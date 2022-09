Democracia laica, um valor judaico-cristão

A voz do povo é a voz de Deus, afirma o ditado. A partir desta lógica, todas as vezes que formos capazes de auferir com precisão o que a população de determinado território deseja, estaremos seguindo os desígnios divinos. Essa é uma noção poderosa, segundo a qual o sagrado se manifesta na vontade coletiva.

De fato, a coletividade contribui para o aperfeiçoamento das ideias e ações, no respeito à diversidade. Uma decisão individual carece de perspectiva, ou pode estar fadada ao desânimo. Aquilo que é proposto por uma só pessoa, ou por um grupo limitado, tende a manifestar um leque restrito de valores, ao passo que o debate público impulsiona a ampliação do horizonte das discussões, de modo que o resultado passa a ser mais sofisticado e, portanto, sublime.

O que faz a democracia uma sublime obra coletiva é justamente este horizonte participativo, público e dialógico. Democracia é um modo de viver em sociedade. Ouvir e respeitar as opiniões alheias. Combater a intolerância e qualquer perseguição das minorias. Há lugar para cada pessoa com sua identidade, suas memórias e seus sonhos em qualquer democracia madura e legítima. Em hora tão polarizada no Brasil, será preciso fazer cotidianamente o elogio à mansidão ao reverberar o pensamento do eminente filósofo italiano Norberto Bobbio: “Mansidão consiste em deixar o outro ser aquilo que é”. Cada um e uma de nós buscar ser o que de melhor podemos ser – como expressões diversas e unidas em sociedade – deste amor exuberante do Criador Eterno que nos fez silhuetas divinas únicas e irrepetíveis. Capazes de exprimir a voz da justiça, pois ouvintes serenos dos apelos da fraternidade universal.

Muitos fizeram suas guerras em nome de seus deuses, alguém poderia afirmar. Verdade! As tradições religiosas milenares trazem um arcabouço capaz de justificar a guerra, a paz e quaisquer movimentos entre elas. As fontes canônicas são, na experiência espiritual de seus profetas e mensageiros originários, elas mesmas capazes de legitimar a justiça, a ética, a solidariedade, a verdade, enfim, o amor fraterno. As mesmas fontes foram um dia lidas de maneira a promover a tortura, a perseguição, o extermínio espiritual e até mesmo físico do outro, por meio da xenofobia e da negação da palavra de sujeitos autônomos. Os textos sagrados não operam no mundo de maneira imediata, pois necessitam da decisão consciente de mulheres e homens que creem na voz de um Deus que fala e ama suas belas criaturas.

“Uma vez que a religião não é suficiente nem necessária para o comportamento moral”, afirma o rabino Elliot Dorff, “e uma vez que a religião pode produzir imoralidades, algumas pessoas concluem que religião e moralidade logicamente não têm nada que ver uma com a outra. As duas podem se afetar mutuamente”, afirma Dorff, “mas como agentes independentes, sua interação pode beneficiar ou prejudicar” (The unfolding tradition, Jewish law after Sinai, página 339). O rabino contemporâneo nos atenta para o fato de a religião não ser garantia da vigilância ética, mas um potencial de inspiração que também poderá nascer de outras estruturas laicas de valor.

Quando Deuteronômio nos pede para “optar pela vida (30,15)”, estamos sendo convidados a sublinhar as passagens de nossas tradições milenares, sejam elas religiosas ou laicas, que promovam a vida, a justiça, a liberdade e seu aperfeiçoamento, construídos nas vidas e nas instituições democráticas que criamos e valorizamos em gestos e palavras verdadeiras.

O Brasil experiencia uma democracia em formação. Esta forma de governo se verifica em aperfeiçoamento mesmo em países que já a possuem por séculos, como a França ou os Estados Unidos. Em nosso país, faz poucas décadas que a soberania foi reconquistada pelo próprio povo, sua organização e utopias, com destaque para líderes religiosos que alçaram vozes de esperança em tempos de obscurantismo brutal. Como não enunciar três nomes exemplares do diálogo democrático nas religiões: o pastor presbiteriano Jaime Nelson Wright, o cardeal católico Paulo Evaristo Arns e o rabino Henry Isaac Sobel, que na morte de Vladimir Herzog clamaram unidos pela volta da democracia? Apesar dos esforços dos últimos 47 anos, seguimos com instituições ainda frágeis, buscando aperfeiçoamento e fortalecimento fundados na confiança, na verdade e na transparência. Assumimos a tarefa de cuidadores deste precioso vaso de argila que é a democracia. Frágil e bela construção histórica do povo brasileiro.

A noção abstrata de um governo direcionado pela vontade dos governados assume corpo por meio das eleições com ampla participação das cidadãs e cidadãos. É justamente nas urnas que a sociedade exerce sua soberania e escolhe seus governantes. Por esse motivo, a confiança no sistema eleitoral é absolutamente central para a manutenção deste sistema. Votos conscientes e livres. Votos solidários e lúcidos. Votos que exprimam a sede por mais democracia, plena, verdadeira, serena e respeitosa das instituições.

Seja essa nossa prece e, principalmente, nosso compromisso.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, BACHAREL EM DIREITO PELA USP, RABINO E PROFESSOR DO SEMINÁRIO TEOLÓGICO JUDAICO EM NOVA YORK; E CIENTISTA SOCIAL, TEÓLOGO E ASSISTENTE DOUTOR DA PUC-SP