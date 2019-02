PODER LEGISLATIVO

Tratorada

O novo Senado foi empossado livre de baderneiros como Lindbergh Farias, Vanessa Grazziotin e Gleisi Hoffmann. Mas foram substituídos à altura por Kátia Abreu, que na sexta-feira tumultuou a sessão de escolha do presidente da Casa, juntamente com o campeão de processos no Supremo Tribunal Federal (STF), Renan Calheiros. O plenário decidiu por maioria que a eleição seria aberta (50 x 2), mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli anulou tal decisão, favorecendo o alagoano enredado na Justiça. Apesar de a Constituição da República dizer que os Poderes são independentes, mas harmônicos, o que acontece com frequência é a prevalência do Judiciário sobre os outros dois.

J. A. MULLER

Avaré

Bar do Zé F. C.

Davi Alcolumbre chegou antes e pegou a papelada, Kátia Abreu não gostou e arrancou a papelada das mãos de Davi, aí chegou Renan Calheiros e perguntou a Davi: “O que você faz nessa cadeira?”. Não consta do regimento do Senado previsão para o comando da primeira sessão de uma nova legislatura?!

EUCLYDES ROCCO JR.

São Paulo

Que vergonha!

As cenas levadas a público no Senado brasileiro mostram o tipo de representantes que alguns Estados lá colocaram. Uma rouba a pasta do que preside a Mesa, aos berros, outros proferem impropérios dignos de boteco da pior espécie. Pouco faltou para chegarem às chamadas vias de fato. Que vergonha!

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

São Paulo

Falta de decoro

O que vimos na noite de sexta-feira no Senado foi o extremo da desfaçatez dos senadores Renan Calheiros e Kátia Abreu. A atuação da senadora, roubando a pasta do senador Davi Alcolumbre, superou qualquer regra de postura – como eles enchem a boca quando falam – republicana. Quanto ao senador Renan Calheiros – que, além de todos os processos em que é investigado, foi flagrado usando um avião da FAB para ir fazer um implante de cabelo (!) –, atordoado pelos 50 votos a 2 pelo voto aberto, teve a cara de pau de dizer que o senador Davi havia rasgado a Constituição. Mas não se constrangeu quando, no episódio do julgamento do impeachment de Dilma, em parceria com o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, cometeu aquela imoralidade, aí sim, trucidando a nossa Carta Magna, apenas para beneficiá-la de forma ilegal.

MARCELO FALSETTI CABRAL

São Paulo

Interferência do STF

A pergunta que não quer calar: como o STF dá uma cautelar para o Renan de madrugada e não julga as dezenas de processos contra ele, há décadas?

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

Vinhedo

Ah, se o STF julgasse as dezenas de processos contra os senadores com a mesma agilidade com que decidiu sobre a forma da eleição da Mesa do Senado...

MILTON BULACH

Campinas

Novo Congresso

O novo Congresso, apoiado por antigos políticos e velhas práticas, não tem nada de novo. Renovação se dá com mudanças nas atitudes e ideias, e não apenas na troca de pessoas.

MARIA ÍSIS M. M. DE BARROS

Santa Rita do Passa Quatro

Xô, velha política

Os brasileiros já conhecem a velha política e sabem que não dá certo. Ninguém mais, além dos políticos, quer a continuidade de tantas regalias: auxílio-moradia, auxílio-combustível e muitos outros penduricalhos que os congressistas têm. Os contribuintes não aguentam mais ver seus impostos sendo gastos com tamanha irresponsabilidade, dentro e fora do Congresso Nacional. Os deputados federais e senadores abusam do poder e sempre arranjam um jeitinho de ganhar mais um dinheirinho aqui e acolá. Moralizar o Brasil se faz necessário e precisa começar já. Chega de palhaçada com o dinheiro público. Já está provado que não funciona, ou melhor, funciona apenas para os que têm o poder da caneta.

JOSÉ CARLOS SARAIVA DA COSTA

Belo Horizonte

Faxina ética

O Congresso reinicia seus trabalhos com um índice de renovação de 85% dos concorrentes ao Senado em 2018 e 47% do total da Câmara dos Deputados. Não é pouco, nem por acaso. A sociedade ansiava por essa renovação, cumpriu seu papel nas urnas, mas não pode relaxar. O que se espera agora dos novos deputados e senadores é que não somente façam política pensando nos interesses da Nação – como é no mundo civilizado –, mas, sobretudo, não se deixem contaminar pelos parlamentares que continuarão a fazer de tudo para manter a velha, famigerada e intolerável politicagem do “toma lá dá cá”. A verdadeira renovação só se concretizará após a devida limpeza ética.

LUCIANO HARARY

São Paulo

Reforma

O Congresso não melhorará enquanto o voto de um eleitor de Roraima valer o equivalente a 13 eleitores do Sul e do Sudeste. Que venha a reforma política!

JOSÉ GILBERTO SILVESTRINI

Pirassununga

Problemas para o governo

A eleição do presidente da Câmara seguiu mais ou menos o esperado. Um acordo aqui, uma posição na direção da Mesa e de comissões levaram a mudanças na votação. Mas a reeleição de Rodrigo Maia vai trazer problemas ao governo Bolsonaro. Somada aos problemas na eleição do Senado, a Casa vai exigir muitas negociações, muitas concessões, aumentando ainda mais o clima de incertezas por que estamos passando. Ou seja, o Congresso mostra mais uma vez que o nosso presidencialismo é apenas um formalismo burocrático. É esperar para ver o que vai acontecer quando começarem os trabalhos legislativos.

URIEL VILLAS BOAS

Santos

Resiliência

Sai mandato, entra mandato e tudo recomeça na barganha do “toma lá dá cá”!!!

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

São Paulo

"Senadores praticantes da velha política, do voto secreto, dos conchavos, realmente não entenderam o recado das urnas. E vão assim tornando o Senado uma vergonha para o País"

RODRIGO ECHEVERRIA / SÃO PAULO, SOBRE A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CASA

"Às 3h45 da madrugada, Toffoli na prática avalizou Renan Calheiros. É a tal independência soberana dos Poderes..."

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

"Assustador o poder que Renan tem sobre a República. Por quê?"

LUIZ FRID / SÃO PAULO, IDEM

