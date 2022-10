Bolsonaro e Lula do lado errado na Ucrânia

Quem diria! Polos opostos em quase tudo, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão juntos, ou quase, no assunto mais importante e explosivo da cena internacional. Finalistas das eleições presidenciais do próximo dia 30, os dois candidatos têm posições parecidas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os mal informados e os cínicos dirão que esse não é um problema nosso. A questão nem sequer foi assunto da campanha presidencial. A maioria dos eleitores brasileiros não sabe onde fica a Rússia e, muito menos, a Ucrânia. Entre os mais idosos, uma minoria talvez se lembre de que os dois países foram parte do Pacto de Varsóvia, liderado pela falecida União Soviética, que dominou metade do mundo durante meio século até a queda do Muro de Berlim, em 1989.

Duas semanas antes de os tanques russos cruzarem a fronteira da Ucrânia, em fevereiro passado, em ação criminosa que desencadeou o primeiro conflito armado entre duas nações europeias desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Bolsonaro foi a Moscou para demonstrar pessoalmente o apoio do Brasil à Rússia e garantir o suprimento de fertilizantes e combustíveis para atender o influente agronegócio, um de seus grandes apoiadores. Milhões de litros de diesel russo chegaram ao Porto de Santos na semana passada, a tempo de reduzir os preços na bomba antes do segundo turno das eleições presidenciais. O feito foi publicamente celebrado na terça-feira passada por Bolsonaro e seu candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o favorito no pleito estadual do dia 30.

Se Bolsonaro não tivesse detonado o Itamaraty nos primeiros três anos de seu governo, o País poderia ter obtido os mesmos insumos na Noruega, no Canadá e em outras fontes. Mas essas são águas passadas.

Vale lembrar, no entanto, que o ex-chanceler Celso Amorim, assessor de Lula para assuntos internacionais, indicou em semanas recentes que um governo petista não faria muito diferente de Bolsonaro. Ele condenou como “irresponsáveis” as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela Europa, afirmando que a economia russa é “grande e estratégica” demais para ser isolada. Lula, por sua vez, criticou nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder ucraniano Volodmir Zelensky, por não terem insistido na busca de uma saída negociada. Em entrevista à revista Time, o ex-presidente afirmou que, se for eleito, “o Brasil voltará a ser protagonista no cenário internacional” e provará que é possível “um mundo melhor”.

Pode ser. Mas, para tanto, Brasília teria de fazer uma manobra de contorcionismo diplomático e livrar o País da atitude esquizofrênica que assumiu ante a guerra na Europa. Sem saber ou sem querer, o Brasil entrou nesta briga no governo de Dilma Rousseff, ao contratar a compra de 40 caças suecos Gripen, jatos de última geração, produzidos por uma subsidiária da Saab. Os aviões já começaram a ser entregues e a Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou recentemente a encomenda de mais 40 aparelhos, ampliando um programa de reequipamento que inclui transferência de tecnologia e o treinamento, já em curso, de centenas de engenheiros. A montagem da segunda leva de Gripens será feita numa fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, que se tornará um novo polo da indústria aeronáutica do País, além de São José dos Campos.

Ocorre que a invasão da Ucrânia pela Rússia levou a Suécia, acompanhada pela Finlândia, a abandonar sua posição de neutralidade e pedir ingresso acelerado na aliança militar do Atlântico Norte, a Otan. Criada depois da Segunda Guerra para fazer face ao falecido bloco soviético, a Otan está hoje empenhada em ajudar a Ucrânia a conter e reverter a invasão de seu território. Os Estados Unidos já investiram US$ 15 bilhões na guerra e especialistas em defesa acreditam que a anuência do Congresso americano, já concedida, abreviará a entrada da Suécia na Otan.

Ganhe Lula ou Bolsonaro, não há nada que eles possam fazer para melar o acordo Embraer-Saab, que inevitavelmente aproximará o Brasil da Otan e aprofundará a cooperação tecnológica do País com a Suécia no segmento mais avançado das nossas Forças Armadas: a FAB, que já deu ao País o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o programa espacial, a Embraer e contribuiu grandemente para a formação de engenheiros de alta qualidade, e continuará a fazê-lo, num movimento que tem amplo respaldo no mundo corporativo. A propósito, um executivo brasileiro que participou recentemente em Paris de uma reunião de líderes de grandes corporações empresariais ocidentais ouviu de todos a quem perguntou que, no novo contexto internacional criado pela invasão russa da Ucrânia, a aproximação do Brasil com a Rússia é “inaceitável”. Tradução: o País pode virar alvo de sanções.

Os eleitores brasileiros não têm esse complexo panorama em mente e não sabem que pagarão um alto preço pela estupidez de seus líderes, que não sabem pensar a longo prazo, estrategicamente, e provavelmente continuarão a cavar o buraco em que meteram a Nação, dentro e fora de suas fronteiras, seja qual for o resultado das eleições.

*

JORNALISTA, É PESQUISADOR NO BRASIL INSTITUTE DO WILSON CENTER, EM WASHINGTON