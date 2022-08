Da fatalidade dos números à insuficiência das palavras

As manchetes fazem eco à percepção que se impõe a partir das cidades brasileiras: vivemos tempos em que a exclusão social alcança níveis inaceitáveis. A constatação de que cresce a cada dia a quantidade de pessoas em situação socioeconômica dramática ganha expressão em dados. Surgem metáforas que buscam dar sentido àquilo que transcende o razoável, mas acima delas paira a secura da palavra: fome.

Espesso

Como uma maçã é espessa.

Como uma maçã

é muito mais espessa

se um homem a come

do que se um homem a vê.

Como é ainda mais espessa

Se a fome a come.

Como é ainda muito mais espessa

Se não a pode comer

A fome que a vê.

Em Cão sem plumas, João Cabral de Melo Neto explora a espessura de experiências várias, e localiza no auge dessa gradação a fome. Reside aí uma de suas peculiaridades: quanto mais profunda, maiores as dificuldades da linguagem em alcançá-la.

Os resultados do 2.º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil traduzem em números o que escapa às palavras. Em mais da metade dos domicílios (58,7%) os habitantes convivem com a insegurança alimentar, o que significa que 125,2 milhões de brasileiros não têm acesso pleno e permanente a alimentos. Além disso, 33,1 milhões dessas pessoas são assoladas pela expressão mais grave da insegurança alimentar, a fome. Este índice piorou muito, quando comparado à primeira edição da pesquisa, posto que os famintos em nossa população passaram de 9,0% (no último trimestre de 2020) para 15,5% em 2022.

O conhecimento dessas estatísticas é pressuposto para o estabelecimento de políticas e ações efetivas. Trata-se de uma crise que deve ser enfrentada por todos os setores que compõem a sociedade, sob a coordenação do poder público.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) tem dedicado empenho permanente ao tema, por meio de estratégias condizentes com cada momento histórico. Em 1994, com o objetivo de combater a fome e o desperdício de alimentos, foi criado, com apoio do Conselho Regional do Sesc, o programa Mesa São Paulo, uma rede de solidariedade entre sociedade civil, empresariado e instituições sociais. Utilizando a metodologia da colheita urbana, o programa busca em empresas doadoras alimentos que, embora sem valor comercial, estão em boas condições de consumo para complementar as refeições de pessoas atendidas por organizações. Em 2002, a iniciativa ganhou, por decisão do Conselho Nacional do Sesc, abrangência ampliada, passando a ser desenvolvida em todos os Estados e se chamar Mesa Brasil Sesc. Consonante com a vocação sociocultural da instituição, uma dimensão fundamental desse trabalho diz respeito às atividades educativas que estão sempre atreladas à distribuição de alimentos.

A crise social agravada pela pandemia exigiu que o Mesa Brasil Sesc flexibilizasse e qualificasse procedimentos: campanhas de doação de alimentos feitas diretamente por cidadãos; itens de material de limpeza e higiene pessoal foram incorporados à rede de solidariedade; e populações especialmente vulnerabilizadas, como é o caso de povos indígenas, mereceram atenção especial.

Este último aspecto nos adverte que a fome assola de maneiras distintas as pessoas, acompanhando as desigualdades estruturais do País. Nessa perspectiva, há claro diálogo com os dados obtidos pelo 2.º Inquérito sobre Insegurança Alimentar, que investiga a relação entre marcadores sociais e o acesso à alimentação: a incidência da insegurança alimentar é maior em famílias capitaneadas por mulheres, por pessoas negras ou pardas e por indivíduos com baixa escolaridade.

Não por acaso, a escritora Carolina Maria de Jesus, mulher preta e pobre, escreveu em Quarto de despejo: “A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago”.

A secura da prosa dá palpabilidade a uma circunstância que atravessa gerações. Não obstante as brutais mudanças que a sociedade brasileira experimentou ao longo das décadas e apesar de avanços temporários, a fome persiste.

Tal persistência está ligada a múltiplas causas, exigindo complexas e urgentes providências. Elas principiam pela divulgação das informações sobre a insegurança alimentar no Brasil e implicam agendas variadas, como saúde, educação e cultura, emprego e renda, saneamento básico, planejamento urbano, entre tantas outras.

Mais angustiante do que reunir estas palavras em torno de uma questão tão arcaica quanto contemporânea é notar um perigoso risco: a naturalização da miséria e da fome como faceta permanente de nossos cenários urbanos. A reação para isso é a mobilização permanente de cidadãos e organizações da sociedade civil no sentido da garantia de direitos inegociáveis: o atendimento das necessidades fundamentais, sem o qual o ser humano torna-se apenas um tênue esboço do que pode vir a ser.

SOCIÓLOGO, É DIRETOR REGIONAL DO SESC SÃO PAULO