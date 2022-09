Câncer, pandemia e cirurgia oncológica

Passados mais de dois anos de pandemia, a covid continua a afligir a humanidade pela incidência ainda preocupante e pela síndrome da covid longa, definida como a condição em que os sintomas tenham persistido três meses após o diagnóstico. O que poucos sabem é que as sequelas vão muito além. Impactam até mesmo na doença que, antes de o mundo ser invadido por este vírus, já era uma das maiores causas de morte aqui, no Brasil, e lá fora: o câncer. Por causa da deficiência de uma comunicação assertiva sobre como prevenir a doença e de gargalos no acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado, os tumores já eram, majoritariamente, diagnosticados e tratados em fase avançada.

Quando a covid-19 ainda não era pauta mundial, a projeção da Organização Mundial da Saúde (OMS) era de 19,3 milhões de casos em 2020 e um salto de 64,1% em 20 anos, ou seja, atingindo a marca de 30 milhões de novos casos em 2040. Com o aparecimento da covid-19, que, entre muitas coisas, resultou num represamento do diagnóstico e do tratamento do câncer, muitos cânceres não foram diagnosticados ou foram diagnosticados mais tardiamente. Portanto, os números que a OMS havia projetado estarão, provavelmente, subestimados.

Paralelamente, no Brasil era esperado que entre 2020 e 2022 houvesse cerca de 625 mil novos casos de câncer por ano. Traçando a média de 60% de aumento em duas décadas, projetada pela OMS, chegaríamos à alarmante marca de 1 milhão de novos casos/ano em 2040 no Brasil. Portanto, a pandemia veio como mais um complicador. É iminente que tenhamos, no Brasil e no mundo, um exponencial aumento da mortalidade por esta doença.

Diante desses problemas, há potenciais soluções. Algumas delas estão nas mãos dos cirurgiões oncológicos. Isso porque, embora – é claro – a abordagem contra o câncer seja multidisciplinar, a cirurgia é o pilar central de tratamento em muitos casos. No total de pacientes diagnosticados, 6 entre 10 recebem a indicação de cirurgia de imediato. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais certeira é a indicação cirúrgica. Quando se observa todo o processo de tratamento, em algum momento 8 entre 10 pacientes são operados.

Voltando para as projeções até 2040, a demanda por cirurgias relacionadas ao câncer deve aumentar 52%, chegando a 13,8 milhões de procedimentos nos próximos 20 anos. Para dar conta deste cenário, estima-se que quase 200 mil cirurgiões e 87 mil anestesistas adicionais sejam necessários para cumprir o desafio em todo o mundo. Olhando primeiramente para 2022, já vemos no Brasil os pacientes sendo diagnosticados com tumores maiores e mais agressivos. Isso exige procedimentos mais extensos e ainda melhor qualificação profissional. Exige que o paciente esteja nas mãos certas, sendo a do cirurgião oncológico uma delas. A especialidade de cirurgia oncológica traça o perfil de um profissional com ao menos 11 anos de treinamento, o que inclui seis anos de Medicina, dois de residência em cirurgia geral e três de residência em cirurgia oncológica.

Além de nossa especialidade, precisamos também lutar pela maior oferta do ensino de Oncologia, como um todo, em todas as faculdades de Medicina do País. Que essa disciplina figure na grade curricular não apenas do curso médico, mas também de outras áreas de saúde, essenciais para o cuidado multidisciplinar do paciente oncológico. Todos precisam aprender a pensar oncologicamente.

Entre as muitas boas notícias está a constante evolução da Medicina e da ciência, que foram capazes de desvendar muitas das artimanhas do câncer. Passos gigantescos, como a descoberta do comportamento biológico de diferentes tipos de tumor, permitem selecionar os pacientes para cada tipo de procedimento. Aliados à expertise do cirurgião que provê remoção literal do tumor, quando possível, vieram outros avanços, como a radioterapia, a quimioterapia, as terapias-alvo e, mais recentemente, a imunoterapia. É um trabalho multidisciplinar de todos esses pilares, que dá o protagonismo a um time. Uma oncologia de precisão.

Neste ponto, o Brasil é privilegiado, pois conta com uma especialidade voltada para o tratamento cirúrgico do câncer desde o início da década de 1950, e desde 17 de julho de 2017 essa especialidade (Cirurgia Oncológica) tem uma data especialmente dedicada a ela. O desafio que o câncer impõe convoca todos os médicos, de diferentes formações, ao enfrentamento. Do lado de cá, o cirurgião oncológico é capacitado para definir a técnica mais assertiva para cada caso, menos ou mais invasiva e por qual modalidade: cirurgia aberta, laparoscopia guiada por vídeo ou cirurgia robótica. Oferecer ao paciente, com tumores em diferentes partes do corpo, uma cirurgia oncológica segura, a tempo e tecnicamente adequada.

A expertise na execução de procedimentos vai em par com a ideia de que cada passo conta na jornada de tratamento. Com os casos mais agressivos, reflexo da pandemia, o impacto também estará em nossas mãos.

CIRURGIÃO ONCOLÓGICO, É PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA (SBCO)