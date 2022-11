Comunicação e Estado Democrático de Direito

O cipoal de leis que atravanca a estrutura jurídica do Brasil esconde áreas relevantes e nebulosas nas quais se acumulam normas arcaicas ou carentes de regulações que disciplinem atividades geradas pelos avanços da tecnologia, pela modernização da economia ou pelo próprio desenvolvimento social. Em maior ou menor grau, essa distorção traz efeitos negativos especialmente para os setores estratégicos em que agentes privados prestam serviços de utilidade pública. Entretanto, essas atividades contam com marcos regulatórios, atualizados ou defasados, para pautar seu funcionamento – mesmo que de tempos em tempos sejam abalados pelo descompasso entre a agilidade da iniciativa privada e a morosidade da administração pública. E, por último, embora não menos importante, para balizar as políticas públicas setoriais.

O professor Jorge C. Castañeda, em seu livro Utopia Desarmada, no capítulo denominado Democratizar a Democracia (página 296), alerta que, antes de elaborar seu novo programa pós-socialista, a esquerda deve acertar as contas com o passado. Indo além da autoflagelação, isso significa três retificações que, juntas, constituem um primeiro passo indispensável para um novo imperativo democrático. Primeiro, a esquerda latino-americana terá de adotar uma posição intransigente em relação à falta de democracia representativa e às violações dos direitos humanos onde quer que ocorram, sejam cometidas por quem for e pelas razões que for. Segundo, a esquerda deve estar absolutamente acima de toda suspeita e ser inflexível no combate à corrupção – um tema que sempre a favoreceu. E, terceiro, a esquerda deve enfrentar a questão da democracia interna e pôr em prática procedimentos democráticos de tomadas de decisões e de solução de disputas não só em seu interior, mas também na fronteira entre a esquerda política e a social.

É este o clima aquecido que atualmente cerca o debate recorrente sobre a criação do marco regulatório para a comunicação social. A legislação atual é obsoleta, dispersa e confusa, composta de várias leis que não dialogam umas com as outras, gerando insegurança e confusão. Muitas datam dos anos 60, como o Código Brasileiro de Radiodifusão, que rege rádio e TV. Esse cenário acaba beneficiando alguns que se favorecem da concentração do setor, o que impede, muitas vezes, a circulação de ideias e, por conseguinte, o pleno exercício da democracia, da qual um dos pilares é exatamente a liberdade de expressão.

A questão do marco regulatório para a comunicação social é tema dos mais delicados, pois pode representar a tentação de controle da mídia entre os espíritos de tendência, digamos, mais autoritária e avessos ao contraditório, quando não interessados em evitar um jornalismo mais atuante e crítico em relação a abusos e outros desmandos na esfera pública. Essa tendência, se prevalecer, pode facilmente desaguar em controle ou censura da imprensa. Entretanto, restringir a questão ao combate e à denúncia de tentativas de impor censura é tratar do problema pela metade.

Lições vindas de países desenvolvidos e de longa tradição democrática demonstram que é viável a adoção de um conjunto de leis que configurem um marco regulatório como instrumento para o mais amplo exercício da liberdade de expressão. A informação deveria ser sua consagração enquanto direito de liberdade de imprensa. A ideia de informação é aquela que, por intermédio da comunicação social, se destina a atingir o maior número de pessoas. A constituição dos direitos de propriedade é um corolário do Estado de Direito e é essencial para uma boa convivência.

A liberdade de expressão pressupõe a liberdade de pensamento. O direito de informar consiste na liberdade de comunicar sem impedimentos.

A liberdade de expressão desempenha papel essencial na formação da opinião pública, condição fundamental do Estado Democrático de Direito.

No Brasil, o marco regulatório para a comunicação social entra e sai da pauta de debates da sociedade, sempre sem uma definição clara de sua prioridade ou da posição do governo. Isso apesar de a Constituição incluir dispositivos sobre a liberdade de expressão que aguardam regulamentação desde 1988.

Não será fácil de enfrentar a complexidade de montar um código de comunicação social, compatibilizando interesses – e preservando direitos – díspares. Mas é cada vez mais urgente a tarefa de criar condições para que a comunicação se transforme num efetivo instrumento de defesa da democracia, transferindo a questão da retórica dos belos discursos para o campo do Direito, talvez mais árido, mas certamente mais eficaz para dar segurança ao setor e garantir o respeito aos direitos fundamentais da sociedade e do cidadão.

Os editoriais do Estadão têm abordado o tema com precisão e acerto, sustentando a tese de que a comunicação é um dos bens exigidos pelas Constituições que defendem a democracia e, consequentemente, o Estado Democrático de Direito.

ADVOGADO, É PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS JURÍDICAS (APLJ)