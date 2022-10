As cidades do agronegócio

A 500 km ao norte de Cuiabá, Feliz Natal tem 15 mil habitantes. A sua história é uma de muitas curiosidades sobre os novos municípios de Mato Grosso. Era final de 1978 e as inclementes chuvas de verão haviam transformado as precárias estradas em lamaçais quase intransponíveis. Famílias vindas do Sul ficaram no atoleiro por vários dias e, com nenhum conforto e poucos víveres, passaram uma noite de Natal bem diferente do que haviam planejado. Sem perder o bom humor, batizaram de Feliz Natal o riacho convertido em rio que impedia sua passagem, nome assumido pelo povoado, depois município, que se desenvolveu às suas margens.

Vendo suas terras serem fragmentadas por sucessivas divisões de heranças, muitos herdeiros de imigrantes europeus que chegaram ao Sul do Brasil no início do século 20 decidiram apostar nas políticas de ocupação do governo federal nos anos 1970. Com espírito empreendedor, venderam suas propriedades e compraram terras e desafios muito maiores no Centro-Oeste.

Essas famílias sofreram para entender o clima, o solo, as culturas adaptáveis. Precisaram de coragem, capacidade de aprender, resiliência. Algumas desistiram. Com o inestimável apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), várias foram aprendendo o que e quando plantar, como tratar, a hora de colher, a rotação das culturas. Pacientemente, foram obtendo resultados cada vez melhores, multiplicando a qualidade e a produtividade da lavoura. Construíram o topo da pirâmide do nosso agronegócio de alta tecnologia, que alimenta o mundo e turbina a economia do Brasil. Tudo isso foi feito seguindo à risca o rigoroso Código Florestal: Mato Grosso preserva mais de 60% da vegetação original.

Conhecido por sua crescente participação no PIB e nas exportações, o agronegócio brasileiro tem produzido um outro importante fenômeno: suas jovens e surpreendentes cidades, construídas com os pés no presente e visão de futuro. Ainda pequenas e simples, elas são bem planejadas, com ruas largas e arborizadas. Bem geridas, têm boas escolas e bons hospitais. Nelas, há uma nova e positiva dinâmica: os gestores são também os usuários dos serviços públicos. Trabalham para seus filhos e netos.

Uma das maiores dessas novas cidades, Sinop, é a sigla de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, patrocinadora da migração. Sorriso – só riso – tem seu nome ligado à decepção inicial dos descendentes de italianos, que só conseguiam sucesso com plantação de arroz ou riso, na língua dos avós... Hoje, Sorriso é o município com maior produção de grãos do Brasil.

Há 50 anos, o município de Diamantino, 200 km ao norte de Cuiabá, tinha 60 mil km², quase a área total da Bélgica e da Holanda. Hoje, tem apenas 8 mil km², por causa da emancipação de distritos como Brasnorte, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Campo Novo de Parecis. Esta última cidade oferece um exemplo de conciliação. Fundada por descendentes de italianos e alemães, tem sua praça central ladeada por duas igrejas, uma católica e uma luterana.

A nova Prefeitura de Lucas do Rio Verde foi construída no interior de duas praças circulares concêntricas, a externa com 400 m de diâmetro, à qual chegam quatro avenidas de pistas duplas, com quatro faixas por pista e canteiros centrais com 20 m de largura. Outros prédios da administração pública serão construídos nessa praça.

O sucesso do campo atrai grandes indústrias globais ligadas à lavoura e à pecuária, que, instaladas em distritos industriais próximos dos perímetros urbanos, geram milhares de empregos para famílias que chegam de todos os cantos do Brasil e, mesmo, de outros países. Nessas cidades, os setores privado e público têm conseguido empregar a mão de obra com baixa qualificação que chega em busca de oportunidades, minimizando, entre outros efeitos, a população em situação de rua.

Armazenagem e logística fazem rodar outras engrenagens: silos, armazéns, máquinas agrícolas, automóveis, utilitários, caminhões. Sucedem-se nas largas avenidas concessionárias dos principais fabricantes mundiais. E infraestrutura: construção civil, estradas, ferrovias, energia, telecomunicações.

As famílias e o crescente fluxo de negócios exigem serviços: hotéis, restaurantes, comércio, informática, saúde, beleza, entretenimento. Tudo começa de forma simples, mas sempre com a perspectiva de crescer em tamanho, qualidade e sofisticação, de acordo com a demanda. A necessidade de formação de mão de obra especializada e de educação da população local tem atraído a instalação de cursos técnicos e superiores – e não apenas na área agrícola.

O desenvolvimento urbano do agronegócio não está restrito a uma única região. Ele é visto também em Rondônia, em Goiás e no Matopiba: sul do Maranhão e do Piauí, Tocantins e oeste da Bahia.

O agronegócio desenvolve-se com força própria, apoiado muito mais na experiência e na cooperação dos empreendedores do que no apoio e na coordenação estatal, com a honrosa exceção da Embrapa. Tem muito a evoluir, mas já é um grande exemplo de Brasil que dá certo, não apenas no campo, mas também em suas pujantes cidades.

ENGENHEIRO, É SÓCIO DA HELIAGRO E DA TERASOL, PRODUTORAS DE SEMENTES DE GIRASSOL E MAMONA