá como. Contracapa inteira no Estadão, entrevistando os piores cursos da USP! Protestam os prejudicados. Mas o tiro saiu pela culatra, pois o pró-reitor de Pós-graduação da USP era, ele próprio, presidente de um comitê consultor da Capes. Declarou peremptoriamente: se ganhou nota ruim, é porque mereceu. Além disso, mais de 200 consultores vinham da USP, reforçando a legitimidade. A jornalista precipitou o processo. Desde então, a avaliação tornou-se pública e respeitada.

De lá para cá, resistiu a todas as agressões. Não foi premeditado, mas, ao permanecer “secreta” por vários anos, pôde ser burilada e corrigida, antes de se expor ao público. O mesmo não aconteceu com uma tentativa do CNPq na mesma direção. Ao serem imediatamente divulgados os resultados, foi bombardeada de todos os lados, em vista às pequenas arestas que tinha. Morreu no nascedouro.

O segundo pepino que herdei era a enorme heterogeneidade dos programas: muita coisa boa e muito “entulho”. Acreditando que, nesse nível, excelência e meritocracia reinam soberanas, o grande tema da minha gestão foi denunciar veementemente os ruins. Perdi a conta dos desafetos conquistados e desconheço a eficácia das minhas pregações.

Porém a avaliação, criada para resolver um problema administrativo, revelou-se um mecanismo poderoso – uma cenoura enorme – para resolver o outro. Quem ganha boa nota recebe mais bolsas para distribuir aos seus alunos. E não receber bolsas é um sólido porrete. No Brasil, como alhures, sem bolsas, um mestrado vegeta. Ou seja, compensa o esforço de brigar pela excelência.

Como a produção científica é o mais forte determinante das notas, as publicações brasileiras, do zero, cresceram até colocar o Brasil como 14.º do mundo. A associação rígida entre avaliação e número de bolsas revelou-se um fator todo-poderoso: mais publicações, mais bolsas.

Diante de dois problemas, a solução de um resolveu o outro. Por causa dessa feliz combinação, a Capes prossegue, infensa a eventuais crises ou cortes de bolsas.

