Bolsonaro contra Bolsonaro

Acompanhei, até agora, todas as eleições do período de redemocratização. Cada vez aprendo coisas novas e, sobretudo, fortaleço minha hipótese de que, sob certos aspectos, é um processo incontrolável.

Quero dizer com isso que, além dos candidatos, de seus especialistas em marketing e de todo o aparato analítico profissional na mídia, acontecem coisas imprevistas que acabam reforçando a ideia da complexidade do País. Aliás, essa lição já se configurou na facada em Bolsonaro em Juiz de Fora, criando o fato político mais importante daquela campanha.

Olhando para 2022, parece que o desafio aos planejadores aumentou. O Brasil escapa dos cálculos como um potro bravio.

Eleitores de Bolsonaro mataram dois eleitores de Lula, no Paraná e em Mato Grosso. Os fatos, sobretudo o primeiro, tiveram grande peso na sensação de vivermos um período violento, estimulado de cima pela própria política militarizante do presidente. As tentativas de Bolsonaro de atenuar o desgaste cooptando familiares do petista morto em Foz do Iguaçu mais associaram do que distanciaram sua visão política do crime.

Num caso também rumoroso, um empresário bolsonarista ameaça cortar a ajuda alimentar a uma pobre mulher porque ela revelou votar em Lula. Nada mais revelador do que isto: um homem rico humilhando uma diarista que precisa da comida, apenas porque ela mencionou o que, aparentemente, é o desejo da maioria: votar em Lula.

Bolsonaro sempre afirmou que o Bolsa Família era uma forma de comprar votos. Sua tese foi levada à prática de forma truculenta: suposição de que os pobres vendem seu voto por um prato de comida.

Mas, além dos indivíduos isolados, há fatos que revelaram nesta campanha uma complexidade acima da competência de muitos planejadores.

O tema mais discutido da campanha foi o auxílio emergencial de R$ 600. Bolsonaro e seus aliados atropelaram a Constituição, o equilíbrio fiscal e as leis eleitorais. Houve um grande rumor, em primeiro lugar, porque era tudo ilegal. Mas, por baixo da resistência, havia também uma suposição de que Bolsonaro iria avançar eleitoralmente à custa dos R$ 48 bilhões destinados ao auxílio emergencial.

As pesquisas revelaram sistematicamente que estavam todos enganados. Os eleitores que ganham até dois salários mínimos indicam que votarão majoritariamente em Lula.

É verdade que houve uma campanha orientando os pobres a receberem o dinheiro e votarem em outro candidato que não Bolsonaro. É fato, também, que muitos associam a ajuda social aos governos de esquerda. Ainda assim, houve uma surpresa. Bolsonaro praticamente não ganhou votos. Quase ninguém previu esse desdobramento. No mínimo, esperava-se que sua situação eleitoral iria melhorar entre os pobres.

Outra grande surpresa foi o sequestro do Sete de Setembro, uma data nacional, pela candidatura de Bolsonaro. Ele usou as Forças Armadas, enganou a mídia durante algumas horas, ocupou um grande espaço, para quê, afinal? Ao subir no palanque e se declarar “imbrochável”, desapontou os que esperavam um mínimo de compostura de um presidente no bicentenário da Independência.

Verdade é que Bolsonaro considera que, mesmo falando mal dele, a imprensa o ajuda. Ocorre que, logo em seguida, quando esperava grandes críticas pelo seu comportamento, a rainha Elizabeth II morreu e levou com ela o resto de atenção que ainda poderia ser dedicado a ele.

Agora, seus cálculos se dirigem ao funeral da rainha, onde pretende representar o Brasil, de olho na repercussão eleitoral. Mas, por mais que a morte da rainha tenha repercutido, o tema não se sustenta no Brasil. Proclamamos a República no final do século 19, não há nenhuma nostalgia monárquica entre nós.

A rainha não faz milagres, nem Bolsonaro conseguirá ressuscitá-la. Como manter a esperança num ritual protocolar, quando falharam os bilhões dedicados a conquistar os mais vulneráveis?

O que esta campanha está mostrando talvez fortaleça nossa humildade em imaginar a reação dos brasileiros. No caso dos assassinatos de adversários políticos, era evidente que o discurso belicoso de Bolsonaro poderia estimulá-los. Mas fracassou a suposição de que os pobres brasileiros votam num presidente que os desprezou de várias maneiras, inclusive na pandemia, só porque despejou caminhões de dinheiro no momento eleitoral.

Fracassou, também, a suposição de que, colocando massas ruidosas nas ruas, elas podem substituir a maioria da população, que, silenciosa, observava o discurso de um presidente vulgar.

Mesmo quanto aos evangélicos, entre os quais parece ter maioria, talvez seja um equívoco achar que seguirão votando no candidato dos seus pastores indefinidamente.

No caso de Donald Trump, foi preciso inventar a tese de que, apesar de suas imperfeições, foi eleito por Deus. Chega um momento em que o próprio fiel começa a se perguntar se Deus não poderia caprichar mais na escolha.

Com todo respeito aos vencedores, é inegável que Bolsonaro é o grande adversário de si mesmo. Cavou sua derrota milimetricamente. Ele parece confirmar a célebre e discutível frase de Heráclito: o caráter é o destino.

