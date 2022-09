Bicentenário de paradoxos

O mesmo Brasil em que um lusitano nos governou após supostamente nos tornar independentes é o país onde a alta gastronomia paulistana coexiste com a fome de mais de 33 milhões, com dezenas de milhares de moradores de rua, com a palafita nortista e com a falta de saneamento básico, que ainda não chegou a quase 50% da população.

O Brasil parte, em 1822, de um patamar desonroso de 430 óbitos por 100 mil nascidos vivos, recuando dois séculos depois para 15, numa considerável evolução nos números da mortalidade infantil. Nossa expectativa de vida era de apenas 25 anos e triplicou, 200 anos depois, para 75. Vivemos mais, mas de forma muito injusta, castigados pela marginalização e desigualdade social.

Há exatamente 200 anos, deixamos de ser colônia de Portugal e nos transformávamos numa nova nação continental, que começa na fronteira da Venezuela e se estende até a divisa com o Uruguai. Pode-se dizer que, de uma certa forma, este processo começava a se desenhar com a chegada da família real ao Brasil em 1808.

Mas a independência na América Portuguesa foi proclamada por um descendente da própria realeza de Portugal, Dom Pedro I, ao passo que na América Espanhola o processo de independência foi comandado por dois sul-americanos – o argentino San Martin e o venezuelano Simón Bolívar –, resultando proclamadas as independências de 19 novos países, sem espanhóis governando a partir daí.

Neste mesmo país de bicentenários contrastes sociais, os endinheirados fazem fila de espera para a aquisição de relógios Rolex, enquanto o ensino público está literalmente esfarrapado pelos sucessivos e insensíveis cortes de verbas, pela falta de compromisso dos gestores com a continuidade da política pública e pela corrupção.

Ao invés de planejar o fortalecimento dos investimentos e de debater como recuperar os graves prejuízos de aprendizagem do período da trágica pandemia, fala-se em homeschooling, como se fosse essa a solução mágica para tirar do atoleiro nossa educação pública.

Esta corrupção que corrói a educação pública e as demais políticas públicas infla os índices de criminalidade, pois muitos jovens são cooptados pelo tráfico de drogas nas metrópoles. Nossa população se agigantou 46 vezes nestes dois séculos, 90% dela vivendo concentrada justamente nas cidades. Éramos pobres agrários e rurais e representávamos 0,4% do PIB global. Hoje, respondemos por 3%. Mas a riqueza que produzimos – somos a 12.ª economia do mundo – é concentrada e mal distribuída.

Sessenta anos após a independência, sem que isso fosse fruto de lutas nas ruas (nem independência nem abolição), abolimos tardiamente a escravidão, mas há revelações até hoje de casos escabrosos de escravizados em fazendas, unidades têxteis ou nas casas, em trabalhos domésticos.

Fica a impressão de que a cultura de exploração do ser humano permanece viva, valendo registrar que logo após a abolição muitos donos de escravos reagiram ao fato, reclamando indenizações à Justiça, por terem sido expropriados de suas propriedades semoventes, a revelar o grau de insensibilidade da aristocracia da Velha República.

Entre solavancos, temos vivido a redemocratização desde 1986, com uma Constituição Cidadã desde 1988, emendada já 131 vezes desde sua promulgação. Somente nesta legislatura foram 26. Nos Estados Unidos, para ter uma ideia comparativa, em 233 anos foram 27 emendas apenas – o mesmo que nós fizemos em somente 3 anos e 8 meses.

É uma ligeira demonstração de que, com o passar dos séculos, o processo de construção de normas, inclusive constitucionais, deixou de ter como referência a prevalência do interesse público – são jogos de acomodação de interesses, podendo elas vigorar poucos anos, mudando de acordo com as conveniências de momento, determinadas pela cultura do compadrio e pelo nepotismo, que muito enaltecem como padrão moral.

Apesar disso, temos um sistema universal de saúde para garantir o direito à saúde a todos: o Sistema Único de Saúde (SUS), criado há 34 anos, fruto da Constituição Cidadã. Há 90 anos era criada a Justiça Eleitoral no Brasil e conquistávamos o direito do voto da mulher, apesar de, quase um século depois, termos apenas 15% de cadeiras ocupadas por elas no Congresso Nacional.

A velha cultura do machismo misógino, da homofobia, do racismo e outras formas tradicionais de segregação amalgamam-se às novas dinâmicas de disseminação de fake news e perseguições digitais, cancelamentos e lacrações, numa perversa simbiose dos novos tempos.

Mesmo diante da iminência das eleições, caberia trégua promovida pelo mandatário principal da Nação. Nos Estados Unidos, foram dez anos de planejamento da comemoração do bicentenário da independência. Na França, o país unido reverenciou os 200 anos da Revolução Francesa.

A passagem dos nossos 200 anos de independência será marcada por um miserável espetáculo de pobreza de espírito político, que os livros de História registrarão pela não celebração. Unir e pacificar o País; libertar a bandeira nacional como símbolo da Nação, hoje capturada por alguns; quem sabe nos 300 anos?

PROCURADOR DE JUSTIÇA NO MPSP, DOUTOR EM DIREITO PELA USP, ESCRITOR, PROFESSOR, PALESTRANTE, É IDEALIZADOR E PRESIDENTE DO INSTITUTO ‘NÃO ACEITO CORRUPÇÃO’