Atenção oncológica precisa ser revista

A atenção oncológica no Brasil passa por um momento de importante reflexão sobre os impactos de decisões atuais sobre a saúde da população brasileira. O crescimento do número de casos de câncer e as dificuldades do Sistema Único de Saúde (SUS), agravadas ainda mais com a redução drástica dos gastos para o atendimento dos pacientes oncológicos, com cortes de até 61% dos recursos para compra de equipamentos e reformas hospitalares das redes de oncologia e maternidade, anunciados recentemente, são fatores que comprometem muito os cuidados necessários para o tratamento da doença. A redução dos investimentos em pesquisa é outro fator de retrocesso na busca de novas drogas contra os tumores cancerígenos e coloca o País na dependência de soluções internacionais.

O envelhecimento e o aumento da população são fatores que devem gerar um crescimento superior a 90% em novos casos de câncer na América Latina até 2035, segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc, na sigla em inglês). O Brasil já passa por esse fenômeno com o aumento da longevidade dos brasileiros, que tem provocado um crescimento acelerado de registros oncológicos nos últimos anos. Deixamos de ser um país com predominância de doenças infectocontagiosas para nos tornarmos uma nação das conhecidas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), que incluem também as oncológicas. Entre 2018 e 2019, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), foram 600 mil novos casos de câncer por ano, alta de 22,6% em relação ao biênio 2010-2011. Para o triênio 2020-2022, a projeção é de 625 mil novos casos por ano.

O panorama mundial também mostra mudanças significativas no diagnóstico da doença. Um estudo conduzido por especialistas do Hospital Brigham and Women’s, da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, concluiu que há um crescimento do diagnóstico de 14 tumores oncológicos em faixas etárias mais jovens desde os anos 1990 em todos os países. Para os cientistas, essa alta está relacionada à maior exposição aos fatores de risco, como o consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool, entre outros, que aumentaram aceleradamente desde a década de 1950. Entre os tumores mais comuns nos pacientes com menos de 50 anos estão os de mama, colorretal, esôfago, rim, estômago, fígado e pâncreas. A pesquisa analisou dados de 44 países disponíveis no Observatório Global do Câncer.

No Brasil, 10% dos municípios já registram o câncer como a principal causa de morte, e a pandemia de covid-19 foi outro fator com impactos diretos no diagnóstico e no tratamento dos pacientes oncológicos. Em 2020, o País registrou queda de 40% nas mamografias e nos exames de câncer de estômago. As biópsias diminuíram 29% e os exames de próstata, 25%. Redução ainda nos exames de pulmão (-23%) e câncer colorretal (-25%).

O sistema público de saúde brasileiro ainda se depara com problemas que afetam o adequado atendimento aos pacientes oncológicos, como falta de padronização no rastreamento para alguns tipos de câncer, bem como dificuldades de acesso a exames preventivos. Até mesmo a agenda de consultas e acesso a medicamentos estão comprometidos. Já no sistema privado também prevalecem dificuldades para encaminhamento e acesso ao processo medicamentoso específico.

Na área de pesquisas, enfrentamos um forte retrocesso nos últimos anos, que compromete seriamente os estudos oncológicos. Entre 2007 e 2012, os investimentos no setor saltaram de US$ 37,6 milhões para US$ 62,1 milhões, de acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Inca. Porém, depois desse período, os recursos começaram a cair e chegaram a US$ 38,4 milhões em 2016. O panorama é de desalento entre os profissionais que se dedicam aos estudos oncológicos. A falta de recursos impede avanços importantes na compreensão dos tumores e investigações mais profundas para alcançar drogas eficazes no combate dos tumores cancerígenos.

O baixo investimento em pesquisa amplia seriamente nossa dependência de importação de fármacos e deve sobrecarregar os custos de atendimento oncológico pelo SUS. Em 2008, despendíamos US$ 316 milhões para o tratamento dessas doenças, valor que chegou a US$ 638 milhões em 2019.

Os setores público e privado têm grandes desafios pela frente para o enfrentamento das doenças oncológicas. A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para um melhor resultado, bem como a retomada dos investimentos em pesquisa. O atual panorama do atendimento oncológico mostra que o atendimento represado na pandemia tem potencial para provocar uma fila de espera ainda mais trágica diante dos recentes cortes no Orçamento da União. O Brasil precisa, urgentemente, escrever uma nova história para o atendimento oncológico da sua população.

*

MÉDICO, PhD EM ONCOLOGIA PELA UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL, É PROFESSOR DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO DOUTORADO EM MEDICINA DA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO